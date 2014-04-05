Trend Vision Scalper Pro
- Indikatoren
- Miyambo Mumba
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
TrendVision Scalper Pro - Professioneller Scalping-Indikator
TrendVision Scalper Pro ist die schnelle Scalping-Erweiterung der TrendVision-Indikatorfamilie, entwickelt fur Trader, die schnelle Mikro-Struktur-Signale mit intelligenter Sessions- und Spread-Filterung auf M1-M15 Zeitrahmen wunschen.
WAS IHN UNTERSCHEIDET:
Die meisten Scalping-Indikatoren uberfluten Ihr Chart mit verrauschten Signalen. TrendVision Scalper Pro nutzt intelligente Filterung - signalisiert nur wahrend aktiver Handelssitzungen, wenn Spreads akzeptabel sind und die Mikro-Struktur mit hoheren Zeitrahmen ubereinstimmt.
HAUPTFUNKTIONEN:
Schnelle Mikro-Struktur-Erkennung
- Optimierter EMA-Stack (8/21/50) fur schnelle Trenderkennung
- 3-Bar-Lookback fur Mikro HH/HL/LH/LL-Erkennung
- 1-Bar-Bestatigung fur Geschwindigkeit ohne Genauigkeitsverlust
- Struktur-Verbindungslinien fur visuellen Trendfluss
Sessions-Filter (NEU)
- Handeln nur wahrend London- und/oder New York-Sessions
- Anpassbare Sessionszeiten fur Ihre Broker-Serverzeit
- London/NY-Uberlappungserkennung fur hochste Volatilitat
- Visueller Sessionsstatus im Dashboard
- Blockiert automatisch Signale in Zeiten niedriger Aktivitat
Spread-Filter (NEU)
- Echtzeit-Spread-Uberwachung in Pips
- Anpassbarer maximaler Spread-Schwellenwert
- Farbcodierte Spread-Anzeige (grun/gelb/rot)
- Blockiert Signale bei zu breitem Spread
- Spread-Alarm-Benachrichtigungen
Signal-Abkuhlungssystem (NEU)
- Verhindert Uberhandeln nach Signalen
- Konfigurierbarer Abkuhlungszeitraum (Bars)
- Kontextmeldung zeigt verbleibende Abkuhlung
- Schutzt vor Rache-Trading
Scalping-optimiertes Einstiegssystem
- Flachere Fibonacci-Pullback-Zonen (23,6% - 50%)
- 5 Bestatigungstypen inklusive Momentum-basiert
- Qualitatsbewertung: Schwach, Moderat, Stark, PREMIUM
- Standard 1:1,5 Risiko-Ertrags-Verhaltnis
- ATR-basierter Stop Loss (kurzerer 10-Perioden-ATR)
Erweitertes Dashboard
- Aktueller Scalping-Modus (SCALP/MICRO/FAST)
- Trendrichtung mit HTF-Ausrichtung
- Sessionsstatus (ASIAN/LONDON/NEW YORK/LDN-NY)
- Live-Spread-Anzeige mit Farbcodierung
- Setup-Qualitatsrating
- Echtzeit-Kontext-Erklarungen
PERFEKT FUR:
- Scalper auf M1-M15 Zeitrahmen
- Trader, die sessions-bewusste Signale wollen
- Diejenigen, die Geld durch hohe Spreads verlieren
- Trader, die uberhandeln und Abkuhlungsschutz brauchen
- Jeden, der institutionelle Mikro-Struktur-Analyse will
Funktioniert auf allen Markten: Forex, Gold, Indizes, Krypto