Margin Tick Ratio
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- Версия: 1.88
- Обновлено: 10 июля 2026
Margin Tick Ratio — анализ эффективности маржи по всем инструментам брокера
Margin Tick Ratio — скрипт для MetaTrader 5, который за один запуск проходит по инструментам вашего брокера и отвечает на практический вопрос: сколько «тиковой» прибыли вы получаете на каждую единицу залога, и насколько дорого обходится спред при входе.
Скрипт не торгует. Он собирает данные, ранжирует инструменты по эффективности и формирует удобный отчёт в терминале, CSV и интерактивном HTML-файле.
───
Для кого этот продукт
• Трейдеры, которые выбирают инструменты с лучшей отдачей на маржу
• Скальперы и внутридневные трейдеры — оценка Spread/Tick и стоимости входа
• Пользователи с ограниченным депозитом — расчёт MaxLot и RiskLot
• Те, кто сравнивает условия брокера по сотням символов (Forex, CFD, индексы, металлы, нефть, крипто, акции)
• Аналитики, которым нужен экспорт в CSV для Excel/Google Sheets
───
Что делает скрипт
1. Загружает символы — все инструменты брокера или только Обзор рынка
2. Для каждого символа рассчитывает при заданном тестовом лоте:
• Margin — залог на открытие BUY
• Tick P/L — прибыль/убыток при движении цены на 1 тик
• Spread — стоимость спреда в валюте депозита
• Ratio — Tick P/L ÷ Margin (главный показатель эффективности)
• Spread/Tick — сколько тиков прибыли «съедает» спред
• MaxLot — максимальный лот по текущему балансу
3. Сортирует результаты по Ratio (лучшие — сверху)
4. Выводит таблицу в журнал терминала
5. Экспортирует CSV и интерактивный HTML в общую папку терминала
───
Интерактивный HTML-отчёт (главная фишка)
HTML-файл открывается в браузере и работает без интернета — все расчёты уже внутри.
Панель настроек над таблицей:
• Лот для расчёта — пересчёт Margin, Tick P/L, Spread, Ratio
• Депозит — пересчёт MaxLot, RiskLot, MartinMaxKnee
• StopLoss (пункты) и Риск (% депозита) — расчёт RiskLot
• Коэффициент мартингейла — для MartinMaxKnee
• Порог Spread/Tick — зелёная подсветка «дешёвых» по спреду инструментов
Таблица:
• Поиск по Symbol — фильтрация по вхождению в имя (EUR, XAU, #WTI…) с кнопкой очистки
• Сортировка: ЛКМ — по одному столбцу; ПКМ — многоуровневая (до 4 уровней)
• Режим сравнения — выбрать строки кнопкой «+», оставить только их
• Зелёная подсветка строк с Spread/Tick ≤ порога
• Жирный Symbol — высоковолатильные инструменты (TRY, металлы, индексы, нефть, газ, крипто и др.; учитываются разные названия у брокеров: GOLD, WTI, USOIL, #NGAS…)
• Подробное описание столбцов — сворачиваемый блок справки
• Подсказки (tooltips) на заголовках и ячейках RiskLot / MartinMaxKnee
Дополнительные столбцы в HTML:
• RiskLot — макс. лот, при котором убыток по SL не превышает риск (депозит × %)
• MartinMaxKnee — сколько проигрышей подряд выдержит мартингейл при заданном коэффициенте (спред + SL на каждом колене)
• PriceSource — откуда взята цена (Ask, Bid+Spread, D1/H1 и т.д.)
───
Надёжный расчёт даже вне торговой сессии
Скрипт использует официальные функции MT5:
• OrderCalcMargin, OrderCalcProfit
• запасные варианты через свойства символа
Цена BUY: приоритет Ask; при отсутствии котировок — оценка Bid+Spread, Last, закрытия D1/H1/W1.
Символы вне торговой сессии можно включить в расчёт (InpUseDisabledSymbols = true по умолчанию) — подгружается история, в отчёте виден источник цены.
───
Результаты работы
В журнале терминала:
• Таблица с лучшими инструментами по Ratio
• Сводка: обработано / пропущено / лучший символ
• Причины пропусков (нет цены, маржа, мин. лот и т.д.)
Файлы (папка Terminal\Common\Files):
• MarginTickRatio.html — интерактивный отчёт
• MarginTickRatio.csv — для Excel и внешнего анализа
───
Как пользоваться
1. Подключите терминал к серверу брокера
2. Для полного списка: Обзор рынка → ПКМ → Символы → «Показать все»
3. Запустите скрипт на любом графике (параметры — по желанию)
4. Откройте HTML из Файл → Открыть каталог данных → Common → Files
5. В HTML меняйте лот, депозит, риск, ищите символы, сортируйте и сравнивайте
───
Важные замечания
• Скрипт не открывает сделки — только анализ
• Расчёты зависят от условий вашего брокера (маржа, спред, контракт)
• MartinMaxKnee — модель для оценки, не гарантия реальной торговли; на больших лотах маржа может отличаться от линейной оценки
• StopLoss в пунктах — это SYMBOL_POINT (не пипсы)
• Для символов без котировок и истории расчёт невозможен — символ попадает в список пропущенных
───
Что выделяет продукт на фоне «простых таблиц маржи»
• Метрика Ratio — эффективность маржи, а не только размер залога
• Spread/Tick — реальная стоимость входа в «тиках»
• Интерактивный HTML с поиском, многоуровневой сортировкой и сравнением
• RiskLot и MartinMaxKnee в одном отчёте
• Работа с всем каталогом брокера, включая инструменты вне сессии
• Распознавание волатильных инструментов при разных тикерах
Margin Tick Ratio — скрипт для MetaTrader 5, который за один запуск проходит по инструментам вашего брокера и отвечает на практический вопрос: сколько «тиковой» прибыли вы получаете на каждую единицу залога, и насколько дорого обходится спред при входе.
Скрипт не торгует. Он собирает данные, ранжирует инструменты по эффективности и формирует удобный отчёт в терминале, CSV и интерактивном HTML-файле.
───
Для кого этот продукт
• Трейдеры, которые выбирают инструменты с лучшей отдачей на маржу
• Скальперы и внутридневные трейдеры — оценка Spread/Tick и стоимости входа
• Пользователи с ограниченным депозитом — расчёт MaxLot и RiskLot
• Те, кто сравнивает условия брокера по сотням символов (Forex, CFD, индексы, металлы, нефть, крипто, акции)
• Аналитики, которым нужен экспорт в CSV для Excel/Google Sheets
───
Что делает скрипт
1. Загружает символы — все инструменты брокера или только Обзор рынка
2. Для каждого символа рассчитывает при заданном тестовом лоте:
• Margin — залог на открытие BUY
• Tick P/L — прибыль/убыток при движении цены на 1 тик
• Spread — стоимость спреда в валюте депозита
• Ratio — Tick P/L ÷ Margin (главный показатель эффективности)
• Spread/Tick — сколько тиков прибыли «съедает» спред
• MaxLot — максимальный лот по текущему балансу
3. Сортирует результаты по Ratio (лучшие — сверху)
4. Выводит таблицу в журнал терминала
5. Экспортирует CSV и интерактивный HTML в общую папку терминала
───
Интерактивный HTML-отчёт (главная фишка)
HTML-файл открывается в браузере и работает без интернета — все расчёты уже внутри.
Панель настроек над таблицей:
• Лот для расчёта — пересчёт Margin, Tick P/L, Spread, Ratio
• Депозит — пересчёт MaxLot, RiskLot, MartinMaxKnee
• StopLoss (пункты) и Риск (% депозита) — расчёт RiskLot
• Коэффициент мартингейла — для MartinMaxKnee
• Порог Spread/Tick — зелёная подсветка «дешёвых» по спреду инструментов
Таблица:
• Поиск по Symbol — фильтрация по вхождению в имя (EUR, XAU, #WTI…) с кнопкой очистки
• Сортировка: ЛКМ — по одному столбцу; ПКМ — многоуровневая (до 4 уровней)
• Режим сравнения — выбрать строки кнопкой «+», оставить только их
• Зелёная подсветка строк с Spread/Tick ≤ порога
• Жирный Symbol — высоковолатильные инструменты (TRY, металлы, индексы, нефть, газ, крипто и др.; учитываются разные названия у брокеров: GOLD, WTI, USOIL, #NGAS…)
• Подробное описание столбцов — сворачиваемый блок справки
• Подсказки (tooltips) на заголовках и ячейках RiskLot / MartinMaxKnee
Дополнительные столбцы в HTML:
• RiskLot — макс. лот, при котором убыток по SL не превышает риск (депозит × %)
• MartinMaxKnee — сколько проигрышей подряд выдержит мартингейл при заданном коэффициенте (спред + SL на каждом колене)
• PriceSource — откуда взята цена (Ask, Bid+Spread, D1/H1 и т.д.)
───
Надёжный расчёт даже вне торговой сессии
Скрипт использует официальные функции MT5:
• OrderCalcMargin, OrderCalcProfit
• запасные варианты через свойства символа
Цена BUY: приоритет Ask; при отсутствии котировок — оценка Bid+Spread, Last, закрытия D1/H1/W1.
Символы вне торговой сессии можно включить в расчёт (InpUseDisabledSymbols = true по умолчанию) — подгружается история, в отчёте виден источник цены.
───
Результаты работы
В журнале терминала:
• Таблица с лучшими инструментами по Ratio
• Сводка: обработано / пропущено / лучший символ
• Причины пропусков (нет цены, маржа, мин. лот и т.д.)
Файлы (папка Terminal\Common\Files):
• MarginTickRatio.html — интерактивный отчёт
• MarginTickRatio.csv — для Excel и внешнего анализа
───
Как пользоваться
1. Подключите терминал к серверу брокера
2. Для полного списка: Обзор рынка → ПКМ → Символы → «Показать все»
3. Запустите скрипт на любом графике (параметры — по желанию)
4. Откройте HTML из Файл → Открыть каталог данных → Common → Files
5. В HTML меняйте лот, депозит, риск, ищите символы, сортируйте и сравнивайте
───
Важные замечания
• Скрипт не открывает сделки — только анализ
• Расчёты зависят от условий вашего брокера (маржа, спред, контракт)
• MartinMaxKnee — модель для оценки, не гарантия реальной торговли; на больших лотах маржа может отличаться от линейной оценки
• StopLoss в пунктах — это SYMBOL_POINT (не пипсы)
• Для символов без котировок и истории расчёт невозможен — символ попадает в список пропущенных
───
Что выделяет продукт на фоне «простых таблиц маржи»
• Метрика Ratio — эффективность маржи, а не только размер залога
• Spread/Tick — реальная стоимость входа в «тиках»
• Интерактивный HTML с поиском, многоуровневой сортировкой и сравнением
• RiskLot и MartinMaxKnee в одном отчёте
• Работа с всем каталогом брокера, включая инструменты вне сессии
• Распознавание волатильных инструментов при разных тикерах
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