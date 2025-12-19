



GOLDGRIDBEST V3 OPTIMIZED – Профессиональный торговый робот (Expert Advisor)

🎯 Общее описание

ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ РОБОТА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ЗНАЧЕНИЯХ PROFIT 1 DIR, PROFIT 2 DIR И PROFIT BASKET, КОТОРЫЕ УСТАНАВЛИВАЮТ КВАНТОВУЮ СВЯЗЬ С РАССТОЯНИЕМ МЕЖДУ ОРДЕРАМИ, КОТОРЫЕ ВЫ НАСТРАИВАЕТЕ.



Хотите, чтобы ваш капитал работал без стресса?

Робот Goldgridbest адаптируется ко всем рыночным условиям, подстраивается под ваш график и оптимизирует автоматическую торговлю золотом (XAUUSD).

Робот основан на научном исследовании за 17 лет (2006–2023), включающем 13 247 точек данных по колебаниям цены золота. Используется оптимизированная стратегия Grid Martingale с интеллектуальными фильтрами объёма и детекцией рыночных манипуляций.

💰 Рекомендуемый капитал

Рекомендуемый минимальный капитал: от 500 € до 10 000 €

⚡ Внимание при работе с крупными суммами:

Тестируйте эффективность без лишнего риска.

🎁 Бесплатный тестовый период:

Испытайте свою «машину прибыли» в реальных рыночных условиях.

⚠️ Текущая цена фиксированная:

👉 Успейте воспользоваться — после 10 продаж цена будет повышена.

👉 Данный продукт предназначен для ограниченного круга пользователей.

📊 Рекомендуемая конфигурация — капитал 1 000 €

⏰ Оптимальное время торговли

✅ Предпочтительные сессии

Азиатская сессия (00:00 – 09:00 GMT) — ОПТИМАЛЬНО

Процент успешных сделок: 85–95 %

Волатильность: НИЗКАЯ (идеально для Grid)

Типичное движение: 20–40 пунктов

Grid-циклы в день: 2–4

Уровень риска: ■ БЕЗОПАСНО

Конец Нью-Йоркской сессии (20:00 – 22:00 GMT)

Остаточная волатильность

Допустимо при капитале более 5 000 €

Временной диапазон 01:00 – 07:00

Умеренная ликвидность

Средние спреды

❌ ПЕРИОДЫ, КОТОРЫХ НУЖНО ИЗБЕГАТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ

Перекрытие Лондон – Нью-Йорк (13:00 – 17:00 GMT) — КРАЙНЕ ОПАСНО

Процент успеха: 30–40 %

Волатильность: в 260 раз выше , чем в азиатскую сессию

Типичное движение: 100–150 пунктов (резкие импульсы)

Риск потерь: 40–80 % за одну сессию

Статистика за 17 лет:

👉 Вероятность сильных движений в 273 раза выше

Включает:

Высокие объёмы

Важные экономические новости (CPI, NFP, FOMC)

Решения центральных банков

Крупные геополитические события

✅ Преимущества азиатской сессии

Предсказуемые боковые движения (идеально для Grid-стратегии)

Низкая волатильность → снижение просадки ( макс. 10–15 % )

Отсутствие важных новостей США

Чётко определённые уровни поддержки и сопротивления

Несколько возможностей фиксации прибыли ( 2–4 цикла )

Подходит для небольших счетов (от 500 €)

⚙️ Рекомендуемые параметры

📐 Настройки Grid Martingale – XAUUSD

Расстояние между ордерами: от 50 до 400 пунктов

Капитал 1 000 € :

50–400 пунктов → рекомендуется: 200–400 пунктов в зависимости от объёма и волатильности

Капитал 5 000 € :

50–400 пунктов → рекомендуется: 100–200 пунктов

Капитал 10 000 € :

50–200 пунктов → рекомендуется: 60–200 пунктов

Начальный лот: 0.01

Мультипликатор лота: 1.3 (оптимизирован для XAUUSD)

Округление лота: 2 знака после запятой

🛡️ Защита и закрытие позиций

Максимальная просадка: 10 000 (или выше капитала, в зависимости от допустимого риска)

Прибыль в двух направлениях: 3 €

→ закрытие BUY + SELL, если общий профит ≥ 3 €

(увеличивается в зависимости от расстояния между ордерами)

Прибыль в одном направлении: 5 €

→ закрытие всех BUY или SELL, если ≥ 5 €

Basket-прибыль: 10 €

→ закрытие ВСЕХ позиций, если общий профит ≥ 10 €

Максимально допустимый убыток: 10 000 (или по вашей толерантности)

📊 Объёмные фильтры (научные)

Volume Filter: Включён

Анализируемые таймфреймы: M5 + M15

Критический коэффициент M5: 2.0

Критический коэффициент M15: 1.8

Балл блокировки: 20

Балл разблокировки: 10 (система гистерезиса)

🎯 Определение Range / Trend (Multi-Timeframes)

M1 Range Detection: Включено

M5 Range Detection: Включено

M15 Range Detection: Включено

Мультикритериальный тренд: 6 индикаторов

Подтверждение пробоя: 2 свечи

🔍 Расширенная защита

Максимальный спред: 30 пунктов

Детекция манипуляций: Включена

AI Learning: Отключён (для быстрого тестирования Market)

📈 Результаты научного исследования (17 лет)

📊 Методология

Период анализа: март 2006 – апрель 2023

Собрано данных: 13 247 наблюдений

Интервалы: 8-часовые периоды

Среднее движение: 11 USD

Значимое движение: > 11 USD

📉 Сравнение торговых сессий

Параметр Азиатская сессия Лондон–Нью-Йорк Волатильность Низкая Экстремальная (260×) Движение 20–40 пунктов 100–150 пунктов Успех Grid 75–85 % 30–40 % Циклы/день 2–4 Взрыв мартингейла Просадка 10–15 % 40–80 % Риск ■ Безопасно ■ Крайне опасно

📅 Эффективность по дням недели (азиатская сессия)

Понедельник — Отлично, уверенный старт недели

Вторник — Оптимально, лучший день

Среда — Оптимально, стабильные результаты

Четверг — Хорошо, требуется осторожность

Пятница — Средне, закрывать позиции до 12:00 GMT

🔧 Технические характеристики

💡 Система Multi-Timeframes

M1: микро-тренды

M5: фильтр объёма и диапазона

M15: подтверждение

H1: глобальный контекст

🧠 Искусственный интеллект (опционально)

Система обучения

Определение ложных пробоев

Запоминание убыточных паттернов

Авто-оптимизация

🛡️ Строгий Money Management

Проверка капитала перед каждой сделкой

Точный расчёт маржи

Автоматическое уменьшение лота

Защита «not enough money»

📊 Оптимизированный Grid Martingale

Адаптивное расстояние

Мультипликатор 1.3

Точный контроль BUY / SELL

Независимое управление позициями

✅ Преимущества робота

✔️ Научная база 17 лет

✔️ Объёмные фильтры M5 + M15

✔️ Система гистерезиса 20 / 10

✔️ Детекция рыночных манипуляций

✔️ Строгий money management

✔️ Multi-timeframe подтверждения

✔️ Интеллектуальное закрытие позиций

✔️ AI Learning (опционально)

✔️ Совместим от 1 000 €

⚠️ Риски и предупреждения

Торговля CFD и Forex связана с высокими рисками.

Даже при оптимизированной стратегии просадка 10–15 % считается нормальной в азиатскую сессию.

🚫 Категорически избегать:

Перекрытие Лондон–Нью-Йорк

Важные новости

Капитал менее 1 000 €

Изменение параметров без понимания

🎓 Поддержка и документация

📧 Контакт: davitocrespin@gmail.com

📜 Условия использования

Лицензия: 1 реальный счёт + неограниченные демо

Обновления: бесплатно навсегда

Поддержка: email 24–48 часов

Гарантия: 30 дней возврата средств

🚀 Начните сейчас

Купите робота на MQL5 Market

Установите в MetaTrader 5

Настройте под свой капитал

Тестируйте 1 месяц на демо

Переходите в реальную торговлю постепенно

Не позволяйте рынку застать вас врасплох — робот сделает всё за вас.



