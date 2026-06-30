Margin Tick Ratio

Margin Tick Ratio — анализ эффективности маржи по всем инструментам брокера

Margin Tick Ratio — скрипт для MetaTrader 5, который за один запуск проходит по инструментам вашего брокера и отвечает на практический вопрос: сколько «тиковой» прибыли вы получаете на каждую единицу залога, и насколько дорого обходится спред при входе.

Скрипт не торгует. Он собирает данные, ранжирует инструменты по эффективности и формирует удобный отчёт в терминале, CSV и интерактивном HTML-файле.

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Для кого этот продукт

• Трейдеры, которые выбирают инструменты с лучшей отдачей на маржу
• Скальперы и внутридневные трейдеры — оценка Spread/Tick и стоимости входа
• Пользователи с ограниченным депозитом — расчёт MaxLot и RiskLot
• Те, кто сравнивает условия брокера по сотням символов (Forex, CFD, индексы, металлы, нефть, крипто, акции)
• Аналитики, которым нужен экспорт в CSV для Excel/Google Sheets

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Что делает скрипт

1. Загружает символы — все инструменты брокера или только Обзор рынка
2. Для каждого символа рассчитывает при заданном тестовом лоте:
   • Margin — залог на открытие BUY
   • Tick P/L — прибыль/убыток при движении цены на 1 тик
   • Spread — стоимость спреда в валюте депозита
   • Ratio — Tick P/L ÷ Margin (главный показатель эффективности)
   • Spread/Tick — сколько тиков прибыли «съедает» спред
   • MaxLot — максимальный лот по текущему балансу
3. Сортирует результаты по Ratio (лучшие — сверху)
4. Выводит таблицу в журнал терминала
5. Экспортирует CSV и интерактивный HTML в общую папку терминала

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Интерактивный HTML-отчёт (главная фишка)

HTML-файл открывается в браузере и работает без интернета — все расчёты уже внутри.

Панель настроек над таблицей:
• Лот для расчёта — пересчёт Margin, Tick P/L, Spread, Ratio
• Депозит — пересчёт MaxLot, RiskLot, MartinMaxKnee
• StopLoss (пункты) и Риск (% депозита) — расчёт RiskLot
• Коэффициент мартингейла — для MartinMaxKnee
• Порог Spread/Tick — зелёная подсветка «дешёвых» по спреду инструментов

Таблица:
• Поиск по Symbol — фильтрация по вхождению в имя (EUR, XAU, #WTI…) с кнопкой очистки
• Сортировка: ЛКМ — по одному столбцу; ПКМ — многоуровневая (до 4 уровней)
• Режим сравнения — выбрать строки кнопкой «+», оставить только их
• Зелёная подсветка строк с Spread/Tick ≤ порога
• Жирный Symbol — высоковолатильные инструменты (TRY, металлы, индексы, нефть, газ, крипто и др.; учитываются разные названия у брокеров: GOLD, WTI, USOIL, #NGAS…)
• Подробное описание столбцов — сворачиваемый блок справки
• Подсказки (tooltips) на заголовках и ячейках RiskLot / MartinMaxKnee

Дополнительные столбцы в HTML:
• RiskLot — макс. лот, при котором убыток по SL не превышает риск (депозит × %)
• MartinMaxKnee — сколько проигрышей подряд выдержит мартингейл при заданном коэффициенте (спред + SL на каждом колене)
• PriceSource — откуда взята цена (Ask, Bid+Spread, D1/H1 и т.д.)

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Надёжный расчёт даже вне торговой сессии

Скрипт использует официальные функции MT5:
• OrderCalcMargin, OrderCalcProfit
• запасные варианты через свойства символа

Цена BUY: приоритет Ask; при отсутствии котировок — оценка Bid+Spread, Last, закрытия D1/H1/W1.

Символы вне торговой сессии можно включить в расчёт (InpUseDisabledSymbols = true по умолчанию) — подгружается история, в отчёте виден источник цены.

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Результаты работы

В журнале терминала:
• Таблица с лучшими инструментами по Ratio
• Сводка: обработано / пропущено / лучший символ
• Причины пропусков (нет цены, маржа, мин. лот и т.д.)

Файлы (папка Terminal\Common\Files):
• MarginTickRatio.html — интерактивный отчёт
• MarginTickRatio.csv — для Excel и внешнего анализа

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Как пользоваться

1. Подключите терминал к серверу брокера
2. Для полного списка: Обзор рынка → ПКМ → Символы → «Показать все»
3. Запустите скрипт на любом графике (параметры — по желанию)
4. Откройте HTML из Файл → Открыть каталог данных → Common → Files
5. В HTML меняйте лот, депозит, риск, ищите символы, сортируйте и сравнивайте

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Важные замечания

• Скрипт не открывает сделки — только анализ
• Расчёты зависят от условий вашего брокера (маржа, спред, контракт)
• MartinMaxKnee — модель для оценки, не гарантия реальной торговли; на больших лотах маржа может отличаться от линейной оценки
• StopLoss в пунктах — это SYMBOL_POINT (не пипсы)
• Для символов без котировок и истории расчёт невозможен — символ попадает в список пропущенных

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Что выделяет продукт на фоне «простых таблиц маржи»

• Метрика Ratio — эффективность маржи, а не только размер залога
• Spread/Tick — реальная стоимость входа в «тиках»
• Интерактивный HTML с поиском, многоуровневой сортировкой и сравнением
• RiskLot и MartinMaxKnee в одном отчёте
• Работа с всем каталогом брокера, включая инструменты вне сессии
• Распознавание волатильных инструментов при разных тикерах
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ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
Telegram To MT5 Ultra
Mirel Daniel Gheonu
5 (3)
Утилиты
Telegram To MT5 — копировщик сигналов Превратите торговые сигналы из ваших Telegram-каналов в реальные ордера MT5 — автоматически, на любом количестве счетов, с полным контролем над риском и правилами. Telegram To MT5 связывает VIP / сигнальные каналы, на которые вы уже подписаны в Telegram, с вашим терминалом MetaTrader 5. Бесплатное приложение-компаньон для ПК читает сообщения (даже из каналов, которые не допускают ботов), а этот советник исполняет их на вашем счёте — применяя ваши настройки р
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
Утилиты
VirtualTradePad PRO SE MT5 — профессиональный торговый центр управления для MetaTrader 5 VirtualTradePad PRO SE — это премиальная торговая панель и рабочая среда управления сделками на графике для MetaTrader 5 . Она создана для трейдеров, которым нужны более быстрое исполнение, более понятный контроль позиций, структурированное управление сделками, визуальное планирование уровней и профессиональный рабочий процесс прямо с графика. Это не просто панель BUY / SELL. PRO SE объединяет ручную торговл
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
Утилиты
Торговая панель для MetaTrader 5 — профессиональная торговля в один клик с графика и клавиатуры Мощная торговая панель для активного ручного трейдинга, которая позволяет открывать, сопровождать и закрывать сделки значительно быстрее и удобнее, чем стандартными средствами MetaTrader. Панель создана для тех, кто хочет получить полный контроль над позициями, ордерами, прибылью и торговыми сценариями в одном рабочем пространстве. Это не просто вспомогательная утилита. Это полноценный торговый интер
Equity Protect Pro MT5
Shi Jie He
5 (5)
Утилиты
Equity Protect Pro: Ваш эксперт по комплексной защите счетов для спокойной торговли Если вы ищете такие функции, как защита счета, защита капитала, защита портфеля, защита мультистратегий, защита прибыли, сбор прибыли, безопасность торговли, программы контроля рисков, автоматический контроль рисков, автоматическая ликвидация, условная ликвидация, запланированная ликвидация, динамическая ликвидация, скользящий стоп-лосс, закрытие в один клик, ликвидация в один клик и восстановление в один клик,
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
Утилиты
Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Утилиты
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
Фильтр:
Maria Chernyuk
33
Maria Chernyuk 2026.07.01 18:46 
 

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