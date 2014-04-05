Trend Vision Scalper Pro

TrendVision Scalper Pro - プロフェッショナルスキャルピング指標

TrendVision Scalper Proは、TrendVision指標ファミリーの高速スキャルピング拡張版です。M1-M15タイムフレームで、インテリジェントなセッションとスプレッドフィルタリングを備えた高速マイクロストラクチャーシグナルを求めるトレーダー向けに構築されました。

他との違い：
ほとんどのスキャルピング指標は、ノイズの多いシグナルでチャートを埋め尽くします。TrendVision Scalper Proはスマートフィルタリングを使用 - アクティブな取引セッション中、スプレッドが許容範囲内、マイクロストラクチャーが上位タイムフレームと一致している場合にのみシグナルを出します。

主な機能：

高速マイクロストラクチャー検出
- 最適化されたEMAスタック（8/21/50）による高速トレンド識別
- マイクロHH/HL/LH/LL検出用3バールックバック
- 精度を犠牲にしない1バー確認
- 視覚的トレンドフロー用ストラクチャー接続線

セッションフィルター（新機能）
- ロンドンおよび/またはニューヨークセッション中のみ取引
- ブローカーのサーバー時間に合わせたカスタマイズ可能なセッション時間
- 最高ボラティリティのためのロンドン/NY重複検出
- ダッシュボードに視覚的セッションステータス
- 低活動期間中のシグナルを自動ブロック

スプレッドフィルター（新機能）
- ピップ単位のリアルタイムスプレッド監視
- カスタマイズ可能な最大スプレッド閾値
- カラーコード付きスプレッド表示（緑/黄/赤）
- スプレッドが広すぎる場合シグナルをブロック
- スプレッドアラート通知

シグナルクールダウンシステム（新機能）
- シグナル後の過剰取引を防止
- 設定可能なクールダウン期間（バー数）
- コンテキストメッセージで残りクールダウンを表示
- リベンジトレードから保護

スキャルピング最適化エントリーシステム
- より浅いフィボナッチプルバックゾーン（23.6% - 50%）
- モメンタムベースを含む5つの確認タイプ
- 品質スコアリング：弱、中程度、強、プレミアム
- デフォルト1:1.5リスクリワード比率
- ATRベースのストップロス（短い10期間ATR）

強化ダッシュボード
- 現在のスキャルピングモード（SCALP/MICRO/FAST）
- HTF整合性付きトレンド方向
- セッションステータス（ASIAN/LONDON/NEW YORK/LDN-NY）
- カラーコード付きライブスプレッド表示
- セットアップ品質レーティング
- リアルタイムコンテキスト説明

こんな方に最適：
- M1-M15タイムフレームのスキャルパー
- セッション対応シグナルを求めるトレーダー
- 高スプレッドで損失を出している方
- 過剰取引してクールダウン保護が必要なトレーダー
- 機関品質のマイクロストラクチャー分析を求める方

全市場対応：FX、ゴールド、インデックス、暗号通貨

作者のその他のプロダクト
Trend Vision Pro
Miyambo Mumba
インディケータ
TrendVision Pro - クリーンなプロフェッショナル取引システム クリーンなデザイン。質の高いシグナル。プロフェッショナルな結果。 TrendVision Proは、チャートを乱雑にしないクリーンでモダンなインターフェースを持つプロフェッショナルなトレンド分析インジケーターです。 主な機能： • スマート高品質アロー - 多要素確認付きの高確率売買シグナルのみ • マルチタイムフレームパネル - M15、H1、H4、D1タイムフレームでのリアルタイムトレンド分析 • 自動フィボナッチレベル - 主要なリトレースメントレベルの自動計算（38.2%、50%、61.8%） • プロフェッショナルダッシュボード - トレンドの強さとMTFアライメントを表示するコンパクトで読みやすいパネル • ゼロリペイント - すべてのシグナルはバークローズ時に表示され、バックテストに完全に信頼できます • ボリューム確認 - 平均以上のボリュームを要求することで弱いシグナルをフィルタリング • クリーンなビジュアルデザイン - プロフェッショナルな色使い、圧倒的ではなく、目に優しい •
Trend Vision PRO SMC
Miyambo Mumba
インディケータ
HTF/LTFオーダーブロック、FVG、BOS検出、エントリー/SL/TPレベル、リアルタイムアラートを備えたプロ仕様のスマートマネーインジケーター。 FULL DESCRIPTION: VisionSMC Pro - プロフェッショナル・スマートマネー・コンセプト・インジケーター VisionSMC Proで機関投資家のようにトレードしましょう。MetaTrader 5で最も包括的なSMCインジケーターです。この強力なツールはスマートマネーの足跡を明らかにし、高確率のトレードセットアップを正確に特定するのに役立ちます。 主な機能 - マルチタイムフレーム分析：HTFバイアスとLTF執行を組み合わせた精密なエントリー - リアルオーダーブロック：ローソク足の実体分析で本物の機関オーダーブロックを検出 - フェアバリューギャップ (FVG)：価格の不均衡を自動的に識別 - 構造の破壊 (BOS/ChoCH)：市場構造の変化をリアルタイムで追跡 - プレミアム/ディスカウントゾーン：価格が安いか高いかを正確に把握 - エントリー、SL、TPレベル：カスタマイズ可能なリスク:リワ
Trend Vision Swing Pro
Miyambo Mumba
インディケータ
TrendVision Swing Pro - プロフェッショナルスイングトレード指標 Trend Vision Swing Proは、Trend Vision指標ファミリーのスイングトレード拡張版です。上位時間足の確認と正確なスイングエントリーを求めるトレーダーのために構築されました。 他との違い： チャートをシグナルで埋め尽くす基本的な指標とは異なり、TrendVision Swing Proはインテリジェントフィルタリングを使用して、高確率のセットアップのみを表示します。シグナルが表示される理由、またはブロックされる理由を説明するため、常に市場のコンテキストを理解できます。 主な機能： トレンド検出システム • トリプルEMAスタック（20/50/200）による明確なトレンド識別 • 構造ベースの確認：Higher High、Higher Low、Lower High、Lower Low • 上位時間足との整合性でトレンド逆行トレードをフィルタリング • トレンドに応じた背景色表示 スマート構造分析 • HH/HL/LH/LLラベル付きスイングポイントの自動検出 •
Trend Vision MTF Dashboard
Miyambo Mumba
インディケータ
TrendVision MTF Dashboard - マルチペア・マルチタイムフレームスキャナー このダッシュボードは、マルチタイムフレームのトレンド整合性、強度、取引準備状況を1つの明確なビューで表示することで、トレーダーが高確率の取引を即座に特定するのに役立ちます。 重要：これは意思決定支援ツールであり、自動売買システムではありません。情報に基づいた取引決定を行うための視覚的分析を提供します。 他との違い： トレンドの整合性を確認するためにチャート間を切り替えるのをやめましょう。TrendVision MTF Dashboardは、最大28シンボルを6タイムフレームで同時に表示し、カラーコード付きトレンドセル、信頼度スコア、すべてのタイムフレームが揃った時の即時アラートを提供します。 主な機能： マルチシンボル・マルチタイムフレーム分析 - 最大28ペアを同時監視 - 8タイムフレームの任意の組み合わせを選択（M1からW1） - 各タイムフレームは独立したトレンド状態を表示 - 上位タイムフレーム加重（H4/D1は2倍カウント） 信頼度スコアリングシステム - 各シ
