Entry point M5

Entry Point M5 — готовая торговая система.

Entry Point M5 — это мощный индикатор, созданный как полноценная торговая система для работы на любых валютных парах. Он анализирует структуру движения цены, определяя ключевые моменты разворота и появления нового импульса. Индикатор способен адаптироваться к различным рыночным фазам — от сильных трендовых движений до боковых диапазонов — и выдавать визуально понятные сигналы без необходимости дополнительных фильтров или вспомогательных индикаторов.

Торговать по этой системе предельно просто. Каждый раз, когда появляется зелёная стрелка, открывается сделка на покупку (Buy). Когда на графике появляется красная стрелка, все покупки закрываются, и открывается противоположная сделка на продажу (Sell). После этого при следующем появлении зелёной стрелки все продажи закрываются и снова открывается сделка на покупку. Таким образом, индикатор формирует готовую торговую систему, которая не требует субъективных решений — только чёткое следование сигналам.

Entry Point M5 можно использовать на любой валютной паре и на большинстве таймфреймов, включая M1, M5, M15, H1 и выше. Благодаря внутренним адаптивным формулам, индикатор корректно подстраивается под волатильность и масштаб ценового движения конкретного инструмента.

Описание логики и принципов работы

В основе Entry Point M5 лежит сложная система определения локальных пиков и впадин рынка (pivot-точек), дополненная интеллектуальной фильтрацией ложных импульсов и анализом отклонений цены от средних значений. Алгоритм комбинирует сразу несколько методов анализа, что позволяет минимизировать ложные входы и выявлять только действительно значимые разворотные участки. Индикатор работает в реальном времени и перерисовывает стрелки только после того, как свеча полностью закрылась — это исключает появление “мнимых” сигналов.

Преимущества индикатора Entry Point M5

  • Готовая торговая система из коробки.
    Не нужно придумывать стратегию — просто следуйте стрелкам. Зелёная стрелка означает покупку, красная — продажу. Индикатор полностью исключает субъективность и догадки.

  • Работает на всех валютных парах и таймфреймах.
    Entry Point M5 одинаково эффективно функционирует на Forex, CFD и металлах. Оптимальные результаты достигаются на таймфреймах от M1 до H1, но алгоритм универсален и подстраивается под любой рынок.

  • Сложный внутренний алгоритм анализа.
    В основе лежит комбинация анализа локальных экстремумов (pivot-точек), динамической фильтрации шумов и оценки волатильности с помощью ATR и EMA. Это делает сигналы максимально точными и устойчивыми.

  • Никакой перерисовки сигналов.
    Стрелки формируются только после закрытия свечи. Это гарантирует, что каждый сигнал остаётся на своём месте и полностью совпадает с реальными рыночными условиями.

  • Точные точки входа и выхода.
    Система не только показывает направление сделки, но и сопровождает её пунктирной линией до оптимальной точки выхода, рассчитанной по выбранному режиму ExitMode.

  • Несколько режимов выхода из сделки.
    Пользователь может выбрать один из трёх подходов:
    Opposite Signal — закрытие по противоположной стрелке;
    EMA Cross — закрытие при пересечении скользящей средней;
    ATR Target — автоматический расчёт цели по волатильности рынка.

  • Минимальные настройки при высокой точности.
    Даже при стандартных параметрах индикатор выдаёт стабильные сигналы. Настройки позволяют лишь подстроить чувствительность под стиль торговли — от агрессивного до консервативного.

  • Подходит для ручной и автоматизированной торговли.
    Entry Point M5 можно использовать как самостоятельный инструмент для трейдера или интегрировать в торгового робота в качестве сигнального модуля.

  • Визуальная простота и наглядность.
    Все сигналы отображаются прямо на графике. Никаких лишних линий и сложных интерфейсов — только стрелки и пунктир, соединяющий вход и выход.

  • Оптимизирован для высокой скорости работы.
    Алгоритм рассчитан на мгновенное обновление данных без нагрузки на терминал, что особенно важно при торговле на низких таймфреймах.

  • Подходит для всех уровней трейдеров.
    Новички могут использовать индикатор как готовую систему, а опытные трейдеры — как основу для построения собственных стратегий и фильтров.

  • Не требует постоянного наблюдения.
    Сигналы понятны с первого взгляда. Можно торговать вручную или получать уведомления при появлении стрелки.

Настройки индикатора

  • BarsToShow — количество баров, на которых отображаются сигналы. Позволяет ограничить визуализацию истории и ускорить работу индикатора.

  • PivotLeft / PivotRight — параметры чувствительности разворотных точек. Чем выше значение, тем более глобальные экстремумы анализируются, что снижает частоту сигналов, но повышает их надёжность.

  • ArrowOffsetPt — смещение стрелок относительно цены, используется для удобства визуализации.

  • ExitMode — режим определения точки выхода. Может учитывать противоположные сигналы, пересечение скользящей средней или достижение целей по ATR.

  • EMA_Period / ATR_Period — периоды расчёта экспоненциальной скользящей средней и индикатора среднего истинного диапазона, участвующих в динамических расчётах сигналов.

  • TP_ATR_Mult / SL_ATR_Mult — коэффициенты, определяющие целевые уровни тейк-профита и стоп-лосса относительно текущей волатильности.

  • Цветовые параметры — отвечают за оформление стрелок и пунктирных линий:
    BuyColor и SellColor — цвета стрелок покупки и продажи;
    LineBuyColor и LineSellColor — цвета пунктирных линий, соединяющих вход и выход.

Entry Point M5 — это индикатор с продуманной логикой, объединяющий сразу несколько технических принципов в единую систему анализа. Он не просто показывает направление, а строит целостную стратегию работы в рынке, полностью готовую к практическому применению.

Рекомендуем также
Easy GOLD MT5
Franck Martin
4 (39)
Эксперты
Easy Gold is the latest addition to the BotGPT family. It is surprising and very powerful. It is ideal for beginners due to its simplicity.  There is absolutely nothing to do, it's 100% automated, simply indicate the percentage of risk you want to take per trade and the EA is ready. Whatever your capital, the EA takes care of everything. Optimized on (XAUUSD).  Unleash all the power with the professional version (AGI Gold) and its connection to the neural network, available in my store. My othe
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Индикаторы
FlatBreakout  MT5 (Бесплатная версия) Детектор флэта и пробоев для MT5 — только для GBPUSD FlatBreakout   MT5  — это бесплатная версия профессионального индикатора FlatBreakoutPro MT5, специально предназначенная для анализа флэта и поиска точек пробоя только по паре   GBPUSD . Идеально для трейдеров, которые хотят познакомиться с уникальной фрактальной логикой FlatBreakout MT5  и протестировать сигналы пробоя диапазона на реальном рынке. Для кого этот продукт Для трейдеров, предпочитающих торгов
FREE
WAPV Weis Wave Chart Forex
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Индикаторы
График Weis Wave Forex для MT5 — это индикатор цены и объема. Чтение цены и объема было широко распространено через Ричарда Демиля Вайкоффа на основе трех созданных им законов: спроса и предложения, причины и следствия и усилия против результата. В 1900 году Р. Вайкофф уже использовал волновую диаграмму в своих анализах. Много лет спустя, примерно в 1990 году, Дэвид Вайс автоматизировал волновой график Р. Вайкоффа, и сегодня мы представляем вам эволюцию волнового графика Дэвида Вайса. Он показыв
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Индикаторы
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
ZigZag WaveSize
Ivan Butko
Индикаторы
Развитие предыдущей версии индикатора  ZigZag WaveSize MT4 ZigZag WaveSize -  модифицированный стандартный индикатор ZigZag с добавлением информации о длине волны в пунктах, уровней и разной логики алертов Общие улучшения: Адаптация кода под MetaTrader 5 Оптимизирована работа с графическими объектами Новое: Горизонтальные уровни на экстремумах Выбор типа уровней: горизонт/лучи/отрезки Фильтр ликвидных уровней (не пробитых ценой) Буфер для пробоев: настройка чувствительности к ложным пробоям На
FREE
Bounce Zone MT5
Nguyen Thanh Cong
4.56 (9)
Индикаторы
Introduction The Bounce Zone indicator is a cutting-edge non-repainting technical tool built to identify key areas on the price chart where market sentiment is likely to cause a significant price reversal. Using advanced algorithms and historical price data analysis, this indicator pinpoints potential bounce zones. Combined with other entry signal, this indicator can help forex traders place the best trades possible Signal A possible buy signal is generated when price is in the green zone an
FREE
Pivot MT5
Dmitrij Isaenko
Индикаторы
Индикатор рисует дневные линии поддержки и сопротивления на графике, а также уровень Pivot (уровень разворота). Адаптирован под работу в МТ5 Стандартный таймфрейм для расчета уровней поддержки и сопротивления - D1. Можно выбрать другие таймфреймы, согласно Вашей стратегии (например для M1-M15 оптимальный таймфрейм для расчетов - H1) Обновлена функция расчета уровней поддержки и сопротивления, в данном варианте расчетов учитываются уровни фибоначи, соответственно для каждого из таймфреймов. Пара
FREE
My Pivot
Ashok Kumar Singha
Индикаторы
My Pivot is an Indicator based on Pivot Lines and Support-Resistance zones. This Indicator will Plot 11 SR zones including Pivot Line which will definitely help you to understand the exact SR zones of the Market. Steps to Setup the Indicator: Install the Custom Indicator; Set all the Lines Color, Width and Styles; Set visualization to All Timeframe; and DONE It can be used for: All Pairs: Forex, Cryptocurrencies, Metals, Stocks, Indices.  All Timeframe All Brokers All type of Trading S
CRW CCI and RSI and WPR For MT5
Kaijun Wang
5 (2)
Индикаторы
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO The homeopathic indicator is also called the CCI indicator. The CCI indicator was proposed
FREE
Weis Wave Double Side Alert
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Индикаторы
Индикатор Weis Wave Bouble Side для MT5 является частью набора инструментов (Wyckoff Academy Wave Market). Индикатор Weis Wave Bouble side для MT5 был создан на основе уже установленной волны Weis, созданной Дэвидом Вайсом. Индикатор Weis Wave Double Side считывает рынок по волнам, как это делал Р. Вайкофф в 1900 году. Это помогает определить усилие x результат, причину и следствие, а также спрос и предложение. Его отличие состоит в том, что его можно использовать ниже нулевой оси, и он имеет пр
KT Renko Patterns MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
KT Renko Patterns анализирует график Ренко кирпич за кирпичиком, чтобы найти известные графические паттерны, которые часто используют трейдеры на различных финансовых рынках. По сравнению с графиками на основе времени, торговля по паттернам на графиках Ренко легче и нагляднее благодаря их чистому виду. KT Renko Patterns включает несколько паттернов Ренко, многие из которых подробно описаны в книге «Профитная торговля с графиками Ренко» авторства Прашанта Шаха. Полностью автоматизированный сове
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Индикаторы
Если вам нравится этот проект, оставьте 5-звездочный обзор. Данный показатель рисует открытые, высокие, низкие и закрывающие цены на указанные период и его можно отрегулировать для специфического часового пояса. Это важные уровни, которые выглядят многие институциональные и профессиональные трейдеры и могут быть полезны для вас, чтобы знать места, где они могут быть больше активный. Доступные периоды: Предыдущий день. Предыдущая неделя. Предыдущий месяц. Предыдущий квартал. Предыдущий год. Или
FREE
Daily Weekly Monthly High Low
- Md Rashidul Hasan
Индикаторы
Daily Weekly Monthly High Low -  Your Ultimate Tool for Precision Market Analysis The   200 free download promotion   has ended. The price has now been updated. Thank you, everyone! Love it? Hate it? Let me know in a review! Feature requests and ideas for new tools are highly appreciated. :) Try "The AUDCAD Trader": https://www.mql5.com/en/market/product/151841 Overview: Elevate your trading strategy with   Daily Weekly Monthly High Low , a sophisticated MQL5 indicator designed to pinpoint c
Precision Arrows
Nervada Emeule Adams
Индикаторы
Precision Arrows – Умные сигналы входа с встроенными TP и SL Precision Arrows — это мощный торговый индикатор, созданный для трейдеров, ценящих точность, прозрачность и надежность. Он определяет сигналы на покупку и продажу с высокой вероятностью успеха и автоматически устанавливает уровни Take Profit и Stop Loss , помогая торговать дисциплинированно и стабильно на Forex, индексах, криптовалютах и синтетических инструментах . Индикатор сочетает в себе точное определение сигналов, интеллектуальну
Time Spaced Moving Averages
Flavio Javier Jarabeck
5 (3)
Индикаторы
The concept is simple: Plotting Price behavior within several periods of time. Some Symbols behave very well during the trading day - with this I mean Intraday trading - and this behavior ends up plotting effectively well with the proposed Exponential Moving Averages in this indicator... Obviously that this behavior could not be seen in all Symbols, but you can give it a try... Just drop this indicator in a chart and you will see for yourself... This indicator is intended for "Feeling the Trend"
FREE
VisualVol EURUSD
Maxim Kuznetsov
Индикаторы
Индикатор подчёркивает те моменты, которые профессиональный трейдер видит в обычных индикаторах. VisualVol визуально отображает разные показатели волатильности в единой шкале и общем масштабе. Подчёркивает цветом превышение показателей объёма. Одновременно могут быть отображены Тиковый и Реальный Объем, Действительный диапазон, ATR, размер свечи и ретурнс (разница open-close). Благодаря VisualVol вы увидите рыночные периоды и подходящее время для разных торговых операций. Эта версия предназначен
FREE
Intraday Momentum Index IMI
Danilo Hudson Couto Monteiro
Индикаторы
Indicador IMI (Intraday Momentum Index) Descrição O Indicador IMI (Intraday Momentum Index) é uma poderosa ferramenta de análise técnica desenvolvida para identificar a força do momentum e potenciais reversões no mercado. Este indicador quantifica a relação entre ganhos e perdas durante um período específico, ajudando traders a avaliar a dinâmica atual do mercado. Características Oscila entre 0 e 100, facilitando a interpretação das condições de mercado Identifica com precisão áreas de sobrecomp
FREE
VWAP Daily
Anton Polkovnikov
Индикаторы
Индикатор средневзвешенной цены или VWAP. Всем известный стандартный VWAP с началом расчета от начала дня добавлен функцией выбора периодизации. Он может рассчитываться как каждый день, так и на иных периодах. Также индикатор допускает исключение объема из расчета, что позволит использовать его на крипторынках и форексе. Имеется алерт на пересечение ценой VWAP.Имеются 1 и 2 сигмы. Настройки: Volume: включение и выключение объема в механизме расчета Period: выбор периода отрисовки VWAP (15 мин, 3
PZ Head and Shoulders MT5
PZ TRADING SLU
Индикаторы
Паттерн «голова и плечи» - это форма диаграммы, которая напоминает базовую линию с тремя вершинами, две внешние - близки по высоте, а средняя - самая высокая. Он предсказывает разворот тренда от бычьего к медвежьему и считается одним из самых надежных паттернов разворота тренда. Это один из нескольких верхних паттернов, которые с различной степенью точности сигнализируют о том, что тренд близится к концу. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все
Trading Sessions Indicator Pro
Andrei Sviatlichny
Индикаторы
Выделяет торговые сессии на графике Платная версия продукта Trading Sessions Indicator Free с возможностью пользовательской настройки начала/окончания сессий.  Trading Sessions Indicator (Индикатор торговых сессий) отображает начало и окончание каждой торговой сессии. [ОПЦИИ:] Asian session Open Asian session Close Asian session OpenSummertime Asian session CloseSummertime European session Open European session Close European session Open European session Close Timeshift Для лучших результа
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Индикаторы
Уникальный индикатор, реализующий профессиональный и количественный подход к торговле на возврате к среднему. Он использует тот факт, что цена отклоняется и возвращается к среднему предсказуемым и измеримым образом, что позволяет использовать четкие правила входа и выхода, которые значительно превосходят неколичественные торговые стратегии. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Четкие торговые сигналы Удивительно легко торговать Настраиваемые цвета и разме
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Индикаторы
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Fibo World MT5
Pavel Verveyko
Индикаторы
Индикатор строит графический анализ на основании теории Фибоначчи. Фибо-Веер служит для анализа импульсов и коррекций движения. Разворотные линии   (2 линии у основания веера фибоначчи)   служат для анализа направления движений. Индикатор отображает 4 целевых линии в каждом направлении.   Индикатор   учитывает волатильность на рынке. Если цена выше разворотных линий, имеет смысл рассматривать покупки, если ниже, то  продажи.   Открывать позиции можно после пробоя, отбоя или тестирования с обр
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Индикаторы
Устали от построения линий поддержки и сопротивления? Сопротивление поддержки - это мульти-таймфреймовый индикатор, который автоматически обнаруживает и отображает линии поддержки и сопротивления на графике с очень интересным поворотом: поскольку ценовые уровни тестируются с течением времени и его важность возрастает, линии становятся более толстыми и темными. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Повысьте технический анализ в одноч
Pivot Point Fibo RSJ
JETINVEST
4.4 (20)
Индикаторы
Pivot Point Fibo RSJ - это индикатор, который отслеживает линии поддержки и сопротивления дня с использованием ставок Фибоначчи. Этот впечатляющий индикатор создает до 7 уровней поддержки и сопротивления через точку разворота с использованием ставок Фибоначчи. Замечательно, как цены уважают каждый уровень этой поддержки и сопротивления, где можно определить возможные точки входа / выхода из операции. Функции До 7 уровней поддержки и 7 уровней сопротивления Устанавливайте цвета уровней индивид
FREE
Bulls Bears Eyes MT5
Do Kim Dang Khoi
Индикаторы
If you love this indicator, please leave a positive rating and comment, it will be a source of motivation to help me create more products <3 Key Takeaways Bulls Bears Eyes is another version of Laguerre RSI. Use Bull/Bear Power to calculate. One use of the  Bulls Bears Eyes is to identify trends. This is done by looking for sustained periods when the indicator is above or below the 0.5 line. Also, a buy signal is generated when the   Bulls Bears Eyes line crosses above the 0.15 level, while a s
FREE
Support and Resistance
Pavel Gotkevitch
Индикаторы
Индикатор Support & Resistance - это модификация стандартного индикатора Fractals Билла Вильямса. Индикатор работает на любых временных интервалах. Он отображает на графике уровни поддержки и сопротивления и позволяет установить уровни стоп-лосса и тейк-профита (их точные числовые значения вы можете узнать, наведя на уровни указатель мышки). Синие пунктирные линии - уровни поддержки. Красные пунктирные линии - уровни сопротивления. По желанию вы можете изменить вид и цвет этих линий. Если цена п
Cybertrade Keltner Channels
Emanuel Andriato
4.75 (4)
Индикаторы
Cybertrade Keltner Channels - MT5 Created by Chester Keltner, this is a volatility indicator used by technical analysis. It is possible to follow the trend of financial asset prices and generate support and resistance patterns. In addition, envelopes are a way of tracking volatility in order to identify opportunities to buy and sell these assets. It works on periods longer than the period visible on the chart. All values ​​are available in the form of buffers to simplify possible automations.
FREE
Pips ZigZag MT5
Stanislav Aksenov
Индикаторы
Хорошо всем знакомый индикатор ZigZag который рисует лучи на основании заданного параметром   pips " значимого движения" в пунктах инструмента. Причем если появился луч,   не будет такого что он  исчезнет (то есть индикатор не перерисовывается), будет обновляться только его экстремум, до тех пор пока не появиться противоположный луч. Есть возможность вывести на каждый луч текстовые метки с описанием ширины луча в барах и длины луча в пунктах.
Boom kerdoskopos
David Chokumanyara
Индикаторы
Boom Kerdoskopos Indicator – Sell With Confidence The Boom Kerdoskopos Indicator is a scalper’s dream for Boom markets on M1 timeframe . Built to protect you from spikes, it gives precise yellow down arrows for sell entries and red cross exit signals so you always know when to enter and leave the trade. With smart alerts (audible, push, email), you can trade stress-free and secure 8–10 safe candles every time. It’s perfect for scalpers who want fast, consistent profits. Why Traders Choose
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Индикаторы
Gold Sniper Scalper Pro - Торговая Система для Золота (XAU/USD) на MetaTrader 5 Для серьезного трейдера: Подходите к торговле Золотом со структурированной, основанной на данных методологией, которая сочетает в себе несколько факторов рыночного анализа. Этот инструмент создан для поддержки вашего анализа торговли Золотом. Ограниченная Ценовая Возможность Это шанс приобрести Gold Sniper Scalper Pro до повышения цены. Цена продукта будет увеличиваться на $50 после каждых 10 последующих покупок. О
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Индикаторы
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Индикаторы
АКЦИЯ НА ЗАПУСК Цена Azimuth Pro установлена на уровне 299 $ для первых 100 покупателей. Финальная цена составит 499 $ . РАЗНИЦА МЕЖДУ РОЗНИЧНЫМИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ВХОДАМИ — НЕ В ИНДИКАТОРЕ, А В МЕСТОПОЛОЖЕНИИ. Большинство трейдеров входят на произвольных ценовых уровнях, гонясь за импульсом или реагируя на запаздывающие сигналы. Институциональные игроки ждут, пока цена достигнет структурных уровней, где спрос и предложение действительно меняются. Azimuth Pro автоматически определяет эти
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Индикаторы
Entry In The Zone и SMC Multi Timeframe — это инструмент для анализа рынка в реальном времени, разработанный на основе концепций Smart Money Concepts (SMC). Он создан для того, чтобы помочь трейдерам системно анализировать рыночную структуру и получать более ясное представление об общем направлении рынка. Система автоматически анализирует точки разворота, ключевые зоны и рыночную структуру на нескольких таймфреймах, отображая точки интереса (POI), сигналы без перерисовки и автоматические уровни
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот торговый индикатор не перерисовывается, не перерисовывает и не отставает, что делает его идеальным как для ручной, так и для роботизированной торговли. Руководство пользователя: настройки, вводы и стратегия. Атомный аналитик - это индикатор ценового действия PA, который использует силу и импульс цены, чтобы найти лучший край на рынке. Оборудованный расширенными фильтрами, которые помогают убирать шумы и ложные сигналы, и повышают торговый потенциал. Испо
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Индикаторы
Представляю Вам отличный технический индикатор GRABBER, который работает, как готовая торговая стратегия "Все включено"! В одном программном коде интегрированы мощные инструменты для технического анализа рынка, торговые сигналы (стрелки), функции алертов и Push уведомлений.  Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно БЕСПЛАТНО:  Grabber Утилиту для автоматического управления открытыми ордерами, Пошаговый видео-мануал : как установить, настроить и торговать, Авторские сет-файлы дл
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Индикаторы
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэк-тестами, подтверждением производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и статистикой повсюду , но после использования в итоге сливали свой счет? Не стоит доверять только сигналу, необходимо знать, почему он появился в первую очередь, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на рынок
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот Торговый Инструмент является Неперерисовывающимся Нерепейнтинговым Индикатором, что делает его идеальным для профессиональной торговли. Онлайн-курс, руководство пользователя и демонстрация. Индикатор Концепций Умного Действия Цены - очень мощный инструмент как для новичков, так и для опытных трейдеров. Он объединяет более 20 полезных индикаторов в одном, комбинируя передовые торговые идеи, такие как анализ Inner Circle Trader и стратегии торговли концеп
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Индикаторы
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Индикаторы
Самотестируемый и самооптимизируемый и ндикатор Matreshka: 1. Я вляется интерпретацией Теории Волнового Анализа Элиотта. 2. За основу взят принцип индикатора типа ZigZag, а волны строятся на принципе интерпретации теории ДеМарка. 3. Фильтрует волны по длине и высоте. 4. Рисует до шести уровней ZigZag одновременно , отслеживая волны разных порядков. 5. Отмечает Импульсные и Откатные волны. 6. Рисует стрелки для открытия позиций 7. Рисует три канала. 8. Отмечает уровни поддержки и сопротивления. 9
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Индикаторы
Представляем вам революционный индикатор, который меняет правила игры в мире трендовой торговли. Индикатор разработан для того, чтобы переосмыслить производительность и поднять ваш торговый опыт на беспрецедентную высоту. Наш индикатор может похвастаться уникальным сочетанием передовых функций, которые отличают его от конкурентов. Передовая технология "Real Pricing Factors" обеспечивает непревзойденную устойчивость даже в самых сложных и изменчивых рыночных условиях. Попрощайтесь с неустойчивыми
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Индикаторы
TPSproTrend PRO определяет момент, когда рынок действительно меняет направление, и формирует точку входа в начале движения. Вы входите в рынок тогда, когда цена только начинает двигаться, а не после того, как движение уже прошло.  Индикатор   не перерисовывает сигналы, автоматически отображает точки входа, Stop Loss и Take Profit, делая торговлю понятной, наглядной и структурированной. ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   VERSION MT4   Основные преимущества Сигналы без перерисовки.  Все сигналы фиксированные. Е
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Индикаторы
Представляем       Индикатор Quantum Trend Sniper   , инновационный индикатор MQL5, который меняет способ определения разворотов тренда и торговли ими! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Снайперский индикатор Quantum Trend       разработан, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря инновационному способу определения разворотов тренда с чрезвычайно высокой точностью. ***Купите индикатор Quantum Trend Sniper и получите индикатор Qu
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (17)
Индикаторы
Индикатор Matrix Arrow MT5   — это уникальный индикатор тренда 10 в 1, следующий за   100% неперерисовывающимся   индикатором с несколькими таймфреймами, который можно использовать на всех символах/инструментах:   форекс ,  товары ,   криптовалюты ,   индексы ,  акции . Индикатор Matrix Arrow MT5  будет определять текущую тенденцию на ранних этапах, собирая информацию и данные от до 10 стандартных индикаторов, а именно: Индекс среднего направленного движения (ADX) Индекс товарного канала (CCI)
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Индикаторы
Индикатор   Trend Line PRO   является самостоятельной торговой стратегией. Он показывает смену тренда, точку входа в сделку, а так же автоматически рассчитывает три уровня Take Profit и защиту от потери Stop Loss Trend Line PRO   идеально подходит для всех символов Meta Trader:  валют, металлов, криптовалют, акций и индексов. Индикатор применяется в торговле на реальных счетах, что подтверждает надежность стратегии. Советники использующие   Trend Line PRO   и реальные Сигналы  вы можете найти з
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Индикаторы
Топовый индикатор МТ5, дающий сигналы для входа в сделки без перерисовки! Идеальные точки входа в сделки для  валют, крипты, металлов, акций, индексов !  Смотрите  видео  (6:22) с примером отработки всего одного сигнала, окупившего индикатор. Версия индикатора для MT4 Преимущества индикатора Сигналы на вход без перерисовки Если сигнал появился, он никуда НЕ исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой, которые ведут к потере депозита, потому что могут показать сигнал, а потом убрать его. Б
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Индикаторы
Профиль Рынка (Market Profile) определяет ряд типов дней, которые помогают трейдеру распознать поведение рынка. Ключевая особенность - это область значений (Value Area), представляющая диапазон ценового действия, в котором произошло 70% торговли. Понимание области значений может помочь трейдерам вникнуть в направление рынка и установить торговлю с более высокими шансами на успех. Это отличное дополнение к любой системе, которую вы возможно используете. Blahtech Limited представляет сообществу Me
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Индикаторы
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Индикаторы
Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор является уникальным, высококачественным и доступным торговым инструментом, поскольку мы включили в него ряд собственных функций и новую формулу. С помощью всего лишь ОДНОГО графика вы можете определить силу валюты для 28 пар Форекс! Представьте, как улучшится ваша торговля, потому что вы сможете точно определить точку запуска нового тренда или возможность скальпирования? Руководство пользователя:   нажмите здесь Это первый, ори
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Индикаторы
FOOTPRINTORDERFLOW: The Authoritative Guide ( This indicator is also compatible with economic providers that do not offer DOM data and BID/ASK data) 1. Overview FOOTPRINTORDERFLOW  is an advanced Order Flow analysis tool designed for MetaTrader 5 (MT5). Unlike traditional candlestick charts that only show OHLC (Open, High, Low, Close), this indicator parses real-time Tick data to visualize the microstructure inside every candle. It helps you answer: Who is in control? (Aggressive Buyers vs. S
Atbot
Zaha Feiz
4.62 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Индикаторы
Проще говоря, вы можете начать торговлю, когда рядом с текущей свечой начинают появляться белые цифры — так называемые «пипсы». Белые «пипсы» указывают на то, что сделка на покупку или продажу в данный момент активна и движется в правильном направлении, что обозначается их белым цветом. Когда движение белых пипсов прекращается и превращается в статичный зелёный цвет, это сигнализирует об окончании текущего импульса. Зелёный цвет цифр представляет собой общий заработанный профит в «пипсах», незав
Другие продукты этого автора
Forex Gump Scalping
Andrey Kozak
5 (2)
Индикаторы
Внимание! Друзья, так как в интернете последнее время появилось много мошенников которые продают индикаторы под названием ForexGump, мы решили Вас предупредить, что только у нас на странице продается ЛИЦЕНЗИОННАЯ АВТОРСКАЯ ВЕРСИЯ ИНДИКАТОРА! Мы не продаем данный индикатор на других сайтах по цене ниже этой! Все индикаторы которые продаются дешевле - подделки! А еще чаще продаются демо версии которые через неделю прекращают работать! По этому, чтобы не рисковать своими деньгами, покупайте данный
Forex Gump Pro
Andrey Kozak
4 (5)
Индикаторы
Внимание! Друзья, так как в интернете последнее время появилось много мошенников которые продают индикаторы под названием ForexGump, мы решили Вас предупредить, что только у нас на странице продается ЛИЦЕНЗИОННАЯ АВТОРАСКАЯ ВЕРСИЯ ИНДИКАТОРА! Мы не продаем данный индикатор на других сайтах по цене ниже этой! Все индикаторы которые продаются дешевле - подделки! А еще чаще продаются демо версии которые через неделю прекращают работать! По этому, чтобы не рисковать своими деньгами, покупайте данный
Quantum
Andrey Kozak
Эксперты
Советник Quantum предназначен для торговли на EURUSD H1 . Алгоритм торговли заключается в выставлении отложенных ордеров на пиках валютных колебаний, после предварительного анализа состояния рынка. Торговля осуществляется полностью в автоматическом режиме. Лот рассчитывается автоматически процентного соотношения депозита. Параметры MaxRisk - часть депозита в процентах, используемая для автоматического вычисления лота; LongWave - длинная волна колебания цены; ShortWave - короткая волна колебания
XL arrow
Andrey Kozak
Индикаторы
XL Arrow - сигнальный индикатор, который показывает трейдеру точки входа в рынок. Интерпретация очень простая: когда появляется красная стрелка и в правом углу сигнал DOWN - открываем сделку на продажу, когда появляется синяя стрелка и в правом углу сигнал UP - открываем сделку на покупку. Настройки PeriodSlower - период замедления индикатора. PeriodFaster - период ускорения индикатора. Рекомендации торговые пары: EURUSD, GBPUSD, USDJPY таймфреймы: M5 - H4
BoxetFx
Andrey Kozak
Эксперты
Советник BoxetFx анализирует рынок с помощью нескольких торговых стратегий. Получив оптимальные сигналы для открытия сделки, советник в автоматическом режиме определяет объем ордера в процентном соотношении от депозита. Дальше выставляется отложенный ордер в направлении предполагаемого движения цены. Когда сделка достигает оптимального уровня прибыли или убытка, она автоматически закрывается. За счет работы нескольких аналитических центров обработки информации, советник диверсифицирует возможные
Medok
Andrey Kozak
Индикаторы
Medok - это индикатор который показывает на графике с помощью стрелок и линий сопротивления, когда входить и когда выходить с рынка. Использовать индикатор очень просто. Когда появляется синяя стрелка - мы покупаем, когда появляется красная стрелка - продаем. Когда цена, при открытии ордера на покупку доходит до нижнего уровня сопротивления, или при открытии ордера на продажу доходит до верхнего уровня сопротивления, сделку рекомендуется закрыть. Рекомендуемые значения для пары EURUSD таймфрейм
TOP Xios
Andrey Kozak
Индикаторы
TOP Xios - это готовая торговая система, которая показывает трейдеру сигналы где открывать и где закрывать сделку. В правом углу монитора, на информационной панели, выводится информация об общем количестве сигналов, количестве пунктов прибыли или убытка и процентное соотношение верных и неверных сигналов. Работать с данным индикатором очень просто. Как только появляется синяя стрелка - открываем сделку на покупку и ждем появления синего крестика, который сигнализирует о необходимости закрыть сде
Buy Market Scanner
Andrey Kozak
Индикаторы
Buy Market Scanner - это готовая торговая система, которая показывает трейдеру на графике моменты когда открывать и когда закрывать сделки. Стрелка на покупку появляется на нулевом баре без запаздывания и перерисовки. Тоже самое и с сигналами на закрытие ордеров. Они появляются на нулевом баре и не перерисовываются. В правом верхнем углу индикатора отображается количество пунктов прибыли или убытка за определенный период времени. Лучше всего индикатор работает на валютной паре EURUSD таймфрейме
DayWay
Andrey Kozak
Индикаторы
DayWay - индикатор который показывает на графике в виде цветной линии текущее направление тренда. Лучшие таймфреймы для работы M5 и выше. Работает на всех валютных парах. Хорошо подходит для любых скальпирующих стратегий торговли. Весьма простой в использовании. Рекомендации по использованию При появлении синей линии ждем закрытия свечи и открываем ордер на покупку. При появлении красной линии ждем закрытия текущей свечи и открываем ордер на продажу. Параметры Periods - период индикатора.
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Индикаторы
Forex Gump - это полностью готовая полуавтоматическая торговая система. В виде стрелок на экран выводятся сигналы для открытия и закрытия сделок. Все, что вам нужно, это следовать указаниям индикатора. Когда индикатор показывает синюю стрелку, Вам нужно открывать ордер на покупку. Когда индикатор показывает красную стрелку, нужно открывать ордер на продажу. Закрываем ордера когда индикатор рисует желтый крестик. Для того, чтобы получить максимально эффективный результат, рекомендуем использовать
Leo Trend
Andrey Kozak
Индикаторы
Leo Trend - это сигнальный индикатор, который показывает на графике в виде стрелок и линий моменты входа в рынок, а так же направление тренда и флета. Leo Trend будет полезен как новичкам создающим торговую стратегию, так и профессионалам для интеграции в уже готовые торговые системы. Leo Trend работает без перерисовок и без существенных опозданий. Как работает индикатор мы продемонстрировали на видео. Кроме того, Вы можете протестировать данный индикатор в тестере стратегий абсолютно бесплатно.
Nizma
Andrey Kozak
Индикаторы
NIZMA - готовая торговая система, которая максимально эффективно работает на валютных парах EURUSD, AUDUSD и GBPUSD. Лучшие таймфреймы от M5 и выше. Система указывает трейдеру в виде стрелок точки входа в рынок, а так же выводит на экран информацию о силе и направлении тренда. Сигналы легко интерпретировать. Подходит для работы как трейдерам новичкам, так и профессионалам. При правильно подобранных настройках, дает минимальное количество ложных сигналов. На тестах это количество не превышало 12%
XPointer
Andrey Kozak
5 (3)
Индикаторы
XPointer - это полностью готовая торговая система. Она показывает трейдеру когда нужно открывать и закрывать сделку. Работает на всех валютных парах и таймфреймах. Очень простая в использовании и не требует дополнительных индикаторов для своей работы. С XPointer может начать работать даже начинающий трейдер. Но так же она будет полезна и профессиональным трейдерам для подтверждения открытия ордеров. Особенности индикатора XPointer Он не перерисовывает свои значения. Работает на всех валютных па
Lobster
Andrey Kozak
Индикаторы
Lobster - готовая торговая система с гибким алгоритмом анализа рынка. Делает практически всю работа за трейдера. Все, что вам остается, это открывать и закрывать ордера по сигналам индикатора. Индикатор будет весьма полезным как для новичков, так и для профессионалов. Может работать как в паре с другими индикаторами, так и самостоятельно. Особенности Не перерисовывает сигналы; Работает со всеми валютными парами; Работает со всеми таймфреймами; Имеет гибкую систему анализа рынка. Как торговать
Gets
Andrey Kozak
Индикаторы
Gets - интеллектуальная торговая система со сложным механизмом анализа рынка. Принцип работы Gets основан на нейросетях и диверсифицированном сборе информации с различных анализаторов состояния рынка. Далее система с помощью анализа статистических баз складывает общее представление о текущей ситуации на рынке и дальнейшем движении цены. Информация выводится на экран в очень простой и понятной для трейдера форме - в виде стрелок на покупку и продажу. Так же возле стрелки отображается информация о
Scalper Zoom
Andrey Kozak
Индикаторы
Scalper Zoom - новая торговая система которая создана для того, чтобы упростить процесс торговли на рынке форекс как новичкам, так и профессионалам. Индикатор Scalper Zoom использует адаптационный метод работы и анализирует рынок с помощью нескольких торговых алгоритмов, выбирая при этом максимально эффективный для данной валютной пары и данного таймфрейма. Работать с данный индикатором очень просто. При появлении красной вертикальной линии, открываем ордер на продажу. Закрываем его при появлени
Brabux
Andrey Kozak
Индикаторы
Brabux - полностью готовая к торговле механическая торговая система. Работает на всех валютных парах и таймфреймах. Автоматически настраивается на валютную пару и таймфрейм. Самостоятельно подбирает максимально эффективные торговые параметры для получения желаемой трейдером прибыли. В параметрах индикатора вам необходимо указать торговый период, за который система будет делать расчеты и минимальную допустимую прибыль в пунктах. Далее система автоматически подбирает нужные торговые параметры и на
CoolLine
Andrey Kozak
Индикаторы
CoolLine - сигнальный индикатор, который показывает на графике точки открытия и закрытия торговых позиций. Не перерисовывает свои сигналы. Рисует стрелки на нулевом баре Open[0]. Работает на всех валютных парах и таймфреймах. Преимущества данного индикатора точно показывает на графике точки открытия и закрытия позиций. не перерисовывает свои сигналы. работает на всех валютных парах и таймфреймах. очень просто в использовании. Работать смогут даже новички на рынке. имеет очень гибкую систему нас
Market Scanner Elite
Andrey Kozak
Индикаторы
Market Scanner Elite - это новое поколение индикаторов линейки Market Scanner. В версии Elite усовершенствованный алгоритм анализа рынка, который лучше определяет точки входа и фильтрует ложные сигналы. Данная разработка сильно отличается от индикатора Market Scanner логикой анализа рынка и вычисления эффективных точек входа. Данный индикатор нельзя назвать старшим братом, это абсолютно новый продукт с инновационным алгоритмом анализа. После установки на график данный индикатор определяет текущу
Master Figures
Andrey Kozak
Индикаторы
Индикатор Master Figures анализирует рынок на предмет самых распространенных графических паттернов. Начнем с паттерна под названием Пин-бар . Этот паттерн по праву может считаться одним из самых распространенных. Данный паттерн выглядит как свеча с маленьким телом и большим хвостом (тенью). Если вы увидели его на графике, то необходимо открывать позицию против тени. Закрывать лучше по линиям сопротивления. Master Figures отображает данный паттерн в виде кругов. Открывать позицию необходимо при п
Market Trend
Andrey Kozak
Индикаторы
Market Trend - комплексная система определения направления тренда. Анализирует рынок с помощью формулы, которая учитывает показания целого ряда технических индикаторов и других торговых стратегий. Определяет не только текущее направление тренда, но и его силу движения. Индикатор интуитивно понятный и очень простой в использовании. На график визуально выводится информация о текущем направлении тренда и его силе движения. Если индикатор пишет "UP!" - значит в данный момент восходящий тренд, если п
Aggressive Intraday Scalper
Andrey Kozak
Индикаторы
Aggressive intraday scalpe r - механическая торговая система для внутридневного скальпинга, которая показывает на графике в виде стрелок сигналы на открытие и закрытие ордеров. Так же при появлении сигнала система отправляет трейдеру оповещение на email адрес и push телефон. Таким образом Вам не нужно сидеть возле монитора целыми днями анализируя рынок и ожидать пока появится сигнал. Все это делает Aggressive intraday scalper. Мы разработали эту механическую торговую систему именно для тех трейд
Jerus Line Scalper
Andrey Kozak
Индикаторы
Jerus Line Scalper - индикатор для скальпирования по парам EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCAD. Рекомендуемые таймфреймы M5, M15, M30, H1. Стратегия торговли следующая: как только появляется стрелка, мы открываем ордер в направлении стрелки и выставляем тейк-профит на уровне +10 пунктов. Стоп-лосс выставляем на уровне стоп-линии индикатора. Стоп-линия отображается красным или синим цветом в зависимости от сигнала индикатора. Также в данной системе можно применять стратегию Мартингейла. Если с
DotaScalping
Andrey Kozak
Индикаторы
DotaScalping - это полуавтоматическая торговая система для скальпинга. В виде точек на графике показывает рекомендуемые моменты для открытия сделок на покупку / продажу. Сигналы генерирует на основании алгоритма сглаживания ценовой амплитуды. Индикаторы пытается точно вычислять моменты максимальных пиковых значений цены и давать трейдеру сигналы на основании сглаженной корреляции. То есть, индикатор определяет максимальное и минимальное значение цены и в зависимости от направления тренда, дает с
ForexGumpUltra
Andrey Kozak
3.25 (4)
Индикаторы
ForexGumpUltra - это новый, более усовершенствованный индикатор линейки ForexGump. Данный индикатор легко справляется с определением направления цены на любой валютной паре и любом таймфрейме. Свои сигналы индикатор рисует на нулевом баре и не перерисовывает их (смотрите на видео). На 34 секунде видео видно, что данный индикатор используя новые фильтры, без запаздывания определяет изменение направления движения цены, даже несмотря на рыночный шум, который в тот момент присутствовал (смотрите вид
Bomb Scalper
Andrey Kozak
Индикаторы
Bomb Scalper - это полностью готовая механическая торговая система, которая анализирует рынок с помощью 12 рыночных сигналов, а также свечных комбинаций и дает трейдеру указания, когда открывать и закрывать сделки. На скриншоте ниже видно, как система рисует синюю стрелку на покупку и красную стрелку на продажу. Сигнал на закрытие ордера дается в виде желтой стрелки. Кроме того, во время сигнала на закрытие индикатор рассчитывает потенциальную прибыль/убыток, которые мог бы получить трейдер. Ка
Striker
Andrey Kozak
Эксперты
Stiker - это робот, который может торговать в автоматическом или полуавтоматическом режиме . Если в настройках робота указать auto=true, то в этом режиме робот при появлении сигнала будет сам в автоматическом режиме открывать и закрывать ордера. Если в настройках указать auto=false, то в этом режиме робот будет анализировать рынок и выводить сигналы на экран, а трейдеру нужно будет в ручном режиме подтверждать открытие или закрытие ордеров, нажимая кнопки Open Buy и Close Order. Это сделано для
Ready Made Scalping System
Andrey Kozak
Индикаторы
Если у вас еще нет своей торговой стратегии, Вы можете воспользоваться нашей готовой торговой стратегией, которая максимально эффективна по валютной паре EURUSD H1. Индикатор «Ready Made Scalping System» сам автоматически анализирует рынок и показывает трейдеру когда открывать и закрывать ордера. Вам просто нужно следовать его указаниям. Когда появляется стрелка  - открываем ордер, когда появляется квадрат с галочкой – закрываем ордер. Для удобства трейдера, индикатор при появлении сигналов отпр
Amok
Andrey Kozak
Эксперты
Amok - полностью автоматическая торговая система, которая разрабатывалась для торговли на валютной паре EURUSD, таймфрейме H1 на микросчетах. Тем не менее, как показывает практика, данная торговая система неплохо работает и на других валютных парах. Принцип работы торгового робота Amok: В алгоритм работы робота заложено более 7 различных стратегий торговли. Это было сделано с той целью, чтобы робот мог более стабильно работать в различных рыночных условиях. Программная часть робота с помощью 12
ForexGumpXL
Andrey Kozak
5 (1)
Индикаторы
ForexGumpXL - новое поколение в линейке индикаторов forex gump. Более точный, более быстрый, менее сложный в настройках это все о новом индикаторе ForexGumpXL. В новой версии индикатора мы применили по настоящему новый алгоритм работы. Теперь он не просто анализирует рынок на предмет разворота цены, но и с помощью алгоритма адаптации определяя текущую волатильность на рынке индикатор с высокой степенью вероятности способен предугадывать ложные развороты цены, чтобы в дальнейшем на них не реагиро
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв