KBI Signal Executer

✅ KBI Signal Executor (MT4) | TradingView → MetaTrader Execution Bridge

Что это

KBI Signal Executor — это Expert Advisor для MetaTrader 4, который исполняет и сопровождает сделки на основе внешних сигналов, в первую очередь алертов, генерируемых на TradingView и передаваемых через структурированный канал данных (например, Google Sheet / CSV).

Концепция Bridge (TradingView → MetaTrader)

Этот EA является исполнительным мостом для сигналов, генерируемых двумя пользовательскими SMC-индикаторами TradingView.

Ваши индикаторы TradingView формируют BUY/SELL алерты, payload алерта сохраняется в структурированном Google Sheet/CSV, а этот EA читает последнюю строку сигнала, чтобы исполнить и сопровождать сделку в MetaTrader 4.

Важно: этот EA не генерирует сигналы самостоятельно. Он только исполняет сигналы, созданные вашими индикаторами TradingView (источник сигналов).

(Не связан с TradingView. TradingView является сторонней платформой.)

Зачем это нужно

Многие торговые системы “ломаются” не из-за слабого анализа, а из-за непоследовательного исполнения:

Ручные входы слишком медленные во время быстрых движений (особенно на металлах).

Эмоции и сомнения приводят к пропущенным или поздним входам.

Сопровождение позиции становится непоследовательным (случайные переносы SL, ранние закрытия и т.д.).

Этот EA фокусируется на стабильном исполнении + дисциплинированном сопровождении.

Как это работает (в общих чертах)

Индикатор TradingView формирует алерт со структурированным payload. Payload записывается в Google Sheet / CSV. EA читает новые строки сигналов, валидирует данные и исполняет сделку. EA сопровождает позицию по пользовательским правилам (breakeven, частичные закрытия, перенос SL), если это включено.

1) Исполнение сигналов (Bridge)

Читает структурированные строки сигналов (symbol, side, entry, SL, TP levels, timestamp/ID и т.д.).

Исполняет сделки по содержимому сигнала.

Детерминированное поведение (без случайных решений).

2) Опциональный “Execution Gate” (удобно для тестирования)

Ключевые функции

Execution Gate — это опциональный слой подтверждения/истечения, который применяется только до открытия сделки (стадия pending signal), и не влияет на уже открытые ордера/позиции.

EnableExecutionGate = false

Исполняет сигналы сразу (поведение по умолчанию).

EnableExecutionGate = true

EA ждёт подтверждения перед входом, используя правила:

ConfirmCandles: количество свечей для подтверждения сигнала

ExpiryCandles: отмена pending-сигнала, если подтверждение не получено за N свечей

UseTwoClosesStrict (опционально): требует ровно два последовательных закрытия (если включено)

CancelOnOppositeSignal (опционально): отменяет pending-сигнал, если до подтверждения пришёл противоположный сигнал

OneSignalAtATime (опционально): предотвращает накопление нескольких pending-сигналов

Эта функция полезна для снижения ложных входов и сравнения результатов тестирования с подтверждением/без него.

3) Сопровождение сделки (дисциплина риска)

При включении/настройке EA может сопровождать сделки по понятным, проверяемым правилам:

Breakeven на TP1

Поэтапные частичные закрытия

Пример: TP1 закрывает 50%, TP2 закрывает 30%, TP3 закрывает остаток (настраивается).

Пошаговый перенос SL

Пример: после TP1 → SL на Entry; после TP2 → SL на TP1; после TP3 → SL на TP2 (настраивается/включается).

Надёжные операции с ордерами (модификация/закрытие с учётом ошибок исполнения).

4) Защитные проверки (если включены)

Проверки спреда/проскальзывания (зависит от брокера)

Проверки маржи/свободной маржи (предотвращает вход при небезопасных условиях счёта)

Опциональные ограничения против повторного исполнения одного и того же сигнала

5) Ограничители для Prop Firms (Опционально – FTMO-style)

Этот EA включает опциональный режим риск-ограничителей, предназначенный для соблюдения типичных лимитов проп-фирм (например, дневной лимит убытка и максимальная общая просадка).

Все пороги полностью настраиваемые, поэтому вы можете адаптировать эти ограничения под другие prop firms и разные evaluation-аккаунты.

Создан для соблюдения правил, а не для обещаний результата.

Disclaimer: Этот продукт не связан, не одобрен и не аффилирован с FTMO (или любой проп-фирмой) и не гарантирует прохождение каких-либо челленджей или оценочных программ.

Читает и валидирует строки сигналов (symbol, side, entry, SL, TP levels, timestamp/ID).

Исполняет сделки сразу или через Execution Gate перед входом.

Сопровождает открытые позиции по настройкам (partial closes, breakeven, перенос SL).

Предотвращает дубли/пересечения, если включён “OneSignalAtATime”.

Ведёт логи для прозрачности и сравнения результатов тестирования.

Убедитесь, что ваш Google Sheet / CSV доступен и формат полностью соответствует ожиданиям EA.

Настройте необходимые разрешения (например, WebRequest, если ваша сборка использует его).

Начните с демо-счёта, затем протестируйте на небольшом риске перед использованием на реале.

Качество исполнения зависит от условий брокера: spread, slippage, freeze level, stop level и специфика инструмента.

Обязательно протестируйте с параметрами вашего брокера (металлы XAU/XAG имеют отличающиеся правила и размеры контрактов).

Этот продукт является инструментом исполнения/сопровождения ваших сигналов. Он не является системой гарантированной прибыли.

Торговля связана с высоким риском и может привести к частичной или полной потере средств. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Вы полностью отвечаете за настройки и использование данного EA.