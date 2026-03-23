Smart market structure ai pro mt5
- 指标
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- 版本: 3.0
- 激活: 5
🧠 รองรับโครงสร้างตลาดอัจฉริยะ AI PRO MT5
ไอดิเคเตอร์นี้รวม 3 ส่วนหลัก:
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โครงสร้างตลาด → HH / HL / LH / LL
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สัญญาณรูปแบบ → 2B / 123 / ตัดและทดสอบใหม่
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AI Forecast (NN) → ทิศทาง + กรองสัญญาณ
🎯 วิธีใช้งานจริง (เข้าใจง่าย)
1. ดูโครงสร้างตลาด (ตัวหลัก)
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HH + HL ต่อเนื่อง → เทรนขึ้น (หาจังหวะ ซื้อ)
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LH + LL ต่อเนื่อง → เทรนลง (หาจังหวะขาย)
👉ใช้เป็น “ในหลัก” ก่อนที่จะดูสัญญาณ
2. ใช้รูปแบบการป้อนเข้า
🔴 2B ( กลับตัว)
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2B บน → ขาย
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2B ล่าง → ซื้อ
👉 ใช้ตอน “ตลาดเริ่มกลับ”
🔵 แพทเทิร์น 123
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เบรกจุด 2 → เข้าเทรน
👉 ใช้ตอน “ตลาดกำลังไปต่อ”
🟢 หยุดพักแล้วทดสอบใหม่
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ทะลุแนว → ย่อ → เด้ง
👉 เข้าไปแบบปลอดภัยที่สุด
3. ใช้ตัวกรองการพยากรณ์ AI
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NN = Bullish → รับเฉพาะ BUY
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NN = Bearish → รับเฉพาะ SELL
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Corrs → ภาพแม่นขึ้น
👉นี่คือ “ตัวขาย” เลย
⚙️ที่สำคัญ
🔹 ความลึกของการแกว่ง
3–5 = ไว (M1–M5) 5–8 = กลาง (M15) 8+ = ช้า (H1+)
👉 ไขมันสูง = แผ่นเล็กๆ แต่แม่นขึ้น
🔹 จุดพักบัฟเฟอร์
ทอง (XAUUSD) = 50–150 Forex = 20–50
👉 กันสัญญาณเป่า
🔹 คะแนนความคลาดเคลื่อนในการทดสอบซ้ำ
เล็ก = เข้าแม่น ใหญ่ = เข้าเยอะ
🔹 NN การตั้งค่า (สำคัญมาก)
NNPastBars
200–400 = ดีสุด
NNFutureBars
30–80 = ใช้งานจริง
NNMinCorrelation
0.60 = เข้าเยอะ 0.70 = สมดุล (แนะนำ) 0.80 = เน้นแม่น
🔹 FilterSignalsByNN
true = ใช้ AI กรอง (แนะนำ) false = เอาสัญญาณล้วน
📊 สูตรการใช้งาน “ทำกำไรได้จริง”
💥 สูตรสายยิง (Scalping)
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TF: M1–M5
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โดยใช้:
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ตัวกรอง 2B + NN
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จิ:
SwingDepth = 3 Corr = 0.6
💰 สูตรสายมั่นคง (แนะนำ)
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TF: M5–M15
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โดยใช้:
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หยุดและทดสอบใหม่ + NN
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จิ:
SwingDepth = 5 Corr = 0.7
🧠 สูตร AI ควบคุมระบบ
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โดยใช้:
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ตัวกรอง HH HL
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123
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ตัวกรอง NN
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เข้าเฉพาะ:
👉 “เทรนตรง + AI ตรง”
คำเตือน (สำคัญ)
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❌อย่าใช้ทุกสัญญาณ
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❌อย่าเทรดสวนโครงสร้าง
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❌อย่าใช้NNเดี่ยวๆ
🧩ยังไงก็ตามง่ายๆ
ทิศทาง = ทิศทาง
รูปแบบ = จุดเข้า
AI = หินอ่อน