🎯 Présentation

DAVITO XAUUSD V3 OPTIMIZED - Expert Advisor Professionnel

Vous souhaitez faire travailler votre capital sans stress ? Le robot DAVITO XAUUSD s'adapte à toutes les conditions de marché, s'ajuste à votre emploi du temps et optimise vos opérations de trading automatisées sur l'or (XAUUSD).

Basé sur une étude scientifique de 17 ans (2006-2023) analysant 13 247 points de données sur les fluctuations du prix de l'or, ce robot utilise une stratégie Grid Martingale optimisée avec filtres volumétriques intelligents et détection des manipulations de marché.

💰 Capital Recommandé

Minimum : 500 € à 10 000 €

⚡ Attention aux montants importants : Testez les performances sans risque inutile 🎁 Période d'essai gratuite : Expérimentez votre "machine à profit" en conditions réelles

📊 Configuration Recommandée - Capital 1 000 €

⏰ Horaires de Trading Optimaux

Sessions Privilégiées :

Session Asiatique (00h00-09h00 GMT) - OPTIMAL Taux de réussite : 85-95% Volatilité : FAIBLE (idéal pour Grid) Mouvement typique : 20-40 pips Cycles Grid/jour : 2-4 cycles Niveau de risque : ■ SÉCURISÉ

Fin de Session New York (20h00-22h00) Volatilité résiduelle Acceptable avec capital >5 000 €

Plages 01h-07h Liquidité modérée Spreads moyens



❌ PÉRIODES À ÉVITER ABSOLUMENT :

Chevauchement Londres-New York (13h00-17h00 GMT) - EXTRÊMEMENT DANGEREUX Taux de réussite : 30-40% Volatilité : 260× supérieure à la session asiatique Mouvement typique : 100-150 pips (explosions brutales) Risque de perte : 40-80% en une seule session Statistiques sur 17 ans : Probabilité de mouvements significatifs 273× plus élevée

Volumes forts et actualités économiques majeures Publications US (IPC, NFP, FOMC) Décisions des banques centrales Événements géopolitiques majeurs



✅ Avantages de la Session Asiatique :

Mouvements prévisibles et latéraux (idéal pour stratégie Grid)

Faible volatilité réduit le risque de drawdown (max 10-15%)

Aucune actualité économique US importante

Niveaux support/résistance clairement définis

Plusieurs opportunités de prise de profit (2-4 cycles)

Adapté aux petits comptes (dès 500 €)

⚙️ Paramètres Recommandés

📐 Configuration Grid Martingale

Distance entre ordres (XAUUSD) :entre 50 et 200 points Pour capital 1 000€ :50- 200 points Pour capital 5 000€ : 50-150 points Pour capital 10 000€ : 50-100 points

Lot initial : 0.01

Multiplicateur de lot : 1.3 (optimisé pour XAUUSD)

Arrondi des lots : 2 décimales

🛡️ Protection et Clôture

Drawdown maximum : 10 000 (>Capital ou selon tolérance au risque)

(>Capital ou selon tolérance au risque) Profit 2 directions : 3 € (ferme positions BUY+SELL si profit total ≥3€)

(ferme positions BUY+SELL si profit total ≥3€) Profit 1 direction : 5 € (ferme toutes positions BUY ou SELL si ≥5€)

(ferme toutes positions BUY ou SELL si ≥5€) Profit BASKET: 10 € (ferme TOUTES positions si profit global ≥10€)

(ferme TOUTES positions si profit global ≥10€) Perte maximale autorisée : 10 000 (ou selon votre tolérance)

📊 Filtres Volumétriques (Scientifiques)

Enable Volume Filter : Activé

Timeframes analysés : M5 + M15

Ratio critique M5 : 2.0 (bloque trading si volume >2× moyenne)

(bloque trading si volume >2× moyenne) Ratio critique M15 : 1.8

Score de blocage : 20 points

Score de déblocage : 10 points (système d'hystérésis)

🎯 Détection Range/Trend Multi-Timeframes

M1 Range Detection : Activé

M5 Range Detection : Activé

M15 Range Detection : Activé

Trend Multi-Critères : 6 indicateurs

Breakout Confirmation : 2 bougies

🔍 Protection Avancée

Spread Maximum : 30 pips (bloque si spread >30)

(bloque si spread >30) Manipulation Detection : Activé

AI Learning : Désactivé (pour tests rapides Market)

📈 Résultats de l'Étude Scientifique (17 ans)

📊 Méthodologie

Période analysée : Mars 2006 - Avril 2023

Mars 2006 - Avril 2023 Données collectées : 13 247 observations sur périodes de 8 heures

13 247 observations sur périodes de 8 heures Mesure : Analyse de l'amplitude des prix par période de 8h

Analyse de l'amplitude des prix par période de 8h Valeur de référence : Variation moyenne de 11 USD par période

Variation moyenne de 11 USD par période Classification : Variations significatives >11 USD

📉 Comparaison des Sessions

Métrique Session Asiatique Chevauchement Londres-NY Volatilité FAIBLE EXTRÊME (260× supérieure) Mouvement typique 20-40 pips 100-150 pips Taux de réussite Grid 75-85% 30-40% Cycles Grid/jour 2-4 Explosion Martingale Drawdown max 10-15% 40-80% Niveau de risque ■ SÉCURISÉ ■ EXTRÊMEMENT DANGEREUX

🎯 Conclusion Statistique

La session asiatique présente une volatilité 260× inférieure au chevauchement Londres-New York, ce qui en fait la période optimale pour les stratégies Grid-Martingale à amplitude limitée.

Les transactions exécutées durant le chevauchement Londres-NY exposent la stratégie à un risque excessif, avec une probabilité de mouvements significatifs 273× plus élevée.

📅 Performance par Jour de la Semaine

Analyse de la performance de la stratégie Grid-Martingale selon les différents jours de la semaine pendant la session asiatique (00h00-09h00 GMT).

Jour Note Caractéristiques Recommandation Lundi ■■■■■ Excellent • Début de semaine prometteur<br>• Formation de range claire<br>• Volumes en hausse OPTIMAL - Démarrez la semaine en confiance Mardi ■■■■■ Optimal • Volatilité stable<br>• Patterns répétables<br>• Impact faible des news MEILLEUR JOUR - Nombre maximum de cycles Mercredi ■■■■■ Optimal • Stabilité mi-semaine<br>• Comportement prévisible<br>• Bonne liquidité EXCELLENT - Performance constante Jeudi ■■■■□ Bon • Début d'anticipation weekend<br>• Légère hausse volatilité<br>• Prudence recommandée BON - Surveiller les positions Vendredi ■■■□□ Moyen • Clôtures positions hebdo<br>• Volatilité accrue PM<br>• Spreads élargis ATTENTION - Fermer avant 12h00 GMT

🔧 Caractéristiques Techniques

💡 Système Multi-Timeframes

M1 : Détection micro-tendances et breakouts rapides

Détection micro-tendances et breakouts rapides M5 : Analyse volume + range (filtre principal)

Analyse volume + range (filtre principal) M15 : Confirmation tendance + volume (sécurité)

Confirmation tendance + volume (sécurité) H1 : Contexte directionnel global

🧠 Intelligence Artificielle (Optionnelle)

AI Learning System : Apprentissage automatique des erreurs

Apprentissage automatique des erreurs Manipulation Detection : Identification des faux breakouts

Identification des faux breakouts Pattern Recognition : Mémorisation des configurations perdantes

Mémorisation des configurations perdantes Auto-Optimization : Ajustement automatique selon marché

🛡️ Money Management Strict

Vérification capital : Avant chaque position

Avant chaque position Calcul marge exacte : OrderCalcMargin() intégré

OrderCalcMargin() intégré Réduction automatique lot : Si marge insuffisante

Si marge insuffisante Protection "not enough money" : Empêche erreurs de trading

📊 Grid Martingale Optimisé

Distance adaptative : Selon volatilité et capital

Selon volatilité et capital Multiplicateur scientifique : 1.3× (optimisé 17 ans données)

1.3× (optimisé 17 ans données) Tracking précis : g_buy_lastprice / g_sell_lastprice

g_buy_lastprice / g_sell_lastprice Gestion indépendante : BUY et SELL séparés

✅ Avantages du Robot

✔️ Stratégie scientifique basée sur 17 ans de données réelles ✔️ Filtres volumétriques M5+M15 évitent les périodes dangereuses ✔️ Système d'hystérésis (score 20/10) évite trading saccadé ✔️ Détection manipulation identifie les faux signaux ✔️ Money management strict protège votre capital ✔️ Multi-timeframes pour confirmations multiples ✔️ Grid Martingale optimisé (distance 200, multiply 1.3) ✔️ Clôture intelligente (2dir/1dir/basket) ✔️ AI Learning mémorise les erreurs (optionnel) ✔️ Compatible tous comptes dès 1 000€

⚠️ Risques et Avertissements

⚠️ RISQUE ÉLEVÉ : Le trading de CFD et Forex comporte des risques. Vous pouvez perdre tout votre capital.

📉 Drawdown : Même avec une stratégie optimisée, des périodes de drawdown de 10-15% sont normales en session asiatique.

🚫 ÉVITEZ ABSOLUMENT :

Le chevauchement Londres-NY (13h00-17h00 GMT)

Les publications économiques majeures (NFP, FOMC, IPC)

Le trading avec un capital <1 000€

La modification des paramètres sans comprendre

✅ RECOMMANDATIONS :

Testez TOUJOURS en démo avant le réel

Respectez les horaires optimaux (session asiatique)

Ne tradez PAS pendant les news majeures

Utilisez un capital adapté (minimum 500€)

Ne modifiez PAS les paramètres sans expérience

🎓 Support et Documentation

📧 Contact : support@davito-trading.com 🌐 Site web : https://davito-trading.com 📚 Documentation complète : Fournie avec le robot 🎥 Tutoriels vidéo : Disponibles sur notre chaîne

📜 Conditions d'Utilisation

Licence : 1 compte réel + comptes démo illimités Mises à jour : Gratuites à vie Support : Email sous 24-48h Garantie : 30 jours satisfait ou remboursé

Avertissement légal : Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Le trading comporte des risques de perte en capital.