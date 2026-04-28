Prime Confluence Engine (PCE) 是一款专业级指标，采用三层信号过滤架构。PCE 不依赖单一算法，而是结合了市场状态检测 (Renko)、动态水平 (SuperTrend) 以及高级数学分析（马尔可夫链和分形维数），以识别高概率的入场点。

只有当三个独立层面的方向完全一致时，才会生成交易信号。该指标严格在收盘的 K 线上运行，绝不重绘 (No Repaint)。

三层架构：

第 1 层：自适应 Renko (市场状态) 与标准方法不同，我们的 Renko 引擎直接内置于指标逻辑中，无需创建离线图表。砖块大小基于 ATR 动态计算，使系统能够自动适应当前的市场波动。该层有效过滤市场噪音，揭示潜在趋势。

第 2 层：Prime Trend (方向与水平) 基于中位数价格和 ATR 的高级算法（改进的 SuperTrend 概念）。它计算动态支撑线（用于做多）和阻力线（用于做空），充当系统的主要方向指南针。

第 3 层：Markov & Time Exponent (信号质量) 专为概率评估设计的独特数学模块：

时间指数 (TE)：分析价格走势的分形维数。它过滤掉死寂的盘整市场和不可预测的混乱市场，确保您只在清晰的趋势阶段进行交易。

马尔可夫链：基于过去 100 根 K 线的状态转换，计算当前市场状态持续的统计概率。

主要特点：

100% 不重绘：所有计算、K 线颜色和警报均在 K 线收盘时锁定。

交互式面板：图表上整洁的面板实时显示每个过滤器的状态。您始终清楚信号有效或被忽略的原因。

自定义颜色 K 线：指标用自身的视觉逻辑覆盖标准图表。灰色 K 线表示不确定（等待）。彩色 K 线（蓝色或红色）表示所有入场条件完全汇聚 (Confluence)。

全面的警报系统：支持弹出窗口、声音、发送至手机终端的推送通知以及电子邮件警报。

如何交易：

做多 (BUY)：K 线收盘为蓝色。面板上所有组件（Prime Trend、Renko、Markov、Time Exponent）均显示向上信号和 OK 状态。支撑线变为蓝色。 做空 (SELL)：K 线收盘为红色。面板上所有组件均显示向下信号和 OK 状态。阻力线变为红色。 等待 (WAIT)：K 线为中性（灰色）。面板显示 WAITING 状态。避免入场。 专业提示：使用动态 Prime Trend 线（蓝色/红色）作为设置止损的可靠追踪参考。

主要输入参数：