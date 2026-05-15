SafeScalperPro Prime — Премиум Мульти-Символьная Версия





Цена запуска 49 USD. Профессиональное обновление SafeScalperPro free.





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ЭТО ПРЕМИУМ-ВЕРСИЯ SAFESCALPERPRO

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SafeScalperPro Prime построен на основе SafeScalperPro — бесплатного скальпера пробоя с открытым исходным кодом от AlgoSphere Quant. То же ядро стратегии с 7 условиями. Та же философия: ноль мартингейла, ноль сетки. Та же панель Scarlet Forge. Расширен шестью профессиональными функциями для трейдеров, которые управляют мульти-символьными портфелями, регулируют риск динамически и нуждаются в удалённом управлении.





Хотите сначала протестировать логику стратегии бесплатно?

Найдите "SafeScalperPro" от AlgoSphere Quant на MQL5 Market — бесплатная версия полностью функциональна, полностью поддерживается и предоставляет тот же движок входа с 7 условиями.





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ШЕСТЬ ФУНКЦИЙ, КОТОРЫЕ ВЫ ПОЛУЧИТЕ С PRIME

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1. МУЛЬТИ-СИМВОЛЬНЫЙ ДВИЖОК





Торгуйте XAUUSD, XAGUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY и другими мажорами одновременно с одного графика. Независимое состояние стратегии для каждого символа, синхронизированный учёт риска по всему портфелю. До 8 символов с индивидуальными пресетами, сессиями и весами риска. Встроенная защита от корреляции предотвращает открытие EA нескольких сильно коррелированных USD-сделок одновременно.





2. УВЕДОМЛЕНИЯ TELEGRAM И УДАЛЁННЫЙ KILL SWITCH





Уведомления Telegram в реальном времени о входах, выходах, переходах в безубыток, частичных закрытиях, авто-паузе при просадке и достижении дневного лимита. Каждое уведомление содержит символ, размер лота, цену входа, SL, TP и текущий P/L. Интерфейс удалённых команд принимает /status, /stop, /resume, /pause СИМВОЛ, /risk X прямо с вашего телефона. DLL не требуется, нативный MQL5 WebRequest.





3. АДАПТИВНЫЙ РИСК-ДВИЖОК





Заменяет статический процент риска бесплатной версии динамическим распределителем риска. Три слоя работают параллельно: размер позиции с учётом просадки снижает риск до 50 процентов в периоды просадки; размер с учётом волатильности масштабирует позицию обратно пропорционально ATR; размер с учётом производительности применяет Келли-фракционную корректировку на основе скользящего winrate последних 20 сделок. Prime переживает плохие последовательности, которые заставили бы бесплатную версию уйти в глубокую просадку.





4. ПРЕМИУМ-ПРЕСЕТЫ СТРАТЕГИИ





Восемь дополнительных файл-пресетов, оптимизированных через симуляцию Монте-Карло: London Open Gold, NY Reversal, Friday Close Defensive, Post-NFP Volatility, Asian Range Breakout, High-Spread Broker Mode, Prop Firm Conservative, Aggressive Recovery. Модуль авто-селектора загружает подходящий пресет в зависимости от времени и активного символа.





5. ЭКСПОРТ ЖУРНАЛА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ





Каждая сделка логируется с полными метаданными: все 7 значений условий при входе, snapshot спреда, slippage, латентность исполнения, режим ATR, сессия, применённый процент риска, причина выхода. Экспорт в CSV или JSON одним кликом для внешнего анализа.





6. СОХРАНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ МЕЖДУ ПЕРЕЗАПУСКАМИ PLUS





Расширенная персистентность состояния: скользящий буфер winrate, адаптивный множитель риска, счётчики дневного/недельного/месячного P/L, лог последних 50 сделок, состояние сессии Telegram. Перезапустите терминал, смените брокера, мигрируйте VPS — Prime продолжит с точки остановки.





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ЧТО ОСТАЁТСЯ ОДИНАКОВЫМ С БЕСПЛАТНОЙ ВЕРСИЕЙ

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Ядро стратегии идентично SafeScalperPro free v3.30. Те же 7 условий входа: направление тренда EMA, сила тренда, положение цены, обнаружение пробоя, RSI-фильтр, подтверждение моментума, опциональное подтверждение EMA H1. Та же логика выхода: безубыток, trailing stop, частичное закрытие. Тот же новостной фильтр, фильтр сессии, дневной лимит сделок, авто-пауза по максимальной просадке. Та же панель Scarlet Forge, расширенная мульти-символьным кокпитом.





Если вы доверяете логике бесплатной версии, Prime даёт вам инфраструктуру институционального уровня вокруг неё.





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РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

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XAUUSD M5 остаётся основной целью. Prime добавляет надёжное мульти-символьное исполнение на Forex-мажорах во время Лондонской и Нью-Йоркской сессий. Совместим с prop-firm счетами — пресет Prop Firm Conservative включён. Минимальный счёт: 500 USD рекомендуется для моно-символьного использования, 2000 USD рекомендуется для полного мульти-символьного портфеля.





Без DLL-импортов. Чистый MQL5. Безопасные значения по умолчанию на всех параметрах. Никакой оптимизации не требуется для начала торговли.





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ЭКОСИСТЕМА ALGOSPHERE QUANT

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- SafeScalperPro (бесплатно) — основа с открытым кодом этой редакции Prime

- Quant Valencia Gold — премиум-специалист XAUUSD с 5 стратегиями

- Trade Manager AlgoSphereQuant — утилита ручного управления сделками





Найдите любой из них по "AlgoSphere Quant" на MQL5 Market.





AlgoSphere Quant — Ноль мартингейла. Ноль сетки. Ноль азарта.





Веб-сайт: algosphere-quant.com



