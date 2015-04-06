Spectre

Многофункциональный универсальный советник который предназначен для автоматической или полуавтоматической торговли по различным стратегиям с использованием разных индикаторов, для этого необходимо заполнить файл-шаблона, в котором можно выбрать до 30 переменных и до 15 условий на продажу или покупку. В советнике присутствует мини панель для ручной торговли, а также возможность торговать по трендовым линиям как на пробой, так и на отскок. Благодаря работе кнопок в тестере стратегий можно тренироваться торговле на истории.

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BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy BF Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! For Settings, Instructions and LIVE Results Click Here! BF Scalper PRO is the professional version of the very popular EA - BF Scalper EA. We have implemented a lot of new additional features and systems in this PRO v
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Quantum Nexus — это инновационный экспертный советник, который объединяет количественный анализ, многоуровневую валидацию, алгоритмы следования за трендом, механизмы отслеживания позиций и статистический мониторинг в единой автоматизированной торговой системе. Для воплощения этого продукта в реальность потребовались десятилетия опыта разработки и год подготовки, чтобы создать Quant v5 — инструмент количественного анализа уровня хедж-фондов с непрерывными скользящими OOS-тестами, используемыми дл
Sailing Gold
Nguyen Hang Hai Ha
5 (1)
Эксперты
Expert Advisor Sailing Gold is a fully automated Expert Advisor designed exclusively for trading Gold (XAUUSD) on MetaTrader 4. The EA combines momentum analysis, volatility-based market modeling, and an advanced scalping algorithm to identify high-probability trading opportunities while applying intelligent position management for consistent execution and disciplined risk control. To improve trade quality, Sailing Gold includes an optional Moving Average (MA) trend filter, enabling the EA to tr
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EA News
Konstantin Kotlov
3.4 (5)
Эксперты
Новостной советник EA News включает в себя несколько стратегий торговли при резких скачках рынка, он предназначен упростить выставление отложенных ордеров на заданном расстоянии от цены или ценового канала. Советник может работать как на пробой цены, так и на откат. Существует два режима торговли: Автоматический - это когда советник загружает новости с сайта http://ec.forexprostools.com/ и при нахождении символа валютной пары указанной волатильности выставляет отложенные ордера за несколько мину
FREE
Univers Trailing Stop
Konstantin Kotlov
3 (2)
Утилиты
Советник даёт возможность подтягивать стоп-лосс вслед за ценой, что позволяет защищать плавающую прибыль от резких ценовых разворотов. Возможен простой трейлинг-стоп который подтягивает стоп-лосс на заданном расстоянии от цены, так и по разным индикаторам. Параметры Magic - Уникальный номер для идентификации позиций, если 0 - то без номера; Trailing - Выбор вида трейлинг-стопа: Simple, Fractals, ParabolicSar, ZigZag; TrailingStop - Размер трейлинг-стопа (только для 1 вида трала); TrailingStep -
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Spectre MT5
Konstantin Kotlov
Эксперты
М ногофункциональный универсальный советник который предназначен для автоматической или полуавтоматической торговли по различным стратегиям с использованием разных индикаторов, для этого необходимо заполнить файл-шаблона, в котором можно выбрать до 30 переменных и до 15 условий на продажу или покупку. В советнике присутствует мини панель для ручной торговли, а также возможность торговать по трендовым линиям как на пробой, так и на отскок. Благодаря работе кнопок в тестере стратегий можно трениро
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