Markov Prime Pro MT5

Markov Prime Pro превращает необработанные сигналы во входы с оценкой уверенности с помощью мультисимвольного сканера.

Markov Prime Pro — это инструмент анализа для MetaTrader 5, который делает больше, чем просто рисует стрелки. Для каждого сигнала он отвечает на вопрос, который игнорируют большинство индикаторов: насколько вы можете доверять этому входу прямо сейчас? Каждый сигнал оценивается единым показателем уверенности (Confidence Score) от 0 до 100, поэтому вы можете с первого взгляда отличить сильный сетап от слабого. Инструмент объединяет шесть сигнальных стратегий, вероятностную модель, обучающуюся на недавнем поведении цены, фильтр состояния рынка и встроенный мультисимвольный сканер — и все это на одной удобной, перемещаемой панели.

ЧТО ОН ДЕЛАЕТ

Оценка уверенности (0–100). Каждый сигнал оценивается путем объединения вероятности направления, исторической надежности этой вероятности, стабильности рыночного режима и качества тренда. Одно число показывает реальный вес каждой стрелки.

Шесть стратегий в одной. RSI с подтверждением тренда, пересечение EMA, пробой канала, отскок от поддержки/сопротивления, пересечение MACD и возврат по Боллинджеру. Используйте одну или включите режим Consensus (Консенсус), чтобы действовать только тогда, когда несколько стратегий совпадают.

Самокорректирующиеся вероятности. Вероятностная модель проверяет свои прошлые прогнозы и корректирует их, поэтому отображаемый процент отражает то, что происходило на самом деле, а не завышенную цифру.

Умные фильтры. Дополнительные фильтры удерживают сигналы от входов во флэт или хаотичные условия: диапазон волатильности, часы торговых сессий, максимальный спред и день недели.

Мультисимвольный сканер. Отдельная сетка отображает направление, состояние рынка и уверенность сразу по многим символам и таймфреймам, так что вы никогда не пропустите сетап на другой паре. Включается и выключается одной кнопкой.

Статистика результатов. Встроенная панель показывает, как отработали прошлые сигналы — сколько из них достигли первой, второй или третьей цели, а сколько закрылись по стоп-лоссу — за выбранный вами период.

Четкие уровни и алерты. Для каждого сигнала автоматически отрисовываются стоп-лосс и до трех уровней тейк-профита. Доступны всплывающие окна, звуковые сигналы, push-уведомления и email-алерты.

КАК ЭТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ Прикрепите индикатор к любому графику. Он работает на всех символах и таймфреймах; основные валютные пары Forex, металлы и индексы на М15 и выше — хорошая отправная точка. Все расширенные опции по умолчанию отключены, поэтому он прост в использовании прямо из коробки — включайте Консенсус, фильтры и сканер шаг за шагом по мере ознакомления. Проверяйте оценку уверенности перед действием: чем она выше, тем сильнее и надежнее сетап. Используйте сканер, чтобы следить за несколькими рынками одновременно, и панель статистики, чтобы понимать, как сигналы вели себя в последнее время.

ПРИМЕЧАНИЯ Все настройки имеют разумные значения по умолчанию — вам не нужно ничего оптимизировать для начала работы. Показанная статистика является исторической и описывает поведение сигналов в прошлом на основе доступных данных; она не гарантирует будущих результатов. Это индикатор для анализа и поддержки принятия решений; он не открывает сделки автоматически.