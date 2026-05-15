SafeScalperPro Prime — 高级多品种版本





发布价格 49 USD。SafeScalperPro free 的专业升级版。





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这是 SAFESCALPERPRO 的高级版本

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SafeScalperPro Prime 构建于 SafeScalperPro 之上,这是 AlgoSphere Quant 的免费开源突破剥头皮系统。相同的 7 条件策略核心。相同的零马丁格尔、零网格哲学。相同的 Scarlet Forge 仪表板。扩展了六项专业功能,针对运营多品种投资组合、动态管理风险、需要远程控制的交易员。





想先免费测试策略逻辑?

在 MQL5 Market 搜索 "SafeScalperPro" by AlgoSphere Quant — 免费版本功能完整、全面支持,提供相同的 7 条件入场引擎。





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PRIME 中的六项功能

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1. 多品种引擎





从单一图表同时交易 XAUUSD、XAGUSD、EURUSD、GBPUSD、USDJPY 及其他主要品种。每个品种独立策略状态,整个投资组合同步风险核算。最多 8 个品种,各自拥有独立预设、会话和风险权重。内置相关性保护,防止 EA 同时开仓多笔高度相关的 USD 交易。





2. TELEGRAM 提醒和远程终止开关





实时 Telegram 通知入场、出场、平本移动、部分平仓、回撤自动暂停以及日限额达到。每个提醒包含品种、手数、入场价、SL、TP 和当前 P/L。远程命令接口接受 /status、/stop、/resume、/pause 品种、/risk X 命令,直接从您的手机发送。无需 DLL,原生 MQL5 WebRequest。





3. 自适应风险引擎





使用动态风险分配器替代免费版本的静态风险百分比。三个层面并行运行:回撤感知手数在回撤期间最多降低风险 50 个百分点;波动性调整手数与 ATR 成反比缩放仓位;表现感知手数基于滚动 20 笔交易的胜率应用凯利分数调整。Prime 能从容应对将免费版本推入深度回撤的不利序列。





4. 高级策略预设





通过蒙特卡洛模拟优化的八个附加预设文件:London Open Gold、NY Reversal、Friday Close Defensive、Post-NFP Volatility、Asian Range Breakout、High-Spread Broker Mode、Prop Firm Conservative、Aggressive Recovery。自动选择模块根据时间和活动品种加载合适的预设。





5. 性能日志导出





每笔交易都以完整元数据记录:入场时的 7 个条件值、点差快照、滑点、执行延迟、ATR 状态、会话、应用的风险百分比、退场原因。一键导出 CSV 或 JSON 用于外部分析。





6. 跨重启持久性 PLUS





扩展状态持久性:滚动胜率缓冲、自适应风险乘数、每日/每周/每月 P/L 计数器、最后 50 笔交易日志、Telegram 会话状态。重启终端、更换经纪商、迁移 VPS — Prime 将从停止的同一位置继续。





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与免费版本相同的部分

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策略核心与 SafeScalperPro free v3.30 完全相同。相同的 7 个入场条件:EMA 趋势方向、趋势强度、价格位置、突破检测、RSI 过滤器、动量确认、可选 H1 EMA 确认。相同的退场逻辑:平本、跟踪止损、部分平仓。相同的新闻过滤器、会话过滤器、每日交易上限、最大回撤自动暂停。相同的 Scarlet Forge 仪表板,扩展了多品种驾驶舱。





如果您信任免费版本的逻辑,Prime 将为您提供围绕其周围的机构级基础设施。





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推荐使用方式

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XAUUSD M5 仍然是主要目标。Prime 在伦敦和纽约交易时段在 Forex 主要品种上提供可靠的多品种执行。兼容 prop firm 账户 — 包括 Prop Firm Conservative 预设。最低账户:单品种使用推荐 500 USD,完整多品种投资组合推荐 2000 USD。





无 DLL 导入。纯 MQL5。所有参数均有安全默认值。无需优化即可开始交易。





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ALGOSPHERE QUANT 生态系统

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- SafeScalperPro(免费) — 本 Prime 版本的开源基础

- Quant Valencia Gold — 高级 5 策略 XAUUSD 专家

- Trade Manager AlgoSphereQuant — 手动交易管理工具





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AlgoSphere Quant — 零马丁格尔。零网格。零赌博。





网站:algosphere-quant.com



