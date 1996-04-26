Prime Trend Pro

PrimeTrend Pro

PrimeTrend Pro — трендовый индикатор на основе ATR-канала с ратчет-механизмом. Дополнен набором независимых фильтров качества сигнала и многосимвольной, многотаймфреймовой панелью. Индикатор показывает на одном экране три вещи: текущее направление тренда, качество текущего сигнала и степень согласованности с другими таймфреймами и символами.

Это индикатор. Он не открывает, не изменяет и не закрывает позиции. Все торговые решения остаются за пользователем. Индикатор не гарантирует каких-либо торговых результатов. Перед использованием протестируйте его на демо-счете.

Движок

В основе — ATR-канал с односторонним ратчетом: в восходящем тренде уровень поддержки может только подниматься, в нисходящем — уровень сопротивления может только опускаться. Версия 2.7 добавляет следующие опции.

Гистерезис разворота. Разворот тренда требует пробоя уровня ценой закрытия на дополнительную настраиваемую долю ATR, что снижает количество разворотов, вызванных короткими всплесками на боковых рынках.

Двухбарное подтверждение (опционально). Первое закрытие за уровнем устанавливает состояние ожидания. Разворот применяется только если следующий бар также закрывается за уровнем.

Адаптивный множитель (опционально). Ширина канала масштабируется отношением быстрого ATR к медленному ATR в заданных пределах. Канал расширяется при росте волатильности и сужается при её снижении.

Два режима ратчета. Классический режим привязывает канал к медиане бара. Режим Chandelier привязывает его к максимуму и минимуму периода, что позволяет плотнее следовать за ценой в сильных трендах.

Инициализация на основе данных. Начальное направление тренда определяется по ценовым данным, а не задаётся фиксированным значением, поэтому историческая линия не зависит от объёма загруженной истории.

Фильтры качества сигнала

Каждый фильтр можно включать и отключать отдельно. Сигнал, не прошедший фильтр, не скрывается — он рисуется другим цветом, поэтому причина отсутствия чистого сигнала BUY или SELL всегда видна.

Фильтр коэффициента эффективности (Efficiency Ratio). Оценивает направленность недавнего движения цены и помечает неэффективное движение как боковое.

Фильтр ADX. Фильтр бокового рынка, может использоваться вместе с фильтром Efficiency Ratio или вместо него.

Подтверждение по объёмной дельте. Индикатор рассчитывает дельту тикового объёма как объём бычьих баров против объёма медвежьих баров за период. Тренд BUY без преобладания покупателей или SELL без преобладания продавцов помечается как неподтверждённый.

Базовый фильтр. Сигналы против долгопериодной EMA помечаются как контртрендовые.

Фильтр объёма. Сигналы, сформированные на низком объёме, помечаются как ненадёжные. Объём формирующегося бара масштабируется по прошедшему времени, чтобы не помечаться несправедливо.

Стабильный текущий бар

Фильтры, основанные на скользящих окнах, дают шум пока текущий бар формируется, что может вызывать многократное изменение состояния внутри бара. Индикатор фиксирует снимок результатов фильтров на последнем закрытом баре и сохраняет классификацию текущего бара до его закрытия. Закрытые бары никогда не пересчитываются.

Панель

Столбец таймфреймов. Состояние тренда и знаковая доминация объёмной дельты для текущего символа от M1 до MN1.

Матрица обзора рынка. Такое же сканирование по девяти таймфреймам для каждого символа из окна обзора рынка или из пользовательского списка, с группировкой по классу актива, сортировкой по категории, названию, бычьему или медвежьему согласию, подсказками для каждой ячейки и мини-графиками истории дельты. Клик по названию символа переключает график на этот символ.

Панель объёмной дельты. Гистограмма знаковой доминации дельты за последние 35 баров.

Оценка согласованности. Единое значение, суммирующее согласие по девяти таймфреймам. В режиме взвешивания старшие таймфреймы имеют больший вес, поэтому несколько коррелированных минутных графиков не искажают результат. Доступен также режим простого подсчёта.

Режим подтверждённого бара. Когда оповещения настроены только на закрытие бара, вся панель читает последний закрытый бар каждого таймфрейма и не меняется внутри бара.

Панель можно перетаскивать, её положение сохраняется для каждого графика, и её можно отображать позади свечей.

Оповещения

Могут быть включены оповещения на экран, push и по email при смене тренда для каждого символа и таймфрейма, отображаемого в матрице. В режиме подтверждения оповещения используют только данные закрытых баров. Первое сканирование после подключения индикатора фиксирует начальное состояние и не отправляет оповещений.

Замечания по производительности

В пути отрисовки не выполняется чтение других индикаторов. Все данные по нескольким символам кешируются и обновляются по таймеру. Данные по другим символам запрашиваются только при открытии матрицы. Объёмная дельта, средний объём и коэффициент эффективности рассчитываются по скользящему окну. Панель перерисовывается только при изменении данных. Количество сканируемых символов ограничивается входным параметром.

Входные параметры

Основная стратегия

  • ATR Period, по умолчанию 10. Чувствительность тренда. Меньшее значение даёт более быструю реакцию и больше разворотов.
  • ATR Multiplier, по умолчанию 3.0. Ширина канала. Меньшее значение даёт более узкий канал и больше разворотов.
  • History Bars, по умолчанию 1000. Количество баров для расчёта. Ноль означает всю историю.

Движок

  • Ratchet Anchor Mode, по умолчанию Classic. Классическая или Chandelier-привязка.
  • Flip Hysteresis, по умолчанию 0.15. Дополнительная глубина пробоя в единицах ATR. Ноль отключает опцию.
  • Confirm Bars, по умолчанию 0. Установите 1, чтобы требовать второе закрытие за уровнем.
  • Adaptive Multiplier, по умолчанию false. Масштабирует ширину канала по режиму волатильности.
  • Slow ATR Period, по умолчанию 100. Опорный период для адаптивного множителя.
  • Min и Max Factor, по умолчанию 0.7 и 1.6. Диапазон ограничения адаптивного масштабирования.
  • Stable Live Bar, по умолчанию true. Фиксирует результаты фильтров текущего бара по данным закрытого бара.

Фильтры

  • Use ADX Filter, по умолчанию false. ADX ниже порога помечает состояние как боковое.
  • Use ER Gate, по умолчанию true. Коэффициент эффективности ниже уровня помечает состояние как боковое.
  • ER Period и Level, по умолчанию 20 и 0.30.
  • Use Delta Confirm, по умолчанию true. Тренд против объёмной дельты помечается как неподтверждённый.
  • Delta Min Percent, по умолчанию 50. Требуемое преобладание на стороне тренда, от 50 до 100.
  • Use Baseline Filter, по умолчанию false. Сигналы против долгопериодной EMA помечаются как неподтверждённые.
  • Use Volume Filter, по умолчанию false. Сигналы на низком объёме помечаются как ненадёжные.

Чтение линии на графике

Индикатор рисует одну трейлинг-линию. Её цвет и стиль передают состояние.

  • Сплошная синяя: подтверждённый восходящий тренд, все включённые фильтры пройдены. Линию можно использовать как трейлинг-ориентир.
  • Сплошная красная: подтверждённый нисходящий тренд, все включённые фильтры пройдены.
  • Пунктирная серая: боковое состояние по данным фильтра Efficiency Ratio или ADX.
  • Сплошная золотая: тренд присутствует, но один из фильтров подтверждения не пройден.

Линия на закрытых барах не меняется. Тренд на формирующемся баре может меняться вместе с текущей ценой закрытия, что присуще любой логике на основе цены закрытия. При настройках по умолчанию цветовая классификация текущего бара фиксируется до его закрытия.

Рекомендуемые настройки

Консервативный: значения по умолчанию с Confirm Bars равным 1. Меньше сигналов и задержка в один бар при разворотах. Подходит для H1 и старше.

Сбалансированный: значения по умолчанию. Hysteresis 0.15, фильтр Efficiency Ratio включён, подтверждение по дельте включено. Подходит для M15–H4.

Быстрый: Flip Hysteresis 0.05, ER Level 0.20, подтверждение по дельте отключено. Больше сигналов и больше шума. Предназначен для ликвидных символов и коротких таймфреймов.

Перед изменением других параметров запустите выбранный профиль на демо-графике на некоторое время и меняйте по одному параметру за раз.

Примечания

В тестере стратегий панель показывает только тестируемый символ, поскольку тестер не передаёт данные других символов многосимвольному индикатору. Линия сигнала и вся логика фильтров работают в тестере точно так же, как и в реальном режиме.

При первом открытии матрицы некоторые ячейки остаются пустыми, пока терминал не загрузит историю соответствующего символа и таймфрейма.

На малоликвидных символах значение дельты может ненадолго оставаться близким к максимуму. Увеличение периода расчёта объёмной дельты снижает этот эффект.

Индикатор не торгует. Значения буферов доступны для чтения из советника: буферы 0–3 содержат состояния линии, буфер 4 — направление тренда, буфер 6 — знаковое значение дельты.

Поддержка и вопросы обрабатываются в разделе комментариев к продукту и через систему сообщений mql5.com.


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SR Liquidity — это торговый индикатор, предназначенный для выявления скрытых зон, где концентрируется рыночная ликвидность и наблюдается наиболее сильная реакция цены. Эти особые зоны ликвидности выступают в качестве мощных уровней поддержки и сопротивления, предоставляя вам четкую картину того, где с наибольшей вероятностью произойдет разворот рынка. Вместо построения стандартных линий поддержки и сопротивления, индикатор SR Liquidity анализирует реальное поведение цены, выявляя зоны концентрац
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработанная командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет,   Quantum Breakout PRO   предназначена для того, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря своей инновационной и динамичной стратегии зон прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
Индикаторы
Super Signal – Skyblade Edition Профессиональная система трендовых сигналов без перерисовки и без задержек с исключительным процентом выигрышей | Для MT4 / MT5 Лучше всего работает на младших таймфреймах, таких как 1 минута, 5 минут и 15 минут. Основные характеристики: Super Signal – Skyblade Edition — это интеллектуальная система сигналов, специально разработанная для трендовой торговли. Она использует многоуровневую фильтрацию, чтобы выявлять только сильные направленные движения, подкреплённ
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
Индикаторы
Специальное предложение – скидка 30% Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и пре
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
Индикаторы
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
Индикаторы
Индикатор AW Candle Patterns является комбинацией из продвинутого трендового индикатора в сочетании с мощным сканером свечных паттернов. Это полезный инструмент для распознания и выделения тридцати наиболее надежных свечных паттернов. Помимо этого это анализатор текущего тренда по окрашенным барам с  подключаемой мультитаймфреймовой трендовой панелью, изменяемой по размеру и положению. Уникальная возможность регулировки отображения паттернов в зависимости от трендовой фильтрации.  Преимущества: 
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
Индикаторы
Индикатор All-in-One Trade (AOTI) определяет дневные цели для пар EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD и USDJPY. Все остальные модули работают на любых финансовых инструментах. Индикатор включает в себя множество функций: двойной канал для определения тренда, ценовой канал, полосы МА, построение уровней Фибо, определение точки кульминации и др. Индикатор создан для упрощения анализа рынка и основан на нескольких торговых стратегия
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Индикаторы
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
Market Reversal Alerts Dashboard
Lee Samson
5 (9)
Индикаторы
Эта информационная панель представляет собой инструмент оповещения для использования с индикатором разворота структуры рынка. Его основная цель - предупредить вас о возможностях разворота на определенных временных рамках, а также о повторных проверках предупреждений (подтверждении), как это делает индикатор. Панель инструментов предназначена для самостоятельного размещения на графике и работы в фоновом режиме, чтобы отправлять вам оповещения о выбранных вами парах и таймфреймах. Он был разработ
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Индикаторы
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
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Artem Koliada
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StealthTrade Commander — это передовая визуальная торговая панель и утилита управления рисками, разработанная для ручных трейдеров, скальперов и участников отборов в проп-компании (Prop-Firms). Этот инструмент помогает визуально открывать сделки прямо с графика, скрывать уровни Stop Loss и Take Profit от брокера и строго контролировать дневную просадку, что является ключевой функцией для прохождения челленджей и сохранения финансируемых счетов. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ: Risk Guardian (Защита для Проп-ко
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Prime Confluence Engine MT4
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5 (1)
Индикаторы
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Markov Prime MT5
Artem Koliada
Индикаторы
Markov Prime — это профессиональный аналитический индикатор нового поколения, объединяющий классический технический анализ с теорией вероятностей (Цепи Маркова) и фрактальной геометрией (Time Exponent). Большинство стандартных индикаторов имеют "память" и сильно запаздывают. Markov Prime анализирует рынок иначе: он в реальном времени рассчитывает вероятность сохранения текущего состояния рынка (тренд или флэт). Индикатор создан для фильтрации ложных входов во время рыночного шума и поиска наибол
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PA Hunter
Artem Koliada
Индикаторы
PA Hunter — индикатор Price Action с AI-фильтром сигналов PA Hunter обнаруживает 13 классических паттернов Price Action на любом символе и таймфрейме, фильтрует их с помощью встроенных контекстных правил и AI-модели, обученной на реальных исторических сигналах. Принцип работы Индикатор сканирует ценовые данные в поиске следующих паттернов: Разворотные паттерны: Pin Bar, Engulfing, Morning Star, Evening Star, Railway Tracks, Tweezer Tops/Bottoms, Piercing Line, Dark Cloud Cover, Three Soldiers, T
Prime Power MT5
Artem Koliada
Индикаторы
Prime Power — это профессиональный аналитический инструмент для MetaTrader 4, предназначенный для определения силы и слабости 8 основных валют в режиме реального времени. В отличие от традиционных индикаторов, анализирующих только одну пару, эта система одновременно отслеживает весь рынок Форекс, выявляя сильные тренды и точки разворота с высокой вероятностью путем математического сравнения относительных потоков капитала. Основные функции и инструкции для пользователя 1. Умная интерактивная пане
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Prime Power — это профессиональный аналитический инструмент для MetaTrader 4, предназначенный для определения силы и слабости 8 основных валют в режиме реального времени. В отличие от традиционных индикаторов, анализирующих только одну пару, эта система одновременно отслеживает весь рынок Форекс, выявляя сильные тренды и точки разворота с высокой вероятностью путем математического сравнения относительных потоков капитала. Основные функции и инструкции для пользователя 1. Умная интерактивная пане
FREE
VantageFX Matrix
Artem Koliada
5 (1)
Индикаторы
Vantage FX Matrix Vantage FX Matrix is a dashboard indicator designed for monitoring multiple assets. It combines a correlation matrix for 8 major currencies with a custom watchlist for other symbols provided by your broker (e.g., crypto, metals, indices). Key Features: Logic and Calculation: The indicator calculates the relative strength of 8 currencies (USD, EUR, GBP, CHF, JPY, AUD, CAD, NZD) by analyzing 28 pairs across 5 timeframes (M5–D1). The algorithm does not repaint. Momentum Arrows: T
VantageFX Matrix MT5
Artem Koliada
Индикаторы
The ultimate market scanner. No Repaint. No Lag. Forex + Crypto Hybrid Mode. Most currency strength meters are ugly, freeze your terminal, and repaint their history.   Vantage FX Matrix   changes the game. It is a next-generation dashboard designed for professional traders who need clarity, speed, and accuracy. It combines a classic   Correlation Matrix   for 8 major currencies with a   Custom Watchlist   for assets like Bitcoin, Gold, or S&P500 — all in one sleek, "Pixel-Perfect" interface.
Prime Trend Pro MT5
Artem Koliada
Индикаторы
PrimeTrend Pro — трендовый индикатор на основе ATR-двигателя с храповым механизмом. Он включает набор независимых фильтров качества сигнала и мультивалютную, мультитаймфреймовую панель. Индикатор отвечает на три вопроса на одном экране: какой сейчас тренд, насколько надёжен сигнал и согласен ли с ним остальной рынок. PrimeTrend Pro — это индикатор. Он не открывает, не изменяет и не закрывает сделки. Он отображает сигналы и предоставляет аналитику, но решения о торговле вы принимаете самостоятель
StealthTrade Commander ST
Artem Koliada
Утилиты
StealthTrade Commander ST is a visual trading panel and risk management utility for MetaTrader 5. It is designed for manual traders, scalpers, and Prop-Firm challengers who want precise risk control, fast order execution, and advanced position management. The ST Edition (Strategy Tester Edition) works fully inside the MT5 Strategy Tester with Visual Mode, allowing traders to practice their complete workflow on historical data before applying it in live conditions. The panel handles all the mathe
Prime Confluence Engine
Artem Koliada
Индикаторы
Prime Confluence Engine (PCE) — это индикатор профессионального уровня, использующий трехслойную архитектуру фильтрации сигналов. Вместо того чтобы полагаться на один алгоритм, PCE объединяет определение рыночного режима (Renko), динамические уровни (SuperTrend) и сложный математический анализ (Цепи Маркова и Фрактальную размерность) для поиска точек входа с высокой вероятностью отработки. Сигнал генерируется ТОЛЬКО тогда, когда все три независимых слоя показывают одинаковое направление. Индикат
PCE Oscillator
Artem Koliada
Индикаторы
Prime Confluence Engine — Oscillator — индикатор для MetaTrader 5, отображаемый в отдельном подокне. Визуализирует составной показатель качества сигнала на основе трёх независимых аналитических слоёв.   КАК РАБОТАЕТ   Индикатор вычисляет Confluence Score — сводный балл от -100 до +100. Балл формируется тремя слоями:   Слой 1 — Ренко-фильтр: встроенный движок Ренко с автоматическим расчётом размера кирпича (на основе ATR) подавляет краткосрочный рыночный шум. Тренд подтверждается только после за
Markov Prime Pro MT5
Artem Koliada
Индикаторы
Markov Prime Pro превращает необработанные сигналы во входы с оценкой уверенности с помощью мультисимвольного сканера. Markov Prime Pro — это инструмент анализа для MetaTrader 5, который делает больше, чем просто рисует стрелки. Для каждого сигнала он отвечает на вопрос, который игнорируют большинство индикаторов: насколько вы можете доверять этому входу прямо сейчас? Каждый сигнал оценивается единым показателем уверенности (Confidence Score) от 0 до 100, поэтому вы можете с первого взгляда отли
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