Prime Trend Pro

PrimeTrend Pro

PrimeTrend Pro — трендовый индикатор на основе ATR-канала с ратчет-механизмом. Дополнен набором независимых фильтров качества сигнала и многосимвольной, многотаймфреймовой панелью. Индикатор показывает на одном экране три вещи: текущее направление тренда, качество текущего сигнала и степень согласованности с другими таймфреймами и символами.

Это индикатор. Он не открывает, не изменяет и не закрывает позиции. Все торговые решения остаются за пользователем. Индикатор не гарантирует каких-либо торговых результатов. Перед использованием протестируйте его на демо-счете.

Движок

В основе — ATR-канал с односторонним ратчетом: в восходящем тренде уровень поддержки может только подниматься, в нисходящем — уровень сопротивления может только опускаться. Версия 2.7 добавляет следующие опции.

Гистерезис разворота. Разворот тренда требует пробоя уровня ценой закрытия на дополнительную настраиваемую долю ATR, что снижает количество разворотов, вызванных короткими всплесками на боковых рынках.

Двухбарное подтверждение (опционально). Первое закрытие за уровнем устанавливает состояние ожидания. Разворот применяется только если следующий бар также закрывается за уровнем.

Адаптивный множитель (опционально). Ширина канала масштабируется отношением быстрого ATR к медленному ATR в заданных пределах. Канал расширяется при росте волатильности и сужается при её снижении.

Два режима ратчета. Классический режим привязывает канал к медиане бара. Режим Chandelier привязывает его к максимуму и минимуму периода, что позволяет плотнее следовать за ценой в сильных трендах.

Инициализация на основе данных. Начальное направление тренда определяется по ценовым данным, а не задаётся фиксированным значением, поэтому историческая линия не зависит от объёма загруженной истории.

Фильтры качества сигнала

Каждый фильтр можно включать и отключать отдельно. Сигнал, не прошедший фильтр, не скрывается — он рисуется другим цветом, поэтому причина отсутствия чистого сигнала BUY или SELL всегда видна.

Фильтр коэффициента эффективности (Efficiency Ratio). Оценивает направленность недавнего движения цены и помечает неэффективное движение как боковое.

Фильтр ADX. Фильтр бокового рынка, может использоваться вместе с фильтром Efficiency Ratio или вместо него.

Подтверждение по объёмной дельте. Индикатор рассчитывает дельту тикового объёма как объём бычьих баров против объёма медвежьих баров за период. Тренд BUY без преобладания покупателей или SELL без преобладания продавцов помечается как неподтверждённый.

Базовый фильтр. Сигналы против долгопериодной EMA помечаются как контртрендовые.

Фильтр объёма. Сигналы, сформированные на низком объёме, помечаются как ненадёжные. Объём формирующегося бара масштабируется по прошедшему времени, чтобы не помечаться несправедливо.

Стабильный текущий бар

Фильтры, основанные на скользящих окнах, дают шум пока текущий бар формируется, что может вызывать многократное изменение состояния внутри бара. Индикатор фиксирует снимок результатов фильтров на последнем закрытом баре и сохраняет классификацию текущего бара до его закрытия. Закрытые бары никогда не пересчитываются.

Панель

Столбец таймфреймов. Состояние тренда и знаковая доминация объёмной дельты для текущего символа от M1 до MN1.

Матрица обзора рынка. Такое же сканирование по девяти таймфреймам для каждого символа из окна обзора рынка или из пользовательского списка, с группировкой по классу актива, сортировкой по категории, названию, бычьему или медвежьему согласию, подсказками для каждой ячейки и мини-графиками истории дельты. Клик по названию символа переключает график на этот символ.

Панель объёмной дельты. Гистограмма знаковой доминации дельты за последние 35 баров.

Оценка согласованности. Единое значение, суммирующее согласие по девяти таймфреймам. В режиме взвешивания старшие таймфреймы имеют больший вес, поэтому несколько коррелированных минутных графиков не искажают результат. Доступен также режим простого подсчёта.

Режим подтверждённого бара. Когда оповещения настроены только на закрытие бара, вся панель читает последний закрытый бар каждого таймфрейма и не меняется внутри бара.

Панель можно перетаскивать, её положение сохраняется для каждого графика, и её можно отображать позади свечей.

Оповещения

Могут быть включены оповещения на экран, push и по email при смене тренда для каждого символа и таймфрейма, отображаемого в матрице. В режиме подтверждения оповещения используют только данные закрытых баров. Первое сканирование после подключения индикатора фиксирует начальное состояние и не отправляет оповещений.

Замечания по производительности

В пути отрисовки не выполняется чтение других индикаторов. Все данные по нескольким символам кешируются и обновляются по таймеру. Данные по другим символам запрашиваются только при открытии матрицы. Объёмная дельта, средний объём и коэффициент эффективности рассчитываются по скользящему окну. Панель перерисовывается только при изменении данных. Количество сканируемых символов ограничивается входным параметром.

Входные параметры

Основная стратегия

ATR Period, по умолчанию 10. Чувствительность тренда. Меньшее значение даёт более быструю реакцию и больше разворотов.

ATR Multiplier, по умолчанию 3.0. Ширина канала. Меньшее значение даёт более узкий канал и больше разворотов.

History Bars, по умолчанию 1000. Количество баров для расчёта. Ноль означает всю историю.

Движок

Ratchet Anchor Mode, по умолчанию Classic. Классическая или Chandelier-привязка.

Flip Hysteresis, по умолчанию 0.15. Дополнительная глубина пробоя в единицах ATR. Ноль отключает опцию.

Confirm Bars, по умолчанию 0. Установите 1, чтобы требовать второе закрытие за уровнем.

Adaptive Multiplier, по умолчанию false. Масштабирует ширину канала по режиму волатильности.

Slow ATR Period, по умолчанию 100. Опорный период для адаптивного множителя.

Min и Max Factor, по умолчанию 0.7 и 1.6. Диапазон ограничения адаптивного масштабирования.

Stable Live Bar, по умолчанию true. Фиксирует результаты фильтров текущего бара по данным закрытого бара.

Фильтры

Use ADX Filter, по умолчанию false. ADX ниже порога помечает состояние как боковое.

Use ER Gate, по умолчанию true. Коэффициент эффективности ниже уровня помечает состояние как боковое.

ER Period и Level, по умолчанию 20 и 0.30.

Use Delta Confirm, по умолчанию true. Тренд против объёмной дельты помечается как неподтверждённый.

Delta Min Percent, по умолчанию 50. Требуемое преобладание на стороне тренда, от 50 до 100.

Use Baseline Filter, по умолчанию false. Сигналы против долгопериодной EMA помечаются как неподтверждённые.

Use Volume Filter, по умолчанию false. Сигналы на низком объёме помечаются как ненадёжные.

Чтение линии на графике

Индикатор рисует одну трейлинг-линию. Её цвет и стиль передают состояние.

Сплошная синяя: подтверждённый восходящий тренд, все включённые фильтры пройдены. Линию можно использовать как трейлинг-ориентир.

Сплошная красная: подтверждённый нисходящий тренд, все включённые фильтры пройдены.

Пунктирная серая: боковое состояние по данным фильтра Efficiency Ratio или ADX.

Сплошная золотая: тренд присутствует, но один из фильтров подтверждения не пройден.

Линия на закрытых барах не меняется. Тренд на формирующемся баре может меняться вместе с текущей ценой закрытия, что присуще любой логике на основе цены закрытия. При настройках по умолчанию цветовая классификация текущего бара фиксируется до его закрытия.

Рекомендуемые настройки

Консервативный: значения по умолчанию с Confirm Bars равным 1. Меньше сигналов и задержка в один бар при разворотах. Подходит для H1 и старше.

Сбалансированный: значения по умолчанию. Hysteresis 0.15, фильтр Efficiency Ratio включён, подтверждение по дельте включено. Подходит для M15–H4.

Быстрый: Flip Hysteresis 0.05, ER Level 0.20, подтверждение по дельте отключено. Больше сигналов и больше шума. Предназначен для ликвидных символов и коротких таймфреймов.

Перед изменением других параметров запустите выбранный профиль на демо-графике на некоторое время и меняйте по одному параметру за раз.

Примечания

В тестере стратегий панель показывает только тестируемый символ, поскольку тестер не передаёт данные других символов многосимвольному индикатору. Линия сигнала и вся логика фильтров работают в тестере точно так же, как и в реальном режиме.

При первом открытии матрицы некоторые ячейки остаются пустыми, пока терминал не загрузит историю соответствующего символа и таймфрейма.

На малоликвидных символах значение дельты может ненадолго оставаться близким к максимуму. Увеличение периода расчёта объёмной дельты снижает этот эффект.

Индикатор не торгует. Значения буферов доступны для чтения из советника: буферы 0–3 содержат состояния линии, буфер 4 — направление тренда, буфер 6 — знаковое значение дельты.

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