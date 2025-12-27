Trend Vision Scalper Pro
- Göstergeler
- Miyambo Mumba
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
TrendVision Scalper Pro - Profesyonel Scalping Gostergesi
TrendVision Scalper Pro, M1-M15 zaman dilimlerinde akilli seans ve spread filtreleme ile hizli mikro-yapi sinyalleri isteyen traderlar icin tasarlanmis TrendVision gosterge ailesinin hizli scalping uzantisidir.
FARKI NEDIR:
Cogu scalping gostergesi grafiginizi gurultulu sinyallerle doldurur. TrendVision Scalper Pro akilli filtreleme kullanir - sadece aktif islem seanslarinda, spreadler kabul edilebilir oldugunda ve mikro-yapi ust zaman dilimleriyle uyumlu oldugunda sinyal verir.
TEMEL OZELLIKLER:
Hizli Mikro-Yapi Algilama
- Hizli trend tanimlamasi icin optimize EMA yigini (8/21/50)
- Mikro HH/HL/LH/LL algilamasi icin 3 bar geriye bakis
- Dogrulugu feda etmeden hiz icin 1 bar onay
- Gorsel trend akisi icin yapi baglanti cizgileri
Seans Filtresi (YENI)
- Sadece Londra ve/veya New York seanslarinda islem yapin
- Brokerinizin sunucu saatine gore ozellestirilebilir seans saatleri
- Maksimum volatilite icin Londra/NY cakisma algilamasi
- Panelde gorsel seans durumu
- Dusuk aktivite donemlerinde sinyalleri otomatik engeller
Spread Filtresi (YENI)
- Pip cinsinden gercek zamanli spread izleme
- Ozellestirilebilir maksimum spread esigi
- Renk kodlu spread gorunumu (yesil/sari/kirmizi)
- Spread cok genis oldugunda sinyalleri engeller
- Spread uyari bildirimleri
Sinyal Sogutma Sistemi (YENI)
- Sinyallerden sonra asiri islemi onler
- Yapilandirabilir sogutma suresi (bar)
- Baglam mesaji kalan sogutmayi gosterir
- Intikam isleminden korur
Scalping Optimize Giris Sistemi
- Daha sig Fibonacci geri cekilme bolgeleri (%23,6 - %50)
- Momentum tabanli dahil 5 onay turu
- Kalite puanlamasi: Zayif, Orta, Guclu, PREMIUM
- Varsayilan 1:1,5 risk-odul orani
- ATR tabanli stop loss (daha kisa 10 periyot ATR)
Gelistirilmis Panel
- Mevcut scalping modu (SCALP/MICRO/FAST)
- HTF hizalamasi ile trend yonu
- Seans durumu (ASIAN/LONDON/NEW YORK/LDN-NY)
- Renk kodlu canli spread gorunumu
- Kurulum kalite derecesi
- Gercek zamanli baglam aciklamalari
KIMLER ICIN IDEAL:
- M1-M15 zaman dilimlerinde scalperlar
- Seans farkindaliği olan sinyaller isteyen traderlar
- Yuksek spreadlerden para kaybedenler
- Asiri islem yapan ve sogutma korumasina ihtiyac duyan traderlar
- Kurumsal kalitede mikro-yapi analizi isteyen herkes
Tum pazarlarda calisir: Forex, Altin, Endeksler, Kripto