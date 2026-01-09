KBI Signal Executer
- Khachik Babayans
✅ KBI Signal Executor (MT4) | TradingView → MetaTrader Execution Bridge
Что это
KBI Signal Executor — это Expert Advisor для MetaTrader 4, который исполняет и сопровождает сделки на основе внешних сигналов, в первую очередь алертов, генерируемых на TradingView и передаваемых через структурированный канал данных (например, Google Sheet / CSV).
Концепция Bridge (TradingView → MetaTrader)
Этот EA является исполнительным мостом для сигналов, генерируемых двумя пользовательскими SMC-индикаторами TradingView.
Ваши индикаторы TradingView формируют BUY/SELL алерты, payload алерта сохраняется в структурированном Google Sheet/CSV, а этот EA читает последнюю строку сигнала, чтобы исполнить и сопровождать сделку в MetaTrader 4.
Важно: этот EA не генерирует сигналы самостоятельно. Он только исполняет сигналы, созданные вашими индикаторами TradingView (источник сигналов).
(Не связан с TradingView. TradingView является сторонней платформой.)
Зачем это нужно
Многие торговые системы “ломаются” не из-за слабого анализа, а из-за непоследовательного исполнения:
-
Ручные входы слишком медленные во время быстрых движений (особенно на металлах).
-
Эмоции и сомнения приводят к пропущенным или поздним входам.
-
Сопровождение позиции становится непоследовательным (случайные переносы SL, ранние закрытия и т.д.).
Этот EA фокусируется на стабильном исполнении + дисциплинированном сопровождении.
Как это работает (в общих чертах)
-
Индикатор TradingView формирует алерт со структурированным payload.
-
Payload записывается в Google Sheet / CSV.
-
EA читает новые строки сигналов, валидирует данные и исполняет сделку.
-
EA сопровождает позицию по пользовательским правилам (breakeven, частичные закрытия, перенос SL), если это включено.
1) Исполнение сигналов (Bridge)
-
Читает структурированные строки сигналов (symbol, side, entry, SL, TP levels, timestamp/ID и т.д.).
-
Исполняет сделки по содержимому сигнала.
-
Детерминированное поведение (без случайных решений).
2) Опциональный “Execution Gate” (удобно для тестирования)
Execution Gate — это опциональный слой подтверждения/истечения, который применяется только до открытия сделки (стадия pending signal), и не влияет на уже открытые ордера/позиции.
EnableExecutionGate = false
Исполняет сигналы сразу (поведение по умолчанию).
EnableExecutionGate = true
EA ждёт подтверждения перед входом, используя правила:
-
ConfirmCandles: количество свечей для подтверждения сигнала
-
ExpiryCandles: отмена pending-сигнала, если подтверждение не получено за N свечей
-
UseTwoClosesStrict (опционально): требует ровно два последовательных закрытия (если включено)
-
CancelOnOppositeSignal (опционально): отменяет pending-сигнал, если до подтверждения пришёл противоположный сигнал
-
OneSignalAtATime (опционально): предотвращает накопление нескольких pending-сигналов
Эта функция полезна для снижения ложных входов и сравнения результатов тестирования с подтверждением/без него.
3) Сопровождение сделки (дисциплина риска)
При включении/настройке EA может сопровождать сделки по понятным, проверяемым правилам:
-
Breakeven на TP1
-
Поэтапные частичные закрытия
Пример: TP1 закрывает 50%, TP2 закрывает 30%, TP3 закрывает остаток (настраивается).
-
Пошаговый перенос SL
Пример: после TP1 → SL на Entry; после TP2 → SL на TP1; после TP3 → SL на TP2 (настраивается/включается).
-
Надёжные операции с ордерами (модификация/закрытие с учётом ошибок исполнения).
4) Защитные проверки (если включены)
-
Проверки спреда/проскальзывания (зависит от брокера)
-
Проверки маржи/свободной маржи (предотвращает вход при небезопасных условиях счёта)
-
Опциональные ограничения против повторного исполнения одного и того же сигнала
5) Ограничители для Prop Firms (Опционально – FTMO-style)
Этот EA включает опциональный режим риск-ограничителей, предназначенный для соблюдения типичных лимитов проп-фирм (например, дневной лимит убытка и максимальная общая просадка).
Все пороги полностью настраиваемые, поэтому вы можете адаптировать эти ограничения под другие prop firms и разные evaluation-аккаунты.
Создан для соблюдения правил, а не для обещаний результата.
Disclaimer: Этот продукт не связан, не одобрен и не аффилирован с FTMO (или любой проп-фирмой) и не гарантирует прохождение каких-либо челленджей или оценочных программ.
-
Читает и валидирует строки сигналов (symbol, side, entry, SL, TP levels, timestamp/ID).
-
Исполняет сделки сразу или через Execution Gate перед входом.
-
Сопровождает открытые позиции по настройкам (partial closes, breakeven, перенос SL).
-
Предотвращает дубли/пересечения, если включён “OneSignalAtATime”.
-
Ведёт логи для прозрачности и сравнения результатов тестирования.
-
Убедитесь, что ваш Google Sheet / CSV доступен и формат полностью соответствует ожиданиям EA.
-
Настройте необходимые разрешения (например, WebRequest, если ваша сборка использует его).
-
Начните с демо-счёта, затем протестируйте на небольшом риске перед использованием на реале.
-
Качество исполнения зависит от условий брокера: spread, slippage, freeze level, stop level и специфика инструмента.
-
Обязательно протестируйте с параметрами вашего брокера (металлы XAU/XAG имеют отличающиеся правила и размеры контрактов).
-
Этот продукт является инструментом исполнения/сопровождения ваших сигналов. Он не является системой гарантированной прибыли.
Торговля связана с высоким риском и может привести к частичной или полной потере средств. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Вы полностью отвечаете за настройки и использование данного EA.