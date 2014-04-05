Trend Vision Scalper Pro

TrendVision Scalper Pro - 专业剥头皮指标

TrendVision Scalper Pro 是 TrendVision 指标系列的快节奏剥头皮扩展版，专为需要在M1-M15时间框架上获得快速微观结构信号、智能交易时段和点差过滤的交易者打造。

与众不同之处：
大多数剥头皮指标会用嘈杂的信号充斥您的图表。TrendVision Scalper Pro使用智能过滤——它只在活跃交易时段、点差可接受、且微观结构与高时间框架一致时才发出信号。

核心功能：

快速微观结构检测
- 优化的EMA组合（8/21/50）快速识别趋势
- 3根K线回溯检测微观HH/HL/LH/LL
- 1根K线确认，快速且不牺牲准确性
- 结构连接线可视化趋势流向

交易时段过滤（新功能）
- 仅在伦敦和/或纽约时段交易
- 可自定义经纪商服务器时间的时段
- 伦敦/纽约重叠检测获取最高波动性
- 仪表板显示时段状态
- 低活跃期自动阻止信号

点差过滤（新功能）
- 实时点差监控（点数）
- 可自定义最大点差阈值
- 颜色编码点差显示（绿/黄/红）
- 点差过大时阻止信号
- 点差警报通知

信号冷却系统（新功能）
- 防止信号后过度交易
- 可配置冷却期（K线数）
- 上下文消息显示剩余冷却时间
- 防止报复性交易

剥头皮优化入场系统
- 较浅的斐波那契回撤区域（23.6% - 50%）
- 5种确认类型，包括动量确认
- 质量评分：弱、中等、强、高级
- 默认1:1.5风险回报比
- 基于ATR的止损（较短的10周期ATR）

增强仪表板
- 当前剥头皮模式（SCALP/MICRO/FAST）
- 趋势方向与HTF对齐
- 时段状态（亚洲/伦敦/纽约/伦敦-纽约）
- 实时点差显示带颜色编码
- 交易机会质量评级
- 实时上下文解释

适合人群：
- M1-M15时间框架的剥头皮交易者
- 需要时段感知信号的交易者
- 因高点差亏钱的交易者
- 过度交易需要冷却保护的交易者
- 想要机构级微观结构分析的人

适用于所有市场：外汇、黄金、指数、加密货币
