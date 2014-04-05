Trend Vision Scalper Pro
- Indicatori
- Miyambo Mumba
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
TrendVision Scalper Pro - Indicatore Professionale di Scalping
TrendVision Scalper Pro e l'estensione di scalping veloce della famiglia di indicatori TrendVision, costruito per i trader che vogliono segnali rapidi di micro-struttura con filtraggio intelligente di sessioni e spread su timeframe M1-M15.
COSA LO RENDE DIVERSO:
La maggior parte degli indicatori di scalping inonda il grafico con segnali rumorosi. TrendVision Scalper Pro usa filtraggio intelligente - segnala solo durante sessioni di trading attive, quando gli spread sono accettabili, e quando la micro-struttura si allinea con timeframe superiori.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
Rilevamento Rapido di Micro-Struttura
- Stack di EMA ottimizzato (8/21/50) per identificazione rapida del trend
- Lookback di 3 barre per rilevamento micro HH/HL/LH/LL
- Conferma di 1 barra per velocita senza sacrificare precisione
- Linee di connessione struttura per flusso visivo del trend
Filtro Sessioni (NUOVO)
- Opera solo durante sessioni di Londra e/o New York
- Orari di sessione personalizzabili per il tuo broker
- Rilevamento sovrapposizione Londra/NY per massima volatilita
- Stato sessione visivo nel pannello
- Blocca automaticamente segnali in periodi di bassa attivita
Filtro Spread (NUOVO)
- Monitoraggio spread in tempo reale in pip
- Soglia massima spread personalizzabile
- Display spread con codice colore (verde/giallo/rosso)
- Blocca segnali quando spread e troppo ampio
- Notifiche allarme spread
Sistema di Raffreddamento Segnali (NUOVO)
- Previene overtrading dopo segnali
- Periodo di raffreddamento configurabile (barre)
- Messaggio di contesto mostra raffreddamento rimanente
- Protegge contro trading di vendetta
Sistema di Ingresso Ottimizzato per Scalping
- Zone di ritracciamento Fibonacci piu superficiali (23,6% - 50%)
- 5 tipi di conferma incluso basato su Momentum
- Punteggio qualita: Debole, Moderato, Forte, PREMIUM
- Rapporto rischio-rendimento 1:1,5 predefinito
- Stop loss basato su ATR (ATR di 10 periodi piu corto)
Pannello Migliorato
- Modalita scalping attuale (SCALP/MICRO/FAST)
- Direzione trend con allineamento HTF
- Stato sessione (ASIAN/LONDON/NEW YORK/LDN-NY)
- Display spread in tempo reale con codice colore
- Rating qualita setup
- Spiegazioni di contesto in tempo reale
PERFETTO PER:
- Scalper su timeframe M1-M15
- Trader che vogliono segnali consapevoli delle sessioni
- Chi perde soldi per spread alti
- Trader che overtradano e hanno bisogno di protezione raffreddamento
- Chiunque voglia analisi di micro-struttura di qualita istituzionale
Funziona su tutti i mercati: Forex, Oro, Indici, Crypto