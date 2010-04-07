Slack Notify MT4

Автоматически отправляет уведомления об открытии, закрытии и частичном закрытии сделок MT4 в Slack.

Утилита поддерживает 16 языков: English, French, German, Indian (Hindi), Indonesian, Italian, Kazakh, Korean, Dutch, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish, Ukrainian и Vietnamese. Продукт предназначен для трейдеров, которым важно получать уведомления в Slack без необходимости постоянно следить за терминалом. Подходит пользователям советников, желающим контролировать их работу, трейдерам, торгующим несколько символов, а также владельцам VPS.

Корректно определяется полное и частичное закрытие позиций (например: 0.10 / 0.30 лота), а также есть защита от дублирующихся сообщений.

Уведомления могут отправляться по всем символам торгового счёта, либо только по символу графика, на котором подключена утилита (опционально).

Для проверки работы чата доступна кнопка Test Slack , которую можно скрыть с графика после настройки.

Содержание уведомлений:

Уведомление об открытии сделки содержит: символ, объём, направление сделки (BUY / SELL), цену открытия, а также значения Take Profit и Stop Loss (опционально).

Уведомление о закрытии сделки содержит: символ, объём закрытия (частично или полностью), цену закрытия (опционально) и итоговую прибыль или убыток.

Простая настройка:

Создайте новый App в Slack, настройте Incoming Webhook и выберите канал, затем скопируйте его Webhook URL. В MetaTrader 4 включите WebRequest для https://hooks.slack.com/ , добавьте утилиту на любой график и укажите Webhook URL во входных параметрах. Для проверки нажмите кнопку Test Slack на графике.

Подробную пошаговую инструкцию смотрите на скриншоте.

Важно знать:

Утилита не открывает и не изменяет сделки.

Работает только при запущенном терминале MetaTrader 4.

Совместима с любыми брокерами MT4 и поддерживает работу с несколькими ордерами по одному символу.

MT5 Версия Доступна Здесь

Если инструмент оказался для вас полезным, буду признателен за отзыв.

