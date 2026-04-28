Prime Confluence Engine (PCE) — это индикатор профессионального уровня, использующий трехслойную архитектуру фильтрации сигналов. Вместо того чтобы полагаться на один алгоритм, PCE объединяет определение рыночного режима (Renko), динамические уровни (SuperTrend) и сложный математический анализ (Цепи Маркова и Фрактальную размерность) для поиска точек входа с высокой вероятностью отработки.

Сигнал генерируется ТОЛЬКО тогда, когда все три независимых слоя показывают одинаковое направление. Индикатор работает строго по закрытым барам и не перерисовывается.

Трехслойная архитектура:

Слой 1: Адаптивный Renko (Рыночный режим) В отличие от стандартных подходов, наш движок Renko встроен непосредственно в логику индикатора и не требует создания офлайн-графиков. Размер кирпичика рассчитывается динамически на основе ATR, что позволяет системе автоматически адаптироваться к текущей волатильности рынка. Этот слой отсеивает рыночный шум и показывает чистый тренд.

Слой 2: Prime Trend (Направление и уровни) Усовершенствованный алгоритм на базе медианной цены и ATR (концепция SuperTrend). Он формирует динамические линии поддержки (для покупок) и сопротивления (для продаж), выступая в роли базового компаса системы.

Слой 3: Markov & Time Exponent (Качество сигнала) Уникальный математический блок для оценки вероятности:

Time Exponent (TE): Анализирует фрактальную размерность цены. Отсеивает жесткий флэт и непредсказуемый рыночный хаос, позволяя торговать только в фазах чистого тренда.

Цепи Маркова: Рассчитывает вероятность продолжения текущего состояния рынка на основе статистических переходов за последние 100 баров.

Главные преимущества:

Без перерисовки (No Repaint): Все расчеты, цвета свечей и алерты фиксируются исключительно на закрытии бара.

Интерактивная панель: Удобная информационная панель на графике показывает состояние каждого фильтра в реальном времени. Вы всегда знаете, почему сигнал валиден или проигнорирован.

Кастомные свечи: Индикатор скрывает стандартный график и рисует собственные свечи. Серая свеча означает неопределенность (ожидание). Цветная свеча (синяя или красная) означает полное совпадение всех условий для входа.

Полный набор уведомлений: Поддерживает Pop-up, звуки, Push-уведомления на мобильный терминал и Email.

Как торговать:

BUY (Покупка): Свеча закрывается синим цветом. На панели все компоненты (Prime Trend, Renko, Markov, Time Exponent) показывают сигнал вверх и статус OK. Линия поддержки становится синей. SELL (Продажа): Свеча закрывается красным цветом. На панели все компоненты показывают сигнал вниз и статус OK. Линия сопротивления становится красной. ОЖИДАНИЕ: Свечи окрашены в нейтральный (серый) цвет. Панель показывает статус WAITING. Воздержитесь от входа в рынок. Совет: Используйте динамическую линию Prime Trend (синюю/красную) в качестве надежного ориентира для установки Stop Loss.

Основные настройки (Inputs):