Prime Confluence Engine

Prime Confluence Engine (PCE) — это индикатор профессионального уровня, использующий трехслойную архитектуру фильтрации сигналов. Вместо того чтобы полагаться на один алгоритм, PCE объединяет определение рыночного режима (Renko), динамические уровни (SuperTrend) и сложный математический анализ (Цепи Маркова и Фрактальную размерность) для поиска точек входа с высокой вероятностью отработки.

Сигнал генерируется ТОЛЬКО тогда, когда все три независимых слоя показывают одинаковое направление. Индикатор работает строго по закрытым барам и не перерисовывается.

Трехслойная архитектура:

Слой 1: Адаптивный Renko (Рыночный режим) В отличие от стандартных подходов, наш движок Renko встроен непосредственно в логику индикатора и не требует создания офлайн-графиков. Размер кирпичика рассчитывается динамически на основе ATR, что позволяет системе автоматически адаптироваться к текущей волатильности рынка. Этот слой отсеивает рыночный шум и показывает чистый тренд.

Слой 2: Prime Trend (Направление и уровни) Усовершенствованный алгоритм на базе медианной цены и ATR (концепция SuperTrend). Он формирует динамические линии поддержки (для покупок) и сопротивления (для продаж), выступая в роли базового компаса системы.

Слой 3: Markov & Time Exponent (Качество сигнала) Уникальный математический блок для оценки вероятности:

  • Time Exponent (TE): Анализирует фрактальную размерность цены. Отсеивает жесткий флэт и непредсказуемый рыночный хаос, позволяя торговать только в фазах чистого тренда.

  • Цепи Маркова: Рассчитывает вероятность продолжения текущего состояния рынка на основе статистических переходов за последние 100 баров.

Главные преимущества:

  • Без перерисовки (No Repaint): Все расчеты, цвета свечей и алерты фиксируются исключительно на закрытии бара.

  • Интерактивная панель: Удобная информационная панель на графике показывает состояние каждого фильтра в реальном времени. Вы всегда знаете, почему сигнал валиден или проигнорирован.

  • Кастомные свечи: Индикатор скрывает стандартный график и рисует собственные свечи. Серая свеча означает неопределенность (ожидание). Цветная свеча (синяя или красная) означает полное совпадение всех условий для входа.

  • Полный набор уведомлений: Поддерживает Pop-up, звуки, Push-уведомления на мобильный терминал и Email.

Как торговать:

  1. BUY (Покупка): Свеча закрывается синим цветом. На панели все компоненты (Prime Trend, Renko, Markov, Time Exponent) показывают сигнал вверх и статус OK. Линия поддержки становится синей.

  2. SELL (Продажа): Свеча закрывается красным цветом. На панели все компоненты показывают сигнал вниз и статус OK. Линия сопротивления становится красной.

  3. ОЖИДАНИЕ: Свечи окрашены в нейтральный (серый) цвет. Панель показывает статус WAITING. Воздержитесь от входа в рынок. Совет: Используйте динамическую линию Prime Trend (синюю/красную) в качестве надежного ориентира для установки Stop Loss.

Основные настройки (Inputs):

  • ATR Period & Multiplier: Настройка чувствительности и ширины канала базового тренда (Слой 2).

  • Use Renko Filter: Включить/выключить фильтр Ренко (включает настройки мин. количества кирпичиков и множителя ATR).

  • Use Markov Filter: Включить математическое сглаживание и установить минимальный порог вероятности (по умолчанию 0.52 / 52%).

  • Use Time Exponent: Включить фильтр фрактальной размерности (настройки минимального/максимального порога хаоса).

  • Visuals & Alerts: Настройка цветов, расположения панели и выбор типов уведомлений.


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Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
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Prime Confluence Engine MT4
Artem Koliada
5 (1)
Индикаторы
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Markov Prime MT5
Artem Koliada
Индикаторы
Markov Prime — это профессиональный аналитический индикатор нового поколения, объединяющий классический технический анализ с теорией вероятностей (Цепи Маркова) и фрактальной геометрией (Time Exponent). Большинство стандартных индикаторов имеют "память" и сильно запаздывают. Markov Prime анализирует рынок иначе: он в реальном времени рассчитывает вероятность сохранения текущего состояния рынка (тренд или флэт). Индикатор создан для фильтрации ложных входов во время рыночного шума и поиска наибол
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PA Hunter
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Индикаторы
PA Hunter — индикатор Price Action с AI-фильтром сигналов PA Hunter обнаруживает 13 классических паттернов Price Action на любом символе и таймфрейме, фильтрует их с помощью встроенных контекстных правил и AI-модели, обученной на реальных исторических сигналах. Принцип работы Индикатор сканирует ценовые данные в поиске следующих паттернов: Разворотные паттерны: Pin Bar, Engulfing, Morning Star, Evening Star, Railway Tracks, Tweezer Tops/Bottoms, Piercing Line, Dark Cloud Cover, Three Soldiers, T
Prime Power MT5
Artem Koliada
Индикаторы
Prime Power — это профессиональный аналитический инструмент для MetaTrader 4, предназначенный для определения силы и слабости 8 основных валют в режиме реального времени. В отличие от традиционных индикаторов, анализирующих только одну пару, эта система одновременно отслеживает весь рынок Форекс, выявляя сильные тренды и точки разворота с высокой вероятностью путем математического сравнения относительных потоков капитала. Основные функции и инструкции для пользователя 1. Умная интерактивная пане
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Prime Power
Artem Koliada
Индикаторы
Prime Power — это профессиональный аналитический инструмент для MetaTrader 4, предназначенный для определения силы и слабости 8 основных валют в режиме реального времени. В отличие от традиционных индикаторов, анализирующих только одну пару, эта система одновременно отслеживает весь рынок Форекс, выявляя сильные тренды и точки разворота с высокой вероятностью путем математического сравнения относительных потоков капитала. Основные функции и инструкции для пользователя 1. Умная интерактивная пане
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VantageFX Matrix
Artem Koliada
5 (1)
Индикаторы
Vantage FX Matrix Vantage FX Matrix is a dashboard indicator designed for monitoring multiple assets. It combines a correlation matrix for 8 major currencies with a custom watchlist for other symbols provided by your broker (e.g., crypto, metals, indices). Key Features: Logic and Calculation: The indicator calculates the relative strength of 8 currencies (USD, EUR, GBP, CHF, JPY, AUD, CAD, NZD) by analyzing 28 pairs across 5 timeframes (M5–D1). The algorithm does not repaint. Momentum Arrows: T
VantageFX Matrix MT5
Artem Koliada
Индикаторы
The ultimate market scanner. No Repaint. No Lag. Forex + Crypto Hybrid Mode. Most currency strength meters are ugly, freeze your terminal, and repaint their history.   Vantage FX Matrix   changes the game. It is a next-generation dashboard designed for professional traders who need clarity, speed, and accuracy. It combines a classic   Correlation Matrix   for 8 major currencies with a   Custom Watchlist   for assets like Bitcoin, Gold, or S&P500 — all in one sleek, "Pixel-Perfect" interface.
Prime Trend Pro MT5
Artem Koliada
Индикаторы
PrimeTrend Pro — трендовый индикатор на основе ATR-двигателя с храповым механизмом. Он включает набор независимых фильтров качества сигнала и мультивалютную, мультитаймфреймовую панель. Индикатор отвечает на три вопроса на одном экране: какой сейчас тренд, насколько надёжен сигнал и согласен ли с ним остальной рынок. PrimeTrend Pro — это индикатор. Он не открывает, не изменяет и не закрывает сделки. Он отображает сигналы и предоставляет аналитику, но решения о торговле вы принимаете самостоятель
StealthTrade Commander ST
Artem Koliada
Утилиты
StealthTrade Commander ST is a visual trading panel and risk management utility for MetaTrader 5. It is designed for manual traders, scalpers, and Prop-Firm challengers who want precise risk control, fast order execution, and advanced position management. The ST Edition (Strategy Tester Edition) works fully inside the MT5 Strategy Tester with Visual Mode, allowing traders to practice their complete workflow on historical data before applying it in live conditions. The panel handles all the mathe
PCE Oscillator
Artem Koliada
Индикаторы
Prime Confluence Engine — Oscillator — индикатор для MetaTrader 5, отображаемый в отдельном подокне. Визуализирует составной показатель качества сигнала на основе трёх независимых аналитических слоёв.   КАК РАБОТАЕТ   Индикатор вычисляет Confluence Score — сводный балл от -100 до +100. Балл формируется тремя слоями:   Слой 1 — Ренко-фильтр: встроенный движок Ренко с автоматическим расчётом размера кирпича (на основе ATR) подавляет краткосрочный рыночный шум. Тренд подтверждается только после за
Markov Prime Pro MT5
Artem Koliada
Индикаторы
Markov Prime Pro превращает необработанные сигналы во входы с оценкой уверенности с помощью мультисимвольного сканера. Markov Prime Pro — это инструмент анализа для MetaTrader 5, который делает больше, чем просто рисует стрелки. Для каждого сигнала он отвечает на вопрос, который игнорируют большинство индикаторов: насколько вы можете доверять этому входу прямо сейчас? Каждый сигнал оценивается единым показателем уверенности (Confidence Score) от 0 до 100, поэтому вы можете с первого взгляда отли
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