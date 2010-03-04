Gold Triangle Arbitrage
- Эксперты
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Anton Zverev⬛🟪 VARKO
Building Intelligent Software.
Varko Technologies
Intelligent Trading. Engineered.
Professional algorithmic trading solutions.
Built with precision.
Tested with discipline.
Designed for consistency.
Safety First. Consistency Always.
- Версия: 6.1
- Обновлено: 15 июля 2026
- Активации: 5
Профессиональный эксперт для треугольного арбитража золота
Gold Triangle Arbitrage — это эксперт для MetaTrader 5, предназначенный для поиска и автоматического исполнения возможностей треугольного арбитража между инструментами XAUUSD, USDJPY и XAUJPY.
В отличие от классических торговых роботов, основанных на технических индикаторах, трендах или новостях, данный эксперт анализирует реальные ценовые взаимосвязи между инструментами и автоматически обнаруживает возникающие рыночные дисбалансы.
При появлении арбитражной возможности советник одновременно открывает три взаимосвязанные позиции, формируя полноценную арбитражную конструкцию.
Основные возможности
Высокоскоростной движок треугольного арбитража
Эксперт непрерывно анализирует взаимосвязь между инструментами:
- XAUUSD
- USDJPY
- XAUJPY
и моментально реагирует при появлении ценового отклонения.
Профессиональная панель управления
Встроенный Dashboard отображает всю необходимую информацию в режиме реального времени:
- Deviation
- Edge Sell
- Spread
- Latency
- Signal Strength
- Статистику торговли
Осциллятор арбитражного сигнала
В комплект входит собственный индикатор, позволяющий визуально наблюдать за изменением величины арбитражного сигнала и моментами его появления.
Автоматическое исполнение
При обнаружении подходящего отклонения эксперт автоматически открывает треугольник:
- SELL XAUJPY
- BUY XAUUSD
- BUY USDJPY
Закрытие позиций происходит после возврата цены к расчетному значению согласно установленным параметрам.
Гибкие настройки
Поддерживаются:
- Фиксированный размер лота
- Автоматический расчет объема позиции
- Magic Number
- Ограничение торговли по торговым сессиям
- Настройка уровней открытия и закрытия
Оптимизирован для VPS
Для максимальной эффективности рекомендуется использовать VPS с минимальной задержкой до торгового сервера брокера.
Как работает эксперт?
Советник рассчитывает теоретическую стоимость инструмента XAUJPY, используя текущие рыночные котировки:
XAUUSD × USDJPY = Теоретическая цена XAUJPY
После этого вычисленная стоимость сравнивается с фактической ценой XAUJPY.
Если разница между ними превышает установленный пользователем порог, эксперт автоматически открывает арбитражный треугольник.
Стратегия НЕ использует
Мартингейл
Сетки ордеров
Усреднение
RSI
MACD
Скользящие средние
Торговлю по новостям
Основой стратегии являются исключительно математические взаимосвязи между инструментами.
Требования к брокеру
Для корректной работы необходимы следующие инструменты:
- XAUUSD
- USDJPY
- XAUJPY
Наилучшие результаты достигаются у брокеров с:
- низкими спредами;
- высокой скоростью исполнения;
- ECN-счетами;
- минимальной сетевой задержкой.
Преимущества
Треугольный арбитраж в режиме реального времени
Профессиональный Dashboard
Собственный осциллятор
Высокоскоростное исполнение
Автоматическое открытие и закрытие сделок
Гибкое управление капиталом
Оптимизированный код на MQL5
Поддержка VPS
Важная информация
Работа советника напрямую зависит от качества исполнения ордеров, условий брокера и доступности необходимых торговых инструментов. Перед использованием на реальном счете рекомендуется протестировать эксперт на демо-счете и убедиться, что брокер поддерживает требуемые символы.