Trend Vision Scalper Pro
- Indicadores
- Miyambo Mumba
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
TrendVision Scalper Pro - Indicador Profesional de Scalping
TrendVision Scalper Pro es la extension de scalping rapido de la familia de indicadores TrendVision, disenado para traders que quieren senales de micro-estructura rapidas con filtrado inteligente de sesiones y spread en marcos temporales M1-M15.
LO QUE LO HACE DIFERENTE:
La mayoria de indicadores de scalping inundan tu grafico con senales ruidosas. TrendVision Scalper Pro usa filtrado inteligente - solo senala durante sesiones de trading activas, cuando los spreads son aceptables, y cuando la micro-estructura se alinea con marcos temporales superiores.
CARACTERISTICAS PRINCIPALES:
Deteccion Rapida de Micro-Estructura
- Stack de EMAs optimizado (8/21/50) para identificacion rapida de tendencia
- Lookback de 3 barras para deteccion micro HH/HL/LH/LL
- Confirmacion de 1 barra para velocidad sin sacrificar precision
- Lineas conectoras de estructura para flujo visual de tendencia
Filtro de Sesiones (NUEVO)
- Opera solo durante sesiones de Londres y/o Nueva York
- Horas de sesion personalizables para tu broker
- Deteccion de solapamiento Londres/NY para maxima volatilidad
- Estado de sesion visual en panel
- Bloquea senales automaticamente en periodos de baja actividad
Filtro de Spread (NUEVO)
- Monitoreo de spread en tiempo real en pips
- Umbral maximo de spread personalizable
- Display de spread con codigo de colores (verde/amarillo/rojo)
- Bloquea senales cuando el spread es muy amplio
- Notificaciones de alerta de spread
Sistema de Enfriamiento de Senales (NUEVO)
- Previene sobreoperacion despues de senales
- Periodo de enfriamiento configurable (barras)
- Mensaje de contexto muestra enfriamiento restante
- Protege contra trading de venganza
Sistema de Entrada Optimizado para Scalping
- Zonas de retroceso Fibonacci mas superficiales (23.6% - 50%)
- 5 tipos de confirmacion incluyendo basado en Momentum
- Puntuacion de calidad: Debil, Moderado, Fuerte, PREMIUM
- Ratio riesgo-recompensa 1:1.5 por defecto
- Stop loss basado en ATR (ATR de 10 periodos mas corto)
Panel Mejorado
- Modo de scalping actual (SCALP/MICRO/FAST)
- Direccion de tendencia con alineacion HTF
- Estado de sesion (ASIAN/LONDON/NEW YORK/LDN-NY)
- Display de spread en vivo con codigo de colores
- Rating de calidad del setup
- Explicaciones de contexto en tiempo real
PERFECTO PARA:
- Scalpers en marcos temporales M1-M15
- Traders que quieren senales conscientes de sesion
- Aquellos que pierden dinero por spreads altos
- Traders que sobreoperan y necesitan proteccion de enfriamiento
- Cualquiera que quiera analisis de micro-estructura de calidad institucional
Funciona en todos los mercados: Forex, Oro, Indices, Crypto