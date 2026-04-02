MT5 Market Profiles

TPO Market Profile отображает профили Time Price Opportunity непосредственно на графике MetaTrader 5. Каждая сессия разделена на 30-минутные брекеты, что помогает трейдерам определять зоны стоимости, зоны баланса и ключевые уровни поддержки/сопротивления.
Основные возможности:
- Дневные и недельные профили с отображением до 50 исторических сессий
- POC, Value Area (VAH/VAL) рассчитываются по стандартному методу CME (правило 70%)
- Initial Balance — диапазон первых 60 минут сессии с подсветкой фона
- Naked Levels — непосещённые POC/VAH/VAL автоматически продлеваются до текущей цены с ценовыми метками
- Буквы брекетов (A–Z, a–z) показывают, в какой 30-минутный период цена посетила каждый уровень
- Градиент по времени — ранние брекеты светлее, поздние темнее
- Режим Right Profile — привязка профиля текущей сессии к правому краю графика
- Автоматический расчёт оптимального размера строки на основе диапазона сессии
Требования: Полная история M1. Рекомендуемый таймфрейм: M15–H1. Включите Chart Shift при использовании Right Profile.
Как использовать
- Прикрепите индикатор к любому графику (рекомендуется M15–H1)
- Установите History Count = 3–5 для внутридневной торговли, 10–20 для среднесрочной
- Включите Extend Lines для обнаружения Naked levels — потенциальных уровней поддержки/сопротивления
- Используйте Right Profile + Chart Shift для мониторинга текущей сессии в реальном времени
- Увеличьте Target Rows до 80–100 для детализации, уменьшите до 30–40 для обзора
Параметры
Profile Settings
|Параметр
|По умолчанию
|Описание
|Profile Period
|Daily
|Период сессии: Daily или Weekly
|History Count
|5
|Количество исторических сессий (0–50). 0 = только текущая
|Width Percent
|50
|Ширина профиля в % пространства сессии на графике (5–100)
|Ticks Per Row
|0 (Auto)
|Тиков на строку. 0 = авторасчёт из Target Rows
|Target Rows
|60
|Целевое количество строк в автоматическом режиме (20–200)
|Enable Time Gradient
|true
|Градиент по времени: ранние брекеты светлее, поздние темнее
|Show Letters in Blocks
|true
|Отображать буквы брекетов (A, B, C...) внутри блоков
|Font Name
|Consolas
|Шрифт для букв брекетов
|Right-Anchored Profile
|false
|Привязка профиля к правому краю графика. Требуется Chart Shift
Lines
|Параметр
|По умолчанию
|Описание
|Show VA Lines
|true
|Отображать линии VAH и VAL
|Show IB Range Lines
|true
|Отображать фон Initial Balance и линии IBH/IBL
|Extend Naked Lines
|true
|Продлевать непосещённые POC/VAH/VAL до текущего времени с ценовыми метками
TPO Colors
|Параметр
|По умолчанию
|Описание
|POC Color
|Фиолетовый
|Цвет блоков и линии POC
|Value Area Color
|Бирюзовый
|Цвет блоков внутри Value Area
|Outside VA Color
|Серый
|Цвет блоков за пределами Value Area
|Open Marker Color
|Зелёный
|Цвет маркера открытия сессии
|Close Marker Color
|Малиновый
|Цвет треугольника закрытия сессии
Line Colors, Width & Style
|Параметр
|По умолчанию
|Описание
|VAH Line Color
|Бирюзовый
|Цвет линии Value Area High
|VAL Line Color
|Бирюзовый
|Цвет линии Value Area Low
|IB Background Color
|Зелёный
|Цвет фона и линий Initial Balance
|POC Line Width
|2
|Толщина линии POC (1–5 пикселей)
|VA Line Width
|1
|Толщина линии VA (1–5 пикселей)
|IB Line Width
|1
|Толщина линии IB (1–5 пикселей)
|POC Line Style
|Solid
|Стиль линии POC (Solid / Dash / Dot)
|VA Line Style
|Dash
|Стиль линии VA (Solid / Dash / Dot)
|IB Line Style
|Dash
|Стиль линии IB (Solid / Dash / Dot)
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