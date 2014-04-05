Trend Vision Scalper Pro
- Indicadores
- Miyambo Mumba
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
rendVision Scalper Pro - Indicador Profissional de Scalping
TrendVision Scalper Pro e a extensao de scalping rapido da familia de indicadores TrendVision, construido para traders que querem sinais rapidos de micro-estrutura com filtragem inteligente de sessoes e spread em timeframes M1-M15.
O QUE O TORNA DIFERENTE:
A maioria dos indicadores de scalping inunda seu grafico com sinais ruidosos. TrendVision Scalper Pro usa filtragem inteligente - so sinaliza durante sessoes de trading ativas, quando spreads sao aceitaveis, e quando a micro-estrutura se alinha com timeframes superiores.
PRINCIPAIS RECURSOS:
Deteccao Rapida de Micro-Estrutura
- Stack de EMAs otimizado (8/21/50) para identificacao rapida de tendencia
- Lookback de 3 barras para deteccao micro HH/HL/LH/LL
- Confirmacao de 1 barra para velocidade sem sacrificar precisao
- Linhas conectoras de estrutura para fluxo visual de tendencia
Filtro de Sessoes (NOVO)
- Opere apenas durante sessoes de Londres e/ou Nova York
- Horarios de sessao personalizaveis para seu broker
- Deteccao de sobreposicao Londres/NY para maxima volatilidade
- Status de sessao visual no painel
- Bloqueia sinais automaticamente em periodos de baixa atividade
Filtro de Spread (NOVO)
- Monitoramento de spread em tempo real em pips
- Limite maximo de spread personalizavel
- Display de spread com codigo de cores (verde/amarelo/vermelho)
- Bloqueia sinais quando spread esta muito amplo
- Notificacoes de alerta de spread
Sistema de Resfriamento de Sinais (NOVO)
- Previne overtrading apos sinais
- Periodo de resfriamento configuravel (barras)
- Mensagem de contexto mostra resfriamento restante
- Protege contra trading de vinganca
Sistema de Entrada Otimizado para Scalping
- Zonas de retracao Fibonacci mais rasas (23.6% - 50%)
- 5 tipos de confirmacao incluindo baseado em Momentum
- Pontuacao de qualidade: Fraco, Moderado, Forte, PREMIUM
- Ratio risco-recompensa 1:1.5 padrao
- Stop loss baseado em ATR (ATR de 10 periodos mais curto)
Painel Aprimorado
- Modo de scalping atual (SCALP/MICRO/FAST)
- Direcao de tendencia com alinhamento HTF
- Status de sessao (ASIAN/LONDON/NEW YORK/LDN-NY)
- Display de spread ao vivo com codigo de cores
- Rating de qualidade do setup
- Explicacoes de contexto em tempo real
PERFEITO PARA:
- Scalpers em timeframes M1-M15
- Traders que querem sinais conscientes de sessao
- Aqueles que perdem dinheiro com spreads altos
- Traders que operam demais e precisam de protecao de resfriamento
- Qualquer um querendo analise de micro-estrutura de qualidade institucional
Funciona em todos os mercados: Forex, Ouro, Indices, Cryp