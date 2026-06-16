Markov Prime Pro MT5

Markov Prime Pro 通过多商品扫描仪将原始信号转化为经过评级和置信度评分的入场点。

Markov Prime Pro 是一款适用于 MetaTrader 5 的分析工具，它的功能远不止画箭头。对于每一个信号，它都能回答大多数指标所忽略的问题：你现在有多信任这个入场点？每个信号都会获得一个 0 到 100 的综合置信度评分（Confidence Score），让你一眼就能分辨出设置的强弱。该工具结合了六种信号策略、一个从近期价格行为中学习的概率模型、一个市场状态过滤器以及一个内置的多商品扫描仪——所有这些都集成在一个整洁、可拖动的面板上。

主要功能

置信度评分 (0–100)。 每个信号的评分综合了方向概率、该概率的历史可靠性、市场状态的稳定性和趋势质量。一个数字就能告诉你每个箭头背后的分量。

六种策略合二为一。 结合趋势确认的 RSI、EMA 交叉、通道突破、支撑/阻力反弹、MACD 交叉和布林带均值回归。您可以单独使用一种，或者开启共识（Consensus）模式，仅在多种策略一致时才采取行动。

自我修正概率。 概率模型会检查其过去的预测并进行自我调整，因此显示的百分比反映的是实际发生的趋势，而不是夸大的数字。

智能过滤器。 可选的过滤器可防止在死水一潭或混乱的市场条件下产生信号：波动率范围、交易时段、最大点差和星期几。

多商品扫描仪。 独立的网格可同时显示多个品种和时间周期的方向、市场状态和置信度，让您永远不会错过其他货币对上的交易机会。一键开启或关闭。

结果统计。 内置面板显示过去信号的解决情况——有多少达到了第一、第二或第三目标，有多少被止损出场——时间段由您选择。

清晰的水平线和警报。 从每个信号自动绘制止损和最多三个止盈水平。提供弹窗、声音、推送和电子邮件警报。

如何使用 将指标附加到任何图表。它适用于所有品种和时间周期；M15 及以上周期的主要外汇货币对、金属和指数是一个很好的起点。所有高级选项默认均处于关闭状态，因此开箱即可简单使用——随着您的熟悉，可以逐步开启共识模式、过滤器和扫描仪。 在采取行动前查看置信度评分：分数越高，意味着设置越强、越可靠。使用扫描仪同时观察多个市场，并使用统计面板了解近期信号的表现。

注意事项 所有设置均配有合理的默认值——您无需优化任何内容即可开始使用。显示的统计数据是历史数据，描述了在可用数据上过去的信号行为；它们不代表对未来结果的承诺。这是一个用于分析和辅助决策的指标；它不会自动进行交易。