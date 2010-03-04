Gold Triangle Arbitrage
- 专家
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Anton Zverev
- 版本: 6.1
- 更新: 15 七月 2026
- 激活: 5
专业黄金三角套利自动交易系统（MetaTrader 5）
Gold Triangle Arbitrage 是一款专为 MetaTrader 5 平台开发的专业智能交易系统（Expert Advisor），用于自动发现并执行 XAUUSD、USDJPY 与 XAUJPY 之间的三角套利交易机会。
该系统基于数学定价模型，实时计算 XAUJPY 的理论合成价格，并持续与市场实际报价进行比较。当市场出现短暂价格失衡时，EA 将自动执行完整的三角套利交易。
与依赖技术指标、趋势分析或新闻事件的传统 EA 不同，Gold Triangle Arbitrage 完全基于金融产品之间的数学价格关系进行交易。
核心功能
高速三角套利引擎
EA 持续监控以下交易品种之间的价格关系：
• XAUUSD
• USDJPY
• XAUJPY
当价格偏离超过设定阈值时，系统立即执行完整的套利交易。
专业实时控制面板
内置高级 Dashboard，可实时显示：
• Deviation（价格偏离）
• Edge Sell
• Spread（点差）
• Execution Latency（执行延迟）
• Signal Strength（信号强度）
• Trading Statistics（交易统计）
内置套利振荡指标
产品包含专用套利振荡器，可实时显示套利偏离程度，帮助交易者观察市场机会。
全自动交易执行
当检测到套利机会时，EA 将同步执行以下交易：
SELL XAUJPY
BUY XAUUSD
BUY USDJPY
当价格恢复至理论平衡值后，系统将根据设定参数自动平仓。
灵活参数设置
支持：
• 固定手数
• 自动仓位计算
• Magic Number
• 交易时段过滤
• 开仓与平仓偏离参数
VPS 优化
建议使用低延迟 VPS，以获得最佳交易执行速度。
工作原理
EA 根据以下公式计算 XAUJPY 的理论价格：
XAUUSD × USDJPY = XAUJPY 理论价格
随后，系统持续比较理论价格与市场实际价格。
当两者之间的偏离超过设定值时，EA 自动执行三角套利交易。
本策略不使用
马丁格尔（Martingale）
网格交易（Grid）
加仓摊平（Averaging）
RSI
MACD
移动平均线（Moving Average）
新闻交易（News Trading）
交易逻辑完全建立在金融产品之间的数学价格关系之上。
经纪商要求
经纪商必须提供以下交易品种：
• XAUUSD
• USDJPY
• XAUJPY
推荐选择：
• 低点差
• 快速成交
• ECN 账户
• 低网络延迟
产品优势
实时三角套利技术
专业 Dashboard
内置套利振荡器
极速订单执行
全自动交易
灵活资金管理
高性能 MQL5 核心
VPS 支持
重要提示
EA 的实际表现取决于经纪商的执行质量、交易环境以及相关交易品种是否可用。
建议先在模拟账户中进行测试，并确认经纪商支持 XAUUSD、USDJPY 和 XAUJPY 后，再用于真实账户。