SafeScalperPro Prime

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SafeScalperPro Prime — Премиум Мульти-Символьная Версия

Цена запуска 49 USD. Профессиональное обновление SafeScalperPro free.

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ЭТО ПРЕМИУМ-ВЕРСИЯ SAFESCALPERPRO
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SafeScalperPro Prime построен на основе SafeScalperPro — бесплатного скальпера пробоя с открытым исходным кодом от AlgoSphere Quant. То же ядро стратегии с 7 условиями. Та же философия: ноль мартингейла, ноль сетки. Та же панель Scarlet Forge. Расширен шестью профессиональными функциями для трейдеров, которые управляют мульти-символьными портфелями, регулируют риск динамически и нуждаются в удалённом управлении.

Хотите сначала протестировать логику стратегии бесплатно?
Найдите "SafeScalperPro" от AlgoSphere Quant на MQL5 Market — бесплатная версия полностью функциональна, полностью поддерживается и предоставляет тот же движок входа с 7 условиями.

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ШЕСТЬ ФУНКЦИЙ, КОТОРЫЕ ВЫ ПОЛУЧИТЕ С PRIME
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1. МУЛЬТИ-СИМВОЛЬНЫЙ ДВИЖОК

Торгуйте XAUUSD, XAGUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY и другими мажорами одновременно с одного графика. Независимое состояние стратегии для каждого символа, синхронизированный учёт риска по всему портфелю. До 8 символов с индивидуальными пресетами, сессиями и весами риска. Встроенная защита от корреляции предотвращает открытие EA нескольких сильно коррелированных USD-сделок одновременно.

2. УВЕДОМЛЕНИЯ TELEGRAM И УДАЛЁННЫЙ KILL SWITCH

Уведомления Telegram в реальном времени о входах, выходах, переходах в безубыток, частичных закрытиях, авто-паузе при просадке и достижении дневного лимита. Каждое уведомление содержит символ, размер лота, цену входа, SL, TP и текущий P/L. Интерфейс удалённых команд принимает /status, /stop, /resume, /pause СИМВОЛ, /risk X прямо с вашего телефона. DLL не требуется, нативный MQL5 WebRequest.

3. АДАПТИВНЫЙ РИСК-ДВИЖОК

Заменяет статический процент риска бесплатной версии динамическим распределителем риска. Три слоя работают параллельно: размер позиции с учётом просадки снижает риск до 50 процентов в периоды просадки; размер с учётом волатильности масштабирует позицию обратно пропорционально ATR; размер с учётом производительности применяет Келли-фракционную корректировку на основе скользящего winrate последних 20 сделок. Prime переживает плохие последовательности, которые заставили бы бесплатную версию уйти в глубокую просадку.

4. ПРЕМИУМ-ПРЕСЕТЫ СТРАТЕГИИ

Восемь дополнительных файл-пресетов, оптимизированных через симуляцию Монте-Карло: London Open Gold, NY Reversal, Friday Close Defensive, Post-NFP Volatility, Asian Range Breakout, High-Spread Broker Mode, Prop Firm Conservative, Aggressive Recovery. Модуль авто-селектора загружает подходящий пресет в зависимости от времени и активного символа.

5. ЭКСПОРТ ЖУРНАЛА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Каждая сделка логируется с полными метаданными: все 7 значений условий при входе, snapshot спреда, slippage, латентность исполнения, режим ATR, сессия, применённый процент риска, причина выхода. Экспорт в CSV или JSON одним кликом для внешнего анализа.

6. СОХРАНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ МЕЖДУ ПЕРЕЗАПУСКАМИ PLUS

Расширенная персистентность состояния: скользящий буфер winrate, адаптивный множитель риска, счётчики дневного/недельного/месячного P/L, лог последних 50 сделок, состояние сессии Telegram. Перезапустите терминал, смените брокера, мигрируйте VPS — Prime продолжит с точки остановки.

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ЧТО ОСТАЁТСЯ ОДИНАКОВЫМ С БЕСПЛАТНОЙ ВЕРСИЕЙ
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Ядро стратегии идентично SafeScalperPro free v3.30. Те же 7 условий входа: направление тренда EMA, сила тренда, положение цены, обнаружение пробоя, RSI-фильтр, подтверждение моментума, опциональное подтверждение EMA H1. Та же логика выхода: безубыток, trailing stop, частичное закрытие. Тот же новостной фильтр, фильтр сессии, дневной лимит сделок, авто-пауза по максимальной просадке. Та же панель Scarlet Forge, расширенная мульти-символьным кокпитом.

Если вы доверяете логике бесплатной версии, Prime даёт вам инфраструктуру институционального уровня вокруг неё.

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РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
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XAUUSD M5 остаётся основной целью. Prime добавляет надёжное мульти-символьное исполнение на Forex-мажорах во время Лондонской и Нью-Йоркской сессий. Совместим с prop-firm счетами — пресет Prop Firm Conservative включён. Минимальный счёт: 500 USD рекомендуется для моно-символьного использования, 2000 USD рекомендуется для полного мульти-символьного портфеля.

Без DLL-импортов. Чистый MQL5. Безопасные значения по умолчанию на всех параметрах. Никакой оптимизации не требуется для начала торговли.

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ЭКОСИСТЕМА ALGOSPHERE QUANT
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- SafeScalperPro (бесплатно) — основа с открытым кодом этой редакции Prime
- Quant Valencia Gold — премиум-специалист XAUUSD с 5 стратегиями
- Trade Manager AlgoSphereQuant — утилита ручного управления сделками

Найдите любой из них по "AlgoSphere Quant" на MQL5 Market.

AlgoSphere Quant — Ноль мартингейла. Ноль сетки. Ноль азарта.

Веб-сайт: algosphere-quant.com

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XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
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Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
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5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
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ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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Фильтр:
Ankit kumar
34
Ankit kumar 2026.07.03 17:46 
 

this EA Is not good its taking some time no trade and also we cant ask for refund after activate this product.

Muharrem Rogova
27098
Ответ разработчика Muharrem Rogova 2026.07.05 13:23
Thank you Ankit for your feedback. For other users considering the product, some context on this review. *** TRADE FREQUENCY SafeScalperPro Prime is a SELECTIVE breakout scalper by design, taking 0 to 3 trades per day on XAUUSD M5, sometimes zero on quiet or strongly trending days. This is explicitly documented on the product page, in the user guide, and in the personalized 12-page support brief that was provided during our private support exchange. An EA in SCAN state is working correctly. If you need a high-frequency system, this product is intentionally not it. *** SUPPORT Ankit received extensive private support over 12 days: detailed diagnostics of his broker configuration, a personalized 12-page technical brief, and clear written recommendations regarding demo testing before live deployment. He chose to deposit on a live account after 24 hours of demo, despite explicit written recommendations to test for 2 weeks in demo first. *** REFUND MQL5 Marketplace refund policy is set by MetaQuotes, not by product authors. If you wish to initiate a refund through their support process at service@metaquotes.net, I fully support your request and will not contest it. *** PRODUCT UPDATE SafeScalperPro Prime v1.11 was released today, 3 July 2026, with broker-native lot sizing via OrderCalcProfit, extended Cent-account detection covering the USC currency code, a new HighSpreadBroker preset, and a startup lot-sizing self-check line in the Experts log. See the Versions section for the full changelog in 11 languages. *** I remain available in private messages for any technical question. Best regards,
Muharrem Rogova
AlgoSphere Quant
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