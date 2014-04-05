Trend Vision Scalper Pro
- Индикаторы
- Miyambo Mumba
- Версия: 1.0
- Активации: 5
TrendVision Scalper Pro - Профессиональный Индикатор для Скальпинга
TrendVision Scalper Pro - это быстрое расширение для скальпинга из семейства индикаторов TrendVision, созданное для трейдеров, которым нужны быстрые сигналы микро-структуры с интеллектуальной фильтрацией по сессиям и спреду на таймфреймах M1-M15.
ЧТО ДЕЛАЕТ ЕГО ОСОБЕННЫМ:
Большинство индикаторов для скальпинга заваливают график шумными сигналами. TrendVision Scalper Pro использует умную фильтрацию - он сигналит только во время активных торговых сессий, когда спред приемлемый, и когда микро-структура согласована со старшими таймфреймами.
КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ:
Быстрое Определение Микро-Структуры
- Оптимизированный стек EMA (8/21/50) для быстрой идентификации тренда
- 3-барный откат для определения микро HH/HL/LH/LL
- 1-барное подтверждение для скорости без потери точности
- Соединительные линии структуры для визуализации тренда
Фильтр Сессий (НОВОЕ)
- Торговля только во время Лондонской и/или Нью-Йоркской сессий
- Настраиваемые часы сессий для времени вашего брокера
- Определение перекрытия Лондон/НЙ для максимальной волатильности
- Визуальный статус сессии на панели
- Автоматическая блокировка сигналов в периоды низкой активности
Фильтр Спреда (НОВОЕ)
- Мониторинг спреда в реальном времени в пипсах
- Настраиваемый максимальный порог спреда
- Цветовая индикация спреда (зеленый/желтый/красный)
- Блокировка сигналов при широком спреде
- Уведомления о высоком спреде
Система Охлаждения Сигналов (НОВОЕ)
- Предотвращает переторговку после сигналов
- Настраиваемый период охлаждения (бары)
- Контекстное сообщение показывает оставшееся время
- Защита от реваншевой торговли
Система Входа для Скальпинга
- Более мелкие зоны отката Фибоначчи (23.6% - 50%)
- 5 типов подтверждения включая Momentum
- Оценка качества: Слабый, Умеренный, Сильный, ПРЕМИУМ
- Соотношение риск/прибыль 1:1.5 по умолчанию
- Stop Loss на основе ATR (короткий 10-периодный ATR)
Расширенная Панель
- Текущий режим скальпинга (SCALP/MICRO/FAST)
- Направление тренда с согласованием HTF
- Статус сессии (ASIAN/LONDON/NEW YORK/LDN-NY)
- Живое отображение спреда с цветовой кодировкой
- Рейтинг качества сетапа
- Контекстные объяснения в реальном времени
ИДЕАЛЬНО ДЛЯ:
- Скальперов на таймфреймах M1-M15
- Трейдеров, которым нужны сигналы с учетом сессий
- Тех, кто теряет деньги на высоких спредах
- Трейдеров, которые переторговывают
- Всех, кто хочет институциональный анализ микро-структуры
Работает на всех рынках: Форекс, Золото, Индексы, Крипто