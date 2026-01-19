Analista de Tendencia: Tu Guía Inteligente en el Mercado

¿Buscas claridad en el trading? El Analista de Tendencia es una herramienta avanzada para MT5 que combina lo mejor del análisis técnico con una innovadora perspectiva estadística. No solo te muestra la dirección del mercado, sino que también evalúa la "calidad" y fiabilidad de cada movimiento de precio.

Características Destacadas:

Identificación de Tendencia Visual: Alcista (verde), Bajista (rojo) o Neutral (gris) de un vistazo.

Doble Análisis Potente: Técnico: Medias Móviles Exponenciales (EMA) y ADX para dirección y fuerza. Estadístico: Un algoritmo único que analiza el comportamiento del precio (sesgo, colas pesadas) para confirmar la solidez de la tendencia o alertar sobre anomalías.

Información en Tiempo Real: Una etiqueta en el gráfico resume el estado de la tendencia, su "score" y datos estadísticos clave (Skew, Kurt, Z-score).

Las tendencias fuertes llevan el score a -1 si es bajista y a 1 si es alcista. Puedes observar en diferentes temporalidades como cambia la tendencia mayor según su score.

Altamente Personalizable: Ajusta todos los parámetros, desde la velocidad de las EMAs hasta la sensibilidad estadística, a tu estilo de trading.

Ventajas para ti:

Decisiones Más Informadas: Comprende a fondo la tendencia y su fiabilidad.

Detección Precisa de Cambios: Identifica cuándo una tendencia se debilita o cuándo un movimiento es una anomalía.

Menos Ruido, Más Claridad: Filtra señales falsas y enfócate en lo importante.

Fácil de Usar: Interfaz intuitiva para traders de todos los niveles.

¡Optimiza tu análisis y toma el control de tus operaciones con el Analista de Tendencia!





Parámetros de Entrada

El Analista de Tendencia te permite personalizar cada aspecto para adaptarlo a tu estrategia:

Configuración de Tendencia:

InpFastEMAPeriod (Período EMA Rápida): Barras para EMA sensible al precio. Defecto: 20

InpSlowEMAPeriod (Período EMA Lenta): Barras para EMA suavizada. Defecto: 50

InpMAMethod (Método MA): Tipo de media móvil (EMA, SMA, etc.). Defecto: MODE_EMA

InpSlopeLookback (Barras para Pendiente): Cuántas barras para calcular la inclinación de la EMA. Defecto: 5

InpUseADX (Usar ADX): Activa el análisis de fuerza de tendencia con ADX. Defecto: true

InpADXPeriod (Período ADX): Período para el cálculo del ADX. Defecto: 14

InpADXThreshold (Umbral ADX): Valor mínimo de ADX para tendencia fuerte. Defecto: 20.0

InpShowLabel (Mostrar Etiqueta): Activa la etiqueta informativa en el gráfico. Defecto: true

InpNormalizeScore (Normalizar Puntuación): Ajusta el score entre -1.0 y 1.0. Defecto: true

Configuración Estadística: