Trend Vision Scalper Pro

rendVision Scalper Pro - Indicador Profissional de Scalping





TrendVision Scalper Pro e a extensao de scalping rapido da familia de indicadores TrendVision, construido para traders que querem sinais rapidos de micro-estrutura com filtragem inteligente de sessoes e spread em timeframes M1-M15.





O QUE O TORNA DIFERENTE:

A maioria dos indicadores de scalping inunda seu grafico com sinais ruidosos. TrendVision Scalper Pro usa filtragem inteligente - so sinaliza durante sessoes de trading ativas, quando spreads sao aceitaveis, e quando a micro-estrutura se alinha com timeframes superiores.





PRINCIPAIS RECURSOS:





Deteccao Rapida de Micro-Estrutura

- Stack de EMAs otimizado (8/21/50) para identificacao rapida de tendencia

- Lookback de 3 barras para deteccao micro HH/HL/LH/LL

- Confirmacao de 1 barra para velocidade sem sacrificar precisao

- Linhas conectoras de estrutura para fluxo visual de tendencia





Filtro de Sessoes (NOVO)

- Opere apenas durante sessoes de Londres e/ou Nova York

- Horarios de sessao personalizaveis para seu broker

- Deteccao de sobreposicao Londres/NY para maxima volatilidade

- Status de sessao visual no painel

- Bloqueia sinais automaticamente em periodos de baixa atividade





Filtro de Spread (NOVO)

- Monitoramento de spread em tempo real em pips

- Limite maximo de spread personalizavel

- Display de spread com codigo de cores (verde/amarelo/vermelho)

- Bloqueia sinais quando spread esta muito amplo

- Notificacoes de alerta de spread





Sistema de Resfriamento de Sinais (NOVO)

- Previne overtrading apos sinais

- Periodo de resfriamento configuravel (barras)

- Mensagem de contexto mostra resfriamento restante

- Protege contra trading de vinganca





Sistema de Entrada Otimizado para Scalping

- Zonas de retracao Fibonacci mais rasas (23.6% - 50%)

- 5 tipos de confirmacao incluindo baseado em Momentum

- Pontuacao de qualidade: Fraco, Moderado, Forte, PREMIUM

- Ratio risco-recompensa 1:1.5 padrao

- Stop loss baseado em ATR (ATR de 10 periodos mais curto)





Painel Aprimorado

- Modo de scalping atual (SCALP/MICRO/FAST)

- Direcao de tendencia com alinhamento HTF

- Status de sessao (ASIAN/LONDON/NEW YORK/LDN-NY)

- Display de spread ao vivo com codigo de cores

- Rating de qualidade do setup

- Explicacoes de contexto em tempo real





PERFEITO PARA:

- Scalpers em timeframes M1-M15

- Traders que querem sinais conscientes de sessao

- Aqueles que perdem dinheiro com spreads altos

- Traders que operam demais e precisam de protecao de resfriamento

- Qualquer um querendo analise de micro-estrutura de qualidade institucional





Funciona em todos os mercados: Forex, Ouro, Indices, Cryp