KBI Signal Executer

KBI Signal Executor (MT4) | TradingView → MetaTrader Execution Bridge

Что это

KBI Signal Executor — это Expert Advisor для MetaTrader 4, который исполняет и сопровождает сделки на основе внешних сигналов, в первую очередь алертов, генерируемых на TradingView и передаваемых через структурированный канал данных (например, Google Sheet / CSV).

Концепция Bridge (TradingView → MetaTrader)

Этот EA является исполнительным мостом для сигналов, генерируемых двумя пользовательскими SMC-индикаторами TradingView.
Ваши индикаторы TradingView формируют BUY/SELL алерты, payload алерта сохраняется в структурированном Google Sheet/CSV, а этот EA читает последнюю строку сигнала, чтобы исполнить и сопровождать сделку в MetaTrader 4.

Важно: этот EA не генерирует сигналы самостоятельно. Он только исполняет сигналы, созданные вашими индикаторами TradingView (источник сигналов).
(Не связан с TradingView. TradingView является сторонней платформой.)

Зачем это нужно

Многие торговые системы “ломаются” не из-за слабого анализа, а из-за непоследовательного исполнения:

  • Ручные входы слишком медленные во время быстрых движений (особенно на металлах).

  • Эмоции и сомнения приводят к пропущенным или поздним входам.

  • Сопровождение позиции становится непоследовательным (случайные переносы SL, ранние закрытия и т.д.).

Этот EA фокусируется на стабильном исполнении + дисциплинированном сопровождении.

Как это работает (в общих чертах)

  1. Индикатор TradingView формирует алерт со структурированным payload.

  2. Payload записывается в Google Sheet / CSV.

  3. EA читает новые строки сигналов, валидирует данные и исполняет сделку.

  4. EA сопровождает позицию по пользовательским правилам (breakeven, частичные закрытия, перенос SL), если это включено.

Ключевые функции

1) Исполнение сигналов (Bridge)

  • Читает структурированные строки сигналов (symbol, side, entry, SL, TP levels, timestamp/ID и т.д.).

  • Исполняет сделки по содержимому сигнала.

  • Детерминированное поведение (без случайных решений).

2) Опциональный “Execution Gate” (удобно для тестирования)

Execution Gate — это опциональный слой подтверждения/истечения, который применяется только до открытия сделки (стадия pending signal), и не влияет на уже открытые ордера/позиции.

EnableExecutionGate = false

Исполняет сигналы сразу (поведение по умолчанию).

EnableExecutionGate = true

EA ждёт подтверждения перед входом, используя правила:

  • ConfirmCandles: количество свечей для подтверждения сигнала

  • ExpiryCandles: отмена pending-сигнала, если подтверждение не получено за N свечей

  • UseTwoClosesStrict (опционально): требует ровно два последовательных закрытия (если включено)

  • CancelOnOppositeSignal (опционально): отменяет pending-сигнал, если до подтверждения пришёл противоположный сигнал

  • OneSignalAtATime (опционально): предотвращает накопление нескольких pending-сигналов

Эта функция полезна для снижения ложных входов и сравнения результатов тестирования с подтверждением/без него.

3) Сопровождение сделки (дисциплина риска)

При включении/настройке EA может сопровождать сделки по понятным, проверяемым правилам:

  • Breakeven на TP1

  • Поэтапные частичные закрытия
    Пример: TP1 закрывает 50%, TP2 закрывает 30%, TP3 закрывает остаток (настраивается).

  • Пошаговый перенос SL
    Пример: после TP1 → SL на Entry; после TP2 → SL на TP1; после TP3 → SL на TP2 (настраивается/включается).

  • Надёжные операции с ордерами (модификация/закрытие с учётом ошибок исполнения).

4) Защитные проверки (если включены)

  • Проверки спреда/проскальзывания (зависит от брокера)

  • Проверки маржи/свободной маржи (предотвращает вход при небезопасных условиях счёта)

  • Опциональные ограничения против повторного исполнения одного и того же сигнала

5) Ограничители для Prop Firms (Опционально – FTMO-style)

Этот EA включает опциональный режим риск-ограничителей, предназначенный для соблюдения типичных лимитов проп-фирм (например, дневной лимит убытка и максимальная общая просадка).
Все пороги полностью настраиваемые, поэтому вы можете адаптировать эти ограничения под другие prop firms и разные evaluation-аккаунты.

Создан для соблюдения правил, а не для обещаний результата.
Disclaimer: Этот продукт не связан, не одобрен и не аффилирован с FTMO (или любой проп-фирмой) и не гарантирует прохождение каких-либо челленджей или оценочных программ.

Что делает EA (в MetaTrader 4)

  • Читает и валидирует строки сигналов (symbol, side, entry, SL, TP levels, timestamp/ID).

  • Исполняет сделки сразу или через Execution Gate перед входом.

  • Сопровождает открытые позиции по настройкам (partial closes, breakeven, перенос SL).

  • Предотвращает дубли/пересечения, если включён “OneSignalAtATime”.

  • Ведёт логи для прозрачности и сравнения результатов тестирования.

Рекомендованная настройка

  • Убедитесь, что ваш Google Sheet / CSV доступен и формат полностью соответствует ожиданиям EA.

  • Настройте необходимые разрешения (например, WebRequest, если ваша сборка использует его).

  • Начните с демо-счёта, затем протестируйте на небольшом риске перед использованием на реале.

Важные замечания

  • Качество исполнения зависит от условий брокера: spread, slippage, freeze level, stop level и специфика инструмента.

  • Обязательно протестируйте с параметрами вашего брокера (металлы XAU/XAG имеют отличающиеся правила и размеры контрактов).

  • Этот продукт является инструментом исполнения/сопровождения ваших сигналов. Он не является системой гарантированной прибыли.

Предупреждение о рисках

Торговля связана с высоким риском и может привести к частичной или полной потере средств. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Вы полностью отвечаете за настройки и использование данного EA.

Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв