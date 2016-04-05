SignalForge Trader
- Эксперты
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Benjamin Sanchez ParraFundador de SignalForge AI
Herramientas inteligentes de trading que conectan TradingView con MetaTrader 5.
- Версия: 3.60
- Обновлено: 26 июля 2026
SignalForge Bridge Trader - TradingView в MT5 с защитой Prop Firm
Полный мост с защитой для проп-фирм аккаунтов. Настройка за 5 минут.
1 МЕСЯЦ БЕСПЛАТНО на ПЛАНЕ TRADER ($14.99/мес):
A) Подпишитесь на @SignalForge_AI в X/Twitter и напишите BRIDGE под закрепленным постом
B) Оформите подписку Trader на signalforge-ai.com и используйте код BRIDGE100 при оплате
C) После подписки сервер отправит вам приветственное письмо с инструкциями
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
1. Зарегистрируйтесь на signalforge-ai.com
2. Скопируйте ваш Server Connection Token
3. Установите советник на любой график MT5
4. Настройте алерты TradingView с вебхуком
5. Алерты исполняются автоматически
ВОЗМОЖНОСТИ TRADER
- Вебхук-мост: алерты TradingView в MT5 менее чем за 100мс
- Проп-фирм Щит: автоматическая пауза при приближении к лимитам просадки
- Новостной Фильтр: пауза перед NFP, CPI, FOMC
- Уведомления Telegram по каждой сделке
- Трейлинг Стоп и Безубыток
- Фиксированный или риск-ориентированный размер позиции
- Фильтр максимального спреда
- Панель на графике с интерактивными кнопками
- 3 брокерских аккаунта
- Все инструменты: Форекс, Золото, Индексы, Крипто
ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ на signalforge-ai.com
- Starter $4.99/мес: Мост + Трейлинг + Безубыток
- Trader $14.99/мес: + Проп-фирм Щит + Новостной Фильтр + Telegram (1 месяц бесплатно с BRIDGE100)
- Pro $29.99/мес: + Облачный VPS + AI Фильтр + Дашборд (скоро)
Видеоурок: youtube.com/watch?v=iFvO15ieiYo
Сайт: signalforge-ai.com
Telegram: @SignalForgeAI