Hashman

Hashman: Конструктор Паттернов & Автопилот (3-в-1)

  • Лаборатория исследования рынка
  • Умный индикатор
  • Робот-автоторговец.

Он не использует жестко зашитые шаблоны. Вместо этого он дает вам возможность создавать, сохранять и тестировать любые комбинации свечей на любых валютных парах и таймфреймах!


Главные особенности системы

Вы – создатель стратегии: Робот ничего не придумывает сам. Вы находите интересную комбинацию свечей на графике, оцифровываете её одним кликом и добавляете в личную базу данных. Создавайте столько паттернов, сколько захотите!

Оцифровка на основе осцилляции: Система замеряет отклонение каждого бара относительно скользящей средней и переводит это в уникальный цифровой код (хэш). Это гарантирует математическую точность поиска.

Мгновенный тест на истории: Передвиньте проверочную линию на любую свечу, нажмите кнопку, и робот мгновенно покажет стрелками на истории все места, где этот паттерн уже встречался. Вы сразу видите, прибыльный он или нет, до того как сохраните его.

Полная независимость функций: Используйте Hashman так, как удобно вам. Кнопки индикатора и автоторговли работают раздельно — вы можете включить только поиск паттернов (звуковые алерты + стрелки), либо доверить роботу полноценный автотрейдинг.


Как это работает в 3 шага

Создание черновика: Выделяете мышкой готовую вертикальную линию на графике и ставите её на интересную вам комбинацию свечей.

Проверка и запись: Нажимаете кнопку теста, оцениваете стрелки на истории и сохраняете паттерн кнопкой REC.

Запуск в работу: Включаете тумблер Online для получения сигналов или тумблер Trade для полностью автоматической торговли по созданной базе.


Функции сопровождения сделок

Округление данных (Round digits): Позволяет настраивать уникальность паттерна — от грубого поиска до ювелирной точности (для любых таймфреймов).

Авто-Реверс: Если робот держит сделку на продажу, а на рынке появляется ваш паттерн на покупку, он сам закроет старый ордер и мгновенно откроет новый.

Полный контроль: Встроенный Стоп-Лосс, Тейк-Профит и подтягивающийся Трейлинг-стоп для защиты вашей прибыли.

Режим «Быстрый тест»: Функция мгновенного математического прогона всей вашей базы паттернов в тестере стратегий MT4 на максимальной скорости.

 

Важная информация о Демо-версии

Демо-версия продукта является 100% полнофункциональной и не имеет ограничений по возможностям, но работает строго внутри встроенного Тестера стратегий MetaTrader 4.


Как быстро начать тестирование:

Запустите советник в тестере стратегий MT4 и обязательно включите галочку «Визуализация».

Запустите тест и снизьте скорость котировок ползунком (не ставьте на паузу!).

На экране появится рабочий график: дважды кликайте на встроенные вертикальные линии, перемещайте их мышкой по истории, тестируйте и нажимайте кнопку REC для сбора своей базы паттернов.

Все созданные файлы баз данных можно легко перенести на реальный счет, делиться ими с партнерами и коллегами без каких-либо ограничений.


Соберите свою уникальную базу закономерностей и переведите торговлю на автоматический архив ваших личных знаний!

 

  • Краткое руководство пользователя и ответы на часто задаваемые вопросы смотрите в комментраиях к продукту.


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EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга Обзор Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов. EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGP
Crystal Trade Manager Pro MT4
Muhammad Jawad Shabir
Утилиты
Crystal Trade Manager PRO – Продвинутая система контроля рисков и управления сделками для MT4 Бесплатная версия: https://www.mql5.com/en/market/product/150632 Обзор Crystal Trade Manager PRO (CTM) — это полнофункциональная утилита для MetaTrader 4, предназначенная для профессионального управления рисками, автоматизации сделок и обеспечения строгой торговой дисциплины. Система защищает капитал, контролирует дневную просадку, автоматически устанавливает SL/TP, обеспечивает быстрые команды управле
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
Утилиты
Time saving and fast execution Whether you’re traveling or sleeping, always know that Telegram To Mt4 performs the trades for you. In other words, Our   Telegram MT4 Signal Trader  will analyze the trading signals you receive on your selected Telegram channels and execute them to your Telegram to MT4 account. Reduce The Risk Telegram To Mt4   defines the whole experience of copying signals from   Telegram signal copier to mt4 platforms. Users not only can follow all instructions from the signa
GerFX BreakingNews Filter
Exler Consulting GmbH
Утилиты
In the current version this filter will only work with my   night scalpers and the EA Profitection Filter  or with other EAs that utilize the global variables set by this EA.  An MT5 version is availalble   here .  Many scalpers these days have a "normal" news filter, which filters calendar news such as interest rate decisions or CPI releases.  However, this breaking news filter is able to filter non-standard breaking news. It will check every minute for news and if it finds a news event, it w
Arrow indicator to Martingale EA
Sofiia Butenko
Утилиты
Если нужен советник по сигналах   любого стрелочного индикатора   - эта утилита однозначно вам поможет.  Вы сможете, с помощью этой утилиты сформировать неограниченное количество советников по ВАШИХ сигналах , с вашим набором настроек, с вашим копирайтом и полным исходным кодом . Вы сможете неограниченно использовать полученные советники, в том числе размещать на Маркете и других ресурсах.  Бесплатная простая версия скрипта для генерации,  которая поможет вам понять принцип работы - вот Что дела
Discord To MT4 Copier
Trinh Dat
5 (4)
Утилиты
The product will copy all  Discord  signal   to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT4. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
EchoTrade Telegram to MT4 Copier
Perpetual Chinemerem Vincent
5 (2)
Утилиты
EchoTrade Telegram to MT5 Copier Seamless, Instant, and Reliable Signal Copying - Direct from Telegram to MetaTrader 4! The product does not run in the strategy tester but you can get free trial version   here  for testing before purchase. Tired of manually executing trades from Telegram signals? EchoTrade automates the process, instantly copying trades from any Telegram channel or group directly into your MT5 account—accurately, efficiently, and without delay. Key Features: Universal Compatib
Auto Trade Driver
Vu Trung Kien
4.6 (15)
Утилиты
Auto Trade Driver - мощный автоматический инструмент (работает как советник), который поможет вам управлять рисками и контролировать ордера для максимизации прибыли с правилами мультизащиты и трейлинг-стопа. Этот инструмент будет очень полезен как для скальперов, так и трейдеров, торгующих по тренду. Он не только вычисляет точный торговый риск, но также защищает и увеличивает прибыль в реальном времени. Работая с этим инструментом, единственное, что вам нужно сделать, это открывать сделки в соот
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Anomalous dispersion
Victor Golovkov
Индикаторы
Торговый индикатор: Anomalous Dispersion Anomalous Dispersion (Аномальная дисперсия) — это профессиональный инструмент технического анализа, основанный на исследовании динамической волатильности и математического рассеяния цены. Индикатор разработан для выявления скрытых фаз рыночной кульминации, экстремального сжатия энергии и поиска сильных, исторически значимых ценовых ориентиров. Математическая концепция индикатора В основе расчетного алгоритма лежит непрерывное сопоставление двух квадрати
Bar compressor
Victor Golovkov
Индикаторы
Индикатор рассчитывает комбинацию двух средних мувингов и отображает их тенденцию в производных единицах. В отличии от традиционных осцилляторов, в этом индикаторе максимальные и минимальные значения всегда соответствуют количеству баров, которые вы хотите отслеживать. Это позволяет использовать пользовательские уровни не зависимо от волатильности и других факторов. Максимальное и минимальное значения всегда статично и зависит только от начальных настроек Bar review . Индикатор может использова
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Smoothed Bollinger Bands
Victor Golovkov
Индикаторы
Индикатор сглаженных Bollinger Bands (xBB) Входные параметры: xBB Period - период усреднения xBB Price - используемая цена ( 0 - CLOSE | 1 - OPEN | 2 - HIGH | 3 - LOW | 4 - MEDIAN | 5 - TYPICAL | 6 - WEIGHTED) xBB Deviation - отклонение xBBColor - цвет индикаторных линий xBB Width - толщина индикаторных линиц Принцип работы Индикатор перерассчитывает стандартный технический индикатор Bollinger Bands (дважды усредняет получаемые значения iBands). Период усреднения индикатора соответствует двой
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Smoothed Stochastic Oscillator
Victor Golovkov
Индикаторы
Индикатор сглаженного Stochastic Oscillator (xStoh) Входные параметры: xK Period - K период xD Period - D период xSlowing - замедление xMethod - метод усреднения (0-SMA | 1-EMA | 2-SMMA | 3 - LWMA) xPrice field - тип цены (0 - Low/High | 1 - Close/Close) Принцип работы Индикатор перерассчитывает стандартный технический индикатор Stochastic Oscillator (дважды усредняет получаемые значения iStochastic).
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Smoothed Moving Averages Convergence Divergence
Victor Golovkov
Индикаторы
Индикатор сглаженного MACD (xMACD) Входные параметры: Fast EMA Period - период быстрой EMA Slow EMA Period   - период медленной EMA Signal SMA Period   - период сигнальной SMA Applied Price - тип цены (0 - CLOSE | 1 - OPEN | 2 - HIGH | 3 - LOW | 4 - MEDIAN | 5 - TYPICAL | 6 - WEIGHTED) Принцип работы Индикатор перерассчитывает стандартный технический индикатор MACD (дважды усредняет получаемые значения). Индикаторный буфер не перерисовывается.
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Smoothed DeMarker
Victor Golovkov
Индикаторы
Индикатор сглаженного DeMarker  Oscillator (xDeM) Входные параметры: Period - период усреднения Принцип работы Индикатор перерассчитывает стандартный технический индикатор DeMarker Oscillato r (дважды усредняет получаемые значения). Период усреднения индикатора соответствует двойному периоду стандартного DeMarker  Oscillato r . Например : xDeM с периодом усреднения 7 соответствует DeM c периодом 14. Индикаторный буфер не перерисовывается.
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Smoothed Moving Average
Victor Golovkov
Индикаторы
Индикатор сглаженного Moving Average (xMA) Входные параметры: xMA Period - период усреднения xMA Method - метод усреднения  ( 0-SMA | 1-EMA | 2-SMMA | 3 - LWMA) xMA Price - используемая цена ( 0 - CLOSE | 1 - OPEN | 2 - HIGH | 3 - LOW | 4 - MEDIAN | 5 - TYPICAL | 6 - WEIGHTED) xMA Color - цвет индикаторной линии xMA Width - толщина индикаторной линии Принцип работы Индикатор перерассчитывает стандартный технический индикатор Moving Average (дважды усредняет получаемые значения iMA). Период с
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Chartos
Victor Golovkov
Индикаторы
Трендовый индикатор с оцилятором. Отображает ценовые зоны между двух мувингов и осцилятор. Восходящий тренд индицируется красным цветом, нисходящий - синим.  Настройки: Slow MA Period - Период медленной MA Fast MA Period - Период быстрой MA  Smoothed Data - Сглаживание данных Show Area MA - Отображение ценовых зон MA Show Oscillation - Отображение осцилирования MA Move Oscillation to Slow MA - Отображение осцилятора на медленной MA Color Up - Цвет восходящего тренда Color Down - Цвет нисходящего
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Moving Average ID
Victor Golovkov
Индикаторы
Индикатор производит поиск совпадений в истории по заданному диапазону последних известных данных  Moving Average осцилированных по открытию баров. Найденные совпадения индицируются на графике в виде цветных полей. Анализ исторических данных (поведение котировок в истории) поможет принять решения в торговле. Обновление найденных совпадений происходит при открытии нового бара (т.е. рассчет производится по ценам открытия). Значение точности совпадений ( Accuracy ) необходимо увеличивать при умень
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SData
Victor Golovkov
Индикаторы
Сигнальный индикатор "SDATA" рассчитывается на основе стандартного отклонения от простой средней скользящей пропорционально среднеквадратичному отклонению. Настройки индикатора: Data bars - количество баров для рассчета Deviation Data - среднеквадратичное отклонение Smooth Data - сглаживание данных Code Arrow Buy - код значка на покупку Color Arrow Buy - цвет значка на покупку Code Arrow Sell - код значка на продажу Color Arrow Sell - цвет значка на продажу В момент инициализации индикатора (при
Extremum Average
Victor Golovkov
Индикаторы
Сигнальный индикатор Extremum Average работает на всех таймфреймах и любых рынках. Анализирует сглаженные данные екстремумов и выдает сигналы на продажу или покупку. В индикаторе всего две настройки: Number of Bars - количество последних баров для поиска экстремума Period Average - период (количество последних баров) для сглаживания данных Для каждого таймфрейма и рынка необходимо подбирать свои значения. Дополнительно в установках индикатора можно установить свой стиль отображения сигналов: Si
Changend
Victor Golovkov
Индикаторы
Сигнальный индикатор   Changend   работает на всех таймфреймах и любых рынках. Анализирует данные в указанном периоде и выдает сигналы на возможную смену тренда (продажу или покупку). В индикаторе всего две настройки: Period bars   - количество последних баров для анализа данных Deviation level of bars  - степень отклонения от анализируемых данных Дополнительно в индикаторе можно установить свой стиль отображения сигналов: Size Arrow - размер значков Code Arrow Buy - код значка на покупку Color
Atrade
Victor Golovkov
Индикаторы
Полный автомат. Не требует настроек технических параметров. Работет на всех валютных парах. В индикаторе встроен зигзагообразный фильтр, который ограничивает повторы однонаправленных сигналов (т.е. после сигнала на покупку следующий будет сигнал на продажу, и наоборот). Для удобства отображения в индикаторе предусмотрена настройка вида значков, их цвет и размер: Size Arrow - размер значков Code Arrow Buy - код значка на покупку Color Arrow Buy цвет значка на покупку Code Arrow Sell - код значка
Price Direction Signals
Victor Golovkov
Индикаторы
Приручить тренд стало ещё проще! Об изменении настроения цены просигнализирует PDS индикатор. Всего одна настройка! Изучите работу индикатора и получите  возможность для прибыльных сделок на основе проверенной и протестированной стратегии. Математический алгоритм докажет даже скептикам свою работоспособность при любых рыночных условиях. Прекрасно сочетается с любой торговой стратегией. Никогда не пересчитывает сигналы. Сигналы появляются по октрытию нового бара. Работает с любыми финансовыми и
Martingale grid panel
Victor Golovkov
Утилиты
Martingale grid panel   - полуавтоматический эксперт со встроенной торговой панелью. Эксперт активируется стандартными средствами MT4 (или посредством собственной панели) и автоматически устанавливает Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop. Автоматически или вручную открывает усреднительные ордера. Изменяет объем ордеров в соответствие со стратегией Мартингейла. Работает со всеми ордерами выбранного символа или только открытыми из панели, при установленном ID number. Эксперт (и его бесплатная Дем
Bars Deflection
Victor Golovkov
5 (1)
Индикаторы
Трендовый индикатор Bars Deflection может использоваться с любой торговой парой и на любом таймфрейме. С этим индикатором невозможно пропустить начало тренда. Используйте Bars Deflection как самостоятельную стратегию или как дополнение к вашей. Сигнальные стрелки появляются на графике в момент открытия бара и располагаются на уровне прорыва обратного движения. Таким образом, стрелки не только указывают возможное направление движения котировки, но и выступают как уровни для анализа размещения ст
Trend semaphore
Victor Golovkov
Индикаторы
Сигнальный трендовый индикатор обрабатывает каждый бар графика и отображает на нём сигнальные значки. В настройках отображения по умолчанию: красный - сигнал продажи синий - сигнал покупки Если значки отсутствуют на некоторых барах - это значит, что алгоритм не выявил консенсуса по сигнализации на этом баре. Индикатор не имеет никаких технических настроек алгоритма. Процесс поиска консенсуса полностью автоматизирован. Для удобства визуализации на графиках пользовательские настройки позволяют зад
Smart Predictor
Victor Golovkov
Индикаторы
Smart Predictor — Непрерывный прогноз рыночных движений с интеллектуальными сигналами SmartPredictor   — это новый взгляд на технический анализ. Индикатор объединяет сглаживание ценовых данных с элементами прогнозирования, создавая  единую, непрерывную картину «прошлое-настоящее-будущее» . Вы больше не гадаете, куда пойдёт цена — вы видите вероятный сценарий прямо на графике. Ключевая инновация: Устранение визуального запаздывания В отличие от стандартных индикаторов усреднения (скользящих сред
Innovator Trend Sniper
Victor Golovkov
Индикаторы
Innovator Trend Sniper  Трендовый индикатор сочетает в себе силу адаптивного трендового фильтра и динамическую оценку волатильности (ATR), отсекая ложные флэтовые движения. 100% БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ (No Repaint): Стрелка появляется строго на закрытии текущей свечи. Как только свеча закрылась — сигнал остается на графике навсегда. Вы можете легко проверить всю историю индикатора вручную. Умный фильтр ложных входов: Индикатор игнорирует «сонный» флэт. Сигнал на покупку или продажу генерируется только
Anomalous dispersion level
Victor Golovkov
Индикаторы
Индикатор: Anomalous Dispersion Level Anomalous Dispersion (Аномальная дисперсия)   — это инструмент технического анализа, основанный на исследовании динамической волатильности и математического рассеяния цены. Индикатор разработан для выявления скрытых фаз рыночной кульминации, экстремального сжатия энергии и поиска сильных, исторически значимых ценовых ориентиров. Торговая логика и механика уровней В точках возникновения аномальной дисперсии индикатор фиксирует   «Момент X»   — цену на баре,
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