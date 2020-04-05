Spectre MT5

Многофункциональный универсальный советник который предназначен для автоматической или полуавтоматической торговли по различным стратегиям с использованием разных индикаторов, для этого необходимо заполнить файл-шаблона, в котором можно выбрать до 30 переменных и до 15 условий на продажу или покупку. В советнике присутствует мини панель для ручной торговли, а также возможность торговать по трендовым линиям как на пробой, так и на отскок. Благодаря работе кнопок в тестере стратегий можно тренироваться торговле на истории.
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Hector Gold EA — торговый робот для золота (XAUUSD) на платформе MetaTrader 5. Сеточная логика с уменьшающимся объёмом добавлений и закрытием серии по средней цене. LIVE SIGNAL [FxPRO] Settings & Input Guide Сигнал — это тот же советник, что исполняет логику из публичной статистики. Для результата, близкого к сигналу, запускайте Hector Gold EA на рекомендованных настройках и на счёте ECN/RAW с нулевым или низким спредом (FxPro, Ultima Markets, Fusion Markets, IC Markets). На других брокерах п
LT Gap EA
BacktestPro LLC
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Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
Aurum Intraday EA
Rodrigo Leonardo Favreau Giuliodoro
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Aurum Intraday EA – Advanced Gold Trading Algorithm The Aurum Intraday EA is a powerful automated trading system designed specifically for Gold (XAUUSD) traders who want to capture strong intraday movements while maintaining full control over risk and strategy configuration. Built with a robust algorithm and optimized for H1 and H4 timeframes (H4 recommended) , this Expert Advisor is capable of identifying high-probability opportunities in the gold market and executing trades with precision and
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Стратегия советника строиться на  Swing трейдинге , со входами после резких импульсов,    вычисляемых индикатором iPump. Как ранее упоминалось, в советнике есть возможность открытие ручных сделок с автоматическим сопровождением – для нисходящего тренда  ↓ мы входим в сделку   после коррекционного роста цены, актив попадет в зону перекупленности, мы продаем по тренду. – для восходящего тренда ↑мы входим в сделку после коррекционного падения цены, актив попадет в зону перепроданности, мы покупаем
Gecko EA MT5
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5 (1)
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NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Эксперты
Профессиональный эксперт форекс   Gyroscope (для пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY)  ализирующий рынок при помощи индекса волн эллиота. Волновая теория Эллиотта — интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках.  Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь вариантов чередующихся волн (из них пять по тренду и три против тренда). Движение цен на рынках принимает форму пяти волн
Trade Extender
Loncey Duwarkah
5 (1)
Эксперты
Autonomously executes trades, overseeing the entire process from initiation to completion.  Free support via chat, email and remote assistance Originally built for XAUUSD (Gold). Settings changes for other symbols Powerful rules management Enhanced positioning features Risk Management / Dynamic lot sizing Quick Setup Symbols : XAUUSD Investment for all: Our trading bot is crafted to serve traders of all investment levels, ensuring accessibility to the forex market even for those with limited fu
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1 (1)
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VR Black Box — это современный автоматический торговый эксперт, разработанный опытным трейдером программистом. Мощный торговый инструмент, построенный на проверенной стратегии следования за трендовыми движениями рынка. Этот робот прошёл длительный путь развития и усовершенствования, регулярно обновляясь и адаптируясь к меняющимся условиям рынка. За годы эксплуатации на реальных торговых счетах он зарекомендовал себя как надежный помощник как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Файлы нас
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Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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EA News
Konstantin Kotlov
3.4 (5)
Эксперты
Новостной советник EA News включает в себя несколько стратегий торговли при резких скачках рынка, он предназначен упростить выставление отложенных ордеров на заданном расстоянии от цены или ценового канала. Советник может работать как на пробой цены, так и на откат. Существует два режима торговли: Автоматический - это когда советник загружает новости с сайта http://ec.forexprostools.com/ и при нахождении символа валютной пары указанной волатильности выставляет отложенные ордера за несколько мину
FREE
Univers Trailing Stop
Konstantin Kotlov
3 (2)
Утилиты
Советник даёт возможность подтягивать стоп-лосс вслед за ценой, что позволяет защищать плавающую прибыль от резких ценовых разворотов. Возможен простой трейлинг-стоп который подтягивает стоп-лосс на заданном расстоянии от цены, так и по разным индикаторам. Параметры Magic - Уникальный номер для идентификации позиций, если 0 - то без номера; Trailing - Выбор вида трейлинг-стопа: Simple, Fractals, ParabolicSar, ZigZag; TrailingStop - Размер трейлинг-стопа (только для 1 вида трала); TrailingStep -
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Spectre
Konstantin Kotlov
Эксперты
М ногофункциональный универсальный советник который предназначен для автоматической или полуавтоматической торговли по различным стратегиям с использованием разных индикаторов, для этого необходимо заполнить файл-шаблона, в котором можно выбрать до 30 переменных и до 15 условий на продажу или покупку. В советнике присутствует мини панель для ручной торговли, а также возможность торговать по трендовым линиям как на пробой, так и на отскок. Благодаря работе кнопок в тестере стратегий можно трениро
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