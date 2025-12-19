Goldgridbest
GOLDGRIDBEST V3 OPTIMIZED – Профессиональный торговый робот (Expert Advisor)
🎯 Общее описание
ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ РОБОТА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ЗНАЧЕНИЯХ PROFIT 1 DIR, PROFIT 2 DIR И PROFIT BASKET, КОТОРЫЕ УСТАНАВЛИВАЮТ КВАНТОВУЮ СВЯЗЬ С РАССТОЯНИЕМ МЕЖДУ ОРДЕРАМИ, КОТОРЫЕ ВЫ НАСТРАИВАЕТЕ.
Хотите, чтобы ваш капитал работал без стресса?
Робот Goldgridbest адаптируется ко всем рыночным условиям, подстраивается под ваш график и оптимизирует автоматическую торговлю золотом (XAUUSD).
Робот основан на научном исследовании за 17 лет (2006–2023), включающем 13 247 точек данных по колебаниям цены золота. Используется оптимизированная стратегия Grid Martingale с интеллектуальными фильтрами объёма и детекцией рыночных манипуляций.
💰 Рекомендуемый капитал
Рекомендуемый минимальный капитал: от 500 € до 10 000 €
⚡ Внимание при работе с крупными суммами:
Тестируйте эффективность без лишнего риска.
🎁 Бесплатный тестовый период:
Испытайте свою «машину прибыли» в реальных рыночных условиях.
⚠️ Текущая цена фиксированная:
👉 Успейте воспользоваться — после 10 продаж цена будет повышена.
👉 Данный продукт предназначен для ограниченного круга пользователей.
📊 Рекомендуемая конфигурация — капитал 1 000 €
⏰ Оптимальное время торговли
✅ Предпочтительные сессии
Азиатская сессия (00:00 – 09:00 GMT) — ОПТИМАЛЬНО
-
Процент успешных сделок: 85–95 %
-
Волатильность: НИЗКАЯ (идеально для Grid)
-
Типичное движение: 20–40 пунктов
-
Grid-циклы в день: 2–4
-
Уровень риска: ■ БЕЗОПАСНО
Конец Нью-Йоркской сессии (20:00 – 22:00 GMT)
-
Остаточная волатильность
-
Допустимо при капитале более 5 000 €
Временной диапазон 01:00 – 07:00
-
Умеренная ликвидность
-
Средние спреды
❌ ПЕРИОДЫ, КОТОРЫХ НУЖНО ИЗБЕГАТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
Перекрытие Лондон – Нью-Йорк (13:00 – 17:00 GMT) — КРАЙНЕ ОПАСНО
-
Процент успеха: 30–40 %
-
Волатильность: в 260 раз выше, чем в азиатскую сессию
-
Типичное движение: 100–150 пунктов (резкие импульсы)
-
Риск потерь: 40–80 % за одну сессию
-
Статистика за 17 лет:
👉 Вероятность сильных движений в 273 раза выше
Включает:
-
Высокие объёмы
-
Важные экономические новости (CPI, NFP, FOMC)
-
Решения центральных банков
-
Крупные геополитические события
✅ Преимущества азиатской сессии
-
Предсказуемые боковые движения (идеально для Grid-стратегии)
-
Низкая волатильность → снижение просадки (макс. 10–15 %)
-
Отсутствие важных новостей США
-
Чётко определённые уровни поддержки и сопротивления
-
Несколько возможностей фиксации прибыли (2–4 цикла)
-
Подходит для небольших счетов (от 500 €)
⚙️ Рекомендуемые параметры
📐 Настройки Grid Martingale – XAUUSD
Расстояние между ордерами: от 50 до 400 пунктов
-
Капитал 1 000 €:
50–400 пунктов → рекомендуется: 200–400 пунктов в зависимости от объёма и волатильности
-
Капитал 5 000 €:
50–400 пунктов → рекомендуется: 100–200 пунктов
-
Капитал 10 000 €:
50–200 пунктов → рекомендуется: 60–200 пунктов
-
Начальный лот: 0.01
-
Мультипликатор лота: 1.3 (оптимизирован для XAUUSD)
-
Округление лота: 2 знака после запятой
🛡️ Защита и закрытие позиций
-
Максимальная просадка: 10 000 (или выше капитала, в зависимости от допустимого риска)
-
Прибыль в двух направлениях: 3 €
→ закрытие BUY + SELL, если общий профит ≥ 3 €
(увеличивается в зависимости от расстояния между ордерами)
-
Прибыль в одном направлении: 5 €
→ закрытие всех BUY или SELL, если ≥ 5 €
-
Basket-прибыль: 10 €
→ закрытие ВСЕХ позиций, если общий профит ≥ 10 €
-
Максимально допустимый убыток: 10 000 (или по вашей толерантности)
📊 Объёмные фильтры (научные)
-
Volume Filter: Включён
-
Анализируемые таймфреймы: M5 + M15
-
Критический коэффициент M5: 2.0
-
Критический коэффициент M15: 1.8
-
Балл блокировки: 20
-
Балл разблокировки: 10 (система гистерезиса)
🎯 Определение Range / Trend (Multi-Timeframes)
-
M1 Range Detection: Включено
-
M5 Range Detection: Включено
-
M15 Range Detection: Включено
-
Мультикритериальный тренд: 6 индикаторов
-
Подтверждение пробоя: 2 свечи
🔍 Расширенная защита
-
Максимальный спред: 30 пунктов
-
Детекция манипуляций: Включена
-
AI Learning: Отключён (для быстрого тестирования Market)
📈 Результаты научного исследования (17 лет)
📊 Методология
-
Период анализа: март 2006 – апрель 2023
-
Собрано данных: 13 247 наблюдений
-
Интервалы: 8-часовые периоды
-
Среднее движение: 11 USD
-
Значимое движение: > 11 USD
📉 Сравнение торговых сессий
|Параметр
|Азиатская сессия
|Лондон–Нью-Йорк
|Волатильность
|Низкая
|Экстремальная (260×)
|Движение
|20–40 пунктов
|100–150 пунктов
|Успех Grid
|75–85 %
|30–40 %
|Циклы/день
|2–4
|Взрыв мартингейла
|Просадка
|10–15 %
|40–80 %
|Риск
|■ Безопасно
|■ Крайне опасно
📅 Эффективность по дням недели (азиатская сессия)
-
Понедельник — Отлично, уверенный старт недели
-
Вторник — Оптимально, лучший день
-
Среда — Оптимально, стабильные результаты
-
Четверг — Хорошо, требуется осторожность
-
Пятница — Средне, закрывать позиции до 12:00 GMT
🔧 Технические характеристики
💡 Система Multi-Timeframes
-
M1: микро-тренды
-
M5: фильтр объёма и диапазона
-
M15: подтверждение
-
H1: глобальный контекст
🧠 Искусственный интеллект (опционально)
-
Система обучения
-
Определение ложных пробоев
-
Запоминание убыточных паттернов
-
Авто-оптимизация
🛡️ Строгий Money Management
-
Проверка капитала перед каждой сделкой
-
Точный расчёт маржи
-
Автоматическое уменьшение лота
-
Защита «not enough money»
📊 Оптимизированный Grid Martingale
-
Адаптивное расстояние
-
Мультипликатор 1.3
-
Точный контроль BUY / SELL
-
Независимое управление позициями
✅ Преимущества робота
✔️ Научная база 17 лет
✔️ Объёмные фильтры M5 + M15
✔️ Система гистерезиса 20 / 10
✔️ Детекция рыночных манипуляций
✔️ Строгий money management
✔️ Multi-timeframe подтверждения
✔️ Интеллектуальное закрытие позиций
✔️ AI Learning (опционально)
✔️ Совместим от 1 000 €
⚠️ Риски и предупреждения
Торговля CFD и Forex связана с высокими рисками.
Даже при оптимизированной стратегии просадка 10–15 % считается нормальной в азиатскую сессию.
🚫 Категорически избегать:
-
Перекрытие Лондон–Нью-Йорк
-
Важные новости
-
Капитал менее 1 000 €
-
Изменение параметров без понимания
🎓 Поддержка и документация
📧 Контакт: davitocrespin@gmail.com
📜 Условия использования
-
Лицензия: 1 реальный счёт + неограниченные демо
-
Обновления: бесплатно навсегда
-
Поддержка: email 24–48 часов
-
Гарантия: 30 дней возврата средств
🚀 Начните сейчас
Купите робота на MQL5 Market
Установите в MetaTrader 5
Настройте под свой капитал
Тестируйте 1 месяц на демо
Переходите в реальную торговлю постепенно
Не позволяйте рынку застать вас врасплох — робот сделает всё за вас.
