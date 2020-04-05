Spectre MT5

М ногофункциональный универсальный советник который предназначен для автоматической или полуавтоматической торговли по различным стратегиям с использованием разных индикаторов, для этого необходимо заполнить файл-шаблона, в котором можно выбрать до 30 переменных и до 15 условий на продажу или покупку. В советнике присутствует мини панель для ручной торговли, а также возможность торговать по трендовым линиям как на пробой, так и на отскок. Благодаря работе кнопок в тестере стратегий можно тренироваться торговле на истории.

