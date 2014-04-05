Trend Vision Scalper Pro

TrendVision Scalper Pro - Профессиональный Индикатор для Скальпинга





TrendVision Scalper Pro - это быстрое расширение для скальпинга из семейства индикаторов TrendVision, созданное для трейдеров, которым нужны быстрые сигналы микро-структуры с интеллектуальной фильтрацией по сессиям и спреду на таймфреймах M1-M15.





ЧТО ДЕЛАЕТ ЕГО ОСОБЕННЫМ:

Большинство индикаторов для скальпинга заваливают график шумными сигналами. TrendVision Scalper Pro использует умную фильтрацию - он сигналит только во время активных торговых сессий, когда спред приемлемый, и когда микро-структура согласована со старшими таймфреймами.





КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ:





Быстрое Определение Микро-Структуры

- Оптимизированный стек EMA (8/21/50) для быстрой идентификации тренда

- 3-барный откат для определения микро HH/HL/LH/LL

- 1-барное подтверждение для скорости без потери точности

- Соединительные линии структуры для визуализации тренда





Фильтр Сессий (НОВОЕ)

- Торговля только во время Лондонской и/или Нью-Йоркской сессий

- Настраиваемые часы сессий для времени вашего брокера

- Определение перекрытия Лондон/НЙ для максимальной волатильности

- Визуальный статус сессии на панели

- Автоматическая блокировка сигналов в периоды низкой активности





Фильтр Спреда (НОВОЕ)

- Мониторинг спреда в реальном времени в пипсах

- Настраиваемый максимальный порог спреда

- Цветовая индикация спреда (зеленый/желтый/красный)

- Блокировка сигналов при широком спреде

- Уведомления о высоком спреде





Система Охлаждения Сигналов (НОВОЕ)

- Предотвращает переторговку после сигналов

- Настраиваемый период охлаждения (бары)

- Контекстное сообщение показывает оставшееся время

- Защита от реваншевой торговли





Система Входа для Скальпинга

- Более мелкие зоны отката Фибоначчи (23.6% - 50%)

- 5 типов подтверждения включая Momentum

- Оценка качества: Слабый, Умеренный, Сильный, ПРЕМИУМ

- Соотношение риск/прибыль 1:1.5 по умолчанию

- Stop Loss на основе ATR (короткий 10-периодный ATR)





Расширенная Панель

- Текущий режим скальпинга (SCALP/MICRO/FAST)

- Направление тренда с согласованием HTF

- Статус сессии (ASIAN/LONDON/NEW YORK/LDN-NY)

- Живое отображение спреда с цветовой кодировкой

- Рейтинг качества сетапа

- Контекстные объяснения в реальном времени





ИДЕАЛЬНО ДЛЯ:

- Скальперов на таймфреймах M1-M15

- Трейдеров, которым нужны сигналы с учетом сессий

- Тех, кто теряет деньги на высоких спредах

- Трейдеров, которые переторговывают

- Всех, кто хочет институциональный анализ микро-структуры





Работает на всех рынках: Форекс, Золото, Индексы, Крипто



