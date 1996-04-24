Channel Detector Indicator

ATD Channel Pattern Detector 是一款 MetaTrader 5 指标，用于在图表上直接检测并绘制价格通道。

ATD Channel Pattern Detector 是一种可视化技术分析工具，旨在根据价格走势识别可能的上升通道、下降通道和水平通道结构。该指标会扫描历史K线，使用其内部形态检测逻辑识别通道形态，并在图表上绘制检测到的通道线。

该指标不是 Expert Advisor 交易机器人。它不会开仓、平仓或管理交易。它只会分析图表，并以可视化方式显示检测到的通道结构。它可以作为手动图表分析、主观交易、市场结构复盘以及技术分析确认的辅助工具。

该指标可以使用不同颜色绘制看涨、看跌和中性结构的通道。当检测到新通道时，它还可以提供可选的弹窗提醒、声音提醒和邮件提醒。

主要功能

检测图表上的价格通道结构

自动绘制通道线

支持看涨、看跌和中性通道颜色

直接在所选图表品种和时间周期上运行

可选弹窗提醒

可选声音提醒，并使用内置声音资源

可通过 MetaTrader 5 邮件设置发送可选邮件提醒

清晰的输入参数分组，便于设置

仅作为指标工具使用，不执行任何交易操作

工作原理

该指标会分析近期价格数据，并使用所选搜索范围和检测参数查找类似通道的结构。它会检查价格波动是否根据配置规则形成有效通道，包括K线数量、对称性、匹配比例、阈值和角度差。

当发现有效通道时，指标会在图表上绘制通道线。通道颜色取决于检测到的通道方向：

看涨通道：使用看涨颜色显示

看跌通道：使用看跌颜色显示

中性通道：使用中性颜色显示

如果启用了提醒功能，当检测到新通道时，指标可以通知用户。提醒只会在新通道出现时触发，这有助于避免在同一根K线上重复发送提醒。

输入参数

搜索设置

回看K线数量

设置指标在搜索通道形态时扫描的K线数量。较高的数值允许指标分析更多历史数据，而较低的数值则只关注最近的市场结构。

通道检测

阈值

控制通道检测的敏感度。较低的数值可能会检测到更多形态，而较高的数值会使检测更加严格。

最小K线数量

设置有效通道形态所需的最少K线数量。

最大K线数量

设置检测到的通道形态允许的最大K线数量。

对称性

控制检测到的通道结构应当有多平衡。较高的数值会使通道验证更加严格。

点位匹配比例

定义所选波动点与通道结构需要有多接近。较高的数值要求通道点之间具有更强的匹配关系。

角度差

设置通道线角度之间允许的差异。较低的数值要求通道线更加平行。

线条颜色

看涨通道颜色

用于看涨或上升通道结构的颜色。

看跌通道颜色

用于看跌或下降通道结构的颜色。

中性通道颜色

用于中性或横向通道结构的颜色。

提醒

弹窗提醒

启用或禁用在检测到新通道时的 MetaTrader 5 弹窗提醒。

声音提醒

启用或禁用在检测到新通道时的声音提醒。声音已内置在指标中，因此用户无需手动复制声音文件。

邮件提醒

启用或禁用邮件提醒。要使用此选项，必须在 MetaTrader 5 的 工具 → 选项 → 邮件 中正确配置邮件。

注意事项

这是一个纯视觉指标。

它不会执行交易。

它不会管理订单或持仓。

它不使用马丁格尔、网格、恢复或资金管理逻辑。

提醒功能在策略测试器中不起作用，因为 MetaTrader 5 在测试器模式下不会执行真实的弹窗、声音或邮件提醒。

对于邮件提醒，用户必须在 MetaTrader 5 中配置 SMTP 邮件设置。

在将该指标作为任何交易决策的一部分之前，应先在用户偏好的交易品种和时间周期上进行测试。

建议用法

ATD Channel Pattern Detector 可用于复盘市场结构并识别可能的价格通道。交易者可以将绘制出的通道作为支撑、阻力、趋势方向、盘整区域或突破分析的额外视觉参考。

该指标适合偏好清晰图表分析的交易者，也适合希望自动高亮可能通道结构、而不需要手动绘制每一个通道的用户。