Индикатор: Anomalous Dispersion Level



Anomalous Dispersion (Аномальная дисперсия) — это инструмент технического анализа, основанный на исследовании динамической волатильности и математического рассеяния цены. Индикатор разработан для выявления скрытых фаз рыночной кульминации, экстремального сжатия энергии и поиска сильных, исторически значимых ценовых ориентиров.

Торговая логика и механика уровней



В точках возникновения аномальной дисперсии индикатор фиксирует «Момент X» — цену на баре, где началось инвертированное сжатие. На этой ценовой отметке формируется мощный уровень.

Почему это работает?

Аномальные значения — это области агрессивной проторговки, где происходит ключевая борьба между покупателями и продавцами (крупный капитал перераспределяет и накапливает позиции). Зафиксированный уровень становится магнитом для котировок: если цена импульсно уходит от этой области, в большинстве случаев она возвращается к ней для ретеста, так как там сформировался баланс спроса и предложения. Уровни, образующиеся аномалиями, становятся отправной областью, к которой стремится цена.

Математическая концепция индикатора



В основе расчетного алгоритма лежит непрерывное сопоставление двух квадратичных функций:

Пери од текущей дисперсии (Current dispersion period) — оценивает сиюминутный «пульс» рынка и текущее квадратичное рассеяние цены относительно её средних значений. Период сглаженной дисперсии (Historical dispersion period) — выступает в роли исторического эталона, показывая нормальный, естественный уровень рассеяния для исследуемого актива.

На рынке выделяют два ключевых состояния:

Нормальная дисперсия: Границы расчетного диапазона расширяются пропорционально росту текущей волатильности, следуя за рыночным шумом.

Аномальная дисперсия: Состояние математического парадокса, когда при резком ценовом импульсе квадратичные функции меняют свой закон на противоположный.

Визуализация на графике и настройки



Индикатор полностью оптимизирован для работы в режиме реального времени (0% лишней нагрузки на процессор за счет жесткой фильтрации тиков внутри одного бара) и имеет гибкие визуальные настройки:

Период аномалии (фаза сжатия): Отображается на графике одними значками, наглядно показывая длительность нахождения рынка в аномальном состоянии.

Уровень экстраполяции: Отображается горизонтальной линией из других значков, фиксируя точную цену прорыва.

Кастомизация: В настройках можно индивидуально задать цвет, размер и код символов (значков) для обоих типов отображения. Это позволяет комфортно использовать несколько дублей индикатора с разными параметрами на одном графике.

Технические особенности: