Markov Prime Pro MT5

Markov Prime Pro превращает необработанные сигналы во входы с оценкой уверенности с помощью мультисимвольного сканера.

Markov Prime Pro — это инструмент анализа для MetaTrader 5, который делает больше, чем просто рисует стрелки. Для каждого сигнала он отвечает на вопрос, который игнорируют большинство индикаторов: насколько вы можете доверять этому входу прямо сейчас? Каждый сигнал оценивается единым показателем уверенности (Confidence Score) от 0 до 100, поэтому вы можете с первого взгляда отличить сильный сетап от слабого. Инструмент объединяет шесть сигнальных стратегий, вероятностную модель, обучающуюся на недавнем поведении цены, фильтр состояния рынка и встроенный мультисимвольный сканер — и все это на одной удобной, перемещаемой панели.

ЧТО ОН ДЕЛАЕТ

  • Оценка уверенности (0–100). Каждый сигнал оценивается путем объединения вероятности направления, исторической надежности этой вероятности, стабильности рыночного режима и качества тренда. Одно число показывает реальный вес каждой стрелки.

  • Шесть стратегий в одной. RSI с подтверждением тренда, пересечение EMA, пробой канала, отскок от поддержки/сопротивления, пересечение MACD и возврат по Боллинджеру. Используйте одну или включите режим Consensus (Консенсус), чтобы действовать только тогда, когда несколько стратегий совпадают.

  • Самокорректирующиеся вероятности. Вероятностная модель проверяет свои прошлые прогнозы и корректирует их, поэтому отображаемый процент отражает то, что происходило на самом деле, а не завышенную цифру.

  • Умные фильтры. Дополнительные фильтры удерживают сигналы от входов во флэт или хаотичные условия: диапазон волатильности, часы торговых сессий, максимальный спред и день недели.

  • Мультисимвольный сканер. Отдельная сетка отображает направление, состояние рынка и уверенность сразу по многим символам и таймфреймам, так что вы никогда не пропустите сетап на другой паре. Включается и выключается одной кнопкой.

  • Статистика результатов. Встроенная панель показывает, как отработали прошлые сигналы — сколько из них достигли первой, второй или третьей цели, а сколько закрылись по стоп-лоссу — за выбранный вами период.

  • Четкие уровни и алерты. Для каждого сигнала автоматически отрисовываются стоп-лосс и до трех уровней тейк-профита. Доступны всплывающие окна, звуковые сигналы, push-уведомления и email-алерты.

КАК ЭТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ Прикрепите индикатор к любому графику. Он работает на всех символах и таймфреймах; основные валютные пары Forex, металлы и индексы на М15 и выше — хорошая отправная точка. Все расширенные опции по умолчанию отключены, поэтому он прост в использовании прямо из коробки — включайте Консенсус, фильтры и сканер шаг за шагом по мере ознакомления. Проверяйте оценку уверенности перед действием: чем она выше, тем сильнее и надежнее сетап. Используйте сканер, чтобы следить за несколькими рынками одновременно, и панель статистики, чтобы понимать, как сигналы вели себя в последнее время.

ПРИМЕЧАНИЯ Все настройки имеют разумные значения по умолчанию — вам не нужно ничего оптимизировать для начала работы. Показанная статистика является исторической и описывает поведение сигналов в прошлом на основе доступных данных; она не гарантирует будущих результатов. Это индикатор для анализа и поддержки принятия решений; он не открывает сделки автоматически.


Рекомендуем также
RBreaker
Zhong Long Wu
Индикаторы
RBreaker Gold Indicators — это краткосрочная внутридневная торговая стратегия для фьючерсов на золото, которая сочетает в себе два подхода: трендовое следование и внутридневные развороты. Она позволяет не только получать прибыль при трендовом движении, но и своевременно фиксировать прибыль при развороте рынка, открывая позиции в новом направлении. Данная стратегия на протяжении 15 лет подряд входила в десятку самых прибыльных торговых стратегий по версии американского журнала Futures Truth. Она
Fractals
Mikhail Nazarenko
Индикаторы
Индикатор Fractals отображает на графике только фракталы с заданными параметрами в настройках индикатора. Это позволяет с большей точностью фиксировать разворот тренда исключая ложные развороты.  По классическому определению фрактал, это свеча - экстремум на графике, который не пересекала цена 2 свечи до и 2 свечи после появления свечи фрактала. В данном индикаторе есть возможность настройки количества свечей до и после экстремума, а также минимальное количество пунктов терминала ухода цены от э
CCI Fixed Dual
Edoardo Centorame
Индикаторы
Что такое CCI FIXED DUAL CCI FIXED DUAL это профессиональный Trend Direction Filter, разработанный для точного определения: доминирующего направления рынка структурного качества движения согласованности между основным трендом и фазами ускорения Это не индикатор прямого входа. Это не классический осциллятор. Это инструмент контекста, созданный для того, чтобы помочь трейдеру решать, когда торговать, а когда НЕ торговать, резко снижая рыночный шум и ошибки интерпретации. Базовая философия CCI FIXE
Market Matrix
Tatiana Savkevych
Индикаторы
Индикатор Market Matrix - это эффективный инструмент для определения трендов на рынке Форекс. Он служит надежным помощником для трейдеров, помогая выявить зоны тренда и флета. Ниже представлены основные характеристики и преимущества данного индикатора: Особенности индикатора Market Matrix: Надежность и стабильность: Индикатор не перерисовывает предыдущие значения, что обеспечивает стабильность сигналов. Быстрая реакция на изменение тренда: Алгоритм индикатора позволяет оперативно реагировать н
CleanTrend by NeuralTick
Oleh Savinovskyi
Индикаторы
CleanTrend by NeuralTick  — индикатор тренда, который НИКОГДА не меняет прошлое. Устали от индикаторов, которые красиво рисуют историю, но перерисовывают сигналы в реальной торговле? Три причины, почему CleanTrend выбирают трейдеры, уставшие от шума и обмана: 100% НЕТ ПЕРЕРИСОВКИ. Цвет линии фиксируется навсегда. Ни один бар не изменится задним числом — проверьте в тестере. ДВОЙНОЙ ФИЛЬТР ШУМА. Сигнал появляется только когда цена прошла заданный порог (MinMove) и удержала направление неско
Universal Soul Reaper
Pieter Gerhardus Van Zyl
Индикаторы
Universal Soul Reaper is an atmospheric market-flow oscillator designed to interpret price behavior as a cycle of spiritual energy. Instead of reacting to raw price alone, it visualizes the state of the market’s soul —revealing when momentum is awakening, stabilizing, or fading. The indicator operates in a separate window and presents three interwoven entities: the Ectoplasmic Veil , the Spirit Boundary , and the Soul Core . Together, they form a living framework that helps traders sense pressu
Trend pointer mt5
Andrey Kozak
Индикаторы
Индикатор для точного определения точек разворота цены на всех таймфреймах и всех валютных парах. С помощью технического анализа рынка и математических моделей диагностирования, данный индикатор с большой эффективностью определяет точки разворота цены и текущее направление тренда. Данную информацию индикатор отображает на графике в виде стрелок и линий. Стрелки показывают точки разворота тренда, а линии показывают текущее направление тренда. Этот индикатор можно интегрировать в уже существующие
Impulses and Corrections 5
Svetoslav Boyadzhiev
Индикаторы
"Impulses and Corrections 5" создан для того, чтобы помочь трейдерам ориентироваться в рыночной ситуации. Индикатор показывает мультитаймфреймовые восходящие и нисходящие импульсы ценовых движений. Эти импульсы служат основой для определения "Базы" , состоящей из зон "Коррекции" ценовых движений, а также имеет "Потенциальные" зоны для возможных сценариев движения цены. Восходящие и нисходящие импульсы определяются на основе модифицированной формулы индикатора "Фракталы" Билла Вильямса. Последни
All about ICT time and price
Minh Truong Pham
Индикаторы
All about time and price by ICT. This indicator provides a comprehensive view of ICT killzones, Silver Bullet times, and ICT Macros, enhancing your trading experience.  In those time windows price either seeks liquidity or imbalances and you often find the most energetic price moves and turning points. Features: Automatic Adaptation: The ICT killzones intelligently adapt to the specific chart you are using. For Forex charts, it follows the ICT Forex times: In EST timezone: Session: Asia: 20h00-0
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Индикаторы
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Terra Infinity
Ivan Simonika
Индикаторы
Terra Infinity — индикатор флета. Эта улучшенная версия индикатора CalcFlat имеет три дополнительные линии, значительно повышающие его эффективность. В отличие от своего предшественника с двумя статическими уровнями, Terra Infinity добавляет три динамические линии над основной гистограммой, которые интерпретируются следующим образом: базовая сигнальная линия, минимальная сигнальная линия, максимальная сигнальная линия. Эти линии формируются с помощью дополнительного параметра Avg, представляю
Pure Price Action ICT
Dong Hao Bui
Индикаторы
The   Pure Price Action ICT Tools   indicator is designed for pure price action analysis, automatically identifying real-time market structures, liquidity levels, order & breaker blocks, and liquidity voids. Its unique feature lies in its exclusive reliance on price patterns, without being constrained by any user-defined inputs, ensuring a robust and objective analysis of market dynamics.   MARKET STRUCTURES A Market Structure Shift, also known as a Change of Character (CHoCH), is a pivota
Divergence Matrix Pro
The Hung Ngo
Индикаторы
Divergence Matrix Pro for MetaTrader 5 Divergence Matrix Pro is a confirmed multi-oscillator divergence indicator for MetaTrader 5. It detects regular and hidden divergence between price and selected oscillators, then presents the confirmed structure through divergence lines, pivot labels, action markers, an optional current-timeframe Matrix Panel and optional alerts. The indicator is an analysis and confirmation tool. It does not open or close trades, and the signal score is not a win rate or a
CosmiCLab FIBO
Kirils Subins
Индикаторы
CosmiCLab SMC FIBO CosmiCLab SMC FIBO — это профессиональный торговый индикатор, основанный на концепциях Smart Money Concepts (SMC), анализе структуры рынка и уровнях Fibonacci. Индикатор автоматически определяет свинги рынка и строит уровни Fibonacci по последнему импульсному движению. Также индикатор определяет ключевые изменения структуры рынка: BOS — Break Of Structure CHOCH — Change Of Character Дополнительно отображаются сигнальные стрелки BUY / SELL при пробое структуры. Индикатор подход
WaveTrend Clarity Pro
Hoai Nam Trinh
Индикаторы
WaveTrend Clarity PRO was built for traders who use WaveTrend-style momentum analysis but want more context than a simple WT1/WT2 cross. On fast charts such as XAUUSD M5/M15, WaveTrend crosses can appear frequently. Some crosses happen near useful overbought or oversold areas, while others appear inside noisy price movement. Current price: $99 - increases by $10 after every 20 purchases until reaching the final price of $159 . Next price: $109 . Complete Buyer Kit: 45 Professional Resources inc
Kijun Sen Envelope by Gerega
Illia Hereha
Индикаторы
Индикатор Kijun-Sen Envelope   – это мощный трендовый инструмент, основанный на линии   Kijun-Sen   из системы Ichimoku Kinko Hyo. Он создает динамические верхние и нижние границы вокруг Kijun-Sen, формируя конверт, который помогает трейдерам выявлять тренды, потенциальные развороты и перекупленность/перепроданность рынка. Основные функции: •   Подтверждение тренда   – помогает определить силу и направление тренда. •   Зоны поддержки и сопротивления   – конверт служит динамическими уровнями дл
FREE
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Индикаторы
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - The Essential Tool to Master Your Trading ## Transform Your Trading with a Complete Real-Time Performance Overview In the demanding world of Forex and CFD trading, **knowing your real-time performance** isn't a luxury—it's an **absolute necessity**. The **Drawdown Indicator V4.0** is much more than a simple indicator: it's your **professional dashboard** that gives you a clear, precise, and instant view of your trading account status. --- ## Why This Indicator
RSI Pro Alert
Fang Yu Lin
Индикаторы
# RSI Pro Alert - Advanced RSI Indicator A powerful professional-grade RSI indicator with intelligent alerts, scheduled snapshots, and multi-dimensional notifications to help you capture market opportunities with precision! --- ## Key Features ### Smart Signal Detection - **Precision Cross Detection** : Automatically identifies critical moments when RSI crosses overbought/oversold levels - **State Tracking Mechanism** : Real-time monitoring of market state changes (Overbought/Overso
Candle Pattern Finder MT5
Pavel Zamoshnikov
4.2 (5)
Индикаторы
Индикатор находит на графике свечные паттерны на основе книги Грегори Л. Морриса «Японские свечи. Метод анализа акций и фьючерсов». При обнаружении модели индикатор выдает сообщение при закрытии бара. Если вы торгуете с помощью терминала MetaTrader 4, то вы можете скачать полный аналог индикатора " Candle Pattern Finder for MT4 " Список распознаваемых моделей: Бычья / Медвежья (в скобках возможные настройки параметров) : Молот / Падающая Звезда (с подтверждением / без подтверждения*) Перевернут
Trend Master V2
Oratile Pitsoane
Индикаторы
What Is Trend Master Pro? Trend Master Pro   is a professional-grade trend trading indicator built for MetaTrader 5. It was designed with one goal in mind — to keep you on the right side of the market at all times by combining three powerful technical tools into a single, clean, easy-to-read display directly on your price chart. Instead of cluttering your screen with multiple separate indicators, Trend Master Pro fuses an   EMA Ribbon trend filter , a   ZigZag swing point engine , and a   breako
BlueBoat Fimathe PrimeCycle
Sebastian Wehrfritz
Индикаторы
BlueBoat – Prime Cycle is a technical indicator for MetaTrader 5 that visualizes market cycles based on the Fimathe cycle model (Marcelo Ferreira) . It identifies and displays historic and live cycle structures such as CA, C1, C2, C3, etc., helping traders understand the rhythm and timing of price movement across multiple sessions. This tool is ideal for manual analysis or as a supporting signal in discretionary strategies. Key Features Historical Cycle Analysis – Backtest and visualize as many
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Индикаторы
##   ONLY GOLD ##   Тiльки Золото ## **Mercaria Professional Trading Zones - Complete Guide** ## **Mercaria Professional Trading Zones - Повний посібник** ### **How Mercaria Zones Work / Як працюють зони Mercaria** **English:** Mercaria Zones is an advanced trading indicator that identifies high-probability support and resistance areas using ZigZag extremes combined with mathematical zone calculations. The indicator works on multiple timeframes simultaneously, providing a comprehensive view
Trend Monitor MT5
Pavel Zamoshnikov
4.5 (2)
Индикаторы
Индикатор дает ранние сигналы при смене тренда, основываясь на показаниях ADX в комбинации с элементами ценовых паттернов. Работает на любых инструментах и таймфреймах. Индикатор не перерисовывает свои сигналы. Вы видите на истории ту же картину, которая была в реал-тайм. Сигналы отображаются стрелками для удобства восприятия (чтобы не загромождать график). Особенности Наилучшие результаты получаются, если использовать индикатор на двух таймфреймах, например: M30 - индикатор показывает основную
Ichimoku Aiko MTF
Michael Jonah Randriamampionontsoa
Индикаторы
Ichimoku Aiko MTF is a collection of technical indicators that show support and resistance levels, as well as momentum and trend direction. It is a multi-timeframe indicator so you don't need to change the chart timeframe when you want to see the ichimoku clouds on a higher timeframe.  eg. The chart timeframe is M15 and you want to see on the M15 timeframe chart the H1 ichimoku indicators (the ichimoku in Metatrader can't do that) that's why you need to use Ichimoku Aiko MTF.
Magic Finger Singal
Hui Zhao
5 (1)
Индикаторы
Magic Finger can help you identify trends and trading opportunities clearly. The finger points to the open position signal, and the discoloration line is confirmed by the trend. If you are a day trader, you can choose to trade during a period of active trading, referring to the discoloration line as the basis for the next order, finger signal as a filter. If you are a trend trader, you can choose a period above H1, wait for the appearance of the finger signal in the key price area, and enter t
Heikin Ashi MTF
Ebrah Ssali
Индикаторы
Multi-Timeframe Heiken Ashi (Smoothed with Dashboard) Professional Market Structure Visualization with Weighted Confluence Scoring Transform your trading with crystal-clear multi-timeframe analysis. This indicator combines smoothed Heiken Ashi candles with an intelligent weighted scoring system to give you unprecedented clarity in any market condition. YOUR TRADING QUESTIONS – ANSWERED INSTANTLY: 1. What's the REAL trend direction? Dashboard Reveals:   Higher timeframe (MN1, W1, D1, H4) trend a
Apex Node Detrend
Yvan Musatov
Индикаторы
Apex Node Detrend — это высокоточный аналитический инструмент, предназначенный для идентификации ключевых зон ценовых разворотов и локальных экстремумов в режиме реального времени. В основе алгоритма лежит асимметричный анализ ценовых волн, который позволяет фильтровать рыночный шум и выявлять структурные «узлы» (Nodes) сопротивления и поддержки. Основной функционал Индикатор сканирует заданный пользователем массив свечей слева и справа от расчетной точки, чтобы подтвердить статус ценового пика.
Trendlines Oscillator
Cao Minh Quang
Индикаторы
The   Trendlines Oscillator   helps traders identify trends and momentum based on the normalized distances between the current price and the most recently detected bullish and bearish trend lines. The indicator features bullish and bearish momentum, a signal line with crossings, and multiple smoothing options. USAGE The   Trendlines Oscillator   works by systematically: Identifying pivot highs and lows. Connecting pivots to form bullish (support) and bearish (resistance) trendlines. Measuring
Visual Eagle Trend Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Индикаторы
Visual Eagle Trend Indicator: Trade with Clarity and Confidence Are you tired of noisy charts, false signals, and missed opportunities? The Visual Eagle Trend Indicator is a professional-grade trading tool designed to cut through the market noise and provide you with clear, high-probability trend signals. By leveraging a powerful triple-confirmation strategy, this indicator helps you identify and trade with the dominant market trend, enhancing your trading precision and confidence. For just $30
DeMarker Alerts MT5
Yurij Izyumov
Индикаторы
Для того чтобы не сидеть постоянно у компьютера в ожидании очередного сигнала от индикатора DeMarker и иметь возможность получать push уведомления на мобильный терминал или звуковые оповещения на мониторе, обо всех интересующих нас событиях этого индикатора - создан DeMarker Alerts. По сути это замена стандартного индикатора, с которой вы не пропустите необходимые вам сигналы данного осциллятора. Для тех, кто не знает, чем полезен или как пользоваться индикатором DeMarker , читаем тут . Если вам
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.76 (136)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (8)
Индикаторы
Trend Sniper X — это индикатор следования за трендом с несколькими таймфреймами для MetaTrader 5, который помогает трейдерам четко и точно определять направление тренда и потенциальные точки разворота. Информация о цене: Текущая цена является промо-ценой и может измениться по мере выпуска обновлений и новых функций. Канал Code2Profit Освойте рынок с помощью анализа нескольких таймфреймов! Технические характеристики Платформа MetaTrader 5 Тип индикатора Трендовый индикатор с несколькими таймфрейм
Superhero
Ihor Otkydach
5 (1)
Индикаторы
SUPERHERO индикатор - это мультивалютная торговая система, которая создана по принципу "Все включено". Индикатор самостоятельно анализирует рынок и дает сигналы когда открывать и когда закрывать сделки. Используются ордера Стоп Лосс и Тейк профит. Соотношение R:R = 1:1 Время от времени я торгую по сигналам этого индикатора лично, и вот какие результаты я получаю - LIVE SIGNAL Эта система может присылать на смартфон PUSH-уведомления, так что вы сможете делать сделки "на ходу" без привязки к ПК. О
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.94 (50)
Индикаторы
Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading opp
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
4.6 (30)
Индикаторы
SuperScalp Pro – Профессиональная многослойная скальпинговая система с подтверждением сигналов SuperScalp Pro — это профессиональная многослойная скальпинговая система с подтверждением сигналов по нескольким факторам, разработанная для поиска торговых возможностей с более высокой вероятностью успеха. Она предоставляет более точные подтверждения входа, уровни Stop Loss и Take Profit на основе ATR, а также гибкую систему фильтрации сигналов для XAUUSD, BTCUSD и основных валютных пар Forex. Полная
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
Индикаторы
Neuro Poseidon - новый индикатор от Дарьи Резуевой. Он сочетает точные торговые сигналы с адаптивными уровнями TP/SL , в результате создавая максимально выгодные сделки! TO SWITCH TO   ENG   PLEASE CHOOSE IT IN THE UPPER-RIGHT CORNER OF THE WEBSITE Напишите мне и получите  Neuro Poseidon Assistant  в подарок для автоматизации вашей торговли! Что отличает его от других индикаторов? 1. Доказанная прибыльность на всех активах и таймфреймах 2. На графике присутствуют только подтвержденные сигналы н
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
Индикаторы
Легенда возвращается! Entry Points Pro 10. Перезапуск легендарного индикатора, который 3 года держался в Топ-3 MQL5 Market. Сотни восторженных отзывов (589 на две версии), тысячи трейдеров торгуют с его помощью каждый день, 31 000+ скачиваний демо MT4+MT5. Я прочитал каждый ваш отзыв за пять лет — и вместо обещаний встроил в версию 10 ответы. От автора, который в рынке с 1999 года и ценит честность, свою репутацию и своих клиентов . Стартовая цена $99 действует только на первые 10 копий.   Сразу
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
Индикаторы
Давайте сначала будем честны. Ни один индикатор сам по себе не сделает вас прибыльным. Если кто-то говорит вам обратное — он продаёт вам мечту. Любой индикатор, который показывает идеальные стрелки покупки/продажи, можно сделать безупречным — просто увеличьте нужный участок истории и сделайте скриншот успешных сделок. Мы так делать не будем. SMC Intraday Formula — это инструмент. Он считывает структуру рынка за вас, определяет зоны с наивысшей вероятностью движения цены и точно показывает, как
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
Индикаторы
M1 SNIPER   — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.41 (49)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
Индикаторы
Время от времени я торгую по этой системе лично.  Оцени, мой мануальный BOMBER трейдинг на реальном счету - LIVE SIGNAL Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Мин
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Индикаторы
Gann Made Easy   - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Индикаторы
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
Другие продукты этого автора
Prime Edge
Artem Koliada
Индикаторы
Отслеживайте точный след институционального капитала. Prime Edge — это профессиональная аналитическая матрица, созданная для расшифровки потоков ликвидности в течение Азиатской, Лондонской и Нью-Йоркской торговых сессий. Хватит торговать по запаздывающему price action. Благодаря передовому вероятностному фильтру на основе цепей Маркова, эта панель показывает точный момент, когда "умные деньги" (smart money) переносят моментум с одного континента на другой, автоматически определяя сетапы с высоко
Prime Trend Pro
Artem Koliada
Индикаторы
PrimeTrend Pro PrimeTrend Pro — трендовый индикатор на основе ATR-канала с ратчет-механизмом. Дополнен набором независимых фильтров качества сигнала и многосимвольной, многотаймфреймовой панелью. Индикатор показывает на одном экране три вещи: текущее направление тренда, качество текущего сигнала и степень согласованности с другими таймфреймами и символами. Это индикатор. Он не открывает, не изменяет и не закрывает позиции. Все торговые решения остаются за пользователем. Индикатор не гарантирует
StealthTrade Commander
Artem Koliada
Утилиты
StealthTrade Commander — это передовая визуальная торговая панель и утилита управления рисками, разработанная для ручных трейдеров, скальперов и участников отборов в проп-компании (Prop-Firms). Этот инструмент помогает визуально открывать сделки прямо с графика, скрывать уровни Stop Loss и Take Profit от брокера и строго контролировать дневную просадку, что является ключевой функцией для прохождения челленджей и сохранения финансируемых счетов. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ: Risk Guardian (Защита для Проп-ко
FREE
StealthTrade Commander MT5
Artem Koliada
Утилиты
StealthTrade Commander — это передовая визуальная торговая панель и утилита управления рисками, разработанная для ручных трейдеров, скальперов и участников отборов в проп-компании (Prop-Firms). Этот инструмент помогает визуально открывать сделки прямо с графика, скрывать уровни Stop Loss и Take Profit от брокера и строго контролировать дневную просадку, что является ключевой функцией для прохождения челленджей и сохранения финансируемых счетов. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ: Risk Guardian (Защита для Проп-ко
FREE
Markov Prime
Artem Koliada
Индикаторы
Markov Prime — это профессиональный аналитический индикатор нового поколения, объединяющий классический технический анализ с теорией вероятностей (Цепи Маркова) и фрактальной геометрией (Time Exponent). Большинство стандартных индикаторов имеют "память" и сильно запаздывают. Markov Prime анализирует рынок иначе: он в реальном времени рассчитывает вероятность сохранения текущего состояния рынка (тренд или флэт). Индикатор создан для фильтрации ложных входов во время рыночного шума и поиска наибол
FREE
Trend Rapture
Artem Koliada
Индикаторы
Trend Rapture — продвинутый алгоритмический индикатор для определения высоковероятных точек входа и выхода на основе адаптивного анализа волатильности. Использует шумоподавляющий движок на базе фильтра Калмана для выделения реального рыночного импульса из случайных колебаний цены. Ключевые возможности Двухрежимный движок стратегий: мгновенное переключение между логикой отката и пробоя. Адаптивные каналы волатильности: автоматическая подстройка к рыночным условиям через динамический Z-Score. Встр
FREE
Prime Confluence Engine MT4
Artem Koliada
5 (1)
Индикаторы
Prime Confluence Engine (PCE) — это индикатор профессионального уровня, использующий трехслойную архитектуру фильтрации сигналов. Вместо того чтобы полагаться на один алгоритм, PCE объединяет определение рыночного режима (Renko), динамические уровни (SuperTrend) и сложный математический анализ (Цепи Маркова и Фрактальную размерность) для поиска точек входа с высокой вероятностью отработки. Сигнал генерируется ТОЛЬКО тогда, когда все три независимых слоя показывают одинаковое направление. Индикат
Markov Prime MT5
Artem Koliada
Индикаторы
Markov Prime — это профессиональный аналитический индикатор нового поколения, объединяющий классический технический анализ с теорией вероятностей (Цепи Маркова) и фрактальной геометрией (Time Exponent). Большинство стандартных индикаторов имеют "память" и сильно запаздывают. Markov Prime анализирует рынок иначе: он в реальном времени рассчитывает вероятность сохранения текущего состояния рынка (тренд или флэт). Индикатор создан для фильтрации ложных входов во время рыночного шума и поиска наибол
FREE
PA Hunter
Artem Koliada
Индикаторы
PA Hunter — индикатор Price Action с AI-фильтром сигналов PA Hunter обнаруживает 13 классических паттернов Price Action на любом символе и таймфрейме, фильтрует их с помощью встроенных контекстных правил и AI-модели, обученной на реальных исторических сигналах. Принцип работы Индикатор сканирует ценовые данные в поиске следующих паттернов: Разворотные паттерны: Pin Bar, Engulfing, Morning Star, Evening Star, Railway Tracks, Tweezer Tops/Bottoms, Piercing Line, Dark Cloud Cover, Three Soldiers, T
Prime Power MT5
Artem Koliada
Индикаторы
Prime Power — это профессиональный аналитический инструмент для MetaTrader 4, предназначенный для определения силы и слабости 8 основных валют в режиме реального времени. В отличие от традиционных индикаторов, анализирующих только одну пару, эта система одновременно отслеживает весь рынок Форекс, выявляя сильные тренды и точки разворота с высокой вероятностью путем математического сравнения относительных потоков капитала. Основные функции и инструкции для пользователя 1. Умная интерактивная пане
FREE
Prime Power
Artem Koliada
Индикаторы
Prime Power — это профессиональный аналитический инструмент для MetaTrader 4, предназначенный для определения силы и слабости 8 основных валют в режиме реального времени. В отличие от традиционных индикаторов, анализирующих только одну пару, эта система одновременно отслеживает весь рынок Форекс, выявляя сильные тренды и точки разворота с высокой вероятностью путем математического сравнения относительных потоков капитала. Основные функции и инструкции для пользователя 1. Умная интерактивная пане
FREE
VantageFX Matrix
Artem Koliada
5 (1)
Индикаторы
Vantage FX Matrix Vantage FX Matrix is a dashboard indicator designed for monitoring multiple assets. It combines a correlation matrix for 8 major currencies with a custom watchlist for other symbols provided by your broker (e.g., crypto, metals, indices). Key Features: Logic and Calculation: The indicator calculates the relative strength of 8 currencies (USD, EUR, GBP, CHF, JPY, AUD, CAD, NZD) by analyzing 28 pairs across 5 timeframes (M5–D1). The algorithm does not repaint. Momentum Arrows: T
VantageFX Matrix MT5
Artem Koliada
Индикаторы
The ultimate market scanner. No Repaint. No Lag. Forex + Crypto Hybrid Mode. Most currency strength meters are ugly, freeze your terminal, and repaint their history.   Vantage FX Matrix   changes the game. It is a next-generation dashboard designed for professional traders who need clarity, speed, and accuracy. It combines a classic   Correlation Matrix   for 8 major currencies with a   Custom Watchlist   for assets like Bitcoin, Gold, or S&P500 — all in one sleek, "Pixel-Perfect" interface.
Prime Trend Pro MT5
Artem Koliada
Индикаторы
PrimeTrend Pro — трендовый индикатор на основе ATR-двигателя с храповым механизмом. Он включает набор независимых фильтров качества сигнала и мультивалютную, мультитаймфреймовую панель. Индикатор отвечает на три вопроса на одном экране: какой сейчас тренд, насколько надёжен сигнал и согласен ли с ним остальной рынок. PrimeTrend Pro — это индикатор. Он не открывает, не изменяет и не закрывает сделки. Он отображает сигналы и предоставляет аналитику, но решения о торговле вы принимаете самостоятель
StealthTrade Commander ST
Artem Koliada
Утилиты
StealthTrade Commander ST is a visual trading panel and risk management utility for MetaTrader 5. It is designed for manual traders, scalpers, and Prop-Firm challengers who want precise risk control, fast order execution, and advanced position management. The ST Edition (Strategy Tester Edition) works fully inside the MT5 Strategy Tester with Visual Mode, allowing traders to practice their complete workflow on historical data before applying it in live conditions. The panel handles all the mathe
Prime Confluence Engine
Artem Koliada
Индикаторы
Prime Confluence Engine (PCE) — это индикатор профессионального уровня, использующий трехслойную архитектуру фильтрации сигналов. Вместо того чтобы полагаться на один алгоритм, PCE объединяет определение рыночного режима (Renko), динамические уровни (SuperTrend) и сложный математический анализ (Цепи Маркова и Фрактальную размерность) для поиска точек входа с высокой вероятностью отработки. Сигнал генерируется ТОЛЬКО тогда, когда все три независимых слоя показывают одинаковое направление. Индикат
PCE Oscillator
Artem Koliada
Индикаторы
Prime Confluence Engine — Oscillator — индикатор для MetaTrader 5, отображаемый в отдельном подокне. Визуализирует составной показатель качества сигнала на основе трёх независимых аналитических слоёв.   КАК РАБОТАЕТ   Индикатор вычисляет Confluence Score — сводный балл от -100 до +100. Балл формируется тремя слоями:   Слой 1 — Ренко-фильтр: встроенный движок Ренко с автоматическим расчётом размера кирпича (на основе ATR) подавляет краткосрочный рыночный шум. Тренд подтверждается только после за
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв