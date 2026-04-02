MT5 Market Profiles

TPO Market Profile 在MetaTrader 5图表上直接显示时间价格机会（Time Price Opportunity）分布。每个交易时段被划分为30分钟的区间，帮助交易者识别价值区域、平衡区域和关键支撑/阻力位。
主要功能：
- 日线和周线Profile，最多显示50个历史时段
- POC、Value Area（VAH/VAL）采用标准CME方法计算（70%规则）
- Initial Balance — 时段前60分钟的价格范围，带背景高亮
- Naked Levels — 未被触及的POC/VAH/VAL自动延伸至当前价格，附带价格标签
- 区间字母（A–Z, a–z）显示每个价格水平被访问的30分钟时段
- 时间渐变效果 — 早期区间较浅，近期区间较深
- Right Profile模式 — 将当前时段Profile锚定在图表右侧
- 自动行距 — 根据时段范围自动计算最优tick/行
要求：完整的M1历史数据。建议时间框架：M15–H1。使用Right Profile时需启用Chart Shift。
使用方法
- 将指标附加到任意图表（建议M15–H1）
- 设置History Count = 3–5用于日内交易，10–20用于波段交易
- 启用Extend Lines以识别Naked levels — 潜在的支撑/阻力区域
- 使用Right Profile + Chart Shift实时监控当前时段
- 增加Target Rows至80–100获得更多细节，减少至30–40获得概览
参数说明
Profile Settings
|参数
|默认值
|说明
|Profile Period
|Daily
|时段周期：Daily（每日）或Weekly（每周）
|History Count
|5
|显示的历史时段数量（0–50）。0 = 仅当前时段
|Width Percent
|50
|Profile宽度占图表时段空间的百分比（5–100）
|Ticks Per Row
|0（自动）
|每行tick数。0 = 根据Target Rows自动计算
|Target Rows
|60
|自动模式下的目标行数（20–200）
|Enable Time Gradient
|true
|时间渐变：早期区间较浅，晚期区间较深
|Show Letters in Blocks
|true
|在方块内显示区间字母（A, B, C...）
|Font Name
|Consolas
|区间字母的字体
|Right-Anchored Profile
|false
|将Profile锚定在图表右侧。需启用Chart Shift
Lines
|参数
|默认值
|说明
|Show VA Lines
|true
|显示VAH和VAL线
|Show IB Range Lines
|true
|显示Initial Balance背景和IBH/IBL线
|Extend Naked Lines
|true
|将未触及的POC/VAH/VAL延伸至当前时间，附带价格标签
TPO Colors
|参数
|默认值
|说明
|POC Color
|紫色
|POC方块和线条颜色
|Value Area Color
|青色
|Value Area内方块颜色
|Outside VA Color
|灰色
|Value Area外方块颜色
|Open Marker Color
|绿色
|时段开盘标记颜色
|Close Marker Color
|深红色
|时段收盘三角标记颜色
Line Colors, Width & Style
|参数
|默认值
|说明
|VAH Line Color
|青色
|Value Area High线条颜色
|VAL Line Color
|青色
|Value Area Low线条颜色
|IB Background Color
|绿色
|Initial Balance背景和线条颜色
|POC Line Width
|2
|POC线条粗细（1–5像素）
|VA Line Width
|1
|VA线条粗细（1–5像素）
|IB Line Width
|1
|IB线条粗细（1–5像素）
|POC Line Style
|Solid
|POC线条样式（Solid / Dash / Dot）
|VA Line Style
|Dash
|VA线条样式（Solid / Dash / Dot）
|IB Line Style
|Dash
|IB线条样式（Solid / Dash / Dot）
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