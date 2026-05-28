Anomalous dispersion level

Индикатор: Anomalous Dispersion Level

Anomalous Dispersion (Аномальная дисперсия) — это инструмент технического анализа, основанный на исследовании динамической волатильности и математического рассеяния цены. Индикатор разработан для выявления скрытых фаз рыночной кульминации, экстремального сжатия энергии и поиска сильных, исторически значимых ценовых ориентиров.

Торговая логика и механика уровней

В точках возникновения аномальной дисперсии индикатор фиксирует «Момент X» — цену на баре, где началось инвертированное сжатие. На этой ценовой отметке формируется мощный уровень.

Почему это работает?

Аномальные значения — это области агрессивной проторговки, где происходит ключевая борьба между покупателями и продавцами (крупный капитал перераспределяет и накапливает позиции). Зафиксированный уровень становится магнитом для котировок: если цена импульсно уходит от этой области, в большинстве случаев она возвращается к ней для ретеста, так как там сформировался баланс спроса и предложения. Уровни, образующиеся аномалиями, становятся отправной областью, к которой стремится цена.

Математическая концепция индикатора

В основе расчетного алгоритма лежит непрерывное сопоставление двух квадратичных функций:

  1. Период текущей дисперсии (Current dispersion period) — оценивает сиюминутный «пульс» рынка и текущее квадратичное рассеяние цены относительно её средних значений.
  2. Период сглаженной дисперсии (Historical dispersion period) — выступает в роли исторического эталона, показывая нормальный, естественный уровень рассеяния для исследуемого актива.

На рынке выделяют два ключевых состояния:

  • Нормальная дисперсия: Границы расчетного диапазона расширяются пропорционально росту текущей волатильности, следуя за рыночным шумом.
  • Аномальная дисперсия: Состояние математического парадокса, когда при резком ценовом импульсе квадратичные функции меняют свой закон на противоположный.

Визуализация на графике и настройки

Индикатор полностью оптимизирован для работы в режиме реального времени (0% лишней нагрузки на процессор за счет жесткой фильтрации тиков внутри одного бара) и имеет гибкие визуальные настройки:

  • Период аномалии (фаза сжатия): Отображается на графике одними значками, наглядно показывая длительность нахождения рынка в аномальном состоянии.
  • Уровень экстраполяции: Отображается горизонтальной линией из других значков, фиксируя точную цену прорыва.
  • Кастомизация: В настройках можно индивидуально задать цвет, размер и код символов (значков) для обоих типов отображения. Это позволяет комфортно использовать несколько дублей индикатора с разными параметрами на одном графике.

Технические особенности:

  • Все расчеты индикатора производятся строго по ценам открытия.
  • Визуализация индикатора не перерисовывается (значения на закрытых барах остаются железно фиксированными).

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Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
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Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
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Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
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Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
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Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
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Индикаторы
SMC Pro ToolKit  is a professional chart-based Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It helps traders read market structure, identify key liquidity areas, organize trade context, and plan setups directly from the chart. This is not a simple buy/sell arrow indicator. It is a complete visual trading toolkit that combines Smart Money Concepts, multi-timeframe analysis, session context, setup planning, risk assistance, and professional dashboard tools in one clean workspace. Watch setup
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Victor Golovkov
Индикаторы
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Индикаторы
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Victor Golovkov
Индикаторы
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Индикаторы
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