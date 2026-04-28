Prime Confluence Engine
- Индикаторы
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Artem KoliadaMQL4/MQL5 Developer 💻 | Turning trading strategies into profitable code. Expert Advisors (EA) & Custom Indicators for MT4/MT5. Let's automate your trading
- Версия: 1.21
- Обновлено: 18 июля 2026
- Активации: 5
Prime Confluence Engine (PCE) — это индикатор профессионального уровня, использующий трехслойную архитектуру фильтрации сигналов. Вместо того чтобы полагаться на один алгоритм, PCE объединяет определение рыночного режима (Renko), динамические уровни (SuperTrend) и сложный математический анализ (Цепи Маркова и Фрактальную размерность) для поиска точек входа с высокой вероятностью отработки.
Сигнал генерируется ТОЛЬКО тогда, когда все три независимых слоя показывают одинаковое направление. Индикатор работает строго по закрытым барам и не перерисовывается.
Трехслойная архитектура:
Слой 1: Адаптивный Renko (Рыночный режим) В отличие от стандартных подходов, наш движок Renko встроен непосредственно в логику индикатора и не требует создания офлайн-графиков. Размер кирпичика рассчитывается динамически на основе ATR, что позволяет системе автоматически адаптироваться к текущей волатильности рынка. Этот слой отсеивает рыночный шум и показывает чистый тренд.
Слой 2: Prime Trend (Направление и уровни) Усовершенствованный алгоритм на базе медианной цены и ATR (концепция SuperTrend). Он формирует динамические линии поддержки (для покупок) и сопротивления (для продаж), выступая в роли базового компаса системы.
Слой 3: Markov & Time Exponent (Качество сигнала) Уникальный математический блок для оценки вероятности:
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Time Exponent (TE): Анализирует фрактальную размерность цены. Отсеивает жесткий флэт и непредсказуемый рыночный хаос, позволяя торговать только в фазах чистого тренда.
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Цепи Маркова: Рассчитывает вероятность продолжения текущего состояния рынка на основе статистических переходов за последние 100 баров.
Главные преимущества:
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Без перерисовки (No Repaint): Все расчеты, цвета свечей и алерты фиксируются исключительно на закрытии бара.
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Интерактивная панель: Удобная информационная панель на графике показывает состояние каждого фильтра в реальном времени. Вы всегда знаете, почему сигнал валиден или проигнорирован.
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Кастомные свечи: Индикатор скрывает стандартный график и рисует собственные свечи. Серая свеча означает неопределенность (ожидание). Цветная свеча (синяя или красная) означает полное совпадение всех условий для входа.
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Полный набор уведомлений: Поддерживает Pop-up, звуки, Push-уведомления на мобильный терминал и Email.
Как торговать:
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BUY (Покупка): Свеча закрывается синим цветом. На панели все компоненты (Prime Trend, Renko, Markov, Time Exponent) показывают сигнал вверх и статус OK. Линия поддержки становится синей.
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SELL (Продажа): Свеча закрывается красным цветом. На панели все компоненты показывают сигнал вниз и статус OK. Линия сопротивления становится красной.
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ОЖИДАНИЕ: Свечи окрашены в нейтральный (серый) цвет. Панель показывает статус WAITING. Воздержитесь от входа в рынок. Совет: Используйте динамическую линию Prime Trend (синюю/красную) в качестве надежного ориентира для установки Stop Loss.
Основные настройки (Inputs):
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ATR Period & Multiplier: Настройка чувствительности и ширины канала базового тренда (Слой 2).
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Use Renko Filter: Включить/выключить фильтр Ренко (включает настройки мин. количества кирпичиков и множителя ATR).
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Use Markov Filter: Включить математическое сглаживание и установить минимальный порог вероятности (по умолчанию 0.52 / 52%).
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Use Time Exponent: Включить фильтр фрактальной размерности (настройки минимального/максимального порога хаоса).
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Visuals & Alerts: Настройка цветов, расположения панели и выбор типов уведомлений.