Prime Confluence Engine

Prime Confluence Engine (PCE) 是一款专业级指标，采用三层信号过滤架构。PCE 不依赖单一算法，而是结合了市场状态检测 (Renko)、动态水平 (SuperTrend) 以及高级数学分析（马尔可夫链和分形维数），以识别高概率的入场点。

只有当三个独立层面的方向完全一致时，才会生成交易信号。该指标严格在收盘的 K 线上运行，绝不重绘 (No Repaint)。

三层架构：

第 1 层：自适应 Renko (市场状态) 与标准方法不同，我们的 Renko 引擎直接内置于指标逻辑中，无需创建离线图表。砖块大小基于 ATR 动态计算，使系统能够自动适应当前的市场波动。该层有效过滤市场噪音，揭示潜在趋势。

第 2 层：Prime Trend (方向与水平) 基于中位数价格和 ATR 的高级算法（改进的 SuperTrend 概念）。它计算动态支撑线（用于做多）和阻力线（用于做空），充当系统的主要方向指南针。

第 3 层：Markov & Time Exponent (信号质量) 专为概率评估设计的独特数学模块：

  • 时间指数 (TE)：分析价格走势的分形维数。它过滤掉死寂的盘整市场和不可预测的混乱市场，确保您只在清晰的趋势阶段进行交易。

  • 马尔可夫链：基于过去 100 根 K 线的状态转换，计算当前市场状态持续的统计概率。

主要特点：

  • 100% 不重绘：所有计算、K 线颜色和警报均在 K 线收盘时锁定。

  • 交互式面板：图表上整洁的面板实时显示每个过滤器的状态。您始终清楚信号有效或被忽略的原因。

  • 自定义颜色 K 线：指标用自身的视觉逻辑覆盖标准图表。灰色 K 线表示不确定（等待）。彩色 K 线（蓝色或红色）表示所有入场条件完全汇聚 (Confluence)。

  • 全面的警报系统：支持弹出窗口、声音、发送至手机终端的推送通知以及电子邮件警报。

如何交易：

  1. 做多 (BUY)：K 线收盘为蓝色。面板上所有组件（Prime Trend、Renko、Markov、Time Exponent）均显示向上信号和 OK 状态。支撑线变为蓝色。

  2. 做空 (SELL)：K 线收盘为红色。面板上所有组件均显示向下信号和 OK 状态。阻力线变为红色。

  3. 等待 (WAIT)：K 线为中性（灰色）。面板显示 WAITING 状态。避免入场。 专业提示：使用动态 Prime Trend 线（蓝色/红色）作为设置止损的可靠追踪参考。

主要输入参数：

  • ATR Period & Multiplier：调整基础趋势（第 2 层）的灵敏度和通道宽度。

  • Use Renko Filter：启用/禁用 Renko 模块（包括最小确认砖块数和 ATR 大小乘数的输入）。

  • Use Markov Filter：启用概率过滤并设置最低可接受阈值（默认值为 0.52 / 52%）。

  • Use Time Exponent：启用分形维数过滤器（包括最小和最大混乱阈值）。

  • Visuals & Alerts：完全自定义颜色、面板 X/Y 坐标，并开启/关闭特定的通知方法。


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Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
指标
AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (4)
指标
SMC PRO TOOLKIT — SMART MONEY ANALYSIS & STRUCTURED TRADE PLANNING SMC Pro ToolKit is a professional Smart Money Concepts analysis workspace for MetaTrader 5. It combines market structure, multi-timeframe analysis, institutional price zones, setup evaluation, confirmation tools, volume context, alerts, and risk planning inside one organized chart environment. One workspace. Multiple layers of confirmation. One structured trading plan. WATCH SMC PRO TOOLKIT IN ACTION Setup guides, dashboard tut
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
指标
全新王者降临 - 指标 + 订单管理提示（TP1 + TP2 + TP3）+ 可选 Telegram 信号发送器 INCLUDED（免费） (完整交易与信号系统) 我们最强的黄金 EA： Gold Slayer 该指标包含先进的交易策略、可自定义订单管理系统，以及结合 Envelope 扩展的均值回归系统，并通过 RSI 等多重智能确认过滤器进行验证，以捕捉高概率反转入场机会，提供 BUY 与 SELL 信号。 你不仅能够学习如何交易，还能学会如何高效管理多个仓位，并利用之前盈利的持仓来覆盖亏损交易。 专为 M5 周期打造并优化，在 BTCUSD 和 XAUUSD 上表现尤为出色，因为这些市场的流动性能够让信号更加干净、可靠。 该指标会自动生成清晰的多头（Long）与空头（Short）信号，同时基于 ATR 自动计算入场位、止损位和止盈位，让风险管理从一开始就融入系统之中。 多 TP 系统设有三个渐进式目标位，你可以在 TP1 锁定部分利润、在 TP2 继续持仓，并在更大的行情中将仓位持有至 TP3，而这正是平均风险回报比真正开始大放异彩的地方。 默认参数开箱即用，已经针对稳定表现进行
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
指标
AXIOM MATRIX MT5 首发价格：$99 Axiom Matrix 现以 $99 的首发价格提供。 前 30 次购买完成后，价格将上涨至 $199。 购买后，请直接私信我，以获取使用说明并领取您的专属赠品奖励。 Axiom Matrix 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业多品种、多时间周期市场扫描器和决策仪表板。 它会扫描您的 Market Watch，分析多个时间周期，读取多个证据引擎，比较最强的交易机会，并在一个清晰的矩阵仪表板中显示最佳 BUY、SELL、WAIT 或被阻止的状态。 我开发 Axiom Matrix，是因为我想要一个可以替我完成繁重市场扫描工作的工具。 我不想只单独检查 RSI。 然后单独检查 MACD。 然后检查移动平均线。 然后检查成交量。 然后检查波动率。 然后检查支撑和阻力。 然后还要手动在不同品种和时间周期之间切换，只为了建立一个交易思路。 我想要一个仪表板，可以扫描市场、比较证据、排序最佳机会，并告诉我现在最强的交易设置在哪里。 这就是 Axiom Matrix 背后的核心理念。 AXIOM MATRIX 的功能 Axiom Ma
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
5 (6)
指标
FX Trend NG：新一代多市场趋势智能分析工具 概述 FX Trend NG 是一款专业的多时间周期趋势分析与市场监控工具，帮助您在几秒钟内全面了解市场结构。 无需在多个图表之间来回切换，您可以立即看到哪些品种处于趋势中、哪里动能正在减弱，以及哪些时间周期之间存在强烈共振。 限时发布优惠 – 仅需 $30（6个月） 或 $80 终身授权 即可拥有 FX Trend NG 。 已经是 Stein Investments 客户？ -> 发送消息 以获取专属客户群访问权限。 需要帮助或安装指导？ -> 请访问 Stein Investments 官方页面 。 1. FX Trend NG 的核心优势 三状态趋势逻辑 —— 不只是 Buy 或 Sell • 大多数指标仅显示两种状态：Buy 或 Sell。 • FX Trend NG 增加第三种状态： Fade 。 • Fade 表示趋势强度正在减弱，在完全反转之前提前发出信号。 这种结构化逻辑让您看到趋势变化过程，而不仅仅是简单方向信号。 多时间周期分析（M1 至 MN1） • 从短线交易到中长线交易全面覆盖。 • 快速识别趋势
作者的更多信息
Prime Edge
Artem Koliada
指标
追踪机构资金的确切足迹。 Prime Edge 是一款专业的分析矩阵，旨在解码亚洲、伦敦和纽约交易时段的流动性资金流向。停止交易滞后的价格行为（Price Action）。在先进的马尔可夫链（Markov Chain）概率过滤器的支持下，该面板揭示了聪明钱（Smart Money）将动能从一个大陆转移到另一个大陆的确切时刻，自动识别高概率交易机会。 Prime Edge 不仅仅关注当前的价格水平，而是分析市场动能的方向性运动。通过将基于不同交易时段的货币强度分析与数学概率相结合，该指标可帮助交易者识别市场动能正在转变或维持其轨迹的时期。 它是如何工作的 该算法扫描 28 个交叉盘，计算 8 种主要货币（USD、EUR、GBP、JPY、CHF、CAD、AUD、NZD）的相对强度。然后，它通过比较货币强度在不同时段的变化来形成动能向量（FLOW）。这种逐步的时段跟踪提供了日内资本流动的清晰画面。 主面板组件 Global Session Matrix（全球时段矩阵）：显示每种货币在特定时段内的标准化强度。基准线为 50.0。高于 50 的值表示买方压力，低于 50 的值表示卖方压力。 Mo
Prime Trend Pro
Artem Koliada
指标
PrimeTrend Pro PrimeTrend Pro 是一款基于 ATR 棘轮引擎的趋势跟踪指标。它加入了一组独立的信号质量过滤器，以及一个多品种、多周期的面板。指标旨在一屏内呈现三项信息：当前趋势方向、当前信号的可靠程度，以及与其他周期和品种的一致程度。 本指标不会开仓、修改或平仓，所有交易决策均由用户自行负责。指标不保证任何交易结果，使用前请先在模拟账户上进行测试。 引擎 核心是带单向棘轮的 ATR 通道：上升趋势中支撑位只能上移，下降趋势中阻力位只能下移。2.7 版本增加了以下选项。 反转缓冲。趋势反转要求收盘价额外突破一个可配置的 ATR 比例，从而减少震荡行情中因短暂突刺造成的反转。 双根K线确认（可选）。第一次突破水平位的收盘会设置待确认状态，只有下一根K线也收在水平位之外时反转才会生效。 自适应乘数（可选）。通道宽度按快速 ATR 与慢速 ATR 的比值在设定范围内调整，波动率上升时通道变宽，波动率下降时通道变窄。 两种棘轮模式。经典模式以K线中位数为锚点；Chandelier 模式以周期内最高价和最低价为锚点，在强趋势中更贴近价格。 数据驱动的初始化。初始趋势方
Markov Prime MT5
Artem Koliada
指标
Markov Prime 是一款新一代专业分析指标，它将经典技术分析与概率论（马尔可夫链）和分形几何（时间指数）相结合。 与大多数具有“记忆”且严重滞后的标准指标不同，Markov Prime 以不同的方式分析市场：它实时计算当前市场状态（趋势或盘整）持续的概率。该指标旨在过滤市场噪音期间的虚假入场信号，并寻找最有可能的建仓点。 该指标不重绘（Non-Repainting），在已收盘的 K 线上不滞后，并在图表上配有便捷的信息面板。 核心技术： 马尔可夫链过滤器 (Markov Chain Filter)：分析过去 100 根 K 线并构建状态转移矩阵。如果出现信号，但马尔可夫模型显示趋势延续的概率很低，则该信号将被阻止。 时间指数 (Time Exponent, TE)：评估价格运动的“质量”。它过滤掉混乱（噪音）的运动，防止在震荡市中入场。 混合信号核心：您可以通过方便的下拉菜单直接在图表上选择三种内置策略之一。 三种内置策略： RSI + EMA Trend：顺着全局趋势的方向进行回调交易（使用 RSI 超买/超卖区和 EMA 21/50 过滤器）。 EMA 21/50 Cros
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StealthTrade Commander MT5
Artem Koliada
实用工具
StealthTrade Commander 是一款高级可视化交易面板和风险管理工具，专为手动交易者、剥头皮交易者（Scalpers）和自营交易公司（Prop-Firm）挑战者设计。 该工具可帮助您直接在图表上可视化执行交易，向经纪商隐藏您的止损（SL）和止盈（TP）水平，并严格控制您的每日回撤——这是通过和保留 Prop-Firm 资金账户的关键功能。 主要功能： Risk Guardian（自营交易保护器） 每日最大亏损限制： 如果您的每日回撤达到指定限制，自动平仓所有交易并锁定面板。 每日利润目标： 一旦达到您的每日目标，即平仓所有头寸以锁定利润。 精准手数计算： 根据您的可视化止损和预设风险（%、$ 或账户净值）计算确切的交易手数。 Stealth & Tactical Engine（隐身与战术引擎） 隐身模式： 向经纪商隐藏真实的 SL 和 TP 水平。面板在内部管理它们，并在价格穿过您的虚拟线时精准平仓。 幽灵入场（虚拟挂单）： 放置隐形挂单，仅在价格触及您的线条时触发。 OCO 订单（选择性委托单）： 突破交易的完美选择。当一个挂单被触发时，相反的挂单将自动删除。 价格磁
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Trend Rapture
Artem Koliada
指标
Trend Rapture 是一款先进的算法指标，基于自适应波动率分析识别高概率的趋势入场和出场点。采用卡尔曼滤波引擎过滤市场噪音，提供清晰、可操作的信号。 主要功能 双核策略引擎：在回调交易和突破交易逻辑之间即时切换。 自适应波动率通道：通过动态Z-Score自动适应市场条件。 内置交易模拟器：在图表上直接可视化入场点、出场点和盈亏。 完全可定制界面：无需打开设置即可实时管理策略的交互式控制面板。 专业警报：支持终端弹窗、推送通知和电子邮件警报。 策略模式 TACTICAL（回调）：均值回归交易，价格回调至均衡线时发出入场信号。 RAPID（突破）：趋势跟踪和动量交易，价格突破波动率通道时发出信号。 出场逻辑（RAPID模式） TREND RIDER：持仓至趋势反转，适合捕捉长期宏观趋势。 MOMENTUM FADE：价格回到通道内时立即退出，适合动量减弱时锁定利润。 适用周期 M5–M15：适合RAPID模式，日内频繁信号。 M30–H1：通用最佳区间，两种模式均适用。 H4–日线：适合TACTICAL模式，波段交易。 周线+：宏观趋势过滤器。 技巧：结合两个周期使用——高周期判断
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StealthTrade Commander
Artem Koliada
实用工具
StealthTrade Commander 是一款高级可视化交易面板和风险管理工具，专为手动交易者、剥头皮交易者（Scalpers）和自营交易公司（Prop-Firm）挑战者设计。 该工具可帮助您直接在图表上可视化执行交易，向经纪商隐藏您的止损（SL）和止盈（TP）水平，并严格控制您的每日回撤——这是通过和保留 Prop-Firm 资金账户的关键功能。 主要功能： Risk Guardian（自营交易保护器） 每日最大亏损限制： 如果您的每日回撤达到指定限制，自动平仓所有交易并锁定面板。 每日利润目标： 一旦达到您的每日目标，即平仓所有头寸以锁定利润。 精准手数计算： 根据您的可视化止损和预设风险（%、$ 或账户净值）计算确切的交易手数。 Stealth & Tactical Engine（隐身与战术引擎） 隐身模式： 向经纪商隐藏真实的 SL 和 TP 水平。面板在内部管理它们，并在价格穿过您的虚拟线时精准平仓。 幽灵入场（虚拟挂单）： 放置隐形挂单，仅在价格触及您的线条时触发。 OCO 订单（选择性委托单）： 突破交易的完美选择。当一个挂单被触发时，相反的挂单将自动删除。 价格磁
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Markov Prime
Artem Koliada
指标
Markov Prime 是一款新一代专业分析指标，它将经典技术分析与概率论（马尔可夫链）和分形几何（时间指数）相结合。 与大多数具有“记忆”且严重滞后的标准指标不同，Markov Prime 以不同的方式分析市场：它实时计算当前市场状态（趋势或盘整）持续的概率。该指标旨在过滤市场噪音期间的虚假入场信号，并寻找最有可能的建仓点。 该指标不重绘（Non-Repainting），在已收盘的 K 线上不滞后，并在图表上配有便捷的信息面板。 核心技术： 马尔可夫链过滤器 (Markov Chain Filter)：分析过去 100 根 K 线并构建状态转移矩阵。如果出现信号，但马尔可夫模型显示趋势延续的概率很低，则该信号将被阻止。 时间指数 (Time Exponent, TE)：评估价格运动的“质量”。它过滤掉混乱（噪音）的运动，防止在震荡市中入场。 混合信号核心：您可以通过方便的下拉菜单直接在图表上选择三种内置策略之一。 三种内置策略： RSI + EMA Trend：顺着全局趋势的方向进行回调交易（使用 RSI 超买/超卖区和 EMA 21/50 过滤器）。 EMA 21/50 Cros
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Prime Confluence Engine MT4
Artem Koliada
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指标
Prime Confluence Engine (PCE) 是一款专业级指标，采用三层信号过滤架构。PCE 不依赖单一算法，而是结合了市场状态检测 (Renko)、动态水平 (SuperTrend) 以及高级数学分析（马尔可夫链和分形维数），以识别高概率的入场点。 只有当三个独立层面的方向完全一致时，才会生成交易信号。该指标严格在收盘的 K 线上运行，绝不重绘 (No Repaint)。 三层架构： 第 1 层：自适应 Renko (市场状态) 与标准方法不同，我们的 Renko 引擎直接内置于指标逻辑中，无需创建离线图表。砖块大小基于 ATR 动态计算，使系统能够自动适应当前的市场波动。该层有效过滤市场噪音，揭示潜在趋势。 第 2 层：Prime Trend (方向与水平) 基于中位数价格和 ATR 的高级算法（改进的 SuperTrend 概念）。它计算动态支撑线（用于做多）和阻力线（用于做空），充当系统的主要方向指南针。 第 3 层：Markov & Time Exponent (信号质量) 专为概率评估设计的独特数学模块： 时间指数 (TE)：分析价格走势的分形维数。它过滤掉死
Prime Power MT5
Artem Koliada
指标
Prime Power 是一款专为 MetaTrader 4 设计的专业分析工具，旨在实时识别 8 种主要货币的强弱。与分析单一货币对的传统指标不同，该系统同时监控整个外汇市场，通过相对资金流的数学比较，揭示强劲的趋势和高概率的反转点。 核心功能与用户指南 1. 智能交互式仪表板 中央控制枢纽，可根据货币的当前动能自动对其进行排序。 实时强弱排名： 列表是动态的；最强的货币保持在顶部（正值），而最弱的货币保持在底部（负值）。 动态折线切换器： 您可以直接在面板上点击货币名称（如 EUR 或 JPY），立即在图表上切换任何货币线条的显示或隐藏。 拖拽式界面： 通过拖动顶部标题栏，可以自由将仪表板移动到屏幕的任何位置，包括主价格窗口。 2. 快速过滤模式 [SHOW ALL] (显示全部)： 立即将所有 8 条货币线恢复到图表上。 [TOP PAIR] (顶级货币对)： 最大集中模式。指标自动隐藏 6 种次要货币，只留下绝对领先者和绝对落后者。这非常适合直观地显示市场背离。 3. MTF 汇合引擎 (杀手级功能) 在单个窗口内同时分析选定两种货币在三个不同时间周期上的表现。 如何激活： 点
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PA Hunter
Artem Koliada
指标
PA Hunter — 带AI信号过滤器的价格行为指标 PA Hunter能在任意交易品种和时间框架上检测13种经典Price Action形态，通过内置上下文规则和经真实历史信号训练的AI模型进行过滤。 工作原理 该指标扫描价格数据，寻找以下形态： 反转形态： Pin Bar、Engulfing、Morning Star、Evening Star、Railway Tracks、Tweezer Tops/Bottoms、Piercing Line、Dark Cloud Cover、Three Soldiers、Three Crows 持续/中性形态： Inside Bar、Doji、Marubozu 每个检测到的信号在显示到图表之前都会经过多层过滤系统。 信号质量评分（0–7星） 每个信号根据七个标准获得质量评分： 与支撑/阻力区的接近程度 S/R区域共振（波段 + 成交量） EMA趋势对齐 K线相对ATR的大小 逐笔成交量确认 多时间框架EMA一致性 价格在区间中的位置 支撑与阻力区域 该指标自动识别两类区域： 波段区域 — 基于波段高点和低点 成交量区域 — 基于水平成交量聚集 当
Prime Power
Artem Koliada
指标
Prime Power 是一款专为 MetaTrader 4 设计的专业分析工具，旨在实时识别 8 种主要货币的强弱。与分析单一货币对的传统指标不同，该系统同时监控整个外汇市场，通过相对资金流的数学比较，揭示强劲的趋势和高概率的反转点。 核心功能与用户指南 1. 智能交互式仪表板 中央控制枢纽，可根据货币的当前动能自动对其进行排序。 实时强弱排名： 列表是动态的；最强的货币保持在顶部（正值），而最弱的货币保持在底部（负值）。 动态折线切换器： 您可以直接在面板上点击货币名称（如 EUR 或 JPY），立即在图表上切换任何货币线条的显示或隐藏。 拖拽式界面： 通过拖动顶部标题栏，可以自由将仪表板移动到屏幕的任何位置，包括主价格窗口。 2. 快速过滤模式 [SHOW ALL] (显示全部)： 立即将所有 8 条货币线恢复到图表上。 [TOP PAIR] (顶级货币对)： 最大集中模式。指标自动隐藏 6 种次要货币，只留下绝对领先者和绝对落后者。这非常适合直观地显示市场背离。 3. MTF 汇合引擎 (杀手级功能) 在单个窗口内同时分析选定两种货币在三个不同时间周期上的表现。 如何激活： 点
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VantageFX Matrix
Artem Koliada
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指标
Vantage FX Matrix Vantage FX Matrix is a dashboard indicator designed for monitoring multiple assets. It combines a correlation matrix for 8 major currencies with a custom watchlist for other symbols provided by your broker (e.g., crypto, metals, indices). Key Features: Logic and Calculation: The indicator calculates the relative strength of 8 currencies (USD, EUR, GBP, CHF, JPY, AUD, CAD, NZD) by analyzing 28 pairs across 5 timeframes (M5–D1). The algorithm does not repaint. Momentum Arrows: T
VantageFX Matrix MT5
Artem Koliada
指标
The ultimate market scanner. No Repaint. No Lag. Forex + Crypto Hybrid Mode. Most currency strength meters are ugly, freeze your terminal, and repaint their history.   Vantage FX Matrix   changes the game. It is a next-generation dashboard designed for professional traders who need clarity, speed, and accuracy. It combines a classic   Correlation Matrix   for 8 major currencies with a   Custom Watchlist   for assets like Bitcoin, Gold, or S&P500 — all in one sleek, "Pixel-Perfect" interface.
Prime Trend Pro MT5
Artem Koliada
指标
PrimeTrend Pro 是一款基于 ATR 棘轮引擎（ratchet engine）的趋势跟踪指标，配备一组相互独立的信号质量过滤器，以及多品种、多周期仪表盘。它在一个界面上回答三个问题：当前趋势是什么、信号可靠性如何、以及市场其他部分是否认同该趋势。 PrimeTrend Pro 是一款 指标 。它不会开仓、修改或平仓。它只绘制信号并提供分析数据，交易决策始终由您自己做出。 引擎核心 核心是带单向棘轮机制的 ATR 通道：上升趋势中支撑位只能上移，下降趋势中阻力位只能下移。在经典逻辑之上，2.7 版本新增： 反转滞后（Flip Hysteresis）。 趋势反转要求收盘价额外突破该水平一定比例的 ATR（可配置）。这消除了经典 ATR 跟踪指标在震荡市中常见的"一点式"止损猎杀反转。 两根K线确认（可选）。 首次突破收盘价将指标置于"待定"状态；只有下一根K线收盘价同样突破该水平，反转才被确认。单根影线突破后收回不再导致趋势反转。 自适应乘数（可选）。 通道宽度随波动率状态自动调整（快/慢 ATR 比率，限定范围）。波动率扩大时通道加宽以过滤噪音，波动率收窄时通道变窄以更快响应
StealthTrade Commander ST
Artem Koliada
实用工具
StealthTrade Commander ST is a visual trading panel and risk management utility for MetaTrader 5. It is designed for manual traders, scalpers, and Prop-Firm challengers who want precise risk control, fast order execution, and advanced position management. The ST Edition (Strategy Tester Edition) works fully inside the MT5 Strategy Tester with Visual Mode, allowing traders to practice their complete workflow on historical data before applying it in live conditions. The panel handles all the mathe
PCE Oscillator
Artem Koliada
指标
Prime Confluence Engine — Oscillator 是一款适用于MetaTrader 5的独立子窗口指标，通过三个独立分析层同时运作，将综合信号质量评分可视化呈现。   工作原理   指标计算一个范围在-100至+100之间的合力评分（Confluence Score），该评分由三个层级构成：   第一层 — 砖型图过滤器：内置砖型图引擎，砖块大小基于ATR自动计算，有效过滤短期市场噪音。只有在同一方向连续出现指定数量的砖块后，趋势才被确认。   第二层 — Prime Trend（ATR超级趋势）：使用基于ATR的SuperTrend算法判断当前趋势方向，为评分提供方向符号（+/-）。   第三层 — 马尔可夫过滤器 + 时间指数：马尔可夫过滤器基于历史价格状态评估趋势延续的统计概率。时间指数衡量价格运动的分形维度，过滤震荡和混乱行情。   视觉元素   - 彩色柱状图：蓝色柱 = 多头合力，红色柱 = 空头合力，灰色柱 = 等待（三层不一致） - 评分线：显示当前评分的细线 - 趋势惯性线（金色）：显示马尔可夫概率，位于面板上方区域 - 噪音过滤线（紫色）：
Markov Prime Pro MT5
Artem Koliada
指标
Markov Prime Pro 通过多商品扫描仪将原始信号转化为经过评级和置信度评分的入场点。 Markov Prime Pro 是一款适用于 MetaTrader 5 的分析工具，它的功能远不止画箭头。对于每一个信号，它都能回答大多数指标所忽略的问题：你现在有多信任这个入场点？每个信号都会获得一个 0 到 100 的综合置信度评分（Confidence Score），让你一眼就能分辨出设置的强弱。该工具结合了六种信号策略、一个从近期价格行为中学习的概率模型、一个市场状态过滤器以及一个内置的多商品扫描仪——所有这些都集成在一个整洁、可拖动的面板上。 主要功能 置信度评分 (0–100)。 每个信号的评分综合了方向概率、该概率的历史可靠性、市场状态的稳定性和趋势质量。一个数字就能告诉你每个箭头背后的分量。 六种策略合二为一。 结合趋势确认的 RSI、EMA 交叉、通道突破、支撑/阻力反弹、MACD 交叉和布林带均值回归。您可以单独使用一种，或者开启共识（Consensus）模式，仅在多种策略一致时才采取行动。 自我修正概率。 概率模型会检查其过去的预测并进行自我调整，因此显示的百分比反
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