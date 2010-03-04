Профессиональный эксперт для треугольного арбитража золота

Gold Triangle Arbitrage

Gold Triangle Arbitrage — это эксперт для MetaTrader 5, предназначенный для поиска и автоматического исполнения возможностей треугольного арбитража между инструментами XAUUSD, USDJPY и XAUJPY.

В отличие от классических торговых роботов, основанных на технических индикаторах, трендах или новостях, данный эксперт анализирует реальные ценовые взаимосвязи между инструментами и автоматически обнаруживает возникающие рыночные дисбалансы.

При появлении арбитражной возможности советник одновременно открывает три взаимосвязанные позиции, формируя полноценную арбитражную конструкцию.





Высокоскоростной движок треугольного арбитража

Основные возможности

Эксперт непрерывно анализирует взаимосвязь между инструментами:

XAUUSD

USDJPY

XAUJPY

и моментально реагирует при появлении ценового отклонения.





Профессиональная панель управления

Встроенный Dashboard отображает всю необходимую информацию в режиме реального времени:

Deviation

Edge Sell

Spread

Latency

Signal Strength

Статистику торговли





Осциллятор арбитражного сигнала

В комплект входит собственный индикатор, позволяющий визуально наблюдать за изменением величины арбитражного сигнала и моментами его появления.





Автоматическое исполнение

При обнаружении подходящего отклонения эксперт автоматически открывает треугольник:

SELL XAUJPY

BUY XAUUSD

BUY USDJPY

Закрытие позиций происходит после возврата цены к расчетному значению согласно установленным параметрам.





Гибкие настройки

Поддерживаются:

Фиксированный размер лота

Автоматический расчет объема позиции

Magic Number

Ограничение торговли по торговым сессиям

Настройка уровней открытия и закрытия