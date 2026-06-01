Alpha Trade Master

  • Эксперты
  • Mohamed Hashem Mohamed Hashem
    Mohamed Hashem Mohamed Hashem

    Mohamed Hashem Mohamed Hashem

    Мы пришли на рынок MQL5 не просто для того, чтобы выпустить очередной торговый советник.
    Мы пришли, чтобы заявить о себе через этот проект.
    Добро пожаловать на официальную страницу команды Alpha Trade Master.
  • Версия: 5.0
  • Обновлено: 6 августа 2026
  • Активации: 10

ALPHA TRADE MASTER – ПОЛНАЯ ТОРГОВАЯ ЭКОСИСТЕМА

Alpha Trade Master — это не обычный торговый советник. Это адаптивная операционная система для торговли по концепции Smart Money Concepts (SMC), разработанная для серьезных трейдеров, инвесторов и участников проп-трейдинговых фирм.

⭐ Почему Alpha Trade Master уникален

  • Без сеток (No Grid)
  • Без мартингейла (No Martingale)
  • Адаптивное самообучающееся ядро
  • Концепция Smart Money (SMC)
  • Мультиактивные профили (DNA Profiles)
  • Встроенный риск-менеджер
  • Готовность к проп-фирмам (Prop-Firm Ready)
  • Интерактивный интерфейс на графике
  • Локальная торговая память
  • Будущая облачная оптимизация


Логика и первый взгляд могут подсказать, что это описание длинное и обещает быть скучным, но наша уверенность — это не высокомерие. В этом обзоре даже не упомянуто всё об Alpha Trade Master, потому что для нас это лишь краткая сводка! Поэтому мы бросаем вам вызов почувствовать скуку, погружаясь в глубины Alpha Trade Master. Давайте погрузимся!

В отличие от традиционных розничных ботов, полагающихся на запаздывающие индикаторы и неудобные настройки входных параметров, Alpha Trade Master представляет собой полноценную операционную систему SMC. Он анализирует структуру рынка, охотится за ликвидностью и исполняет сделки в точности как опытный трейдер хедж-фонда.

Что действительно отличает Alpha Trade Master — это его потрясающий интерактивный интерфейс прямо на графике. Вам больше никогда не придется открывать сложное окно настроек MetaTrader. Всё, от управления рисками до визуальных индикаторов, контролируется через элегантные интерактивные панели прямо на вашем графике.



🎛️ 1. ГЛАВНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (MAIN DASHBOARD)

Всё, что вам нужно, именно там, где это нужно.

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Технические детали

  • ⚡ Умный интерфейс-аккордеон (Экономия места): Мы знаем, что обзор графика жизненно важен. Вся главная панель и элементы управления имеют динамический дизайн с развертыванием/свертыванием (Аккордеон). Одним кликом скройте панели, чтобы полностью сосредоточиться на движении цены.
  • Статус счета: Мониторинг в реальном времени вашего Баланса, Эквити, Маржи, Свободной маржи и Уровня маржи, идеально центрированный для максимальной видимости.
  • Отслеживание спреда в реальном времени: Золотой индикатор спреда органично встроен в главную панель для мгновенного контроля и оснащен предупреждающим сигналом «High Spread!».
  • Состояние тренда и матрица таймфреймов: Мгновенно отображает общее направление тренда (Бычий/Медвежий) вместе со средним показателем его силы. Он анализирует силу тренда в реальном времени на 6 различных таймфреймах (5M, 15M, 30M, 1H, 4H, D).
  • Пульс рынка SMC: Мгновенно оценивайте точное текущее состояние данных Smart Money Concepts. Отслеживается свинговая структура (Swing Structure), внутренняя структура (Internal Structure), активные OB, активные FVG и точный текущий торговый сигнал.
  • Динамические реактивные границы: Рамка главной панели активно реагирует на живой рынок! Она динамически меняет цвет, отражая мгновенное направление движения цены.


📈 2. ПАНЕЛЬ СТАТУСА СЧЕТА И ЭФФЕКТИВНОСТИ

Ваш персональный торговый журнал и аудитор эффективности.

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Технические детали

  • Глубокий статистический анализ: Мгновенно просматривайте чистую прибыль, профит-фактор, процент прибыльных сделок (Win Rate %), общее количество сделок, прибыльные и убыточные сделки. Числа динамически меняют цвет (Зеленый/Желтый/Красный) в зависимости от состояния вашей торговли.
  • Фильтрация по периодам: Переключайте статистику между дневным, недельным и месячным отображением для отслеживания вашей стабильности во времени.
  • Ключевые показатели: Бот автоматически отслеживает и отображает ваш «Лучший инструмент» (Best Performing Symbol) и «Худший инструмент» вместе с их прибылью или убытком.
  • Сводка по целям и защите: Удобная панель, показывающая точное расстояние в пунктах для ваших Stop Loss, Break Even, Trailing Stop и уровней TP1/TP2/TP3.


🧠 3. ПАНЕЛЬ АДАПТИВНОГО ЯДРА (РАСКРЫТИЕ НАМЕРЕНИЙ)

Полная прозрачность основной оценочной матрицы.

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Технические детали

  • 🧠 Динамическая оценочная матрица: Жесткие правила входа были полностью заменены вероятностной матрицей. Бот рассчитывает «Оценку уверенности» (Confidence Score, от 0% до 100%) для каждого движения, взвешивая SMC, силу тренда, согласованность таймфреймов и волатильность перед входом в сделку.
  • Намерения в реальном времени: Бот активно общается с вами через панель, объясняя свои точные торговые намерения перед действием. Будь то «Рынок во флэте без четкого направления» или «Ожидание согласования тренда перед входом», вы мгновенно понимаете его алгоритмические мотивы.
  • Дашборд живого риска и оценка уверенности: Отображает динамический процент уверенности (например, 85%) для текущего сетапа. Основываясь на импульсе рынка, бот явно сообщает, является ли текущее состояние риска Агрессивным (Aggressive), Сбалансированным (Balanced) или Защитным (Defensive).
  • Отслеживание алгоритмического смещения и фаз: Визуально показывает, является ли текущий институциональный поток ордеров Бычьим, Медвежьим или Нейтральным, одновременно отслеживая прогресс многоэтапного анализа (Анализ -> Оценка -> Проверка -> Подготовка -> Активно).
  • Прозрачные причины блокировки (Без молчаливых остановок): Если бот отказывается торговать, он прямо говорит почему! Будь то «Обнаружен высокий спред», «Избегание новостей», «Достигнут дневной лимит убытков» или «Пауза динамического цикла».


🧬 4. АДАПТИВНОЕ ОБУЧАЮЩЕЕСЯ ЯДРО

Система, которая совершенствует свою стратегию на основе исторических данных.

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Технические детали

  • Логирование торговой памяти: Бот сохраняет до 1 000 предыдущих сделок в своем внутреннем файле памяти .dat, создавая глубокую историческую базу данных о своей эффективности на вашем конкретном брокере и инструменте.
  • Отслеживание эффективности сигналов: Каждый раз, когда сделка закрывается, ядро анализирует, какие сигналы ее вызвали (например, FVG, Order Block, снятие ликвидности). Оно пересчитывает Win Rate и среднюю прибыль для КАЖДОГО конкретного сигнала.
  • Динамическая корректировка весов: Если бот понимает, что «Fair Value Gaps» приносят прибыль в 80% случаев на Золоте, а «Order Blocks» терпят неудачу, он автоматически увеличивает «Вес» FVG и уменьшает вес OB для будущих сделок. Он адаптирует свою стратегию со временем!


🌍 5. ПАНЕЛЬ МАКРО-РЫНКА

Отслеживание экономических событий и торговых сессий прямо на вашем графике.

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Технические детали

  • Живой экономический календарь: Автоматически загружает важные новостные события прямо на ваш график. Показывает точные названия предстоящих новостей, таймер обратного отсчета и автоматически ставит бота на паузу.
  • Трекер мировых сессий: Визуально отслеживает текущую активную торговую сессию (Лондон, Нью-Йорк, Азия) с живой полосой прогресса, показывающей, сколько времени осталось до конца сессии.
  • Мульти-таймфреймовый (MTF) дашборд: Матрица, отображающая тренд, силу тренда и прогноз ИИ одновременно на 6 различных таймфреймах (M5, M15, M30, H1, H4, D1).
  • Рейтинг рынка и совет по лоту: Алгоритм рассчитывает оценку «Уверенности в рынке» и значение «CVD (Кумулятивная дельта объема)». На основе этого он дает вам живой «Рейтинг рынка» и точно советует, какой размер лота безопасно использовать в текущих условиях!


🤖 6. МЕНЮ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТОРГОВЛИ

Возьмите под полный контроль автономную работу алгоритма на рынке.

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Технические детали

  • 🗂️ Единый модульный интерфейс: Больше никаких загроможденных экранов! Мы полностью перестроили архитектуру автоторговлю в единые логические модули. Это плавный процесс, который проведет вас от выбора риска до исполнения без перегрузки графика.
  • 🧬 Профили активов (DNA Profiles): Alpha Trade Master теперь точно распознает, чем он торгует. Он имеет полностью изолированные профили логики для различных классов активов (Металлы, Криптовалюты, Индексы и Форекс), динамически регулируя допуски по спреду и риски для каждого актива.
  • ⚡ Скальпинг Hit & Run (Таймфреймовая иерархия): Система динамически меняет свой стиль торговли в зависимости от выбранного таймфрейма. Переключитесь на M1/M5 для быстрого скальпинга по импульсу, или на H1/H4 для свинговых трендов.
  • 👨💼 Режим советника (The Consultant): Нужен совет вместо автоматических сделок? Активируйте режим «Только анализ» (Analysis Only), где бот предоставляет глубокие аналитические выкладки, вероятности и советы на графике без принудительного открытия сделок от вашего имени.
  • 🔓 Пользовательский размер лота и масштабирование: Теперь вы можете выбрать любой пользовательский размер лота через меню автоторговли, переключиться на «Manual Lot», и движок будет совершать сделки точно заданным вами объемом. Кроме того, бот настроен на динамическое масштабирование операций в соответствии с вашим реальным капиталом.
  • Главный переключатель и режимы: Включайте/выключайте Alpha и выбирайте между «Full Auto» (Полный контроль) или «Semi-Auto» (Ручная настройка параметров).
  • Предустановленные профили риска: Мгновенно переключайтесь между «Low Risk (Безопасный)», «Medium Risk (Сбалансированный)» и «High Risk (Агрессивный)». Каждый профиль изменяет расчет лота, расстояние TP и жесткость фильтров.
  • Система охлаждения и дневные цели: Установите точный период охлаждения (Cooldown) между сделками и задайте дневную цель (Daily Target). Как только цель достигнута, бот отдыхает.


💰 7. НАСТРОЙКИ ТОРГОВЛИ И РИСКОВ

Защита вашего капитала — наш главный приоритет.

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Технические детали

  • 🚫 Фильтр от серийного скальпинга (Anti-Scalp Machine Gun): Новая логика предотвращает открытие ботом множества быстрых сделок внутри одной свечи, эффективно защищая от переторговки во время резких всплесков волатильности.
  • 🌍 Глобальный мультиязычный движок (19 языков): Меняйте язык всего интерфейса прямо на графике! Поддерживаемые языки: Английский, Арабский, Русский, Немецкий, Французский, Испанский, Португальский, Итальянский, Турецкий, Китайский, Японский, Хинди, Индонезийский, Корейский, Персидский, Вьетнамский, Тайский, Малайский и Венгерский.
  • 🛡️ "Alpha Shield" (Движок автозащиты): Самообучающийся динамический протокол риска, который отслеживает структуру рынка и динамически вмешивается для защиты вашего эквити.
  • 🧠 Умное закрытие по времени и Trail+Lock: Проактивно закрывает «мертвые» сделки раньше времени. Система «Trail+Lock» агрессивно фиксирует прибыль в условиях высокой волатильности.
  • Движок действий для целей (Smart Targets): Задавайте конкретное поведение для Цели 1, Цели 2 и Цели 3. Указывайте расстояние в пунктах и процентах (%), и назначайте действия: «Частичное закрытие», «Перевод SL в безубыток» или «Перевод SL в TP1».
  • Строка быстрых переключателей: Мгновенно включайте/выключайте одним кликом Break Even, Smart Targets, Trailing Stop, Fixed SL и Trail+Lock.


📊 8. МЕНЮ ГРАФИКА И ИНДИКАТОРОВ SMC (АНАЛИТИК)

Это меню превращает ваш MetaTrader в мощный аналитический терминал.

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Технические детали

  • Движок структуры рынка: Переключайтесь между мониторингом в реальном времени и исторической глубиной. Отображайте внутреннюю или свинговую структуру, а также автоматически определяйте сильные/слабые максимумы и минимумы.
  • Институциональные зоны: Отображайте скрытые Order Blocks (свинговые и внутренние), Fair Value Gaps (FVG) и определяйте равные максимумы/минимумы (EQHL), где скопилась ликвидность.
  • Визуальные детекторы: Одним кликом активируйте детектор дивергенций MACD, обнаружение пулов ликвидности, объемный/рыночный профиль, динамические трендовые линии и индикатор VWAP.
  • Прецизионные сигналы входа: Включите «Entry Signal Boxes», чтобы видеть точные зоны TP/SL до открытия сделок, и «Early Get Ready Signals» для подготовки к предстоящим движениям.
  • Визуальная эстетика: Отображайте зоны Premium/Discount, золотые зоны Фибоначчи, торговые коробки сессий, таймер свечи и мгновенно применяйте элегантную тему «Alpha Pro Theme».


⚡ 9. ПАНЕЛЬ РУЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Полноценный пульт управления сделками, созданный для максимального контроля в гибридной торговле.

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Технические детали

  • Калькулятор риска и полоса прогресса: Перед нажатием Buy или Sell панель отображает ваш динамический Stop Loss в пунктах, точный риск в долларах ($) и процент риска (%). Визуальная шкала риска гарантирует защиту от чрезмерного плеча.
  • Точное управление выходом (Кнопки паники): Мгновенно исполняйте: Закрыть всё, Закрыть ручные, Закрыть авто, Закрыть прибыльные, Закрыть убыточные, Закрыть покупки или Закрыть продажи.
  • Управление позициями: Одним кликом устанавливайте общие Take Profit, Stop Loss, активируйте Trailing Stop, переводите SL в безубыток (BE) или удаляйте все уровни SL/TP.
  • Мгновенный разворот и частичное закрытие: Оказались не на той стороне? Кнопка «Reverse» разворачивает вашу позицию. Система частичного закрытия позволяет точно закрыть процент (например, 50%) для фиксации прибыли, позволяя остатку расти.


📱 10. МЕНЮ УВЕДОМЛЕНИЙ И МАРШРУТИЗАЦИИ

Трехуровневая система оповещений, позволяющая оставаться на связи в любое время и в любом месте.

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Технические детали

  • Каналы передачи: Выбирайте, как именно вы хотите получать оповещения: всплывающие окна в терминале MT5, Push-уведомления на телефон или красиво оформленные сообщения в Telegram.
  • Оповещения о событиях сделок: Включайте уведомления о: Открытии сделки, Достижении цели, Срабатывании SL, Активации безубытка и обновлениях Trailing Stop.
  • Оповещения анализа SMC и графиков: Не нужно смотреть в монитор без остановки! Получайте мгновенные уведомления при формировании рыночных структур: BOS, CHoCH, Новый OB, FVG, Смягчение, Снятие ликвидности.
  • Оповещения о сессиях и новостях: Будьте в курсе перед открытием/закрытием сессий (например, пересечение Лондон/Нью-Йорк). Вы даже можете задать пользовательский таймер «За сколько минут» до события.
  • Ранние сигналы готовности ('Get Ready'): Бот отправит уведомление на телефон за несколько моментов до ожидаемого пробоя или формирования сетапа, чтобы вы успели подготовиться.

🤖 ОФИЦИАЛЬНЫЙ TELEGRAM-БОТ ALPHA (@AlphaTradeM_bot)

Чтобы ощутить всю мощь системы маршрутизации, вам необходимо подключиться к нашему официальному Telegram-боту: @AlphaTradeM_bot! Это не просто форвардер сообщений; это ваш идеальный мобильный командный центр. Подключившись к нему, вы будете получать красиво оформленные мгновенные оповещения буквально обо всем:

  • Исполнение сделок: Мгновенные оповещения для авто и ручных сделок! Узнавайте об открытии, безубытке, трейлинге или достижении тейк-профита.
  • SMC и тех. анализ: Живые уведомления о появлении FVG, пробое структуры (BOS) или снятии ликвидности.
  • Макро-события: Обратный отсчет перед открытием сессий и предупреждения перед выходом важных экономических новостей.
  • Обновления и статус: Вы будете получать прямые уведомления при выходе новых версий или улучшений в MQL5 Store.


🏆 11. ГОТОВНОСТЬ К ПРОП-ФИРМАМ (PROP-FIRM READY)

Мы знаем, что проп-фирмы требуют строгой дисциплины. Alpha Trade Master специально оснащен встроенными протоколами соответствия:

  • Лимиты дневной просадки и серий убытков: Установите максимальный лимит дневного убытка и лимит последовательных убытков вашей фирмы. При их достижении бот блокирует торговлю.
  • Жесткий стоп по эквити (Общая просадка): Защищает ваш общий лимит счета путем мгновенного закрытия всех позиций.
  • Интеграция новостного фильтра: Автоматически приостанавливает торговлю до и после выхода важных новостей.


🧠 ПОСЛАНИЕ ОТ РАЗРАБОТЧИКОВ

Мы искренне просим вас проявить терпение при использовании автоматического торгового ядра Alpha Trade Master. То, что вы используете, — это не статичный алгоритм с жестко прописанными правилами; это адаптивный движок опыта, который живет в вашем терминале и накапливает опыт день за днем.

Мы могли бы легко создать бота серии «разбогатей быстро», который генерирует космическую прибыль за один день, только чтобы на следующий день слить весь ваш депозит. Однако мы никогда не будем согласны создавать бота исключительно ради мгновенного, безрассудного профита в ущерб безопасности вашего капитала. Поскольку наша главная цель — это абсолютная точность и сохранение капитала, мы спроектировали эту систему для постоянного роста и эволюции.

Вы владеете не обычным ботом. Вы обладаете ядром, которое активно фиксирует каждую прибыльную и убыточную сделку, анализируя специфические рыночные условия вашего брокера и учась на своих ошибках каждый день. Чем больше торговых дней проходит, тем глубже становится его опыт в отношении конкретных активов и таймфреймов, которые вы выбираете для торговли.

Доказательство концепции: Память вашего бота
Чтобы проверить наши утверждения, вы можете визуально наблюдать расширение базы знаний бота. Перейдите по следующему пути на вашем компьютере:

Файл -> Открыть каталог данных -> На уровень вверх (в папку Terminal) -> Common -> Files -> AlphaTrade_TradeMemory_V5.dat

Мы настоятельно рекомендуем копировать и делать резервную копию этого файла каждую неделю или месяц. Этот файл воплощает накопленный торговый опыт бота и обратную связь с вами. По мере того как идут дни и файл растет, вы заметите адаптацию и улучшение качества автоматического исполнения сделок.

Поэтому мы просим вашего терпения и доверия к его текущей фазе работы. Когда вы наконец увидите, что слово «Warning» исчезло из меню автоторговли, знайте: система собрала достаточно данных, и мы достигли результатов, далеко превосходящих нашу первоначальную цель.



🚫 ПОЧЕМУ НЕТ ФАЙЛОВ .SET ИЛИ РУЧНЫХ НАСТРОЕК В F7?

Нас часто спрашивают: «Где файлы .set или пользовательские параметры в окне F7 для этого советника?»

В отличие от традиционных, устареваших ботов для MetaTrader, Alpha Trade Master не полагается на неудобные файлы .set или статичные настройки в F7. Это самоадаптирующаяся экосистема. Ядро автоматически распознает актив, на который вы его устанавливаете (Основные валюты, Золото, Биткоин, Индексы), и динамически внедряет оптимальные лимиты риска, фильтры спреда и множители ATR.

⚡ Почему ручные настройки в F7 строго исключены?
Alpha Trade Master спроектирован как мультимоторная нейронная торговая система. Чтобы бот достигал максимальной точности, его базовые компоненты — включая MarketBrain, движки SmartSL/TP, Narrative Engine, Regime Classifier и защитные модули — должны работать в абсолютной алгоритмической гармонии. Внедрение статичных ручных настроек или произвольное вмешательство человека через окно F7 разрушает этот тонкий математический баланс. Ручное вмешательство вносит конфликтующую логику в контур нейронной обратной связи, искажает динамические расчеты риска и снижает точность торговли. Делая каждый параметр на 100% динамическим и самоуправляемым, Alpha Trade Master защищает ваш капитал от человеческого фактора и обеспечивает безупречное исполнение высочайшего уровня.

Кроме того, любая нажатая вами кнопка или параметр риска, измененный прямо на панели дашборда на графике, мгновенно сохраняется в пользовательской матрице памяти бота. Вам ничего не нужно загружать из окна F7. Это истинный принцип «подключи и торгуй» (plug-and-play)!



💾 КАК СДЕЛАТЬ РЕЗЕРВНУЮ КОПИЮ И ПЕРЕНЕСТИ БОТА НА НОВЫЙ ПК

Alpha Trade Master создает свою собственную продвинутую экосистему памяти. Если вы меняете компьютер или VPS, вам не придется терять интеллект бота, статистику или пользовательские настройки интерфейса!

1. Основные настройки и язык:
Перейдите в Файл -> Открыть каталог данных -> MQL5 -> Files. Скопируйте файл AlphaTrade_Settings.dat (сохраняет все настройки риска панели и переключатели) и AlphaTrade_Language.txt (сохраняет выбранный язык интерфейса).

2. Статистика эффективности:
В той же папке скопируйте файл AlphaTradeStats.dat. Это гарантирует, что вы никогда не потеряете исторический Win Rate, профит-фактор и данные об общем количестве сделок.

3. Активная память сделок и кэш новостей:
Скопируйте MetaStore_OpenTrades.dat (критически важен для того, чтобы бот помнил и безопасно подхватывал открытые сделки после перезагрузки VPS) и MetaStore_News_Cache.csv (кэширует экономические события для мгновенной загрузки).



🌌 ДОРОЖНАЯ КАРТА БУДУЩЕГО: ОБЛАЧНАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СЕТЬ (В РАЗРАБОТКЕ)

В настоящее время мы разрабатываем обновление, которое навсегда изменит алгоритмическую торговлю. Скоро Alpha Trade Master будет учиться не только на вашем локальном терминале. Благодаря готовящейся интеграции через безопасный WebRequest, каждый бот Alpha Trade Master, работающий по всему миру, будет подключен к единой централизованной сети данных.

Что это значит для вас?
Вместо того чтобы учиться только на своих 5 или 10 сделках в день, ваш бот мгновенно унаследует совокупный торговый опыт тысяч ботов, торгующих по всему миру в реальном времени! Если бот Alpha в Токио обнаружит, что определенный паттерн Order Block на Золоте дает сбой из-за скрытого сдвига ликвидности, ваш бот в Лондоне мгновенно получит эту обратную связь и избежит ловушки.

Эта сеть коллективного интеллекта сделает бота экспоненциально быстрее, точнее и значительно более адаптивным со временем. Приобретите свою копию сегодня, чтобы гарантировать себе место в будущей сети!



💡 Заключительное слово о нашей цене ($44)

Давайте будем полностью прозрачными.

Если бы мы оценили Alpha Trade Master исключительно исходя из объема инженерии, исследований, тестирования и разработки, вложенных в него, цена находилась бы в совершенно другой категории.

Alpha Trade Master — это не обычный торговый советник.

Это результат многолетнего накопленного торгового опыта в сочетании с тысячами часов, потраченных на проектирование модульной архитектуры, создание адаптивного оценочного ядра, проверку идей через масштабные бэктесты, форвард-тесты, оптимизацию и непрерывную доработку в реальных условиях.

Так почему же цена всего $44?

Потому что нашей главной целью никогда не было получение максимальной сиюминутной прибыли.

Когда Alpha Trade Master был выпущен впервые, мы сделали то, на что решились бы очень немногие разработчики — мы сделали его доступным совершенно БЕСПЛАТНО на два полных месяца.

Не потому, что нам не хватало уверенности.
А потому, что мы были уверены на все сто процентов.

Мы хотели, чтобы тысячи реальных трейдеров, различные брокеры, разные рыночные условия и бесчисленные торговые сценарии испытали на прочность каждую часть системы.

Мы искали не комплименты.
Мы искали уязвимости.

Каждый отчет, каждый скриншот, каждая убыточная сделка и каждое неожиданное поведение становились новой возможностью улучшить ядро. Этот процесс помог сделать Alpha Trade Master такой системой, какой она является сегодня.

Мы также понимаем, что умеренная цена иногда может создать неверное впечатление. Некоторые люди инстинктивно полагают, что недорогое программное обеспечение должно быть ограниченным.

Мы с уважением не согласны с этим.

Наша миссия проста: сделать профессиональную алгоритмическую торговлю доступной для обычных трейдеров, а не только для крупных институтов или профессионалов с огромными бюджетами.

Текущая пожизненная лицензия за $44 (Lifetime License) отражает эту философию.

Это ознакомительная цена для сообщества, призванная помочь нам построить сильную экосистему трейдеров и одновременно обеспечить дальнейшее развитие проекта.

По мере того как Alpha Trade Master продолжает развиваться, приобретая новые возможности, продвинутые модули, облачный интеллект и технологии будущего, эта начальная цена не останется навсегда.

Если вы верите в долгосрочные проекты, а не в краткосрочные обещания, сейчас идеальный момент, чтобы стать частью пути Alpha Trade Master.

Спасибо, что верите в наше видение.

Лучшие главы Alpha Trade Master еще впереди.


⭐ Каждому трейдеру, присоединившемуся к нашему сообществу: Мы ценим вашу обратную связь превыше всего! Пожалуйста, не забудьте оставить нам честный отзыв. Ваша поддержка — это настоящая валюта, которая помогает этому движку развиваться.

👑 Команда Alpha Trade Master 👑

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Envelopes RSI Zone Scalper MT5 EA Unleash your trading edge with the Envelopes RSI Zone Scalper MT5 EA , an Expert Advisor for MetaTrader 5, engineered to thrive in any market—forex, commodities, stocks, or indices. This dynamic EA combines the precision of Envelopes and RSI indicators with a zone-based scalping strategy, offering traders a versatile tool to capitalize on price movements across diverse instruments. Whether you’re scalping quick profits or navigating trending markets, this EA del
FREE
Exp5 The xCustomEA for MT5
Vladislav Andruschenko
4.27 (11)
Эксперты
The xCustomEA для MetaTrader 5 — универсальный торговый советник для работы с пользовательскими индикаторами Постройте собственную торговую систему на базе практически любого пользовательского индикатора. The xCustomEA для MetaTrader 5 — это универсальный Expert Advisor, который получает сигналы от ваших пользовательских индикаторов и автоматически исполняет сделки по заданной логике. Вы указываете имя индикатора, сигнальные буферы и ключевые параметры, а советник использует эти данные для автом
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Эксперты
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (241)
Эксперты
Hamster Scalping - полностью автоматический торговый советник. Стратегия ночной скальпинг. В качестве входов используется индикатор RSI и фильтр по ATR. Для работы советника требуется хеджинговый тип счета. ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут: https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller Общие рекомендации Минимальный депозит 100 долларов, используйте ECN счета с минимальн
AmbM GOLD Institutional Scalper
Adrian-marius Ambrosa
Эксперты
SPECIAL LAUNCH OFFER: $30 (1-Month Rent) Limited time offer to build our community and gather feedback! AmbM GOLD Institutional Scalper A high-precision M5 algorithm for XAUUSD (Gold) , engineered to trade exclusively at Institutional Liquidity Levels ($5/$10 psychological marks). PERFORMANCE DATA (BUY ONLY) • Win Rate: 87.09%. • Safe Growth: +$4,113 profit on $10k (13.75% Max Drawdown). • Extreme Stress Test: Successfully generated +$22,997 in a 5-year stress test (2020-2026), proving
Bot RSI and Bollinger Bands
Aurelio Miguel Machado Da Silva
Эксперты
Этот робот - автоматизированный инструмент торговли, который использует два популярных индикатора для выявления возможностей торговли на рынке Forex. Индикатор RSI (Relative Strength Index) является техническим индикатором, который измеряет относительную силу актива по сравнению с другими активами на рынке. Bollinger Bands - это индикатор, который измеряет волатильность рынка и помогает определить пределы цен для определенного актива. Робот для торговли с использованием индикаторов RSI и Bollin
Aurum Gold Pro
Mainara Mello Da Silva
1 (1)
Эксперты
Aurum Gold Pro Automated Trading System for Gold (XAUUSD) Aurum Gold Pro is an automated trading system developed for trading Gold (XAUUSD). The system uses technical filters designed to identify market trend conditions and volatility levels before opening positions. The strategy operates on the H1 timeframe and is designed to participate in trending market environments while applying structured risk management rules. Main Features • Designed for XAUUSD • Timeframe: H1 • One trade at a time • A
FREE
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Эксперты
Matrix Arrow EA MT5  - уникальный советник, который может торговать по сигналам  MT5 индикатора Matrix Arrow  с помощью торговой панели на графике, вручную или на 100% автоматически.  Индикатор Matrix Arrow MT5  будет определять текущую тенденцию на ранних этапах, собирая информацию и данные от до 10 стандартных индикаторов, а именно: Индекс среднего направленного движения (ADX), Индекс товарного канала (CCI), Классические свечи Heiken Ashi, Скользящая средняя, Дивергенция схождения скользящих
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Эксперты
Little Swinger    (Best choice for passive income lovers) Developed by RobotechTrading   key features: Financial Freedom Back testing results will match with real live trading results Proper TP and SL Controlled Risk Highly Optimized settings Running on our Real Live Accounts Little Risk, Little Drawdown, Little Stress, Little BUT stable income, just set and forget. Strategy: Not Indicator based No Martingale  No Grid  No Repaint strategy Safe and Secure calculation of Live data and than take
Razgon X
Mikhail Atarskii
Эксперты
Razgon XAUUSD EA — это высокоэффективный автоматический торговый робот, специально разработанный для торговли XAUUSD (Золото). Советник использует многоуровневую систему фильтрации сигналов, включая ALMA, трендовый фильтр по EMA и MACD, что позволяет принимать только высококачественные торговые решения. Поддерживает торговлю на нескольких валютных парах и включает встроенную панель управления с прозрачным стеклянным интерфейсом. Основные особенности Фильтр входа по индикатору ALMA (быстрый и мед
Better Age
Andreas Franz Brunner
Эксперты
Popgun Program – Automated Trading System What is a Popgun in Trading? The term Popgun comes from candlestick analysis and refers to a classic price action pattern consisting of three consecutive candles : Outside Bar (first candle): A dominant candle with a higher high and lower low compared to the next candle. It signals strong market movement and a wide price range. Inside Bar (second candle): This candle is entirely within the high and low range of the Outside Bar, indicating market in
Gold Somnia
Murad Nagiev
Эксперты
Gold Somnia — автоматический торговый советник для XAUUSD Gold Somnia — полностью автоматический торговый робот, созданный специально для торговли золотом (XAU/USD) в MetaTrader 5. Основан на надёжной стратегии пробоя/импульса, находит высоковероятные точки входа и применяет строгий контроль рисков. Основные возможности: - Автоматическая логика входов и выходов, адаптированная под волатильность золота - Динамический расчёт лота: процент риска или фиксированный лот - Встроенный новостной фильт
Cyclone Intraday
Mikhail Mitin
5 (1)
Эксперты
Оптимизирован для EURUSD Запускать на М5 Внутридневная торговля. разработан для работы с движениями цены на TimeFrame Н1 (торговля даже в отсутствие глобальной тенденции цены). Анализирует 2 или 3 TimeFrame-а. На каждом TF ЕА анализирует взаимоположение цены и средних скользящих MovingAvarage (МА) (одна или две на каждом TF). Алгоритм работы показан на скриншоте Сеты в комментах Преимущества хорошо оптимизируется для любого инструмента в любой момент рынка Возможность гибкой настройки конкретн
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Эксперты
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Эксперты
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
Эксперты
Представляем вам Moving Average Strategy EA MT5, мощное автоматизированное торговое решение, разработанное для трейдеров, стремящихся использовать пересечения скользящих средних для повышения своей торговой эффективности. Этот экспертный советник идеально подходит как для новичков, так и для опытных трейдеров, желающих оптимизировать свой торговый процесс и эффективно использовать рыночные тренды. С помощью своих сложных алгоритмов Moving Average Strategy EA MT5 обеспечивает точные точки входа и
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Эксперты
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Marc Henning Hruschka
Эксперты
Gold Beast Pro MT5 Gold Beast Pro MT5 is a professional automated trading system designed specifically for XAUUSD (Gold) on MetaTrader 5. The EA is built to operate fully automatically while maintaining stable trade execution and adaptive market behavior under different market conditions. Gold Beast Pro focuses on precision execution, intelligent market participation, and controlled risk management to provide a smooth and efficient automated trading experience. The system is optimized for trader
ProTrade EA
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Key Features   Automated Candle Pattern Recognition 10 Professional Patterns : Detects Bullish/Bearish Engulfing, Hammer/Shooting Star, Morning/Evening Star, Piercing/Dark Cloud, and 6 additional professional candlestick patterns Smart Filtering : Combine multiple patterns with configurable confirmation logic Volume Confirmation : Optional volume filter to validate pattern strength Multi-Timeframe Analysis : Separate execution and bias timeframes for better timing   Trading Dashboard Int
The Time is Gold
Marta Gonzalez
Эксперты
The XAUUSD is a special asset with special characteristics that needs a special optimization of the products, we have created a system that adapts to this value and tries to take advantage of its advantages and eliminate the differences. Although this system is designed and optimized for use in the XAUUSD, it can be used in other pairs and values, including stock indices and commodities. It is a system that through an algorithm of multiple operations and multiple lots tries to make a profit o
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Эксперты
Советник Investopedia FIVE EA основан на этой статье: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ - Ищите валютную пару, торгующуюся ниже EMA X-периода, а MACD находится на отрицательной территории. - Подождите, пока цена пересечет EMA X-периода, затем убедитесь, что MACD либо находится в процессе перехода от отрицательного к положительному, либо перешел на положительную территорию в течение пяти баров. - Открывайте длинные позиции на X пунктов выше
AurumPulse Pro Gold
Mohamad Syamir Bin Senin
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AurumPulse Pro – Smart Intraday Gold Trading EA AurumPulse Pro is a professional XAUUSD intraday trading robot designed for real-tick market conditions, combining momentum logic, dynamic trade management, and session-based execution to capture high-probability gold movements on lower timeframes. About AurumPulse Pro AurumPulse Pro is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5 , specifically optimized for Gold (XAUUSD) trading under real tick conditions . This EA is designed for traders
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ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1999$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 1499$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL L Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад
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Gennady Sergienko
5 (5)
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Важная информация: Поддержка и ответы на вопросы только тут:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: Тайвань ); Zoomini — это небольшой набор моделей машинного обучения из последнего исследования проекта GoGoPips от 07.2026. Данные модели предназначены только для XAUUSD H1 / Gold . Сигнал: www.mql5.com/en/signals/2381994 Что важно знать: Модели торгуют только одним ордером с равными SL/TP. Поддерживаются Netting-счета и любые кредитные плечи. Поддерживаются крупные депози
Lizard
Marco Scherer
4.24 (38)
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ЧТО ТАКОЕ LIZARD? Lizard - это полностью автоматический советник (Expert Advisor), разработанный исключительно для XAUUSD (золото) на MetaTrader 5. Он использует мультистратегическую систему пробоя на основе свингов, которая определяет ключевые структурные уровни на графике и размещает отложенные стоп-ордера в точно рассчитанных точках входа. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Каждая сделка имеет заданный Stop Loss и Take Profit и активно управляется многоуровневой системой выхода, авто
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.65 (23)
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (4)
Эксперты
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper — это торговый советник, разработанный для автоматической торговли золотом на платформе MetaTrader 5. Советник предназначен для XAUUSD и GOLD на таймфрейме M15. Он использует собственный многофакторный алгоритм принятия решений для определения подходящих торговых возможностей и автоматического управления позициями. Система анализирует рыночную структуру, направление тренда, качество свечей, объем, импульс и условия исполнения. Советник ожидает подходящих
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (130)
Эксперты
Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
Logan MT5
Thierry Ouellet
5 (21)
Эксперты
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 10th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
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Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
Эксперты
Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
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Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
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Эксперты
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Фильтр:
Peter Ndegwa
18
Peter Ndegwa 2026.08.04 14:58 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mohamed Hashem Mohamed Hashem
1995
Ответ разработчика Mohamed Hashem Mohamed Hashem 2026.08.04 15:16
We noticed the 4-star rating for User Support, and we'd like to clarify something for future reference. Our official support is provided through the Alpha Trade Master Community Group, via MetaTrader private messages, or here in the MQL5 comments section. These are our official communication channels, where we make sure every user receives help and everyone can benefit from the answers. We don't provide technical support through personal Telegram accounts. So if a private message sent there wasn't answered, it certainly wasn't intentional. We were most likely focused on development or assisting other users through the official support channels. If there was any question or issue that we missed through our official support channels, please let us know—we would be happy to help. To the best of our knowledge, we have never intentionally left any user without assistance. Thank you again for your feedback. We're always working to improve both the EA and the support experience.
Abriel Rivera
58
Abriel Rivera 2026.07.26 14:41 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mohamed Hashem Mohamed Hashem
1995
Ответ разработчика Mohamed Hashem Mohamed Hashem 2026.07.26 14:47
Thank you so much for your kind words and for placing your trust in Alpha Trade Master. Knowing that you already see its potential means a lot to our team. We're continuously working to push the engine even further, with major AI, decision-making, and diagnostic improvements already on the way. Your support motivates us to keep raising the bar. Warm regards, Alpha Trade Master Team
Mehdi El Mawla
562
Mehdi El Mawla 2026.07.26 02:15 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mohamed Hashem Mohamed Hashem
1995
Ответ разработчика Mohamed Hashem Mohamed Hashem 2026.07.26 15:29
Thank you so much, Mehdi, for your wonderful 5-star review!
On behalf of the Alpha Trade Master Team, we truly appreciate your trust and your kind words. Providing professional support and continuously improving our trading ecosystem are at the heart of everything we do. We wish you continued success and profitable trading, and we'll always be here whenever you need us.
Best regards,
The Alpha Trade Master Team
zaki naeem
18
zaki naeem 2026.07.21 19:15 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mohamed Hashem Mohamed Hashem
1995
Ответ разработчика Mohamed Hashem Mohamed Hashem 2026.07.25 12:59
Hello Zaki! We heard you, and for your sake and the sake of most traders who can't afford expensive tools, I have great news for you! Because of our joy in the massive success and the new benchmark we've achieved with AlphaTradeMaster, we have decided to bypass the standard high pricing. Starting tomorrow, the price of the Lifetime License will be officially adjusted to exactly $44! This special pricing will remain available for at least the next 3 months so you and everyone else can secure a lifetime copy. Thank you for your support, and I hope this EA brings you great success and profits!
Alessandro Finocchi
58
Alessandro Finocchi 2026.07.21 14:30 
 

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Mohamed Hashem Mohamed Hashem
1995
Ответ разработчика Mohamed Hashem Mohamed Hashem 2026.07.21 14:35
Thank you so much for your kind words, Alessandro! I am thrilled to hear that you find the EA amazing and comprehensive. Providing the best support and being there for my users is always a top priority for me. We are continuously working on new updates to make AlphaTradeMaster even smarter. Wishing you great success and consistent green pips! Please feel free to reach out anytime you need assistance.
Mohamed Ail
19
Mohamed Ail 2026.07.19 17:43 
 

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Mohamed Hashem Mohamed Hashem
1995
Ответ разработчика Mohamed Hashem Mohamed Hashem 2026.07.19 17:47
Thank you so much, Mohamed, for your wonderful review! We are thrilled to hear that you are enjoying Alpha Trade Master. Integrating advanced Smart Money Concepts (SMC) seamlessly with a highly interactive and user-friendly UI was one of our primary goals, and it’s incredibly rewarding to know that it stands out to you in today's market. We are constantly working on updates to make the EA even smarter and more powerful. If you have any suggestions or need any support, we are always here for you. Wishing you great success and consistent profits!
Warlexebube
14
Warlexebube 2026.07.17 14:17 
 

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Mohamed Hashem Mohamed Hashem
1995
Ответ разработчика Mohamed Hashem Mohamed Hashem 2026.07.17 14:19
Thank you so much, Warlexebube, for your incredible review and the 'more than 5 stars' rating! Protecting our users' capital while delivering consistent results is exactly what AlphaTradeMaster was built for. We are thrilled that you recognize and appreciate the advanced, professional trading logic behind the bot rather than simple indicator-based trading. Your success and satisfaction are our top priorities, and our support team is always here for you. Happy trading!
Bhingaradiya Meet Pareshbhai
122
Bhingaradiya Meet Pareshbhai 2026.07.16 14:53 
 

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Mohamed Hashem Mohamed Hashem
1995
Ответ разработчика Mohamed Hashem Mohamed Hashem 2026.07.16 14:55
Dear Bhingaradiya Meet Pareshbhai, Thank you so much for this amazing and encouraging review! Your kind words truly mean a lot to us. 😊 We are absolutely thrilled to hear that Alpha Trade Master has met your expectations and that you consider it a masterpiece. This is exactly the kind of feedback that motivates us to keep improving and developing. Our team is constantly working on adding new features and enhancing performance to ensure the best possible experience for traders like you. If you have any suggestions or additional feedback, please don't hesitate to share them with us. We wish you continued success and profitability in all your trades, and we are proud to have traders like you in the Alpha Trade Master community. With sincere thanks and appreciation,
The Alpha Trade Master Team
Haroon Rashid
18
Haroon Rashid 2026.07.16 14:02 
 

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Mohamed Hashem Mohamed Hashem
1995
Ответ разработчика Mohamed Hashem Mohamed Hashem 2026.07.16 14:07
Thank you very much, Haroon! We're glad you like the SMC features. Happy trading
preri_farkas
16
preri_farkas 2026.07.16 12:16 
 

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Mohamed Hashem Mohamed Hashem
1995
Ответ разработчика Mohamed Hashem Mohamed Hashem 2026.07.16 12:22
Hello! Thank you so much for your wonderful 5-star review and recommendation! We are thrilled to hear that you are enjoying the program's features and our continuous development. Your support means a lot to us and motivates us to keep making AlphaTradeMaster even better. Best regards, AlphaTradeMaster Team
zafiha piha
18
zafiha piha 2026.07.01 02:50 
 

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Mohamed Hashem Mohamed Hashem
1995
Ответ разработчика Mohamed Hashem Mohamed Hashem 2026.07.01 11:48
Hi Zafiha, Thank you for your kind words and for calling the EA "awesome"! We truly appreciate your support. Regarding your note, please rest assured that there is absolutely no issue or bug in the EA; it seems there is just a slight misunderstanding of how the UI toggle buttons work. The features under "Market Structure" and "Zone & Signals" are already **enabled (ON) by default** when you attach the EA to the chart, which is why their buttons are glowing in bright blue. When you click on them, you are not "choosing" or "opening" a menu—you are actually **turning them OFF**. Naturally, when you turn a feature off, the button changes to a "dim blue" (grayish) color to visually indicate that you have successfully deactivated it on the chart. It is also important to note that these buttons only control the VISUAL drawings on the screen. Even if you turn off ALL chart drawings (making all buttons dim blue), the **Auto Trading core remains 100% fully functional**. The EA processes all market structure and zones internally; it "sees" the market perfectly even without drawing anything on your screen. You have full, unrestricted access to all features. Simply click the dim blue button again, and it will turn bright blue, meaning the visual drawings are back ON. However, we must ask: why didn't you reach out to us via the comments section with a screenshot before leaving a review? Doing so would have quickly clarified this misunderstanding for you. Please do not misunderstand our directness; we designed this EA with immense effort to earn a fair, fully satisfying 5-star rating for the users before the developers. Since this is standard UI behavior and not a bug, we kindly request you to update your rating for "Description quality and completeness" to a full 5 stars, as the EA is working flawlessly. Happy trading, and please feel free to ask if you need help with anything else!
Sam1974
37
Sam1974 2026.06.30 14:17 
 

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Mohamed Hashem Mohamed Hashem
1995
Ответ разработчика Mohamed Hashem Mohamed Hashem 2026.06.30 14:35
Dear Sam, Thank you from the bottom of our hearts for this incredible review! 🙏 Your words truly mean the world to us. Knowing that you recognize the passion and effort we pour into every update, every response, and every improvement is what keeps us going. You are absolutely right – perfection is not the goal; continuous improvement is. Every bug fixed and every feature enhanced is a step toward making Alpha Trade Master the most reliable and intelligent trading ecosystem on MQL5. And as we always say: **"We will continue to make mistakes until we master what we want to learn."** This is not just a saying – it is our philosophy. We embrace every error as a lesson, and every challenge as an opportunity to grow. We are grateful to have users like you who understand the journey and support us with such honest and encouraging feedback. Your 5-star review is not just a rating – it is fuel for our passion. We promise to keep working, keep updating, and keep communicating. This is just the beginning! Wishing you endless success in your trading journey. With deepest respect,
Alpha Trade Master Team
19955790115
20
19955790115 2026.06.29 08:13 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mohamed Hashem Mohamed Hashem
1995
Ответ разработчика Mohamed Hashem Mohamed Hashem 2026.06.29 08:16
非常感谢您的好评和支持！ 🙏 很高兴听到您觉得 Alpha Trade Master "好用"！这正是我们努力追求的目标。 如果您在使用过程中有任何建议或遇到问题，随时联系我们。期待为您带来更好的交易体验！ 祝您交易顺利，收获满满！ Alpha Trade Master 团队
Ahmed Hendawy
19
Ahmed Hendawy 2026.06.28 18:40 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mohamed Hashem Mohamed Hashem
1995
Ответ разработчика Mohamed Hashem Mohamed Hashem 2026.06.28 18:45
Thank you, Ahmed! 👑 You are the real king for recognizing true institutional quality. Welcome to the elite tier of trading!
Trung Hang tri
52
Trung Hang tri 2026.06.28 12:33 
 

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Mohamed Hashem Mohamed Hashem
1995
Ответ разработчика Mohamed Hashem Mohamed Hashem 2026.06.28 12:39
Xin chào Trung Hằng tri! Chân thành cảm ơn bạn rất nhiều vì đánh giá 5 sao tuyệt vời! Sự ủng hộ và niềm tin của bạn là động lực vô giá đối với đội ngũ phát triển. ❤️ Chúng tôi có một tin vui đặc biệt dành cho bạn và cộng đồng trader Việt Nam: Chúng tôi hiện đang nỗ lực làm việc để ra mắt phiên bản hỗ trợ hoàn toàn bằng TIẾNG VIỆT cho Alpha Trade Master trong bản cập nhật sắp tới! 🇻🇳🔥 Chúc bạn gặt hái thành công rực rỡ và đạt nhiều lợi nhuận lớn cùng Alpha Trade Master!
Steve Luff
16
Steve Luff 2026.06.27 14:06 
 

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Mohamed Hashem Mohamed Hashem
1995
Ответ разработчика Mohamed Hashem Mohamed Hashem 2026.06.27 14:20
Hi Steve! Thank you so much for the 5-star review and the kind words! We are thrilled to hear that you're loving the dashboard and the overall experience. We poured a lot of hard work into making the engine as robust and user-friendly as possible, so your feedback means the world to us. Since you joined the community at this perfect time, you'll be among the very first to receive our upcoming massive v2.30 release—some incredible engine upgrades are on the way! Best of luck with your testing, and please feel free to reach out if you need any help. Happy trading! Alpha Trade Master Team
Lin Shizhi
198
Lin Shizhi 2026.06.24 11:36 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mohamed Hashem Mohamed Hashem
1995
Ответ разработчика Mohamed Hashem Mohamed Hashem 2026.06.24 11:46
尊敬的 Lin Shi Zhi, Dear Lin Shi Zhi, Thank you so much for your kind words and for taking the time to leave a 5-star review! 🌟 We truly appreciate your support and your trust in Alpha Trade Master. We are especially grateful to have you as one of our early Chinese users. We sincerely hope that the Chinese translation is accurate and complete across all elements of the bot – including the user interface, platform messages, on-chart drawings, Telegram notifications, and any other text that appears within the system. If you happen to notice any mistranslations, missing translations, or any text that appears in a language other than Chinese – no matter how small – please do not hesitate to send us a message. We will correct it immediately. We value your feedback and your language expertise. It helps us deliver a better experience for all Chinese-speaking traders. Also, we are excited to let you know that the next version is going to be even more powerful. It will feature a fully collapsible main panel, allowing you to display only the sections you care about most – giving you complete control over your dashboard layout. We hope you enjoy the bot, and we look forward to bringing you even more improvements in the coming updates. Thank you once again for your support! Best regards,
Alpha Trade Master Team
MbunjuV
19
MbunjuV 2026.06.24 02:00 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mohamed Hashem Mohamed Hashem
1995
Ответ разработчика Mohamed Hashem Mohamed Hashem 2026.06.24 02:18
Dear MbunjuV, Thank you from the bottom of my heart for this incredible review. 🙏 Your words mean more to us than you can imagine. Knowing that you recognize the depth of engineering and the sheer amount of work that went into Alpha Trade Master is genuinely humbling. What makes this review truly special is your personal touch—the fact that you took the time to communicate directly with us, share your thoughts, and trust our vision. That is the very foundation of what we stand for: a community-driven ecosystem where every voice matters. You are absolutely right—we are committed to continuously refining and evolving this system. Every bug fixed, every feature enhanced, and every suggestion implemented is a step toward our shared goal: delivering the most reliable, intelligent, and profitable trading experience possible on MetaTrader 5. And the best part? This is just the beginning. With the upcoming Major Interface Evolution & Scalping Engine Overhaul—featuring the powerful new Bot Mind with Intent Analysis, Dynamic Risk Dashboard, and Active Lot Multiplier—Alpha Trade Master is about to reach an entirely new level of sophistication. We are proud to have traders like you in our community. Your trust fuels our passion. Your feedback shapes our roadmap. And your success is our ultimate reward. Thank you for being part of this journey. 🙌 Stay tuned for the next release—it will be worth the wait. With deepest appreciation,
The Alpha Trade Master Team
Precision Before Profit ⚡
manofcoinsm81
14
manofcoinsm81 2026.06.19 15:00 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mohamed Hashem Mohamed Hashem
1995
Ответ разработчика Mohamed Hashem Mohamed Hashem 2026.06.19 15:27
Dear manofcoinsm81, Thank you from the bottom of our hearts for this incredible review and for taking the time to share your experience with the community. 🙏 We are truly honored that you consider Alpha Trade Master the best EA for FX trading – especially for prop firm challenges. That means a lot to us, because prop firms represent a whole different level of discipline, risk control, and consistency. Knowing that our EA helps you meet their strict rules while still performing effectively is exactly the kind of real-world validation we work so hard for. Your words motivate our entire team to keep pushing forward. We are not just building an EA – we are building a reliable partner for traders who take their craft seriously. And hearing that you find it easy to monitor and adjust settings tells us we are on the right track with user experience. This is only the beginning. We have big plans ahead, and reviews like yours remind us why we do what we do. Thank you again for your trust, your 5-star rating, and your honest recommendation. We won't let you down. Wishing you many green pips and continued success on your trading journey! 🚀 With respect and gratitude,
Alpha Trade Master Team
Asanka Chandima
24
Asanka Chandima 2026.06.13 09:17 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mohamed Hashem Mohamed Hashem
1995
Ответ разработчика Mohamed Hashem Mohamed Hashem 2026.06.13 10:08
Dear Asanka, Thank you from the bottom of my heart for your wonderful words and for taking the time to share your first impression. Knowing that a trader with your experience sees the potential in Alpha Trade Master from the very first look means more to me than you can imagine. This is just the beginning. The free version you have today is only a glimpse of what is coming. We are working day and night to release even more powerful updates that will redefine automated trading. You are not just a user – you are part of the Alpha Trade Master journey. Stay tuned for greatness. With respect and gratitude, Alpha Trade Master Team
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