Trend Vision Scalper Pro

TrendVision Scalper Pro - Indicador Profesional de Scalping





TrendVision Scalper Pro es la extension de scalping rapido de la familia de indicadores TrendVision, disenado para traders que quieren senales de micro-estructura rapidas con filtrado inteligente de sesiones y spread en marcos temporales M1-M15.





LO QUE LO HACE DIFERENTE:

La mayoria de indicadores de scalping inundan tu grafico con senales ruidosas. TrendVision Scalper Pro usa filtrado inteligente - solo senala durante sesiones de trading activas, cuando los spreads son aceptables, y cuando la micro-estructura se alinea con marcos temporales superiores.





CARACTERISTICAS PRINCIPALES:





Deteccion Rapida de Micro-Estructura

- Stack de EMAs optimizado (8/21/50) para identificacion rapida de tendencia

- Lookback de 3 barras para deteccion micro HH/HL/LH/LL

- Confirmacion de 1 barra para velocidad sin sacrificar precision

- Lineas conectoras de estructura para flujo visual de tendencia





Filtro de Sesiones (NUEVO)

- Opera solo durante sesiones de Londres y/o Nueva York

- Horas de sesion personalizables para tu broker

- Deteccion de solapamiento Londres/NY para maxima volatilidad

- Estado de sesion visual en panel

- Bloquea senales automaticamente en periodos de baja actividad





Filtro de Spread (NUEVO)

- Monitoreo de spread en tiempo real en pips

- Umbral maximo de spread personalizable

- Display de spread con codigo de colores (verde/amarillo/rojo)

- Bloquea senales cuando el spread es muy amplio

- Notificaciones de alerta de spread





Sistema de Enfriamiento de Senales (NUEVO)

- Previene sobreoperacion despues de senales

- Periodo de enfriamiento configurable (barras)

- Mensaje de contexto muestra enfriamiento restante

- Protege contra trading de venganza





Sistema de Entrada Optimizado para Scalping

- Zonas de retroceso Fibonacci mas superficiales (23.6% - 50%)

- 5 tipos de confirmacion incluyendo basado en Momentum

- Puntuacion de calidad: Debil, Moderado, Fuerte, PREMIUM

- Ratio riesgo-recompensa 1:1.5 por defecto

- Stop loss basado en ATR (ATR de 10 periodos mas corto)





Panel Mejorado

- Modo de scalping actual (SCALP/MICRO/FAST)

- Direccion de tendencia con alineacion HTF

- Estado de sesion (ASIAN/LONDON/NEW YORK/LDN-NY)

- Display de spread en vivo con codigo de colores

- Rating de calidad del setup

- Explicaciones de contexto en tiempo real





PERFECTO PARA:

- Scalpers en marcos temporales M1-M15

- Traders que quieren senales conscientes de sesion

- Aquellos que pierden dinero por spreads altos

- Traders que sobreoperan y necesitan proteccion de enfriamiento

- Cualquiera que quiera analisis de micro-estructura de calidad institucional





Funciona en todos los mercados: Forex, Oro, Indices, Crypto