Trend Vision Scalper Pro
- インディケータ
- Miyambo Mumba
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
TrendVision Scalper Pro - プロフェッショナルスキャルピング指標
TrendVision Scalper Proは、TrendVision指標ファミリーの高速スキャルピング拡張版です。M1-M15タイムフレームで、インテリジェントなセッションとスプレッドフィルタリングを備えた高速マイクロストラクチャーシグナルを求めるトレーダー向けに構築されました。
他との違い：
ほとんどのスキャルピング指標は、ノイズの多いシグナルでチャートを埋め尽くします。TrendVision Scalper Proはスマートフィルタリングを使用 - アクティブな取引セッション中、スプレッドが許容範囲内、マイクロストラクチャーが上位タイムフレームと一致している場合にのみシグナルを出します。
主な機能：
高速マイクロストラクチャー検出
- 最適化されたEMAスタック（8/21/50）による高速トレンド識別
- マイクロHH/HL/LH/LL検出用3バールックバック
- 精度を犠牲にしない1バー確認
- 視覚的トレンドフロー用ストラクチャー接続線
セッションフィルター（新機能）
- ロンドンおよび/またはニューヨークセッション中のみ取引
- ブローカーのサーバー時間に合わせたカスタマイズ可能なセッション時間
- 最高ボラティリティのためのロンドン/NY重複検出
- ダッシュボードに視覚的セッションステータス
- 低活動期間中のシグナルを自動ブロック
スプレッドフィルター（新機能）
- ピップ単位のリアルタイムスプレッド監視
- カスタマイズ可能な最大スプレッド閾値
- カラーコード付きスプレッド表示（緑/黄/赤）
- スプレッドが広すぎる場合シグナルをブロック
- スプレッドアラート通知
シグナルクールダウンシステム（新機能）
- シグナル後の過剰取引を防止
- 設定可能なクールダウン期間（バー数）
- コンテキストメッセージで残りクールダウンを表示
- リベンジトレードから保護
スキャルピング最適化エントリーシステム
- より浅いフィボナッチプルバックゾーン（23.6% - 50%）
- モメンタムベースを含む5つの確認タイプ
- 品質スコアリング：弱、中程度、強、プレミアム
- デフォルト1:1.5リスクリワード比率
- ATRベースのストップロス（短い10期間ATR）
強化ダッシュボード
- 現在のスキャルピングモード（SCALP/MICRO/FAST）
- HTF整合性付きトレンド方向
- セッションステータス（ASIAN/LONDON/NEW YORK/LDN-NY）
- カラーコード付きライブスプレッド表示
- セットアップ品質レーティング
- リアルタイムコンテキスト説明
こんな方に最適：
- M1-M15タイムフレームのスキャルパー
- セッション対応シグナルを求めるトレーダー
- 高スプレッドで損失を出している方
- 過剰取引してクールダウン保護が必要なトレーダー
- 機関品質のマイクロストラクチャー分析を求める方
全市場対応：FX、ゴールド、インデックス、暗号通貨