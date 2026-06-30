Margin Tick Ratio — анализ эффективности маржи по всем инструментам брокера



Margin Tick Ratio — скрипт для MetaTrader 5, который за один запуск проходит по инструментам вашего брокера и отвечает на практический вопрос: сколько «тиковой» прибыли вы получаете на каждую единицу залога, и насколько дорого обходится спред при входе.



Скрипт не торгует. Он собирает данные, ранжирует инструменты по эффективности и формирует удобный отчёт в терминале, CSV и интерактивном HTML-файле.



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Для кого этот продукт



• Трейдеры, которые выбирают инструменты с лучшей отдачей на маржу

• Скальперы и внутридневные трейдеры — оценка Spread/Tick и стоимости входа

• Пользователи с ограниченным депозитом — расчёт MaxLot и RiskLot

• Те, кто сравнивает условия брокера по сотням символов (Forex, CFD, индексы, металлы, нефть, крипто, акции)

• Аналитики, которым нужен экспорт в CSV для Excel/Google Sheets



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Что делает скрипт



1. Загружает символы — все инструменты брокера или только Обзор рынка

2. Для каждого символа рассчитывает при заданном тестовом лоте:

• Margin — залог на открытие BUY

• Tick P/L — прибыль/убыток при движении цены на 1 тик

• Spread — стоимость спреда в валюте депозита

• Ratio — Tick P/L ÷ Margin (главный показатель эффективности)

• Spread/Tick — сколько тиков прибыли «съедает» спред

• MaxLot — максимальный лот по текущему балансу

3. Сортирует результаты по Ratio (лучшие — сверху)

4. Выводит таблицу в журнал терминала

5. Экспортирует CSV и интерактивный HTML в общую папку терминала



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Интерактивный HTML-отчёт (главная фишка)



HTML-файл открывается в браузере и работает без интернета — все расчёты уже внутри.



Панель настроек над таблицей:

• Лот для расчёта — пересчёт Margin, Tick P/L, Spread, Ratio

• Депозит — пересчёт MaxLot, RiskLot, MartinMaxKnee

• StopLoss (пункты) и Риск (% депозита) — расчёт RiskLot

• Коэффициент мартингейла — для MartinMaxKnee

• Порог Spread/Tick — зелёная подсветка «дешёвых» по спреду инструментов



Таблица:

• Поиск по Symbol — фильтрация по вхождению в имя (EUR, XAU, #WTI…) с кнопкой очистки

• Сортировка: ЛКМ — по одному столбцу; ПКМ — многоуровневая (до 4 уровней)

• Режим сравнения — выбрать строки кнопкой «+», оставить только их

• Зелёная подсветка строк с Spread/Tick ≤ порога

• Жирный Symbol — высоковолатильные инструменты (TRY, металлы, индексы, нефть, газ, крипто и др.; учитываются разные названия у брокеров: GOLD, WTI, USOIL, #NGAS…)

• Подробное описание столбцов — сворачиваемый блок справки

• Подсказки (tooltips) на заголовках и ячейках RiskLot / MartinMaxKnee



Дополнительные столбцы в HTML:

• RiskLot — макс. лот, при котором убыток по SL не превышает риск (депозит × %)

• MartinMaxKnee — сколько проигрышей подряд выдержит мартингейл при заданном коэффициенте (спред + SL на каждом колене)

• PriceSource — откуда взята цена (Ask, Bid+Spread, D1/H1 и т.д.)



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Надёжный расчёт даже вне торговой сессии



Скрипт использует официальные функции MT5:

• OrderCalcMargin, OrderCalcProfit

• запасные варианты через свойства символа



Цена BUY: приоритет Ask; при отсутствии котировок — оценка Bid+Spread, Last, закрытия D1/H1/W1.



Символы вне торговой сессии можно включить в расчёт (InpUseDisabledSymbols = true по умолчанию) — подгружается история, в отчёте виден источник цены.



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Результаты работы



В журнале терминала:

• Таблица с лучшими инструментами по Ratio

• Сводка: обработано / пропущено / лучший символ

• Причины пропусков (нет цены, маржа, мин. лот и т.д.)



Файлы (папка Terminal\Common\Files):

• MarginTickRatio.html — интерактивный отчёт

• MarginTickRatio.csv — для Excel и внешнего анализа



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Как пользоваться



1. Подключите терминал к серверу брокера

2. Для полного списка: Обзор рынка → ПКМ → Символы → «Показать все»

3. Запустите скрипт на любом графике (параметры — по желанию)

4. Откройте HTML из Файл → Открыть каталог данных → Common → Files

5. В HTML меняйте лот, депозит, риск, ищите символы, сортируйте и сравнивайте



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Важные замечания



• Скрипт не открывает сделки — только анализ

• Расчёты зависят от условий вашего брокера (маржа, спред, контракт)

• MartinMaxKnee — модель для оценки, не гарантия реальной торговли; на больших лотах маржа может отличаться от линейной оценки

• StopLoss в пунктах — это SYMBOL_POINT (не пипсы)

• Для символов без котировок и истории расчёт невозможен — символ попадает в список пропущенных



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Что выделяет продукт на фоне «простых таблиц маржи»



• Метрика Ratio — эффективность маржи, а не только размер залога

• Spread/Tick — реальная стоимость входа в «тиках»

• Интерактивный HTML с поиском, многоуровневой сортировкой и сравнением

• RiskLot и MartinMaxKnee в одном отчёте

• Работа с всем каталогом брокера, включая инструменты вне сессии

• Распознавание волатильных инструментов при разных тикерах