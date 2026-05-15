SafeScalperPro Prime

1
  • 专家
  • Muharrem Rogova
    Muharrem Rogova

    Muharrem Rogova

    4.2 (28)
    AlgoSphere Quant 创始人 — 打造完整的规则化 MT5 交易工具生态系统。
    我们的理念：市场结构优先，始终严格控制风险，绝不使用马丁格尔。
    我们为有纪律地交易的交易者而打造 — 而非凭希望交易。
    ──────────────────────────
    智能交易系统（EA）
    ──────────────────────────
    AnaCristina MT5 — 旗舰 EA | 多货币 | 市场状态检测引擎 | $349
    8 产品 23 代码 2 评论
  • 版本: 1.12
  • 更新: 6 七月 2026
  • 激活: 8
SafeScalperPro Prime — 高级多品种版本

发布价格 49 USD。SafeScalperPro free 的专业升级版。

===========================================
这是 SAFESCALPERPRO 的高级版本
===========================================

SafeScalperPro Prime 构建于 SafeScalperPro 之上,这是 AlgoSphere Quant 的免费开源突破剥头皮系统。相同的 7 条件策略核心。相同的零马丁格尔、零网格哲学。相同的 Scarlet Forge 仪表板。扩展了六项专业功能,针对运营多品种投资组合、动态管理风险、需要远程控制的交易员。

想先免费测试策略逻辑?
在 MQL5 Market 搜索 "SafeScalperPro" by AlgoSphere Quant — 免费版本功能完整、全面支持,提供相同的 7 条件入场引擎。

===========================================
PRIME 中的六项功能
===========================================

1. 多品种引擎

从单一图表同时交易 XAUUSD、XAGUSD、EURUSD、GBPUSD、USDJPY 及其他主要品种。每个品种独立策略状态,整个投资组合同步风险核算。最多 8 个品种,各自拥有独立预设、会话和风险权重。内置相关性保护,防止 EA 同时开仓多笔高度相关的 USD 交易。

2. TELEGRAM 提醒和远程终止开关

实时 Telegram 通知入场、出场、平本移动、部分平仓、回撤自动暂停以及日限额达到。每个提醒包含品种、手数、入场价、SL、TP 和当前 P/L。远程命令接口接受 /status、/stop、/resume、/pause 品种、/risk X 命令,直接从您的手机发送。无需 DLL,原生 MQL5 WebRequest。

3. 自适应风险引擎

使用动态风险分配器替代免费版本的静态风险百分比。三个层面并行运行:回撤感知手数在回撤期间最多降低风险 50 个百分点;波动性调整手数与 ATR 成反比缩放仓位;表现感知手数基于滚动 20 笔交易的胜率应用凯利分数调整。Prime 能从容应对将免费版本推入深度回撤的不利序列。

4. 高级策略预设

通过蒙特卡洛模拟优化的八个附加预设文件:London Open Gold、NY Reversal、Friday Close Defensive、Post-NFP Volatility、Asian Range Breakout、High-Spread Broker Mode、Prop Firm Conservative、Aggressive Recovery。自动选择模块根据时间和活动品种加载合适的预设。

5. 性能日志导出

每笔交易都以完整元数据记录:入场时的 7 个条件值、点差快照、滑点、执行延迟、ATR 状态、会话、应用的风险百分比、退场原因。一键导出 CSV 或 JSON 用于外部分析。

6. 跨重启持久性 PLUS

扩展状态持久性:滚动胜率缓冲、自适应风险乘数、每日/每周/每月 P/L 计数器、最后 50 笔交易日志、Telegram 会话状态。重启终端、更换经纪商、迁移 VPS — Prime 将从停止的同一位置继续。

===========================================
与免费版本相同的部分
===========================================

策略核心与 SafeScalperPro free v3.30 完全相同。相同的 7 个入场条件:EMA 趋势方向、趋势强度、价格位置、突破检测、RSI 过滤器、动量确认、可选 H1 EMA 确认。相同的退场逻辑:平本、跟踪止损、部分平仓。相同的新闻过滤器、会话过滤器、每日交易上限、最大回撤自动暂停。相同的 Scarlet Forge 仪表板,扩展了多品种驾驶舱。

如果您信任免费版本的逻辑,Prime 将为您提供围绕其周围的机构级基础设施。

===========================================
推荐使用方式
===========================================

XAUUSD M5 仍然是主要目标。Prime 在伦敦和纽约交易时段在 Forex 主要品种上提供可靠的多品种执行。兼容 prop firm 账户 — 包括 Prop Firm Conservative 预设。最低账户:单品种使用推荐 500 USD,完整多品种投资组合推荐 2000 USD。

无 DLL 导入。纯 MQL5。所有参数均有安全默认值。无需优化即可开始交易。

===========================================
ALGOSPHERE QUANT 生态系统
===========================================

- SafeScalperPro(免费) — 本 Prime 版本的开源基础
- Quant Valencia Gold — 高级 5 策略 XAUUSD 专家
- Trade Manager AlgoSphereQuant — 手动交易管理工具

在 MQL5 Market 搜索 "AlgoSphere Quant" 找到上述产品。

AlgoSphere Quant — 零马丁格尔。零网格。零赌博。

网站:algosphere-quant.com

推荐产品
Algo Edge
Niklas Templin
3 (2)
专家
Algo Edge EA  -DE40/ Tec100 EA working with high and low from last Candle. Self learning EA just set the EA on the Chart and Start no Settings optimization.  AUD/USD, EUR/USD, DE40, US30, Tec100 and much more.  Multifunctional Expert Advisor can trade with every Forex Pair or Indize. EA can Trade with every Broker. M1 high, M30 medium, H1 low Risk. Functions: For other Indize example US30: Change the Robot Worktime in Europe to 16:30-21:30 -inp1_ =Robot Worktime inp_2 and inp_4 VolumePercent =
FREE
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
专家
SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
Trading Assisten Manager
Fajar Septiansyah
专家
TAM Premium – Ultimate Visual Trading Assistant & Risk Manager TAM Premium (Trading Assistant Manager) is a revolutionary trading panel for MetaTrader 5 that brings the smooth TradingView-style trading experience directly into your chart. Say goodbye to confusing manual lot calculations and slow order execution! With TAM Premium, simply define the maximum loss you are willing to take ( Risk % or Risk $ ), visually drag and drop your target levels on the chart, and let the Assistant calculate the
Loss Recovery Trader MT5
Michalis Phylactou
5 (4)
专家
Attempts to recover losing trades. If a trade moves in the wrong direction, the Zone Recovery algorithm begins. An alternating series of Buy and Sell trades at two specific levels take place, with two Exit Points above and beyond these levels. Once either of the two exit points is reached, all trades close with a combined profit or break even.  To use  1) Place the EA on a chart and select how the first trade will open (Manual/Via EA strategy/Use EA panel/External EA) 2) Configure your recovery
Gold Lance
Daichi Matsuki
专家
Gold Lance Gold Lance is a preset Expert Advisor designed specifically for Gold (XAUUSD) . It aims to keep the entry logic as simple and testable as possible during breakout conditions, while combining filters such as RSI to reduce low-quality entries. This EA focuses on risk management through practical, transparent logic rather than exaggerated marketing claims (e.g., “AI / machine learning / quantum computer” buzzwords). It uses a DD% forced exit (Balance/Equity selectable) together with SL/
US500 Scalper
Sergey Batudayev
专家
标准普尔 500 剥头皮交易顾问是一款创新工具，专为希望成功交易标准普尔 500 指数的交易者而设计。该指数是美国股市最广泛使用、最负盛名的指标之一，涵盖了美国最大的 500 家公司。 特点： 自动交易解决方案：     该顾问基于先进的算法和技术分析，可以根据不断变化的市场条件自动调整策略。 多种方法：     该顾问结合了多种策略，包括了解指数趋势、振荡价格分析以及最大化利润和最小化风险的算法。 灵活性和可定制性：     交易者可以自定义 EA 设置以适合他们的交易目标、风险水平和交易策略偏好。 风险管理：     顾问不断监控市场并采取措施管理风险；您可以设置在达到某些损失水平时自动终止交易。 透明度和报告：     交易者可以访问详细的报告和分析来评估顾问的表现并做出明智的投资决策。 机器人策略： 机器人设置已准备好进行交易   标准普尔 500 指数，同时考虑到该指数的价格行为。 该策略包括不使用马丁格尔的平均法。 该顾问拥有 解决一系列亏损交易的智能算法 ，可让您减少存款负担并快速克服亏损。 优点： 通过领先的标准普尔 500 指数进入全球金融市场。 基于先进技术和算法的
Naked Dow MT5 EA
Guo Shan Zhao
专家
Naked Dow / 裸道 产品说明 Naked Dow / 裸道是一款基于道氏理论的纯价格行为MT5 EA，不依赖任何技术指标，仅通过识别K线摆动高低点来判断趋势结构。适用于XAUUSD M5 ～XAUUSD H1，默认仅做多。 核心逻辑：等待上升趋势中的回调段结束，当价格突破前高时入场，止损设于前一个摆动低点。持仓期间止损随ZigZag摆动段同步上移，让利润充分奔跑，无固定止盈。趋势结构破坏或止损被触及则出场。 关键参数：SW=14（摆动周期），Risk=1%~5%（单笔风险比例），保本止损（可选），冷却期3根K线。 注意事项：本EA适用于趋势行情，震荡市可能出现连续止损。请先在模拟账户充分回测后再实盘运行。过往表现不代表未来收益。 订阅后可联系发布人获取详细的使用说明。
Viking Alpha DAX Ivar Edition
Valdeci Carlos Dos Passos Albuquerque
专家
Viking Alpha DAX — Germany 40 Expert Advisor for MetaTrader 5 LAUNCH PROMO Only 10 copies at launch price. Price increases with each sale. Launch price: $297 Next price: $497 Final price: $997 Live Performance: FX Blue — Vikingtradingbots What Makes Viking Alpha DAX Different Most DAX robots fail for one simple reason: they treat the Germany 40 like a forex pair. It isn't. The DAX has a heartbeat — a specific rhythm tied to the Frankfurt Stock Exchange opening, the European session structure, an
Cyclone Intraday
Mikhail Mitin
5 (1)
专家
How the EA works (simple explanation) Trades on M5 timeframe Uses H1 timeframe to analyze global market context Analyzes 2 or 3 timeframes simultaneously On each timeframe: Checks price position relative to one or two Moving Averages Evaluates MA angle and distance between price and MA Entry logic is based on trend + volatility conditions , not on random signals The full algorithm is illustrated in the screenshots. Recommended usage Symbol: EURUSD Timeframe: M5 Trading style: Intraday
Gold Martingale Robot
Borriphat Maitree
专家
彻底改变您的黄金交易！使用“Gold Martingale Robot EA”（MT5）释放指数级与可持续的增长 您厌倦了不断盯着图表吗？每次发布重大经济新闻时都会感到压力？或者您曾经赚取过利润，却因为周末持仓而眼睁睁看着它们消失？ 停止试错吧！隆重推出 Gold Martingale Robot EA —— 终极 MT5 自动化交易系统，专为寻求长期投资组合增长、指数级复利回报以及严格风险管理协议的严肃投资者而设计。 为什么“Gold Martingale Robot EA”是您投资组合中缺失的那块拼图？ 1. 投资组合指数级增长（复利的力量） 这款 EA 并非为短期高风险赌博而生，而是为“长期”盈利而设计。该算法利用复利的力量，使您的账户能够稳步增长。今天的利润将成为明天创造倍增回报的资本。 2. ️ 零周末持仓风险 告别周末的焦虑！我们的系统遵循严格的规则：“周末不持仓”。这消除了周一早晨市场滑点的严重风险，并为您节省了大量不必要的隔夜利息（Swap）费用。 3. 智能“红色新闻”规避系统 在经济新闻发布（红色文件夹事件）导致市场剧烈波动期间，标准交易
Gmine Mohd iK Pro
Md Iqbal Kaiser
专家
Gmine MOHD-iK PRO is an advanced algorithmic trading system specifically engineered for XAUUSD (Gold). This Pro version is designed for traders who require a sophisticated balance between aggressive growth and professional risk containment. Unlike "black-box" systems, this EA gives you full access to the internal logic parameters, allowing you to tailor the strategy to your specific account size and risk appetite. Text me after Purchase for Set Files. Strategy & Execution Logic The PRO version
AuDCaD DG Expert
Philipp Warmuth
专家
AUDCAD MT5 EA with Fully Automated Martingale Strategy The AUDCAD Double Grid Expert is an Expert Advisor (EA) specifically optimized for the AUD/CAD Forex currency pair on the M15 timeframe. Regardless of the current trend, the EA continuously opens buy and sell positions (0.01 lot), which are managed using an innovative grid system. The EA is designed for hedging accounts with a 1:500 leverage. How Does the EA Work? The EA continuously opens new buy and sell positions, provided that a gri
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
专家
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
专家
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
专家
Fractal Trend Master 是市场上最强大且最复杂的智能交易系统之一，旨在保护交易者的资金，同时最大化盈利机会。基于 比尔·威廉姆斯 的著名方法论，该EA使用三种重要的技术分析工具： 鳄鱼指标 、 分形 和 Gator振荡器 ，为识别和跟随市场趋势创建了一个强大而精准的框架。 该EA专注于 高级风险管理 和 资金保护 ，提供对交易和亏损的有效控制。通过选择 固定或动态手数 ，设定每日 盈亏限额 (P/L) 并执行 经过验证的策略 ，Fractal Trend Master适合保守和激进的交易者。 主要特点： 高级风险管理 ：在固定或动态手数之间进行选择，并设定每日盈亏限额以保护您的资金。 基于比尔·威廉姆斯的策略 ：该EA采用基于鳄鱼指标和分形的三种策略，并通过Gator振荡器确认趋势。 全自动化 ：EA自动管理开仓和平仓，用户可以调整止损、止盈和移动止损等参数。 多时间框架 ：适用于任何时间框架，在较大的时间框架（H4及以上）中表现最佳，同时在较小的时间框架中提供较高的交易频率。 优化范围  PARAMETER START STEP END JAW PERIOD  1
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
4.29 (7)
专家
The Keltner Grid Scalper MT5 EA is an automated trading system for MetaTrader 5 platforms. It uses the Keltner Channel indicator for entry signals in a grid-based strategy. This EA generates trades based on Keltner Channel crossovers and manages them through baskets. We designed it for forex pairs on timeframes from M5 to H1 but you can test and optimize on any other. The system organizes trades into baskets, with options for lot sizing, breakeven adjustments, and trailing stops. It includes da
FREE
ScorpionGrid
Evgenii Kuznetsov
5 (3)
专家
Multi-currency grid Expert Advisor, in most cases it receives quite accurate entries. If an entry is not accurate enough, the positions are managed using an elaborate martingale strategy. Work on real account:  http://tiny.cc/nkaqmz Entries are performed using the signals of RSI and Stochastic indicators, in the overbought/oversold areas, plus additional entry conditions based on a proprietary algorithm. Recommended timeframe - М15. Input parameters SetName - name of the current settings file Ma
VHV Trend U
Hadi Sadek
专家
LAUNCH PROMO -- Buy One EA, if you like it, put feedback and get the second for Free This is the opposite EA of my other EA "VHV Trend D" This EA is based on Up Trends with a customized intelligent algorithm in combination with RSI .  Not too many parameters, it is very simple to use. Live Signal https://www.mql5.com/en/signals/867539 Recommended Time Frame is H1. Recommended Currency Pair : any currency pair can work (Tested on EURUSD) Amount: 100 $ Fixed Lot, default 0.1 - you can change a
Canbecfx V75
Pablo Adolfo Cantos
专家
EA_V75_SMC Expert Advisor based on Smart Money Concepts (SMC): identifies "smart money" market movements and trades structure shifts with automated risk management. A VPS is required. Please note that this is neither a Martingale nor a Grid EA; it will not trade until the right conditions are met. Make withdrawals at regular intervals. Take a medium- to long-term perspective. Key Features: Trades structure shifts (BOS and CHoCH) on the entry timeframe. Confirms direction using higher timefram
OB 200 edge x
Domantas Juodenis
专家
OB200 Edge X A 200 EMA channel + Order Block expert advisor with a built-in signal-indicator mode, strong/weak block filtering, and a live on-chart dashboard. Overview OB200 Edge X reads market structure through a dual 200 EMA channel — one EMA plotted on the highs and one on the lows — and locates institutional order blocks inside that channel. It then trades or signals from those zones according to the channel's direction, with full control over risk, stops, and execution style. The same produ
Volterra Edge
Denis Katerenchuk
专家
Volterra Edge is a trading algorithm designed specifically for the XAUUSD pair. The strategy is based on machine learning (ONNX) and does not use Martingale or grid averaging methods. Every trade is equipped with a fixed Stop Loss and is protected by built-in money management algorithms. ONNX Ensemble Architecture The core relies on three independent neural networks: Trend Model: Determines the direction of the current price impulse. Flat Model: Analyzes price deviations (Z-Score) and relative
Cluster trixter
Andrei Samokhin
专家
人工智能黄金自动化交易：了解 Cluster Trixter 交易机器人 欢迎各位投资者与交易员！为您隆重推出  Cluster Trixter  —— 一款全自动智能交易系统（EA），旨在帮您获取市场利润，彻底摆脱繁琐的手工交易。 算法架构与逻辑 Cluster Trixter 的核心基于前沿的机器学习技术。该系统利用先进的数学方法对市场阶段进行聚类分析，并结合了  CatBoost  梯度提升算法。得益于此，人工智能能够在高精度的状态下识别出稳定的市场模式，并在任何市场阶段过滤掉虚假信号。该机器人对网络延迟（Ping 值）和执行速度没有苛刻要求，因此可以在任何经纪商的服务器和账户上运行。 与竞争对手相比，其核心优势在于 无可妥协的安全性 ： 拒绝马丁格尔、网格和补仓拉低均价。  系统绝不使用会导致本金爆仓的毒性策略。 全面的风险控制。  每一笔订单都必须强制设置固定止损（Stop Loss）。 智能平仓。  如果算法捕捉到反向信号，持仓将会提前强制平仓。 支持的品种与交易活跃度管理 该机器人专为  XAU/USD（现货黄金）  交易而设计。您只需切换工作周期（从 M1
Pricewerk Golden Pocket EA
Phillipp Bertram
专家
Pricewerk Golden Pocket EA is an Expert Advisor for MetaTrader 5 that prepares, executes, and manages trend-based pullback setups around dynamic Fibonacci zones. It is designed for traders who want a rule-based implementation of Golden Pocket ideas with visible chart levels, controlled position sizing, and a clear setup status. The logic works on the current chart symbol and the current chart timeframe. Risk, entry mode, filters, and trade management settings should therefore be adjusted to the
QuantumAlgo Gold XAUUSD
Husain Haider Zaidi
4 (4)
专家
QuantumAlgo Gold Scalper EA — 适用于 MetaTrader 5 的 AI 驱动 XAUUSD 黄金智能交易系统 专为 XAUUSD M1 时间框架打造的高精度 黄金剥头皮机器人 。基于自适应多层信号引擎、严格止损保护和纪律化风险管理 — 无网格、无马丁、无加仓 。 Live Signal: [请添加您的实盘信号链接] MT5 版本（本商品） · Prop Firm 设置文件: 购买后可索取 Set 文件和使用指南: 购买后通过私信联系我 为什么交易者选择 QuantumAlgo Gold Scalper 专为 XAU/USD（黄金） 设计 — 单一货币对专家 自适应 AI 信号引擎，多周期模式识别 无网格 · 无马丁格尔 · 无加仓 · 无对冲取巧 每一笔交易都有 硬止损 — 从执行那一刻起 智能点差与滑点过滤 — 抵御经纪商操纵 新闻和跳空过滤 — 在高波动时段暂停入场 即插即用 — 默认设置适用于大多数 ECN/RAW 经纪商 兼容 Prop Firm — FTMO、MyForexFunds、FundedNext、The5%ers、Funding Pi
Quantum Grid AI Trader
Shu Kai Shang
专家
Quantum Grid AI Trader MT5 是一款专为 XAUUSD（黄金） 量身打造的专业智能网格交易 Expert Advisor（EA）。它融合多策略自适应逻辑与完整风控体系，在震荡行情中表现稳定出色，同时兼顾高效资金利用与严格风险控制。 系统核心优势 内置多套成熟策略模型，根据不同资金规模自动匹配最优网格节奏与仓位结构，实现智能化适应。 采用 动态均价控制 + 分批加仓机制 ，有效平衡持续交易能力与回撤控制。 支持 EMA 与 ADX 趋势过滤开关 ，可根据市场环境灵活开启或关闭，避免趋势行情中的不利交易。 完整风控体系保护账户安全，适合追求稳健增长的交易者。 先进风控体系 当日盈亏限制 ：严格控制单日最大损失。 快速止损保护 ：异常行情下快速响应，保护本金。 浮亏对冲锁仓机制 ：有效管理浮动亏损，降低整体风险。 多重保护层层把关，让系统在复杂市场中更具韧性。 观摩账户（实时验证，默认参数运行） 经纪商 ：Exness 服务器 ：Exness-MT5Trial5 / Exness-MT5Real40 账号 ：277560210（模拟） / 417148330（真实）
PullBackSniper
Fernando Da Silva Candido
专家
PullBackSniper PullBackSniper is an Expert Advisor developed for MetaTrader 5, focused on pullback trading, market structure confirmation, and precise entries near relevant technical zones. The robot was designed to search for trading opportunities after price corrections, avoiding impulsive entries and attempting to operate only when there is confluence between a technical level, market context, price rejection, and a valid entry trigger. The main logic of the system is to identify important ch
Bollinger Bands Trigger EA
Irina Cherkashina
专家
This universal advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous operation of a trading strategy based on our Bollinger Bands Stop Indicator. The advisor's algorithm is based on a deep understanding of technical analysis and personal experience in exchange trading, has passed the test of time, therefore it guarantees accurate signals and well-thought-out decisions. Traders are also given the opportunity to use their own risk management system w
GoldStorm
Ewa Joanna Jagiello Stepien
专家
GoldStorm - Advanced Gold Trading Algorithm (XAU/USD) After intensive research, programming, and testing, GoldStorm was created – an innovative Expert Advisor (EA) developed in MQL5. This advanced trading algorithm is designed specifically for trading gold (XAU/USD) and fully utilizes market dynamics and price volatility. How Does GoldStorm Work? GoldStorm uses a strategy based on precise pending orders. After a position is activated, one of two actions occurs: Pyramiding Positions – If the mark
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
专家
用于 MetaTrader 5 的 Ilan 由于使用虚拟交易，同时并发双向交易 (买与卖) 成为可能。 这样，允许用户在 MetaTrader 5 的单向持仓规则下，采用流行策略。  EA 设置 该 EA 的设置很简单。不过，策略的所有重要设置均可调整。可用工具: 单一  MagicNumber  用于识别交易; 交易方向选项 ( Trade direction ): 仅买入, 仅卖出或者并发双向; 开仓步长 ( Step ) 和盈利距离 ( TakeProfit ) 可自动适应 4 或 5-位的报价; 起始手数 ( Start lot ) 和增量系数 ( Lot coefficient ) 用来指定本金使用大小; 最后, 交易数量限制 ( Max trades in one direction ) 和最终一系列交易的止损 ( Max loss of last trade ) 用于风险管理。 您可以根据需要在单一账户里使用多个  Ilan  EA (即便是单一金融品种)。它们之中的每一个都仅处理自己的虚拟交易，不会与其它实例交互。手工交易加上 EA - 这不会影响交易策略。即使有
Volatility Breakout System MT5
Pol Lazaro Porta
专家
VBS (Volatility Breakout System) is an expert advisor that trades volatility-based range breakouts. It waits for the market to form a price range whose width fits within a band defined by current volatility, and enters only when price leaves that range with a closing confirmation and a minimum strength measured in ATR. This Expert Advisor is NOT for you if: You are looking for a system with no losing trades or guaranteed rapid account growth. You prefer flawless backtest curves, even if they a
该产品的买家也购买
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
专家
Quantum Titan 将机构级交易引入 Quantum 生态系统，为精准度、纪律性和经证实的实时市场表现树立了新的标准。 Titan 是为那些对黄金智能交易系统有更高期望的交易者而开发的，代表了量子交易技术的下一个发展阶段。 全球终身授权数量严格限制在 1000 个。 当1000份全部售罄后，《量子泰坦》将不再发售。 特价上市优惠价。最终价格 1999 美元。 只需5万美元初始投资即可获得实时信号：   点击此处 Quantum Titan MQL5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Titan MT5，即有机会免费获得 Quantum Emperor、Quantum King、Quantum Bitcoin、Quantum Baron、Quantum Valkyrie、Quantum OmniGold、Quantum Athena X 或 Quantum Starman！*** 详情请私信咨询！ 隆重推出量子泰坦 Quantum Titan 是我从未打算公开发布的黄金级智能交易系统。 几个月来，我一直用自己的资金私下交易 Titan，并且
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (28)
专家
传奇仍在继续。女王不断进化。 欢迎来到 Quantum Queen X——传奇黄金交易系统的下一代产品，它建立在 Quantum Queen 已证明的成功之上。 Quantum Queen X 基于与 Quantum Queen 相同的成熟核心引擎构建，引入了强大的全新自定义模式，允许交易者精确选择要启用或禁用的策略。 每项策略都经过单独审查、改进和优化，以在不同的市场环境下提供更佳的性能和适应性。默认预设也得到了增强，现在包含 9 项精心挑选的策略，而非之前的 7 项，从而提供更广泛的市场覆盖和更多交易机会，同时保留了使 Quantum Queen X 成为 MQL5 平台上最成功的黄金智能交易系统的严谨交易理念。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Ma
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.87 (30)
专家
Smart Gold Hunter 是一款用于 MetaTrader 5 的 XAUUSD / Gold 交易 Expert Advisor。它适合希望使用无网格、无马丁格尔、真实 Stop Loss 和 Take Profit 逻辑，并且重视风险控制的黄金交易者。 您可以在购买前查看实时信号： Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Gold Hunter 不是网格 EA，也不是马丁格尔 EA。它不依赖无限加仓、恢复单或亏损后加倍手数。EA 的主要思路是用受控逻辑、保护设置和真实交易管理来交易黄金，而不是使用高风险的平均加仓方式。 该 EA 主要为 XAUUSD / Gold 设计。您可以将其用于 XAUUSD 或经纪商提供的黄金品种，例如 XAUU
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
专家
道具公司已准备就绪！（ 下载道具文件 ） 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 免费获得 1 个 EA（适用于 3 个交易账户）-> 购买后请联系我 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 客户端信号 YouTube 评论 最新手册 欢迎来到黄金收割者！ 这款EA是在非常成功的Goldtrade Pro的基础上开发的，设计用于同时在多个时间框架上运行，并且可以选择将交易频率设置为从非常保守到极度波动。 该EA使用多种确认算法来寻找最佳入场价格，并在内部运行多种策略来分散交易风险。 所有交易都有止损和止盈，但同时也使用追踪止损和追踪止盈来最大限度地降低风险，并最大限度地提高每笔交易的潜力。 该系统基于非常流行且行之有效的策略：交易突破重要支撑位和阻力位的交易机会。   黄金非常适合这种策略，因为它是一种波动性很高的货币对。 系统会根据您的账户规模和最大允许回撤设置自动调整交易频率和手数！ 回测结果显示增长曲线非常稳定，回撤幅度控制得非常好，恢复速度也很快。  这款EA已经针对黄金进行了最长时间的压力测试，使用了多个经纪商的多个价格
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (140)
专家
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
专家
重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
Lizard
Marco Scherer
4.18 (40)
专家
LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.68 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (7)
专家
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 黄金自动交易开发的智能交易系统。 该 EA 适用于 M15 周期的 XAUUSD 和 GOLD。系统通过专有的多因素决策引擎识别符合条件的交易机会，并自动管理交易仓位。 系统综合分析市场结构、趋势方向、K线质量、成交量、动量以及交易执行条件。它会耐心等待合适的市场环境，而不是持续频繁开仓。 Live Signal — TMGM 主要功能 专为 XAUUSD 和 GOLD 开发 推荐周期：M15 全自动交易 不使用网格策略 自动 Stop Loss 和 Take Profit 动态移动止损 按风险比例或固定手数计算仓位 趋势和动量过滤器 K线质量和成交量过滤器 高影响力新闻过滤器 节假日和市场关闭保护 滑点调整系统 每日交易次数限制和冷却机制 信息交易面板 针对 Exness 的自动点数调整 推荐交易条件 ThunderGold Scalper 对点差、滑点、流动性和执行速度较为敏感，因此经纪商的交易条件可能会显著影响结果。 该 EA 已在以下经纪商环境中进行测试： TM
Zoomini
Gennady Sergienko
2.55 (11)
专家
重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
专家
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (132)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
专家
Smart Gold Impulse 现巴进入特别早鸟发布阶段。 这是我目前正在使用的 EA，并在我的 Ultima Markets 实盘信号账户上取得了令人瞩目的成绩。您可以通过 Ultima 的实盘信号结果来查看当前表现，Smart Gold Impulse 在真实的市场环境下已经展现出了非常强劲的潜力。我的 Ultima 实盘信号账户所使用的同款设置文件（set file），将仅分享给 Smart Gold Impulse 的购买者。 同时，这仍然是一个发布初始版本，而不是完全进入大众推广阶段的最终产品。之所以给出特别的发布优惠价，原因很简单：我希望早期用户能够对其进行测试、跟进结果、分享反馈，并帮助我了解 Smart Gold Impulse 在不同经纪商和账户条件下的表现。 任何人都可以在这次早鸟发布期间购买 Smart Gold Impulse 并获得我的直接支持。但是，只有 Smart Gold Hunter 的持有者才会被邀请加入特别改进小组，我们将在那里共同讨论经纪商表现、设置、更新、设置文件以及未来的优化方案。 到目前为止，我自己团在 Ultima 上的结果非常强
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
专家
SixtyNine EA – 一款适用于 MetaTrader 5 的黄金交易专家顾问，具备 6 个集成策略层、每笔交易预设 Stop Loss，以及不使用马丁格尔、Recovery 系统或网格交易的清晰交易结构。 公开实盘信号：$500 初始资金，固定 0.02 手，500%+ 增长，实盘运行超过 20 周 公开实盘信号是 SixtyNine EA 最重要的运行证明。该账户以 $500 余额 开始交易，采用 每笔交易固定 0.02 手 ，并已持续进行超过 20 周 的真实交易。在此期间，实现了超过 500% 的总增长 。 该信号同时展示了系统在真实市场环境中的风险表现，包括约 20% 的回撤 。由于该信号是在较小的 $500 账户中使用固定 0.02 手交易，偏好更低风险的用户可以根据市场情况和经纪商执行条件选择更小的手数设置以及更保守的 set 文件。 LIVE SIGNAL HERE 价格： $299 → 下一阶段： $499 → 最终： $999 SixtyNine EA 专为 MetaTrader 5 平台上的黄金（XAUUSD）交易 设计。它结合了 6 个集成策略层
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
作者的更多信息
SafeScalperPro
Muharrem Rogova
4.25 (24)
专家
SafeScalperPro v3.41 是一款保守型突破剥头皮 EA，适用于 XAUUSD、XAGUSD 及主要外汇货币对的 M5/M15 时间框架。免费，并在 Code Base 提供完整源代码。 SAFE-Scalping-Pro Prime - The Professional Upgrade is here  https://www.mql5.com/en/market/product/174356 您正在使用免费引擎。 SafeScalperPro Prime 解锁完整系统： + 多品种交易 在一张图表上运行完整组合 + 自适应风险引擎 风险随实时波动调整 + Telegram 集成 信号与交易实时推送到手机 + 高级仪表盘 按品种分析，完整视图 + 投资组合管理 敞口与相关性控制 --> 获取 PRIME： https://www.mql5.com/en/market/product/174356 SafeScalperPro Free 仍然完全可用，是进入 AlgoSphere Quant 生态系统的完美起点 —— 当您准备好运行完整系统时再升级到 Prime。 免
FREE
Quant Institutional SMC
Muharrem Rogova
5 (1)
指标
Quant Institutional SMC 是一款用于 MetaTrader 5 的 Smart Money Concepts 可视化指标。该指标通过十二个机构级模块解读价格行为,并将结果以多层图表叠加加上驾驶舱仪表板的形式呈现。 该指标完全为可视化工具。不下单,不触发交易。仅读取价格历史并将关键信息一目了然地呈现。 指标检测内容: - 市场结构事件(BOS 和 CHoCH) - 订单块(多头和空头,每侧最多五个) - 公允价值差距(三柱缺口检测,经 ATR 过滤) - 等高点与等低点(流动性池聚类) - 流动性扫荡,具有 FRESH / SWEPT / EXPIRED 生命周期 - 溢价区与折扣区,带 50% 平衡线 - OTE 回撤水平 0.618、0.705、0.79 - 诱导形态(主流动性前的次级枢轴) - 突破块,具有 FORMING / ACTIVE / FAILED 状态 - 缓和块(失败的订单块,带斜线标记) - 多周期偏向(可配置高周期,基于 EMA) - 24 格小时机会热图 仪表板显示内容: - 信号总数及质量分布(Premium、High、Medium
FREE
Quant Valencia Gold
Muharrem Rogova
专家
XAU/USD 自动交易系统 Quant Valencia Gold 是一款为 MetaTrader 5 平台设计的 XAUUSD（黄金）自动交易系统。 该智能交易系统结合了多种算法交易策略，包括突破、趋势跟踪和均值回归模型。 系统在执行交易前分析市场结构、波动性和趋势方向。  该EA不进行连续交易，而是专注于多个市场条件同时满足的结构化交易机会。 目标是通过集成的风险管理实现可控的、系统化的黄金交易。 主要特点  多策略交易引擎 集成风险管理系统 内置交易仪表盘 点差和时段过滤器 针对XAUUSD交易优化 兼容MetaTrader 5策略测试器   策略概述 Quant Valencia Gold 采用多策略架构，旨在适应不同的市场环境。 该智能交易系统持续评估多个市场条件，包括： 波动性水平 市场结构 趋势方向 流动性区域 蜡烛动量 仅当多个因素确认潜在交易机会时才执行交易。这种方法减少了不必要的交易，专注于更高概率的市场设置。 交易策略 Quant Valencia Gold 集成了五种专业交易模型。 S1 – 亚洲区间突破 识别亚洲时段的盘整，在伦敦和纽约时段交易
AnaCristina MT5
Muharrem Rogova
5 (2)
专家
机构级多货币外汇智能交易系统 AnaCristina 是一款专为 MetaTrader 5 平台开发的自动化多货币外汇交易系统。 本智能交易系统融合了多种算法交易策略：剥头皮逻辑、趋势与动量模型、区间均值回归方法以及突破捕捉系统——所有策略均由智能市场状态识别引擎统一管理。 系统在执行交易前会对市场结构、波动性、动量和时机进行全面分析。 系统不会持续不断地进行交易，而是在不利的市场阶段主动暂停，仅专注于多个条件同时满足的结构性交易机会。 目标是在多个货币对上实现可控且系统化的外汇交易，并配备完整的风险管理体系。 核心特点 具备市场状态识别功能的自适应多策略交易引擎 集成风险管理系统 内置实时交易面板 点差、交易时段及新闻过滤器 针对多货币外汇交易优化 兼容 MetaTrader 5 策略测试器 核心原则：质量优先于频率 AnaCristina 专为选择性交易而设计——而非过度交易市场。 只有当结构、波动性、动量和时机等多个条件同时满足时，才会执行交易。 这有效过滤市场噪音，将执行集中于高概率交易机会。 策略概述 AnaCristina 采用多策略架构,结合市场状态识别引擎协同运作。 系
Correlation Matrix Pro by AlgoSphere Quant
Muharrem Rogova
指标
Correlation Matrix Pro - 多货币相关性分析 实时了解货币对之间的相关性！ 一款强大的分析工具，可帮助您同时可视化多达6个货币对之间的统计关系。非常适合投资组合管理、风险分散和对冲策略。 主要功能 - 使用对数收益率的实时皮尔逊相关性 - 同时监控多达6个货币对 - 自动时间框架检测 - 可调回溯周期（5-200根K线） - 自动对冲机会检测 - 简约可折叠面板设计 - 颜色编码矩阵，即时解读 颜色编码 绿色 (+0.70 至 +1.00) = 强正相关 浅绿色 (+0.50 至 +0.69) = 中等正相关 灰色 (-0.49 至 +0.49) = 弱/无相关 橙色 (-0.50 至 -0.69) = 中等负相关 红色 (-0.70 至 -1.00) = 强负相关（对冲） 为什么要关注相关性？ 风险管理 避免通过高度相关的头寸使风险加倍。 对冲策略 自动找到具有强负相关性的货币对进行有效对冲。 投资组合多元化 使用低相关性货币对构建多元化投资组合。 相关性突破 检测背离——通常是即将到来的市场变动信号。 输入参数 显示设置： - 面板 X/Y 位置 - 启动时
FREE
AlgosphereTerminal
Muharrem Rogova
实用工具
Algosphere Terminal是MetaTrader 5平台上的专业一键交易面板，专为追求高效率和快速执行的交易者精心设计打造。使用预定义的止损和止盈点数即时执行买入和卖出订单，完全无需繁琐复杂的操作步骤。强大功能包括可调整手数与快速预设按钮方便快捷选择、实时点差监控与智能颜色警报提示让您随时掌握市场状况、可配置激活条件的追踪止损保护您的利润、一键保本功能锁定盈利和全面完善的仓位管理工具。面板提供四种优雅专业主题供您个性化选择：Obsidian深邃黑色主题、Emerald翡翠绿色主题、Frost冰霜蓝色主题和Neon霓虹紫色主题。所有交易设置在会话之间自动保存，下次启动终端时自动恢复您的偏好配置。广泛适用于外汇货币对、股票指数和差价合约等多种交易品种。界面设计简洁直观，帮助您专注于交易决策而非复杂操作。
Trade Manager AlgoSphereQuant
Muharrem Rogova
实用工具
Trade Manager PRO shi yi kuan zhuan ye de MetaTrader 5 jiao yi guan li mian ban. Ta yong wan quan zi dong hua de gui ze xi tong ti dai shou dong diao zheng zhi sun he zhi ying, ji yu R bei shu feng xian luo ji. Mei bi jiao yi jun yi feng xian dan wei er fei dian shu lai heng liang, que bao suo you pin zhong he shi jian kuang jia de yi zhi xing. Gai EA ju you san ji zhi ying jie ti, zi dong jiang tou cun fen wei san ge chu chang (mo ren 40/30/30), mei ge du you du li de R mu biao he tu biao ke sh
筛选:
Ankit kumar
34
Ankit kumar 2026.07.03 17:46 
 

this EA Is not good its taking some time no trade and also we cant ask for refund after activate this product.

Muharrem Rogova
27694
来自开发人员的回复 Muharrem Rogova 2026.07.05 13:23
Thank you Ankit for your feedback. For other users considering the product, some context on this review. *** TRADE FREQUENCY SafeScalperPro Prime is a SELECTIVE breakout scalper by design, taking 0 to 3 trades per day on XAUUSD M5, sometimes zero on quiet or strongly trending days. This is explicitly documented on the product page, in the user guide, and in the personalized 12-page support brief that was provided during our private support exchange. An EA in SCAN state is working correctly. If you need a high-frequency system, this product is intentionally not it. *** SUPPORT Ankit received extensive private support over 12 days: detailed diagnostics of his broker configuration, a personalized 12-page technical brief, and clear written recommendations regarding demo testing before live deployment. He chose to deposit on a live account after 24 hours of demo, despite explicit written recommendations to test for 2 weeks in demo first. *** REFUND MQL5 Marketplace refund policy is set by MetaQuotes, not by product authors. If you wish to initiate a refund through their support process at service@metaquotes.net, I fully support your request and will not contest it. *** PRODUCT UPDATE SafeScalperPro Prime v1.11 was released today, 3 July 2026, with broker-native lot sizing via OrderCalcProfit, extended Cent-account detection covering the USC currency code, a new HighSpreadBroker preset, and a startup lot-sizing self-check line in the Experts log. See the Versions section for the full changelog in 11 languages. *** I remain available in private messages for any technical question. Best regards,
Muharrem Rogova
AlgoSphere Quant
回复评论