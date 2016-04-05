SignalForge Trader

SignalForge Bridge Trader - TradingView в MT5 с защитой Prop Firm
Полный мост с защитой для проп-фирм аккаунтов. Настройка за 5 минут.
 
1 МЕСЯЦ БЕСПЛАТНО на ПЛАНЕ TRADER ($14.99/мес):
A) Подпишитесь на @SignalForge_AI в X/Twitter и напишите BRIDGE под закрепленным постом
B) Оформите подписку Trader на signalforge-ai.com и используйте код BRIDGE100 при оплате
C) После подписки сервер отправит вам приветственное письмо с инструкциями
 
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
1. Зарегистрируйтесь на signalforge-ai.com
2. Скопируйте ваш Server Connection Token
3. Установите советник на любой график MT5
4. Настройте алерты TradingView с вебхуком
5. Алерты исполняются автоматически
 
ВОЗМОЖНОСТИ TRADER
- Вебхук-мост: алерты TradingView в MT5 менее чем за 100мс
- Проп-фирм Щит: автоматическая пауза при приближении к лимитам просадки
- Новостной Фильтр: пауза перед NFP, CPI, FOMC
- Уведомления Telegram по каждой сделке
- Трейлинг Стоп и Безубыток
- Фиксированный или риск-ориентированный размер позиции
- Фильтр максимального спреда
- Панель на графике с интерактивными кнопками
- 3 брокерских аккаунта
- Все инструменты: Форекс, Золото, Индексы, Крипто
 
ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ на signalforge-ai.com
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Видеоурок: youtube.com/watch?v=iFvO15ieiYo
Сайт: signalforge-ai.com
Telegram: @SignalForgeAI
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4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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SFRecovery EA
Benjamin Sanchez Parra
Эксперты
SFRecovery EA v3.20 - the drawdown recovery manager for MT5. It never opens a trade by itself. It watches the positions you already have (manual trades, other EAs, webhook bots) and when one sinks into drawdown it manages the whole basket until it exits at break-even plus your target. You set the caps, it does the grind. NEW in v3.20 - CONTROL mode: when drawdown hits your threshold, the EA takes over the entire book on that symbol and works both sides until break-even, or until your loss cap
SignalForge Bridge
Benjamin Sanchez Parra
Эксперты
SignalForge Bridge Free - Исполнение алертов TradingView на MT5 Превращайте стратегии TradingView в реальные сделки на MetaTrader 5. Без программирования. Настройка за 5 минут.   1 МЕСЯЦ БЕСПЛАТНО на ПЛАНЕ TRADER ($14.99/мес): A) Подпишитесь на @SignalForge_AI в X/Twitter и напишите BRIDGE под закрепленным постом B) Оформите подписку Trader на signalforge-ai.com и используйте код BRIDGE100 при оплате C) После подписки сервер отправит вам приветственное письмо с инструкциями   КАК ЭТО РАБОТАЕТ 1
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