Volumeshadow – CVD 背离指标

Volumeshadow 可将 累计成交量差值（Cumulative Volume Delta，CVD） 直接显示在价格图表上，使交易者能够一目了然地观察买卖双方力量的变化。该指标以每根K线上的彩色阴影形式展示 CVD，有助于识别潜在的 CVD 背离。

该指标基于Tick 成交量，特别适用于 Forex（外汇）和 CFD（差价合约）交易者，可有效分析类似 Order Flow（订单流） 的市场信息。

主要特点

• CVD 直接显示在主图，无需单独窗口

• 提前识别 CVD 背离

• 基于 Tick 成交量，特别适合外汇和 CFD 交易

• CVD 每日自动重置

• 仅基于已收盘K线进行计算，不会重绘（No Repaint）

• 界面清晰简洁，不影响图表阅读，提升市场分析效率

我个人对该指标的理解（简单示例）

5 分钟图是我最常使用的时间周期。

看跌背离

价格：Equal High（相同高点）

CVD：明显的 Higher High（更高高点）

或

价格：Lower High（更低高点）

CVD：Equal High（相同高点）/ Higher High（更高高点）

我的理解： 尽管买方力量增强或保持不变，价格却未能创出新高，甚至形成了更低的高点。这表明买盘力量正在被市场吸收。

看涨背离

价格：Equal Low（相同低点）

CVD：明显的 Lower Low（更低低点）

或

价格：Higher Low（更高低点）

CVD：Equal Low（相同低点）/ Lower Low（更低低点）

我的理解： 尽管卖方力量增强或保持不变，价格却未能创出新低，甚至形成了更高的低点。这表明卖盘力量正在被市场吸收。

注意

CVD 背离可作为交易决策的辅助过滤条件。识别买盘或卖盘吸收现象，有助于避免逆着当前市场吸收方向建立仓位，从而降低不利入场的概率。如果没有出现清晰、明确的背离，我个人通常将其视为市场处于健康状态。

所有截图均来自最近几天和几周，展示了 EUR/USD、S&P 500、US100 和 黄金（Gold） 在 5 分钟图 上的实际示例。

产品图片中展示的 CVD 背离均由人工识别和标注，仅用于演示说明。Volumeshadow 不会自动识别或标记任何背离。潜在背离的分析与判断完全由交易者自行完成。