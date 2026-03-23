Smart market structure ai pro mt5

🧠 รองรับโครงสร้างตลาดอัจฉริยะ AI PRO MT5

ไอดิเคเตอร์นี้รวม 3 ส่วนหลัก:

  1. โครงสร้างตลาด → HH / HL / LH / LL

  2. สัญญาณรูปแบบ → 2B / 123 / ตัดและทดสอบใหม่

  3. AI Forecast (NN) → ทิศทาง + กรองสัญญาณ

🎯 วิธีใช้งานจริง (เข้าใจง่าย)

1. ดูโครงสร้างตลาด (ตัวหลัก)

  • HH + HL ต่อเนื่อง → เทรนขึ้น (หาจังหวะ ซื้อ)

  • LH + LL ต่อเนื่อง → เทรนลง (หาจังหวะขาย)

👉ใช้เป็น “ในหลัก” ก่อนที่จะดูสัญญาณ

2. ใช้รูปแบบการป้อนเข้า

🔴 2B ( กลับตัว)

  • 2B บน → ขาย

  • 2B ล่าง → ซื้อ
    👉 ใช้ตอน “ตลาดเริ่มกลับ”

🔵 แพทเทิร์น 123

  • เบรกจุด 2 → เข้าเทรน
    👉 ใช้ตอน “ตลาดกำลังไปต่อ”

🟢 หยุดพักแล้วทดสอบใหม่

  • ทะลุแนว → ย่อ → เด้ง
    👉 เข้าไปแบบปลอดภัยที่สุด

3. ใช้ตัวกรองการพยากรณ์ AI

  • NN = Bullish → รับเฉพาะ BUY

  • NN = Bearish → รับเฉพาะ SELL

  • Corrs → ภาพแม่นขึ้น

👉นี่คือ “ตัวขาย” เลย

⚙️ที่สำคัญ

🔹 ความลึกของการแกว่ง

3–5 = ไว (M1–M5) 5–8 = กลาง (M15) 8+ = ช้า (H1+)

👉 ไขมันสูง = แผ่นเล็กๆ แต่แม่นขึ้น

🔹 จุดพักบัฟเฟอร์ 

ทอง (XAUUSD) = 50–150

Forex = 20–50

👉 กันสัญญาณเป่า

🔹 คะแนนความคลาดเคลื่อนในการทดสอบซ้ำ

เล็ก = เข้าแม่น ใหญ่ = เข้าเยอะ

🔹 NN การตั้งค่า (สำคัญมาก)

NNPastBars 

200–400 = ดีสุด

NNFutureBars

30–80 = ใช้งานจริง

NNMinCorrelation 

0.60 = เข้าเยอะ

0.70 = สมดุล (แนะนำ)

0.80 = เน้นแม่น

🔹 FilterSignalsByNN

true = ใช้ AI กรอง (แนะนำ) false = เอาสัญญาณล้วน

📊 สูตรการใช้งาน “ทำกำไรได้จริง”

💥 สูตรสายยิง (Scalping)

  • TF: M1–M5

  • โดยใช้:

    • ตัวกรอง 2B + NN

  • จิ: 

        SwingDepth = 3
    
Corr = 0.6

💰 สูตรสายมั่นคง (แนะนำ)

  • TF: M5–M15

  • โดยใช้:

    • หยุดและทดสอบใหม่ + NN

  • จิ:

    SwingDepth = 5 Corr = 0.7

🧠 สูตร AI ควบคุมระบบ 

  • โดยใช้:

    • ตัวกรอง HH HL

      • 123

      • ตัวกรอง NN

  • เข้าเฉพาะ:
    👉 “เทรนตรง + AI ตรง”

คำเตือน (สำคัญ)

  • ❌อย่าใช้ทุกสัญญาณ

  • ❌อย่าเทรดสวนโครงสร้าง

  • ❌อย่าใช้NNเดี่ยวๆ

🧩ยังไงก็ตามง่ายๆ

ทิศทาง = ทิศทาง
รูปแบบ = จุดเข้า
AI = หินอ่อน

Рекомендуем также
Pivots Lines
Abakou Nazaire Ayelenou
5 (1)
Индикаторы
Построение точек разворота Traditionnal, Fibonacci, Woodie, Classic, Demark, Camarilla для любого таймфрейма Поддержка всех типов разворотов Traditionnal, Fibonacci, Woodie, Classic, Demark, Camarilla Поддержка любого таймфрейма (M1...H1...D1...MN1...Yearly) Поддержка перехода на летнее время Поддержка ежедневного раздела форекс от открытия в Сиднее до закрытия в США Поддержка торговли криптовалютами Заполните разрыв между разворотной точкой и трендом, очень полезно Разворотные точки показыва
FREE
Harmonic Patterns Osw MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Индикаторы
Руководство пользователя: Harmonic Patterns OSW MT5 1. Введение и назначение Harmonic Patterns OSW — это продвинутый инструмент алгоритмического анализа, предназначенный для автоматического обнаружения геометрических ценовых структур на основе уровней Фибоначчи. Индикатор использует поисковую систему, связанную с алгоритмом ZigZag, для фильтрации рыночного шума и определения областей с высокой вероятностью разворота цены. Его цель — идентифицировать такие паттерны, как Gartley, Bat, Butterfly,
FibExtender
Syed Oarasul Islam
Индикаторы
This Indicator draws Fibonacci Extension levels in two different ways. You can select whether to draw Fibonacci Extension levels based on your favourite ZigZag settings or you can let the indicator to draw Fibonacci Extension  level based on given number of Bars or Candles.  You can also set Mobile and Email notification for your favourite Extension  levels individually. With this indicator you will not have to feel lonely as the it can generate Voice alerts, which will keep you focused on your
ArcTracer
Syed Oarasul Islam
Индикаторы
This Indicator draws Fibonacci Arc levels in two different ways. You can select whether to draw Fibonacci Arc levels based on your favourite ZigZag settings or you can let the indicator to draw Arc levels based on given number of bars or candles.  You can also set Mobile and Email notification for your favourite Arc levels individually. With this indicator you will not have to feel lonely as the it can generate Voice alerts, which will keep you focused on your trading and remove boredom.  Produc
SMC Indicator By Balogun
Nigeria
Индикаторы
BALOGUN SMC ELITE — Professional Smart Money Concepts Indicator KEY FEATURES: Strict BUY/SELL Alternation — Only 1 BUY followed by 1 SELL (no signal spam) Non-Repainting Signals — Signals confirmed on closed bars only Zone-Limited NO TRADE Markers — Clear visual zones showing when NOT to trade Multi-Factor Confluence Scoring — 0-100% quality score per setup Professional Dashboard — Real-time trend, confluence, and signal status Multi-Channel Alerts — Popup, Push, Email, and S
Fibonacci Auto Levels Pro MT5
Abdullah Alhariri
Индикаторы
Fibonacci Auto Levels Pro MT5 – Уровни коррекции, расширения и точки разворота (Pivot Points) Fibonacci Auto Levels Pro MT5 — это продвинутый инструмент технического анализа, который автоматически определяет точки разворота рынка и рисует полные структуры Коррекции (Retracement), Расширения (Extension) и Точек разворота (Pivot Point) Фибоначчи на графике. Этот индикатор объединяет несколько независимых систем в один унифицированный аналитический инструмент: Точки разворота (Pivot Points) (Режим
Smart Pivot Points
Alexandr Saprykin
Индикаторы
Smart Pivot Points для MetaTrader 5 — Четкие уровни для умной торговли Smart Pivot Points   — это профессиональный индикатор для MetaTrader 5, который автоматически вычисляет и отображает на графике полный набор ключевых торговых уровней. Он трансформирует хаос ценового движения в понятную структурную карту, выделяя зоны поддержки, сопротивления, ценового баланса и потенциальных целей. Инструмент создан для трейдеров, которые ценят ясность, и работает на любом рынке:   Форекс, криптовалюты (Bitc
Veltrion Smart Fibonacci
Atha Ilham Pratama
Индикаторы
Veltrion Smart Fibonacci   is a clean automatic Fibonacci structure overlay for MetaTrader 5. It automatically detects recent swing highs and swing lows, then draws key Fibonacci retracement levels directly on the chart. The indicator is designed to help traders visualize market structure, retracement zones, and the golden zone without manually drawing Fibonacci tools. Key Features Automatic swing high and swing low detection Clean Fibonacci retracement overlay Horizontal Fibonacci levels for a
Apex Swing VWAP MT5
German Pablo Gori
Индикаторы
Apex Swing VWAP is an advanced indicator for MetaTrader 5 that combines VWAP (Volume Weighted Average Price) analysis with automatic detection of significant swing points. This combination provides accurate market sentiment insight and potential reversal points. Key Features Integrated Technical Analysis - Dynamic VWAP from relevant swing points - Historical VWAP for long-term trend analysis - Multiple configurable VWAP periods Recommended Trading Types - Swing Trading for medium-term trends -
Daily Range Fib Retracement Levels
KO PARTNERS LTD
Индикаторы
Unlock the power of Fibonacci with our advanced indicator! This tool precisely plots Fibonacci levels based on the previous day's high and low, identifying the next day's key support and resistance levels. Perfect for day trading and swing trading, it has consistently generated weekly profits for me. Elevate your trading strategy and seize profitable opportunities with ease. NOTE: In the Input section make sure the draw labels are set to "True" so you can see each levels.
Volumatic VIDyA MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volumatic VIDYA (Variable Index Dynamic Average) — это продвинутый индикатор, предназначенный для отслеживания трендов и анализа давления покупок и продаж в каждой фазе тренда. Используя Variable Index Dynamic Average как основную технику динамического сглаживания, этот инструмент предос
Pivot Point Classic Indicator
Nils R M Peleman
5 (1)
Индикаторы
Detailed Description: The   Pivot Point Classic Indicator   is designed for traders who rely on classic pivot points and midpoints levels for their trading strategies. By automatically calculating and plotting these levels, the indicator provides a clear, visual representation of critical price areas where the market may reverse or break out. Key Features: Automatic Pivot Point Calculations : Automatically calculates pivot points, three support (S1, S2, S3) and resistance (R1, R2, R3) levels bas
FREE
Aklamavo Pivot Points
Sylvester Aklamavo
Индикаторы
If you like this product, please give it a  5 star rating as a token of appreciation. This indicator calculates and draws pivot points and support/resistance levels for both daily and weekly timeframes: Pivot (central) level Support levels S1, S2, S3 Resistance levels R1, R2, R3 It allows showing daily, weekly, or both sets of pivots , giving traders visual references for potential support/resistance areas. Pivot mode: Choose which pivots to display (weekly, daily, or both). Colors and style: C
FREE
Raymond Cloudy Day
The Hung Ngo
5 (3)
Индикаторы
Raymond Cloudy Day Indicator for MT5 – Pivot-Based Reversal and Trend Levels Raymond Cloudy Day Indicator is a pivot-based level indicator for MetaTrader 5 (MT5). It was developed by Ngo The Hung based on Raymond’s original idea and is designed to give a structured view of potential reversal zones, trend extensions and support/resistance levels directly on the chart. The default settings are optimised for XAUUSD on the H1 timeframe, but the indicator can be tested and adjusted for other symbols
FREE
Market Structure Fractal
Xuan Phat Tai Trieu
Индикаторы
Fractal Market Structure CHoCH BOS MT5 Fractal Market Structure CHoCH BOS MT5 is a price-action indicator designed to identify market structure through confirmed fractal formations. Instead of relying only on traditional swing-point calculations, the indicator analyzes structured candle patterns to locate important highs and lows, detect changes in directional behavior, and display relevant market structure events directly on the chart. The indicator can identify bullish and bearish Break of Str
BTFX Pivot Points
Bradley Thomas Farrington
Индикаторы
BTFX Pivot Points - это индикатор, который рассчитывает уровни поддержки и сопротивления на каждый день. Используя этот индикатор, уровни разворота указывают на четкие цели, к которым нужно стремиться.   Уровни сопротивления показаны фиолетовым цветом над серебряной разворотной линией.   Уровни поддержки   приведены в Orange   и могут быть найдены   ниже   серебро   поворот   линии .   Эти индикаторы очень хорошо работают при использовании с индикатором рассвета BTFX.   Для более подробного объя
Traditional Pivot Points Pro
Fouad Tanjaoui
Индикаторы
Traditional Pivot Points Pro is a professional MQL5 indicator designed to display accurate pivot levels with an automatic session-based calculation logic. It plots the main pivot point (P) together with resistance and support levels R1, R2, S1, and S2 in a clean and readable format. The indicator is built for traders who want a simple and efficient way to identify key market levels, potential reversals, intraday support and resistance zones, and price reaction areas. It is especially useful for
Advance pivot point with clustered price
Oyinemomoemi Emeledor
Индикаторы
This indicator is a **Pivot-Confluence Zone Identifier** that focuses exclusively on identifying key support and resistance levels where price clusters align with classic pivot points. Here's what it does: ## Core Functionality **Pivot Confluence Detection**:  - Only displays price zones that align with classic pivot point levels (R1, R2, R3, S1, S2, S3) - **Excludes the main pivot point** - focuses only on support and resistance levels - Uses a configurable pip range to detect confluence nea
FREE
Professional Percentage Levels Indicator
Danton Dos Santos Sardinha Junior
Индикаторы
Professioneller Indikator für Prozentuale Niveaus Präzisionsgefertigte prozentuale Niveaus auf Basis der Perioden-Eröffnungspreise Dieses professionelle Trading-Tool zeichnet automatisch symmetrische prozentuale Niveaus ab dem Eröffnungspreis von Tages-, Wochen- oder Monatsperioden und bietet Tradern klare Referenzzonen für Intraday- und Swing-Trading-Strategien . Hauptfunktionen Zwei Betriebsmodi: Periodenmodus: Niveaus werden aus dem Eröffnungspreis der aktuellen Periode berechnet Projektion
Hunttern ZigZag MT5
Hassan Gh Fakhraei
5 (1)
Индикаторы
Hunt markets with Hunttern ZigZag . Easy to use with one parameter    You can use it for the following:       -Classic patterns       -Heads and shoulders       -Harmonic patterns       -Elliott Wave       -Support and resistance       -Supply and Demand Single parameter:      -Period (1-120) Features:        -Candle time        -Single parameter        -Light mode template This is version 1 of Hunttern ZigZag. We are very happy to receive feedback from you.
FREE
GDS Renko Pip
Andrey Goida
Индикаторы
Golden Delta Library — Free MT5 Tools Market Description Short Description Golden Delta Library is a free MT5 toolkit for traders who want cleaner chart structure, Renko-based context, risk planning, and practical execution panels. The collection includes Renko indicators, SuperTrend / ADX Renko variants, XAUUSD helper panels, and RiskLab TradeDesk tools. Each product is designed to be lightweight, visual, and useful on live charts without promising automated profits or replacing trader judgme
FREE
Highs and Lows Indicator MT5
Albertas Guscius
Индикаторы
Structure Levels (Highs & Lows) Indicator for MetaTrader 5 Decode Market DNA — Trade with Institutional Precision Description: The Structure Levels (Highs & Lows) Indicator is your secret weapon to map the market’s hidden roadmap. Designed for traders who think in terms of price action and market structure, this tool automatically identifies critical swing highs and swing lows, transforming chaotic charts into a clear blueprint of support/resistance zones, breakout opportunities, and trend rev
Best swing
Winsou Cedric Anicet Kpanou
Индикаторы
-- BEST SWING  -- L'indicateur BEST SWING est un indicateur technique personnalisé, un excellent outil pour négocier les cassures en fonction des niveaux de support et de résistance horizontaux. L'indicateur BEST SWING utilise une formule complexe en analysant des données de prix autrement incongrues sur les cours de clôture de chaque période, ainsi que les hauts et les bas du prix, afin de donner un aperçu de la force ou de la faiblesse de la tendance du marché et de sa probabilité
ADR Levels Plus
Dustin Ricardo Pierenz
Индикаторы
Uncover the market’s secret zones with the ADR Levels+ Indicator. This dynamic tool plots ADR extension levels at 100%, 125%, 150%, and 200% right on your chart. In most cases, price dances between these boundaries—but when it breaks out, it often signals a prime opportunity for a mean reversion trade or the start of an evolving trend. Plus, an integrated alarm system triggers as soon as these key levels are reached, ensuring you never miss a lucrative trading opportunity. Elevate your strategy
GridBotIND
Walle Trader
Индикаторы
O  GRIDBOT WIM  robô de investimento para Mini Índice. Parametrizado com grade linear ou zona de expansão (FIMATHE). CONFIGURAÇÕES: Ponto de entrada Pivot dia anterior    double r1 = pivot + distance;    double r2 = r1 + distance;    double r3 = r2 + distance;    double r4 = r3 + distance;    double r5 = r4 + distance;    double r6 = r5 + distance;    double r7 = r6 + distance;    double r8 = r7 + distance;    double r9 = r8 + distance;    double r10 = r9 + distance;        double s1 = pivot -
Draw Pivot Point
Rainer Schnoege
Индикаторы
The utility draws pivot levels for the selected timefram in classic method. Pivot = (high + close + low) / 3 R1 = ( 2 * Pivot) - low S1 = ( 2 * Pivot) - high R2 = Pivot + ( high - low ) R3 = high + ( 2 * (Pivot - low)) S2 = Pivot - (high - low) S3 = low - ( 2 * (high - Pivot)) you can change the timeframe, colors and fontsize. also you can change the text for the levels. Have fun and give feedback...
FREE
BCSpikes
Shamsul Arfeen
Индикаторы
Modern Spike Indicator Features: 1. Support and Resistance Lines: Displays dynamic horizontal dashed lines on the chart representing current support and resistance levels calculated from recent price swings. 2. Spike Detection Arrows: Shows up arrows (green) for potential upward spikes and down arrows (red) for potential downward spikes, triggered when price breaks S/R levels with RSI confirmation. 3. Trend Analysis: Incorporates ADX (Average Directional Index) to determine market trend stre
Auto Orderblock with Break of Structure MT5
Barend Paul Stander
4.28 (18)
Индикаторы
Auto Order Block with break of structure based on ICT and Smart Money Concepts (SMC) Futures Break of Structure ( BoS )             Order block ( OB )            Higher time frame Order block / Point of Interest ( POI )    shown on current chart           Fair value Gap ( FVG ) / Imbalance   -  MTF      ( Multi Time Frame )    HH/LL/HL/LH  -  MTF      ( Multi Time Frame )  Choch  MTF      ( Multi Time Frame )  Volume Imbalance     ,  MTF          vIMB Gap’s Power of 3 Equal High / Low’s  
KS VWAP and Pivot Pro
Kulvinder Singh
Индикаторы
Индикатор KS VWAP and Pivot Pro — Режимы «Традиционный» и «Pivot» Обзор Это индикатор средневзвешенной цены по объему (VWAP) с двумя режимами работы, предназначенный для платформы MetaTrader 5. Он объединяет два популярных способа использования VWAP: Традиционный VWAP — Классическая кривая VWAP, обновляющаяся с каждым новым баром. Pivot VWAP — Горизонтальные (плоские) линии VWAP, рассчитываемые от начала текущего дня. Оба режима можно включать и отключать независимо друг от друга. Ключевые
Point and Figure chart for MT5
Wang Qi
Индикаторы
Point and Fignure (P&F) chart plots price against changes in direction by plotting a column of Xs as the price rises and a column of Os as the price falls. Features Support for several kinds of price types - High/Low and Close. Clean and easy-to-read chart. Displays column high and low prices as indicator values. Support for both 4 and 5-digit brokers. Customizeable colors. Advantages Filter insignificant price movements and noise. Less noise and more stable work. Focus on important price move
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.76 (136)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (8)
Индикаторы
Trend Sniper X — это индикатор следования за трендом с несколькими таймфреймами для MetaTrader 5, который помогает трейдерам четко и точно определять направление тренда и потенциальные точки разворота. Информация о цене: Текущая цена является промо-ценой и может измениться по мере выпуска обновлений и новых функций. Канал Code2Profit Освойте рынок с помощью анализа нескольких таймфреймов! Технические характеристики Платформа MetaTrader 5 Тип индикатора Трендовый индикатор с несколькими таймфрейм
Superhero
Ihor Otkydach
5 (1)
Индикаторы
SUPERHERO индикатор - это мультивалютная торговая система, которая создана по принципу "Все включено". Индикатор самостоятельно анализирует рынок и дает сигналы когда открывать и когда закрывать сделки. Используются ордера Стоп Лосс и Тейк профит. Соотношение R:R = 1:1 Время от времени я торгую по сигналам этого индикатора лично, и вот какие результаты я получаю - LIVE SIGNAL Эта система может присылать на смартфон PUSH-уведомления, так что вы сможете делать сделки "на ходу" без привязки к ПК. О
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.94 (50)
Индикаторы
Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading opp
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
4.6 (30)
Индикаторы
SuperScalp Pro – Профессиональная многослойная скальпинговая система с подтверждением сигналов SuperScalp Pro — это профессиональная многослойная скальпинговая система с подтверждением сигналов по нескольким факторам, разработанная для поиска торговых возможностей с более высокой вероятностью успеха. Она предоставляет более точные подтверждения входа, уровни Stop Loss и Take Profit на основе ATR, а также гибкую систему фильтрации сигналов для XAUUSD, BTCUSD и основных валютных пар Forex. Полная
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
Индикаторы
Neuro Poseidon - новый индикатор от Дарьи Резуевой. Он сочетает точные торговые сигналы с адаптивными уровнями TP/SL , в результате создавая максимально выгодные сделки! TO SWITCH TO   ENG   PLEASE CHOOSE IT IN THE UPPER-RIGHT CORNER OF THE WEBSITE Напишите мне и получите  Neuro Poseidon Assistant  в подарок для автоматизации вашей торговли! Что отличает его от других индикаторов? 1. Доказанная прибыльность на всех активах и таймфреймах 2. На графике присутствуют только подтвержденные сигналы н
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
Индикаторы
Легенда возвращается! Entry Points Pro 10. Перезапуск легендарного индикатора, который 3 года держался в Топ-3 MQL5 Market. Сотни восторженных отзывов (589 на две версии), тысячи трейдеров торгуют с его помощью каждый день, 31 000+ скачиваний демо MT4+MT5. Я прочитал каждый ваш отзыв за пять лет — и вместо обещаний встроил в версию 10 ответы. От автора, который в рынке с 1999 года и ценит честность, свою репутацию и своих клиентов . Стартовая цена $99 действует только на первые 10 копий.   Сразу
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
Индикаторы
M1 SNIPER   — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.41 (49)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
Индикаторы
Время от времени я торгую по этой системе лично.  Оцени, мой мануальный BOMBER трейдинг на реальном счету - LIVE SIGNAL Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Мин
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Индикаторы
Gann Made Easy   - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Индикаторы
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (8)
Индикаторы
Trend Forecaster - это индикатор для MetaTrader 5, который объединяет сигналы пробоя, анализ возможных зон разворота, данные о рыночном диапазоне и визуальную панель статистики в одном рабочем пространстве на графике. Индикатор показывает сигналы Buy и Sell, отслеживает Average Range и Current Range, а также может автоматически настраивать Sensitivity для текущего символа и таймфрейма. Ручная настройка Sensitivity тоже доступна. Индикатор можно использовать на валютных парах Forex, металлах, акц
Другие продукты этого автора
ZigZag Market Structure
Sarut Jeavkok
Индикаторы
โครงสร้างตลาด ZigZag (ความลึก 30) – คําอธิบาย + การตั้งค่า อินดิเคเตอร์นี้ใช้หาโครงสร้างตลาดแบบ: HH (Higher High) = ยอดสูงขึ้น → แนวโน้มขึ้น HL (Higher Low) = ยกฐาน → แนวโน้มยังขึ้น LH (Lower High) = ยอดต่ําลง → แนวโน้มลง LL (Lower Low) = ทําโลว์ใหม่ → แนวโน้มลงชัด ใช้ร่วมกับ ZigZag เพื่อ "คัดเฉพาะสวิงใหญ่" ไม่มั่ว หลักการทำงาน ZigZag จะหา "จุดกลับตัว" ตามค่า Depth เอาจุดเหล่านั้นมาเปรียบเทียบ: สูงกว่าเดิม → HH ต่ํากว่าเดิม → LH โลว์สูงขึ้น → HL โลว์ต่ําลง → LL แสดง label + เส้นแนวนอน
FREE
Ichimoku Future
Sarut Jeavkok
Индикаторы
คำอธิบายอินดิเคเตอร์ Ichimoku Future Cloud Focus PRO – รุ่นโซนรายการ อินดิเคเตอร์นี้พัฒนาจาก Ichimoku ปกติ แต่เพิ่ม "โซนเข้าออเดอร์ (Entry Zone)" + "การมอง Cloud ล่วงหน้า" เพื่อให้ตัดสินใจง่ายขึ้น โครงสร้างหลัก 1. Tenkan (เส้นฟ้า) เส้นเร็ว → บอกโมเมนตัมสั้น ใช้ดูจังหวะ “เริ่มขยับ” 2. Kijun (เส้นทอง) เส้นหลัก → แนวโน้มจริง ใช้เป็น “ฐานเข้าออเดอร์ / รีเทส” 3. Future Cloud (เมฆล่วงหน้า) สีเขียว = แนวโน้มขึ้น สีแดง = แนวโน้มลง ใช้ดู “อนาคตของเทรนด์” (ล่วงหน้า 26 แท่ง) จุดขายหลักของตัวนี้คือ
FREE
RSI Alert Mt5
Sarut Jeavkok
Индикаторы
RSI Alert สําหรับ MT5 อินดิเคเตอร์แจ้งเตือน RSI สําหรับ MetaTrader 5 ช่วยให้จับจังหวะ Overbought / Oversold ได้เร็วขึ้น เหมาะกับสายเทรดสั้น สายสวิง และคนที่ไม่อยากเฝ้าจอตลอดเวลา จุดเด่น แจ้งเตือนเมื่อ RSI แตะระดับสําคัญ เช่น 70 / 80 / 90 และ 30 / 20 / 10 รองรับ Popup Alert รองรับ Sound Alert รองรับ Push Notification ไปมือถือ ปรับค่า RSI Period ได้ เปิด/ปิดแต่ละระดับการแจ้งเตือนได้ตามต้องการ ใช้งานง่าย ติดตั้งแล้วพร้อมใช้งานบน MT5 เหมาะสำหรับ เทรดเดอร์ที่ใช้ RSI เป็นตัวช่วยเข้าออเดอร์
FREE
Trend SAR Fusion PRO MT5
Sarut Jeavkok
Индикаторы
นี่คือคําอธิบาย Trend SAR Fusion PRO MT5 (เวอร์ชัน Stable) จากโค้ดที่คุณใช้ แนวคิดของอินดิเคเตอร์ อินดี้ตัวนี้ = รวม 3 อย่าง EMA10 (เร็ว) → จับโมเมนตัม EMA100 (ช้า) → จับเทรนหลัก SAR (จุดดอท) → ใช้เข้า/ออก สรุป: "ใช้ SAR เป็นตัวเข้า แต่ให้ EMA คัดกรองว่าเข้าเทรนจริงไหม" วิธีดูสัญญาณ (สำคัญสุด) เทรนขึ้น EMA10 > EMA100 จุด SAR อยู่ "ใต้ราคา" จะเห็น จุดเขียว เข้า BUY ได้ เทรนลง EMA10 < EMA100 จุด SAR อยู่ "เหนือราคา" จะเห็น จุดแดง เข้า SELL ได้ ช่วงเปลี่ยนเทรน ม
FREE
Wave Ribbon Trend PRO MT5
Sarut Jeavkok
Индикаторы
เวฟริบบิ้นเทรนด์โปร MT5 คู่มือใช้งาน + การปรับแต่ง (ฉบับขายจริง + ใช้เทรดได้เลย) 1. อินดิเคเตอร์นี้ทำอะไร เครื่องมือนี้ใช้ดู 3 อย่างพร้อมกันในหน้าจอเดียว แนวโน้ม (Trend) ความแรง (Momentum) จุดกลับตัว (Swing) จุดเด่นคือ ไม่ต้องสลับ TF บ่อย เพราะมี Dashboard รวมให้แล้ว 2. ส่วนประกอบหลัก 2.1 ริบบิ้นคลื่น (ด้านล่าง) เป็นหัวใจหลัก เขียวเข้ม = ขึ้นแรง (Trend แข็ง) เขียวอ่อน = ขึ้นแต่เริ่มหมดแรง แดงเข้ม = ลงแรง แดงอ่อน = ลงแต่เริ่มชะลอ ใช้ดู “แรงของเทรน” ไม่ใช่แค่ขึ้นลง
Perfect entry pro
Sarut Jeavkok
Индикаторы
คำอธิบายอินดิเคเตอร์ กำลังเปิดปกติ PRO (MT5) ไอดิเคเตอร์นี่คือระบบ "รวมหลายตัว" (Hybrid Dashboard) ใช้: EMA50 → ดูเทรนหลัก (FlowTrend) RSI → วัดแรงกลับตัว / Overbought-Oversold ADX → คัดเทรนกับด้านล่าง ATR → วัดเล MTF Dashboard → ดูหลาย TF พร้อมกัน กลุ่มเป้าหมาย: หา "จังหวะเข้าไม้แม่นๆ" สามารถใช้เทรดมั่วในช่วง Sideway ทั้งหน้าจอ 1. EMA50 โฟลว์เทรนด์ เลย ราคา → ก้าวขึ้น ราคาด้านล่าง → ขาลง 2. กล่องซ้าย (RSI / ADX / ATR) ... 70+ → ซื้ออีกต่อไป (ระวังลง) 30- → ขายเกิน ( ระวังขึ้น) ใช้ดู
HTF swing pro MT5
Sarut Jeavkok
Индикаторы
การใช้งาน HTF SWING OVERLAY PRO MT5 v1.26 (M15 CLEAN SWING MODE) ไอดิเคเตอร์นี้ถูกออกแบบให้ “อ่านสวิง M15 แบบสะอาด” โดยเน้น: วาด สวิงสูง / ต่ำ จาก M15 อีกครั้ง ผู้กำกับสั้น (ไม่ลากยาวรกกราฟ) โซนบาง (โซนตามวิค) แผงแสดงโครงสร้าง + RSI ใหม่ล่าสุด (ลดความกระจ่าง) วิธีการใช้งาน (Workflow จริง) ใส่ Indicator ลงกราฟ (แนะนำ XAUUSD M1 / ​​M5) ปล่อยให้ระบบอ่าน สวิงจาก M15 โดยใช้: แท่น = จุดเข้า (ปลายไส้) โซน = ไฟล์ Re-entry แผง = ดูโครงสร้าง + RSI เรื่องของเรื่องบนกราฟ 1. ดักสวิง (สวิงไลน์) = แกว่งสูง ส
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв