Smart Predictor — Непрерывный прогноз рыночных движений с интеллектуальными сигналами



SmartPredictor — это новый взгляд на технический анализ. Индикатор объединяет сглаживание ценовых данных с элементами прогнозирования, создавая единую, непрерывную картину «прошлое-настоящее-будущее». Вы больше не гадаете, куда пойдёт цена — вы видите вероятный сценарий прямо на графике.

Ключевая инновация: Устранение визуального запаздывания

В отличие от стандартных индикаторов усреднения (скользящих средних), которые всегда отстают от цены,

. Сглаженная линия усреднённых данных визуально не запаздывает относительно рыночных цен. Более того, эта линия органично продолжается

, формируя целостный график, который позволяет трейдеру оценить вероятную траекторию движения цены с высокой наглядностью.





Что вы видите на графике



Основная линия — сглаженное, очищенное от шума представление рыночных данных. Цвет и толщина настраиваются.

— сглаженное, очищенное от шума представление рыночных данных. Цвет и толщина настраиваются. Прогнозная линия — интеллектуальное продолжение основной линии в будущее. Это не просто экстраполяция, а результат работы адаптивного алгоритма, учитывающего динамику изменений.

— интеллектуальное продолжение основной линии в будущее. Это не просто экстраполяция, а результат работы адаптивного алгоритма, учитывающего динамику изменений. Динамический ценовой канал — область, построенная на основе анализа относительной рыночной волатильности. Канал имеет защищённый минимум ширины, что предотвращает его чрезмерное сужение в периоды низкой волатильности и делает сигналы более надёжными.

— область, построенная на основе анализа относительной рыночной волатильности. Канал имеет защищённый минимум ширины, что предотвращает его чрезмерное сужение в периоды низкой волатильности и делает сигналы более надёжными. Цветовые сигналы — чёткие визуальные маркеры на графике, которые автоматически появляются при касании ценой границ канала.

Мгновенные оповещения



Теперь вы не пропустите важный момент! Индикатор оснащён гибкой системой оповещений, которая срабатывает при появлении торгового сигнала:

Всплывающее окно на терминале.

Звуковой сигнал .

Email-уведомление .

Push-уведомление на ваш мобильный телефон (через приложение MetaTrader).

Торговая логика



Индикатор автоматически определяет моменты, когда цена достигает экстремумов прогнозного канала, предоставляя трейдеру объективные сигналы. Эти сигналы могут использоваться как:

Самостоятельная торговая система для поиска точек входа.

Дополнительный фильтр для подтверждения сигналов других индикаторов или стратегий.

Ориентир для выставления стоп-лоссов и тейк-профитов .

Гибкие настройки под ваш стиль



Пользователь может легко адаптировать индикатор под свои задачи:

Выбор периода усреднения данных для настройки чувствительности.

Управление отображением ценового канала и его параметрами (период расчёта, минимальная ширина).

Полный контроль над визуализацией всех элементов.

Настройка типов оповещений.

Особенности SmartPredictor



Устраняет визуальное запаздывание , характерное для классических индикаторов.

Создаёт непрерывную картину "прошлое-настоящее-будущее" в одном окне.

Генерирует чёткие сигналы на основе касания границ динамического канала.

Оповещает в реальном времени по всем доступным каналам.

Адаптируется к рыночным условиям благодаря защищённому минимуму ширины канала.

Интуитивно понятен и подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров.

Рекомендации по применению



Индикатор показывает эффективность на трендовых и флетовых рынках при отработке ценой уровней поддержки/сопротивления, формируемых границами канала. SmartPredictor станет вашим помощником, который в реальном времени предоставляет ценную аналитику, экономя время на анализ и помогая принимать взвешенные торговые решения.