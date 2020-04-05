NeuralGold MLP — торговля золотом с использованием искусственного интеллекта для MT5

Будущее торговли золотом уже наступило. Это не хайп. Это чистая математика.

Что такое NeuralGold MLP?

NeuralGold MLP — это советник профессионального уровня, созданный специально для XAUUSD (BTCUSD) на MetaTrader 5. Он сочетает в себе многослойную нейронную сеть с линейной регрессией для прогнозирования направления движения цены с математической точностью — без подгонки кривой, мартингейла и сетки.

Каждая сделка подкрепляется 15 техническими индикаторами , основанными на RSI, MACD, ATR, CCI, EMA, полосах Боллинджера и динамике цены. Сеть изучает структуру рынка в режиме реального времени и адаптируется с помощью онлайн-обучения к каждому новому бару.

⚡ Ограниченная Стартовая цена🔥

Текущая цена: 100 долларов

Следующая цена: 350 долларов (+100$ после продажи 10 экземпляров)

Окончательная цена: 1599 долларов

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Почему трейдеры выбирают NeuralGold MLP



Особенность Что Это Значит для Вас Настоящая Нейронная сеть Многослойная нейронная сеть со скрытым слоем + линейная регрессия на выходе — это не просто маркетинг с использованием «искусственного интеллекта» Адаптация в режиме реального времени При онлайн-обучении веса обновляются на каждом баре — советник развивается вместе с рынком Никаких Опасных Стратегий Никакого мартингейла, никакой сетки Анализ тенденций Фильтр EMA(50) гарантирует, что вы будете торговать ПО тренду, а не против него Осведомленность о Сеансе Дополнительный временной фильтр — торговля только в часы работы бирж Лондона и Нью-Йорка Устойчивость к весу Обученные модели сохраняются в файл — вы можете продолжить с того места, на котором остановились Оптимизированный M5 Разработано для 5-минутных золотых графиков — идеально