Trend Vision Scalper Pro

TrendVision Scalper Pro - Indicateur Professionnel de Scalping





TrendVision Scalper Pro est l'extension de scalping rapide de la famille d'indicateurs TrendVision, concue pour les traders qui veulent des signaux de micro-structure rapides avec un filtrage intelligent des sessions et du spread sur les unites de temps M1-M15.





CE QUI LE REND DIFFERENT:

La plupart des indicateurs de scalping inondent votre graphique de signaux bruyants. TrendVision Scalper Pro utilise un filtrage intelligent - il ne signale que pendant les sessions de trading actives, quand les spreads sont acceptables, et quand la micro-structure s'aligne avec les unites de temps superieures.





FONCTIONNALITES PRINCIPALES:





Detection Rapide de Micro-Structure

- Stack d'EMAs optimise (8/21/50) pour identification rapide de tendance

- Lookback de 3 barres pour detection micro HH/HL/LH/LL

- Confirmation de 1 barre pour la vitesse sans sacrifier la precision

- Lignes de connexion de structure pour flux visuel de tendance





Filtre de Sessions (NOUVEAU)

- Tradez uniquement pendant les sessions de Londres et/ou New York

- Heures de session personnalisables pour votre broker

- Detection du chevauchement Londres/NY pour volatilite maximale

- Statut de session visuel dans le panneau

- Bloque automatiquement les signaux en periodes de faible activite





Filtre de Spread (NOUVEAU)

- Surveillance du spread en temps reel en pips

- Seuil de spread maximum personnalisable

- Affichage du spread avec code couleur (vert/jaune/rouge)

- Bloque les signaux quand le spread est trop large

- Notifications d'alerte de spread





Systeme de Refroidissement des Signaux (NOUVEAU)

- Previent le surtrading apres les signaux

- Periode de refroidissement configurable (barres)

- Message de contexte montre le refroidissement restant

- Protege contre le trading de vengeance





Systeme d'Entree Optimise pour Scalping

- Zones de retracement Fibonacci moins profondes (23,6% - 50%)

- 5 types de confirmation incluant base sur le Momentum

- Notation de qualite: Faible, Modere, Fort, PREMIUM

- Ratio risque-recompense 1:1,5 par defaut

- Stop loss base sur ATR (ATR de 10 periodes plus court)





Panneau Ameliore

- Mode de scalping actuel (SCALP/MICRO/FAST)

- Direction de tendance avec alignement HTF

- Statut de session (ASIAN/LONDON/NEW YORK/LDN-NY)

- Affichage du spread en direct avec code couleur

- Rating de qualite du setup

- Explications de contexte en temps reel





PARFAIT POUR:

- Les scalpers sur unites de temps M1-M15

- Les traders qui veulent des signaux conscients des sessions

- Ceux qui perdent de l'argent a cause des spreads eleves

- Les traders qui surtradent et ont besoin de protection de refroidissement

- Tous ceux qui veulent une analyse de micro-structure de qualite institutionnelle





Fonctionne sur tous les marches: Forex, Or, Indices, Crypto



