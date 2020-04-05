XAU PipStrike Expert

  • Эксперты
  • Valentin Lehaci
    Valentin Lehaci

    Valentin Lehaci

    I am an IT specialist, and the quantitative developer behind Vantino (XAU PIPSTRIKE EXPERT EA). Combining a deep technical background in hardware and software environments with a passion for financial markets, I specialize in engineering algorithmic trading systems using MQL5.Driven by data and
  • Версия: 7.40
  • Обновлено: 2 июля 2026
  • Активации: 5

🚀 XAU PipStrike Expert MT5

XAU PipStrike Expert — это высокоточный, полностью автоматизированный торговый алгоритм, разработанный исключительно для торговли золотом (XAUUSD) на платформе MetaTrader 5. Созданный на основе механики институционального импульса (momentum), этот советник изолирует дисбалансы рынка с большими объемами для извлечения быстрой, математически оптимизированной прибыли без какого-либо эмоционального фактора.

В отличие от опасных сеточных стратегий (grid) или мартингейла, которые подвергают счета неконтролируемым просадкам, Gold PipStrike Destroyer фокусируется на быстром исполнении ордеров по принципу «вошел и вышел», мгновенно фиксируя прибыль во время взрывных ценовых движений.

🎯 Проблема золота: почему большинство трейдеров теряют деньги

Ручная торговля золотом — это одна из самых стрессовых сред на финансовых рынках. Из-за его экстремальной волатильности розничные трейдеры постоянно попадают в одни и те же ловушки: избыточная торговля (овертрейдинг), нерешительность во время быстрых пробоев или слишком долгое удержание убыточных сделок на чистых эмоциях. Многие обращаются к автоматизированным системам, но их счета сливаются опасными сеточниками или мартингейл-стратегиями, которые терпят крах, как только золото начинает сильный безоткатный тренд.

Главная проблема проста: трейдерам не хватает скорости, чтобы безопасно ловить быстрые ценовые импульсы, и эмоциональной дисциплины, чтобы вовремя фиксировать убытки.

📈 Трансформация: достижение дисциплины без стресса

Представьте, что вы отходите от мониторов, зная, что ваш капитал защищен от эмоциональных ошибок и внезапных разворотов рынка. Используя полностью автоматизированную систему, построенную на строгих математических параметрах, трейдер переходит из состояния постоянной тревоги к структурированной, алгоритмической последовательности. Цель больше не в том, чтобы поймать «все движение», рискуя депозитом, а в том, чтобы забрать быструю, точную прибыль от институциональных всплесков объема и сразу же вернуться в безопасный кэш.

⚡ Решение: как работает логика PipStrike

XAU PipStrike Expert устраняет разрыв между проблемой и идеальным результатом, используя хирургическую, высокоскоростной импульсную стратегию, специально откалиброванную для золота на MetaTrader 5.

  • Импульсный часовой (The Impulse Sentry): Вместо того чтобы угадывать направление, советник ждет, пока институциональные ордера создадут крупный рыночный дисбаланс. Он открывает сделку только тогда, когда одна свеча достигает или превышает строгий минимальный размер (например, $10).

🛡️ Встроенный риск-менеджмент и защита

  • Математический 60% Стоп-Лосс: Каждая сделка начинается со строгого уровня защиты. Стоп-Лосс динамически привязывается ровно к 60% тела сигнальной свечи, что дает сделке идеальное пространство для «дыхания», при этом жестко ограничивая ваш риск.

  • Никаких токсичных стратегий: Полностью отсутствуют Мартингейл, Сетка (Grid) или усреднение плавающих позиций. Один сигнал = 3 фиксированные операции с заранее определенным профилем риска и прибыли.

  • Продвинутый контроль спреда (Spread Sentry): Строгий фильтр гарантирует, что советник приостановит работу, если рыночный спред превысит ваш порог безопасности (что предотвращает плохие исполнения во время волатильных ролловеров или выхода новостей).

  • Торговля 24/5: Полностью оптимизирован для непрерывной работы на протяжении всех торговых сессий от открытия до закрытия рынка.

📊 Оптимизированные таймфреймы и четкость настроек

Gold PipStrike Destroyer разработан для гибкой адаптации на нескольких младших таймфреймах в зависимости от предпочитаемой вами частоты сделок и стиля торговли:

  • 1-минутный таймфрейм (M1): Высокочастотная настройка. Идеально подходит для активных торговых сессий, когда вы хотите ловить быстрые, мелкие импульсы в течение дня.

  • 5-минутный таймфрейм (M5) — Настоятельно рекомендуется: Это оптимальный баланс для максимальной четкости рынка. Работа на графике M5 значительно фильтрует рыночный шум и мелкие манипуляции с ценой, гарантируя, что обнаруженные импульсные свечи действительно представляют собой реальные институциональные сдвиги объемов.

  • 15-минутный таймфрейм (M15): Консервативная настройка. Отлично подходит для взятия крупных внутридневных структурных пробоев с более высоким процентом прибыльных сделок (Win-Rate), хотя торговых возможностей будет меньше.

⚙️ Рекомендуемые входные параметры для максимальной эффективности

Чтобы повторить ультра-стабильную и оптимизированную работу модели в терминале MetaTrader 5, примените следующие настройки напрямую в полях ввода советника (EA):

💼 Управление капиталом (Money Management)

  • InpLotSize = 0.1 — Базовый фиксированный объём лота, выделяемый на каждый цикл исполнения.

  • InpMaxSpread = 400 — Динамический порог защитного фильтра для обеспечения точности исполнения ордеров.

📊 Настройки стратегии (Strategy Settings)

  • InpCandleSize = 10 — Минимальный размер тела свечи, необходимый для подтверждения истинного импульса институциональных объемов.

  • InpTPDollars = 5 — Математически рассчитанный целевой уровень фиксирования прибыли (Take Profit).

  • InpMaxPositions = 1 — Абсолютный лимит на количество одновременно открытых позиций для строгого ограничения риска.

⏳ Временной фильтр (Time Filter)

  • InpStartHour = 0 — Время начала работы советника по серверу.

  • InpEndHour = 24 — Время окончания работы советника по серверу, обеспечивающее полный охват глобальных торговых сессий 24/5.

💡 Рекомендации для максимальной производительности

  • Актив: Золото (XAUUSD)

  • Тип счета: Настоятельно рекомендуются счета типа Raw Spread / ECN с ультранизким спредом и околонулевыми комиссиями для точного скальпинга.

  • VPS: Виртуальный приватный сервер с минимальным пингом (latency) до сервера вашего брокера обеспечит оптимальную скорость исполнения для одновременного открытия позиций (Triple-Strike).


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XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
Эксперты
SixtyNine EA – Экспертный советник для торговли золотом на MetaTrader 5, оснащённый 6 интегрированными стратегическими слоями, предустановленным Stop Loss в каждой сделке и чистой торговой структурой без Martingale, Recovery-систем и Grid-торговли. Публичный Live Signal: старт $500, фиксированный 0.02 лота, рост 500%+, более 20 недель работы Публичный Live Signal является главным доказательством работы SixtyNine EA . Счёт был запущен с балансом $500 , использовался фиксированный размер лота 0.0
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