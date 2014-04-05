Trend Vision Scalper Pro

TrendVision Scalper Pro - Professioneller Scalping-Indikator





TrendVision Scalper Pro ist die schnelle Scalping-Erweiterung der TrendVision-Indikatorfamilie, entwickelt fur Trader, die schnelle Mikro-Struktur-Signale mit intelligenter Sessions- und Spread-Filterung auf M1-M15 Zeitrahmen wunschen.





WAS IHN UNTERSCHEIDET:

Die meisten Scalping-Indikatoren uberfluten Ihr Chart mit verrauschten Signalen. TrendVision Scalper Pro nutzt intelligente Filterung - signalisiert nur wahrend aktiver Handelssitzungen, wenn Spreads akzeptabel sind und die Mikro-Struktur mit hoheren Zeitrahmen ubereinstimmt.





HAUPTFUNKTIONEN:





Schnelle Mikro-Struktur-Erkennung

- Optimierter EMA-Stack (8/21/50) fur schnelle Trenderkennung

- 3-Bar-Lookback fur Mikro HH/HL/LH/LL-Erkennung

- 1-Bar-Bestatigung fur Geschwindigkeit ohne Genauigkeitsverlust

- Struktur-Verbindungslinien fur visuellen Trendfluss





Sessions-Filter (NEU)

- Handeln nur wahrend London- und/oder New York-Sessions

- Anpassbare Sessionszeiten fur Ihre Broker-Serverzeit

- London/NY-Uberlappungserkennung fur hochste Volatilitat

- Visueller Sessionsstatus im Dashboard

- Blockiert automatisch Signale in Zeiten niedriger Aktivitat





Spread-Filter (NEU)

- Echtzeit-Spread-Uberwachung in Pips

- Anpassbarer maximaler Spread-Schwellenwert

- Farbcodierte Spread-Anzeige (grun/gelb/rot)

- Blockiert Signale bei zu breitem Spread

- Spread-Alarm-Benachrichtigungen





Signal-Abkuhlungssystem (NEU)

- Verhindert Uberhandeln nach Signalen

- Konfigurierbarer Abkuhlungszeitraum (Bars)

- Kontextmeldung zeigt verbleibende Abkuhlung

- Schutzt vor Rache-Trading





Scalping-optimiertes Einstiegssystem

- Flachere Fibonacci-Pullback-Zonen (23,6% - 50%)

- 5 Bestatigungstypen inklusive Momentum-basiert

- Qualitatsbewertung: Schwach, Moderat, Stark, PREMIUM

- Standard 1:1,5 Risiko-Ertrags-Verhaltnis

- ATR-basierter Stop Loss (kurzerer 10-Perioden-ATR)





Erweitertes Dashboard

- Aktueller Scalping-Modus (SCALP/MICRO/FAST)

- Trendrichtung mit HTF-Ausrichtung

- Sessionsstatus (ASIAN/LONDON/NEW YORK/LDN-NY)

- Live-Spread-Anzeige mit Farbcodierung

- Setup-Qualitatsrating

- Echtzeit-Kontext-Erklarungen





PERFEKT FUR:

- Scalper auf M1-M15 Zeitrahmen

- Trader, die sessions-bewusste Signale wollen

- Diejenigen, die Geld durch hohe Spreads verlieren

- Trader, die uberhandeln und Abkuhlungsschutz brauchen

- Jeden, der institutionelle Mikro-Struktur-Analyse will





Funktioniert auf allen Markten: Forex, Gold, Indizes, Krypto