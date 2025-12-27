Trend Vision Scalper Pro
- Indicateurs
- Miyambo Mumba
- Version: 1.0
- Activations: 5
TrendVision Scalper Pro - Indicateur Professionnel de Scalping
TrendVision Scalper Pro est l'extension de scalping rapide de la famille d'indicateurs TrendVision, concue pour les traders qui veulent des signaux de micro-structure rapides avec un filtrage intelligent des sessions et du spread sur les unites de temps M1-M15.
CE QUI LE REND DIFFERENT:
La plupart des indicateurs de scalping inondent votre graphique de signaux bruyants. TrendVision Scalper Pro utilise un filtrage intelligent - il ne signale que pendant les sessions de trading actives, quand les spreads sont acceptables, et quand la micro-structure s'aligne avec les unites de temps superieures.
FONCTIONNALITES PRINCIPALES:
Detection Rapide de Micro-Structure
- Stack d'EMAs optimise (8/21/50) pour identification rapide de tendance
- Lookback de 3 barres pour detection micro HH/HL/LH/LL
- Confirmation de 1 barre pour la vitesse sans sacrifier la precision
- Lignes de connexion de structure pour flux visuel de tendance
Filtre de Sessions (NOUVEAU)
- Tradez uniquement pendant les sessions de Londres et/ou New York
- Heures de session personnalisables pour votre broker
- Detection du chevauchement Londres/NY pour volatilite maximale
- Statut de session visuel dans le panneau
- Bloque automatiquement les signaux en periodes de faible activite
Filtre de Spread (NOUVEAU)
- Surveillance du spread en temps reel en pips
- Seuil de spread maximum personnalisable
- Affichage du spread avec code couleur (vert/jaune/rouge)
- Bloque les signaux quand le spread est trop large
- Notifications d'alerte de spread
Systeme de Refroidissement des Signaux (NOUVEAU)
- Previent le surtrading apres les signaux
- Periode de refroidissement configurable (barres)
- Message de contexte montre le refroidissement restant
- Protege contre le trading de vengeance
Systeme d'Entree Optimise pour Scalping
- Zones de retracement Fibonacci moins profondes (23,6% - 50%)
- 5 types de confirmation incluant base sur le Momentum
- Notation de qualite: Faible, Modere, Fort, PREMIUM
- Ratio risque-recompense 1:1,5 par defaut
- Stop loss base sur ATR (ATR de 10 periodes plus court)
Panneau Ameliore
- Mode de scalping actuel (SCALP/MICRO/FAST)
- Direction de tendance avec alignement HTF
- Statut de session (ASIAN/LONDON/NEW YORK/LDN-NY)
- Affichage du spread en direct avec code couleur
- Rating de qualite du setup
- Explications de contexte en temps reel
PARFAIT POUR:
- Les scalpers sur unites de temps M1-M15
- Les traders qui veulent des signaux conscients des sessions
- Ceux qui perdent de l'argent a cause des spreads eleves
- Les traders qui surtradent et ont besoin de protection de refroidissement
- Tous ceux qui veulent une analyse de micro-structure de qualite institutionnelle
Fonctionne sur tous les marches: Forex, Or, Indices, Crypto