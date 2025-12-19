Goldgridbest


GOLDGRIDBEST V3 OPTIMIZED – Профессиональный торговый робот (Expert Advisor)

🎯 Общее описание

ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ РОБОТА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ЗНАЧЕНИЯХ PROFIT 1 DIR, PROFIT 2 DIR И PROFIT BASKET, КОТОРЫЕ УСТАНАВЛИВАЮТ КВАНТОВУЮ СВЯЗЬ С РАССТОЯНИЕМ МЕЖДУ ОРДЕРАМИ, КОТОРЫЕ ВЫ НАСТРАИВАЕТЕ.


Хотите, чтобы ваш капитал работал без стресса?
Робот Goldgridbest адаптируется ко всем рыночным условиям, подстраивается под ваш график и оптимизирует автоматическую торговлю золотом (XAUUSD).

Робот основан на научном исследовании за 17 лет (2006–2023), включающем 13 247 точек данных по колебаниям цены золота. Используется оптимизированная стратегия Grid Martingale с интеллектуальными фильтрами объёма и детекцией рыночных манипуляций.

💰 Рекомендуемый капитал

Рекомендуемый минимальный капитал: от 500 € до 10 000 €

Внимание при работе с крупными суммами:
Тестируйте эффективность без лишнего риска.

🎁 Бесплатный тестовый период:
Испытайте свою «машину прибыли» в реальных рыночных условиях.

⚠️ Текущая цена фиксированная:
👉 Успейте воспользоваться — после 10 продаж цена будет повышена.
👉 Данный продукт предназначен для ограниченного круга пользователей.

📊 Рекомендуемая конфигурация — капитал 1 000 €

⏰ Оптимальное время торговли

✅ Предпочтительные сессии

Азиатская сессия (00:00 – 09:00 GMT) — ОПТИМАЛЬНО

  • Процент успешных сделок: 85–95 %

  • Волатильность: НИЗКАЯ (идеально для Grid)

  • Типичное движение: 20–40 пунктов

  • Grid-циклы в день: 2–4

  • Уровень риска: ■ БЕЗОПАСНО

Конец Нью-Йоркской сессии (20:00 – 22:00 GMT)

  • Остаточная волатильность

  • Допустимо при капитале более 5 000 €

Временной диапазон 01:00 – 07:00

  • Умеренная ликвидность

  • Средние спреды

ПЕРИОДЫ, КОТОРЫХ НУЖНО ИЗБЕГАТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ

Перекрытие Лондон – Нью-Йорк (13:00 – 17:00 GMT) — КРАЙНЕ ОПАСНО

  • Процент успеха: 30–40 %

  • Волатильность: в 260 раз выше, чем в азиатскую сессию

  • Типичное движение: 100–150 пунктов (резкие импульсы)

  • Риск потерь: 40–80 % за одну сессию

  • Статистика за 17 лет:
    👉 Вероятность сильных движений в 273 раза выше

Включает:

  • Высокие объёмы

  • Важные экономические новости (CPI, NFP, FOMC)

  • Решения центральных банков

  • Крупные геополитические события

✅ Преимущества азиатской сессии

  • Предсказуемые боковые движения (идеально для Grid-стратегии)

  • Низкая волатильность → снижение просадки (макс. 10–15 %)

  • Отсутствие важных новостей США

  • Чётко определённые уровни поддержки и сопротивления

  • Несколько возможностей фиксации прибыли (2–4 цикла)

  • Подходит для небольших счетов (от 500 €)

⚙️ Рекомендуемые параметры

📐 Настройки Grid Martingale – XAUUSD

Расстояние между ордерами: от 50 до 400 пунктов

  • Капитал 1 000 €:
    50–400 пунктов → рекомендуется: 200–400 пунктов в зависимости от объёма и волатильности

  • Капитал 5 000 €:
    50–400 пунктов → рекомендуется: 100–200 пунктов

  • Капитал 10 000 €:
    50–200 пунктов → рекомендуется: 60–200 пунктов

  • Начальный лот: 0.01

  • Мультипликатор лота: 1.3 (оптимизирован для XAUUSD)

  • Округление лота: 2 знака после запятой

🛡️ Защита и закрытие позиций

  • Максимальная просадка: 10 000 (или выше капитала, в зависимости от допустимого риска)

  • Прибыль в двух направлениях: 3 €
    → закрытие BUY + SELL, если общий профит ≥ 3 €
    (увеличивается в зависимости от расстояния между ордерами)

  • Прибыль в одном направлении: 5 €
    → закрытие всех BUY или SELL, если ≥ 5 €

  • Basket-прибыль: 10 €
    → закрытие ВСЕХ позиций, если общий профит ≥ 10 €

  • Максимально допустимый убыток: 10 000 (или по вашей толерантности)

📊 Объёмные фильтры (научные)

  • Volume Filter: Включён

  • Анализируемые таймфреймы: M5 + M15

  • Критический коэффициент M5: 2.0

  • Критический коэффициент M15: 1.8

  • Балл блокировки: 20

  • Балл разблокировки: 10 (система гистерезиса)

🎯 Определение Range / Trend (Multi-Timeframes)

  • M1 Range Detection: Включено

  • M5 Range Detection: Включено

  • M15 Range Detection: Включено

  • Мультикритериальный тренд: 6 индикаторов

  • Подтверждение пробоя: 2 свечи

🔍 Расширенная защита

  • Максимальный спред: 30 пунктов

  • Детекция манипуляций: Включена

  • AI Learning: Отключён (для быстрого тестирования Market)

📈 Результаты научного исследования (17 лет)

📊 Методология

  • Период анализа: март 2006 – апрель 2023

  • Собрано данных: 13 247 наблюдений

  • Интервалы: 8-часовые периоды

  • Среднее движение: 11 USD

  • Значимое движение: > 11 USD

📉 Сравнение торговых сессий

Параметр Азиатская сессия Лондон–Нью-Йорк
Волатильность Низкая Экстремальная (260×)
Движение 20–40 пунктов 100–150 пунктов
Успех Grid 75–85 % 30–40 %
Циклы/день 2–4 Взрыв мартингейла
Просадка 10–15 % 40–80 %
Риск ■ Безопасно ■ Крайне опасно

📅 Эффективность по дням недели (азиатская сессия)

  • Понедельник — Отлично, уверенный старт недели

  • Вторник — Оптимально, лучший день

  • Среда — Оптимально, стабильные результаты

  • Четверг — Хорошо, требуется осторожность

  • Пятница — Средне, закрывать позиции до 12:00 GMT

🔧 Технические характеристики

💡 Система Multi-Timeframes

  • M1: микро-тренды

  • M5: фильтр объёма и диапазона

  • M15: подтверждение

  • H1: глобальный контекст

🧠 Искусственный интеллект (опционально)

  • Система обучения

  • Определение ложных пробоев

  • Запоминание убыточных паттернов

  • Авто-оптимизация

🛡️ Строгий Money Management

  • Проверка капитала перед каждой сделкой

  • Точный расчёт маржи

  • Автоматическое уменьшение лота

  • Защита «not enough money»

📊 Оптимизированный Grid Martingale

  • Адаптивное расстояние

  • Мультипликатор 1.3

  • Точный контроль BUY / SELL

  • Независимое управление позициями

✅ Преимущества робота

✔️ Научная база 17 лет
✔️ Объёмные фильтры M5 + M15
✔️ Система гистерезиса 20 / 10
✔️ Детекция рыночных манипуляций
✔️ Строгий money management
✔️ Multi-timeframe подтверждения
✔️ Интеллектуальное закрытие позиций
✔️ AI Learning (опционально)
✔️ Совместим от 1 000 €

⚠️ Риски и предупреждения

Торговля CFD и Forex связана с высокими рисками.
Даже при оптимизированной стратегии просадка 10–15 % считается нормальной в азиатскую сессию.

🚫 Категорически избегать:

  • Перекрытие Лондон–Нью-Йорк

  • Важные новости

  • Капитал менее 1 000 €

  • Изменение параметров без понимания

🎓 Поддержка и документация

📧 Контакт: davitocrespin@gmail.com

📜 Условия использования

  • Лицензия: 1 реальный счёт + неограниченные демо

  • Обновления: бесплатно навсегда

  • Поддержка: email 24–48 часов

  • Гарантия: 30 дней возврата средств

🚀 Начните сейчас

Купите робота на MQL5 Market
Установите в MetaTrader 5
Настройте под свой капитал
Тестируйте 1 месяц на демо
Переходите в реальную торговлю постепенно

Не позволяйте рынку застать вас врасплох — робот сделает всё за вас.


skmishra_17
150
skmishra_17 2025.12.24 01:19 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Crespin Davito
165
Ответ разработчика Crespin Davito 2025.12.24 08:08
👌
Ответ на отзыв