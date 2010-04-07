Hashman: Конструктор Паттернов & Автопилот (3-в-1)



Лаборатория исследования рынка

Умный индикатор

Робот-автоторговец.

Он не использует жестко зашитые шаблоны. Вместо этого он дает вам возможность создавать, сохранять и тестировать любые комбинации свечей на любых валютных парах и таймфреймах!





Главные особенности системы



Вы – создатель стратегии: Робот ничего не придумывает сам. Вы находите интересную комбинацию свечей на графике, оцифровываете её одним кликом и добавляете в личную базу данных. Создавайте столько паттернов, сколько захотите!

Оцифровка на основе осцилляции: Система замеряет отклонение каждого бара относительно скользящей средней и переводит это в уникальный цифровой код (хэш). Это гарантирует математическую точность поиска.

Мгновенный тест на истории: Передвиньте проверочную линию на любую свечу, нажмите кнопку, и робот мгновенно покажет стрелками на истории все места, где этот паттерн уже встречался. Вы сразу видите, прибыльный он или нет, до того как сохраните его.

Полная независимость функций: Используйте Hashman так, как удобно вам. Кнопки индикатора и автоторговли работают раздельно — вы можете включить только поиск паттернов (звуковые алерты + стрелки), либо доверить роботу полноценный автотрейдинг.





Как это работает в 3 шага



Создание черновика: Выделяете мышкой готовую вертикальную линию на графике и ставите её на интересную вам комбинацию свечей.

Проверка и запись: Нажимаете кнопку теста, оцениваете стрелки на истории и сохраняете паттерн кнопкой REC.

Запуск в работу: Включаете тумблер Online для получения сигналов или тумблер Trade для полностью автоматической торговли по созданной базе.





Функции сопровождения сделок



Округление данных (Round digits): Позволяет настраивать уникальность паттерна — от грубого поиска до ювелирной точности (для любых таймфреймов).

Авто-Реверс: Если робот держит сделку на продажу, а на рынке появляется ваш паттерн на покупку, он сам закроет старый ордер и мгновенно откроет новый.

Полный контроль: Встроенный Стоп-Лосс, Тейк-Профит и подтягивающийся Трейлинг-стоп для защиты вашей прибыли.

Режим «Быстрый тест»: Функция мгновенного математического прогона всей вашей базы паттернов в тестере стратегий MT4 на максимальной скорости.

Важная информация о Демо-версии



Демо-версия продукта является 100% полнофункциональной и не имеет ограничений по возможностям, но работает строго внутри встроенного Тестера стратегий MetaTrader 4.





Как быстро начать тестирование:



Запустите советник в тестере стратегий MT4 и обязательно включите галочку «Визуализация».

Запустите тест и снизьте скорость котировок ползунком (не ставьте на паузу!).

На экране появится рабочий график: дважды кликайте на встроенные вертикальные линии, перемещайте их мышкой по истории, тестируйте и нажимайте кнопку REC для сбора своей базы паттернов.

Все созданные файлы баз данных можно легко перенести на реальный счет, делиться ими с партнерами и коллегами без каких-либо ограничений.





Соберите свою уникальную базу закономерностей и переведите торговлю на автоматический архив ваших личных знаний!