NeuralGold MLP

NeuralGold MLP — торговля золотом с использованием искусственного интеллекта для MT5

Будущее торговли золотом уже наступило. Это не хайп. Это чистая математика.

Что такое NeuralGold MLP?

NeuralGold MLP — это советник профессионального уровня, созданный специально для XAUUSD (BTCUSD) на MetaTrader 5. Он сочетает в себе многослойную нейронную сеть с линейной регрессией для прогнозирования направления движения цены с математической точностью — без подгонки кривой, мартингейла и сетки.
Каждая сделка подкрепляется 15 техническими индикаторами, основанными на RSI, MACD, ATR, CCI, EMA, полосах Боллинджера и динамике цены. Сеть изучает структуру рынка в режиме реального времени и адаптируется с помощью онлайн-обучения к каждому новому бару.

⚡ Ограниченная Стартовая цена🔥

Текущая цена: 100 долларов
Следующая цена: 350 долларов (+100$ после продажи 10 экземпляров)
Окончательная цена: 1599 долларов
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Почему трейдеры выбирают NeuralGold MLP


Особенность Что Это Значит для Вас
Настоящая Нейронная сеть Многослойная нейронная сеть со скрытым слоем + линейная регрессия на выходе — это не просто маркетинг с использованием «искусственного интеллекта»
Адаптация в режиме реального времени При онлайн-обучении веса обновляются на каждом баре — советник развивается вместе с рынком
Никаких Опасных Стратегий Никакого мартингейла, никакой сетки
Анализ тенденций Фильтр EMA(50) гарантирует, что вы будете торговать ПО тренду, а не против него
Осведомленность о Сеансе Дополнительный временной фильтр — торговля только в часы работы бирж Лондона и Нью-Йорка
Устойчивость к весу Обученные модели сохраняются в файл — вы можете продолжить с того места, на котором остановились
Оптимизированный M5 Разработано для 5-минутных золотых графиков — идеально

⚠️Сеть обучается сама. Ручная оптимизация не требуется. Никаких ретроспективных тестов с подгоном кривой. Просто чистое машинное обучение делает то, что умеет лучше всего, — находит закономерности в шуме.⚠️

Проверенная производительность

  • Символ: XAUUSD (BTCUSD)
  • Таймфрейм: M5
  • Минимальный депозит: 200 долларов (рекомендуется 0,01 лота)
  • Риск на сделку: ~2,5 % при стандартном уровне стоп-лосса 500 / тейк-профита 1000 пунктов
  • Ожидаемая доходность: адаптивная — сеть совершенствуется по мере обучения
⚠️ Важно: результаты зависят от условий брокера, спреда и скорости исполнения. Для достижения наилучших результатов используйте счета ECN/RAW.

Управление рисками — неотъемлемая часть процесса

  • Жесткий стоп-лосс для каждой сделки — без исключений
  • Hard Take Profit — соотношение риска и прибыли 1:2
  • Период восстановления — минимум 3 бара между входами в сделку предотвращает чрезмерную торговлю
  • Фильтр тренда — позволяет не отклоняться от основного направления
  • Сеансовый фильтр — пропуск периодов низкой ликвидности

    Настройка — проще простого

    1. Прикрепить к графику XAUUSD M5 (BTCUSD)
    2. Разрешить автоматическую торговлю — советник сделает все сам
    3. Дождитесь завершения первой тренировки — завершится автоматически через ~30 секунд
    .set Файлы не требуются. Сложная настройка не требуется. Советник полностью готов к работе.

Требования
Платформа MetaTrader 5 (версия 4000+)
Учетная запись Хеджирование или Взаимозачет
Брокер Рекомендуемый спред ECN/RAW
VPS Рекомендуется для круглосуточной работы
Минимальный Баланс 200 долларов США

NeuralGold MLP не угадывает. Она рассчитывает. Она обучается. Она адаптируется.

Торгуйте золотом с точностью машинного обучения.

!!! Предупреждение о рисках: Прошлые результаты не гарантируют будущих. Ни одна торговая система не застрахована от потерь. Пожалуйста, используйте надлежащие методы управления рисками и протестируйте советника на демо-счете!!!



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4.31 (113)
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The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
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4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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Vladimir Gazinskii
Эксперты
GOLD STRUCTURE HUNTER — XAUUSD                                                                              Smart Money Concepts + Technical Filters                                                                               УНИКАЛЬНОСТЬ СТРАТЕГИИ В отличие от стандартных индикаторных советников, Gold Structure Hunter  использует концепции Smart Money Concepts (SMC) — подход профессиональных  трейдеров и маркет-мейкеров: BOS (Break of Structure) — пробой структуры рынка    Советник ав
Aurum SMC PRO
Vladimir Gazinskii
Эксперты
AURUM SMC PRO MT5 Профессиональный торговый советник для XAUUSD на основе рыночной структуры, ликвидности и фильтра старшего таймфрейма. AURUM SMC PRO MT5 разработан для алгоритмической торговли золотом и объединяет анализ структуры рынка, поиск снятия ликвидности, подтверждение направления тренда и адаптивное сопровождение открытых позиций. Советник анализирует импульсные пробои, локальные максимумы и минимумы, зоны ликвидности и направление рынка на старшем таймфрейме. Сделки открываются
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