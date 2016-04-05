SignalForge Trader

Trade donchian breakouts with complete freedom. This EA can trade any breakout period, any timeframe, with pending or market orders- as desired- and implements many other useful features for the exigent trader, like customizable trading sessions and week days, a martingale mode and inverse martingale mode. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products | Get Help ] Easy to use and supervise Customizable trading direction Customizable donchian breakout period It

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