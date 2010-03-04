Gold Triangle Arbitrage

Gold Triangle Arbitrage

Профессиональный эксперт для треугольного арбитража золота

Gold Triangle Arbitrage — это эксперт для MetaTrader 5, предназначенный для поиска и автоматического исполнения возможностей треугольного арбитража между инструментами XAUUSD, USDJPY и XAUJPY.

В отличие от классических торговых роботов, основанных на технических индикаторах, трендах или новостях, данный эксперт анализирует реальные ценовые взаимосвязи между инструментами и автоматически обнаруживает возникающие рыночные дисбалансы.

При появлении арбитражной возможности советник одновременно открывает три взаимосвязанные позиции, формируя полноценную арбитражную конструкцию.


Основные возможности

Высокоскоростной движок треугольного арбитража

Эксперт непрерывно анализирует взаимосвязь между инструментами:

  • XAUUSD
  • USDJPY
  • XAUJPY

и моментально реагирует при появлении ценового отклонения.


Профессиональная панель управления

Встроенный Dashboard отображает всю необходимую информацию в режиме реального времени:

  • Deviation
  • Edge Sell
  • Spread
  • Latency
  • Signal Strength
  • Статистику торговли


Осциллятор арбитражного сигнала

В комплект входит собственный индикатор, позволяющий визуально наблюдать за изменением величины арбитражного сигнала и моментами его появления.


Автоматическое исполнение

При обнаружении подходящего отклонения эксперт автоматически открывает треугольник:

  • SELL XAUJPY
  • BUY XAUUSD
  • BUY USDJPY

Закрытие позиций происходит после возврата цены к расчетному значению согласно установленным параметрам.


Гибкие настройки

Поддерживаются:

  • Фиксированный размер лота
  • Автоматический расчет объема позиции
  • Magic Number
  • Ограничение торговли по торговым сессиям
  • Настройка уровней открытия и закрытия


Оптимизирован для VPS

Для максимальной эффективности рекомендуется использовать VPS с минимальной задержкой до торгового сервера брокера.


Как работает эксперт?

Советник рассчитывает теоретическую стоимость инструмента XAUJPY, используя текущие рыночные котировки:

XAUUSD × USDJPY = Теоретическая цена XAUJPY

После этого вычисленная стоимость сравнивается с фактической ценой XAUJPY.

Если разница между ними превышает установленный пользователем порог, эксперт автоматически открывает арбитражный треугольник.


Стратегия НЕ использует

Мартингейл

Сетки ордеров

Усреднение

RSI

MACD

Скользящие средние

Торговлю по новостям

Основой стратегии являются исключительно математические взаимосвязи между инструментами.


Требования к брокеру

Для корректной работы необходимы следующие инструменты:

  • XAUUSD
  • USDJPY
  • XAUJPY

Наилучшие результаты достигаются у брокеров с:

  • низкими спредами;
  • высокой скоростью исполнения;
  • ECN-счетами;
  • минимальной сетевой задержкой.


Преимущества

Треугольный арбитраж в режиме реального времени

Профессиональный Dashboard

Собственный осциллятор

Высокоскоростное исполнение

Автоматическое открытие и закрытие сделок

Гибкое управление капиталом

Оптимизированный код на MQL5

Поддержка VPS


Важная информация

Работа советника напрямую зависит от качества исполнения ордеров, условий брокера и доступности необходимых торговых инструментов. Перед использованием на реальном счете рекомендуется протестировать эксперт на демо-счете и убедиться, что брокер поддерживает требуемые символы.

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4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
Эксперты
SixtyNine EA – Экспертный советник для торговли золотом на MetaTrader 5, оснащённый 6 интегрированными стратегическими слоями, предустановленным Stop Loss в каждой сделке и чистой торговой структурой без Martingale, Recovery-систем и Grid-торговли. Публичный Live Signal: старт $500, фиксированный 0.02 лота, рост 500%+, более 20 недель работы Публичный Live Signal является главным доказательством работы SixtyNine EA . Счёт был запущен с балансом $500 , использовался фиксированный размер лота 0.0
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