NeuralGold MLP
- Эксперты
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- Версия: 9.70
- Обновлено: 9 июня 2026
- Активации: 5
NeuralGold MLP — торговля золотом с использованием искусственного интеллекта для MT5
Будущее торговли золотом уже наступило. Это не хайп. Это чистая математика.
Что такое NeuralGold MLP?
NeuralGold MLP — это советник профессионального уровня, созданный специально для XAUUSD (BTCUSD) на MetaTrader 5. Он сочетает в себе многослойную нейронную сеть с линейной регрессией для прогнозирования направления движения цены с математической точностью — без подгонки кривой, мартингейла и сетки.
Каждая сделка подкрепляется 15 техническими индикаторами, основанными на RSI, MACD, ATR, CCI, EMA, полосах Боллинджера и динамике цены. Сеть изучает структуру рынка в режиме реального времени и адаптируется с помощью онлайн-обучения к каждому новому бару.
⚡ Ограниченная Стартовая цена🔥
Текущая цена: 100 долларов
Следующая цена: 350 долларов (+100$ после продажи 10 экземпляров)
Окончательная цена: 1599 долларов
Следующая цена: 350 долларов (+100$ после продажи 10 экземпляров)
Окончательная цена: 1599 долларов
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Почему трейдеры выбирают NeuralGold MLP
|Особенность
|Что Это Значит для Вас
|Настоящая Нейронная сеть
|Многослойная нейронная сеть со скрытым слоем + линейная регрессия на выходе — это не просто маркетинг с использованием «искусственного интеллекта»
|Адаптация в режиме реального времени
|При онлайн-обучении веса обновляются на каждом баре — советник развивается вместе с рынком
|Никаких Опасных Стратегий
|Никакого мартингейла, никакой сетки
|Анализ тенденций
|Фильтр EMA(50) гарантирует, что вы будете торговать ПО тренду, а не против него
|Осведомленность о Сеансе
|Дополнительный временной фильтр — торговля только в часы работы бирж Лондона и Нью-Йорка
|Устойчивость к весу
|Обученные модели сохраняются в файл — вы можете продолжить с того места, на котором остановились
|Оптимизированный M5
|Разработано для 5-минутных золотых графиков — идеально
⚠️Сеть обучается сама. Ручная оптимизация не требуется. Никаких ретроспективных тестов с подгоном кривой. Просто чистое машинное обучение делает то, что умеет лучше всего, — находит закономерности в шуме.⚠️
Проверенная производительность
- Символ: XAUUSD (BTCUSD)
- Таймфрейм: M5
- Минимальный депозит: 200 долларов (рекомендуется 0,01 лота)
- Риск на сделку: ~2,5 % при стандартном уровне стоп-лосса 500 / тейк-профита 1000 пунктов
- Ожидаемая доходность: адаптивная — сеть совершенствуется по мере обучения
⚠️ Важно: результаты зависят от условий брокера, спреда и скорости исполнения. Для достижения наилучших результатов используйте счета ECN/RAW.
Управление рисками — неотъемлемая часть процесса
- Жесткий стоп-лосс для каждой сделки — без исключений
- Hard Take Profit — соотношение риска и прибыли 1:2
- Период восстановления — минимум 3 бара между входами в сделку предотвращает чрезмерную торговлю
- Фильтр тренда — позволяет не отклоняться от основного направления
- Сеансовый фильтр — пропуск периодов низкой ликвидности
Настройка — проще простого
.set Файлы не требуются. Сложная настройка не требуется. Советник полностью готов к работе.
- Прикрепить к графику XAUUSD M5 (BTCUSD)
- Разрешить автоматическую торговлю — советник сделает все сам
- Дождитесь завершения первой тренировки — завершится автоматически через ~30 секунд
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Требования
|Платформа
|MetaTrader 5 (версия 4000+)
|Учетная запись
|Хеджирование или Взаимозачет
|Брокер
|Рекомендуемый спред ECN/RAW
|VPS
|Рекомендуется для круглосуточной работы
|Минимальный Баланс
|200 долларов США
NeuralGold MLP не угадывает. Она рассчитывает. Она обучается. Она адаптируется.
Торгуйте золотом с точностью машинного обучения.
!!! Предупреждение о рисках: Прошлые результаты не гарантируют будущих. Ни одна торговая система не застрахована от потерь. Пожалуйста, используйте надлежащие методы управления рисками и протестируйте советника на демо-счете!!!