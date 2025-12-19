Goldgridbest
Goldgridbest V3 OPTIMIZED – Asesor Experto Profesional (Expert Advisor)
🎯 Presentación
**O MAIOR SEGREDO DO ROBÔ ESTÁ NOS VALORES DE LUCRO 1 DIR, LUCRO 2 DIR E CESTA DE LUCRO, QUE ESTABELECEM UMA RELAÇÃO QUÂNTICA COM A DISTÂNCIA ENTRE OS PEDIDOS QUE CONFIGURA.**
¿Deseas que tu capital trabaje sin estrés?
El robot Goldgridbest se adapta a todas las condiciones del mercado, se ajusta a tu horario y optimiza tus operaciones de trading automatizado en oro (XAUUSD).
Basado en un estudio científico de 17 años (2006–2023) que analiza 13.247 puntos de datos sobre las fluctuaciones del precio del oro, este robot utiliza una estrategia Grid Martingale optimizada, integrando filtros volumétricos inteligentes y detección de manipulaciones de mercado.
💰 Capital Recomendado
Capital mínimo recomendado: 500 € a 10.000 €
⚡ Atención con montos elevados:
Prueba el rendimiento sin asumir riesgos innecesarios.
🎁 Periodo de prueba gratuito:
Experimenta tu “máquina de beneficios” en condiciones reales de mercado.
📊 Configuración Recomendada – Capital 1.000 €
⏰ Horarios Óptimos de Trading
✅ Sesiones Preferidas
Sesión Asiática (00:00 – 09:00 GMT) — ÓPTIMA
-
Tasa de éxito: 85–95 %
-
Volatilidad: BAJA (ideal para Grid)
-
Movimiento típico: 20–40 pips
-
Ciclos Grid/día: 2–4
-
Nivel de riesgo: ■ SEGURO
Final de la Sesión de Nueva York (20:00 – 22:00 GMT)
-
Volatilidad residual
-
Aceptable con capital > 5.000 €
Franja horaria 01:00 – 07:00
-
Liquidez moderada
-
Spreads medios
❌ PERIODOS A EVITAR ABSOLUTAMENTE
Solapamiento Londres–Nueva York (13:00 – 17:00 GMT) — EXTREMADAMENTE PELIGROSO
-
Tasa de éxito: 30–40 %
-
Volatilidad: 260× superior a la sesión asiática
-
Movimiento típico: 100–150 pips (explosiones bruscas)
-
Riesgo de pérdida: 40–80 % en una sola sesión
-
Estadísticas de 17 años:
👉 Probabilidad de movimientos significativos 273× mayor
Incluye:
-
Volúmenes elevados
-
Publicaciones económicas importantes (IPC, NFP, FOMC)
-
Decisiones de bancos centrales
-
Eventos geopolíticos mayores
✅ Ventajas de la Sesión Asiática
-
Movimientos laterales y predecibles (ideales para estrategias Grid)
-
Baja volatilidad → reducción del drawdown (máx. 10–15 %)
-
Sin noticias económicas importantes de EE. UU.
-
Niveles de soporte y resistencia claramente definidos
-
Varias oportunidades de toma de beneficio (2–4 ciclos)
-
Adecuado para cuentas pequeñas (desde 500 €)
⚙️ Parámetros Recomendados
📐 Configuración Grid Martingale – XAUUSD
Distancia entre órdenes: 50 a 400 puntos
-
Capital 1.000 €:
50–400 puntos → recomendado: 200–400 puntos según volumen y volatilidad
-
Capital 5.000 €:
50–400 puntos → recomendado: 100–200 puntos
-
Capital 10.000 €:
50–200 puntos → recomendado: 60–200 puntos
-
Lote inicial: 0.01
-
Multiplicador de lote: 1.3 (optimizado para XAUUSD)
-
Redondeo de lotes: 2 decimales
🛡️ Protección y Cierre de Posiciones
-
Drawdown máximo: 10.000 (o superior al capital, según tolerancia al riesgo)
-
Beneficio en dos direcciones: 3 €
→ cierra BUY + SELL si el beneficio total ≥ 3 €
(aumenta según la distancia entre órdenes)
-
Beneficio en una dirección: 5 €
→ cierra todas las posiciones BUY o SELL si ≥ 5 €
-
Beneficio BASKET: 10 €
→ cierra TODAS las posiciones si el beneficio global ≥ 10 €
-
Pérdida máxima permitida: 10.000 (o según tu tolerancia)
📊 Filtros Volumétricos (Científicos)
-
Filtro de volumen: Activado
-
Timeframes analizados: M5 + M15
-
Ratio crítico M5: 2.0
-
Ratio crítico M15: 1.8
-
Puntuación de bloqueo: 20
-
Puntuación de desbloqueo: 10 (sistema de histéresis)
🎯 Detección de Rango / Tendencia (Multi-Timeframes)
-
Detección de rango M1: Activada
-
Detección de rango M5: Activada
-
Detección de rango M15: Activada
-
Tendencia multi-criterio: 6 indicadores
-
Confirmación de ruptura: 2 velas
🔍 Protección Avanzada
-
Spread máximo: 30 pips
-
Detección de manipulación: Activada
-
Aprendizaje IA: Desactivado (para pruebas rápidas en Market)
📈 Resultados del Estudio Científico (17 años)
📊 Metodología
-
Periodo analizado: Marzo 2006 – Abril 2023
-
Datos recopilados: 13.247 observaciones
-
Intervalos: periodos de 8 horas
-
Variación media: 11 USD
-
Variación significativa: > 11 USD
📉 Comparación de Sesiones
|Métrica
|Sesión Asiática
|Londres–NY
|Volatilidad
|Baja
|Extrema (260×)
|Movimiento
|20–40 pips
|100–150 pips
|Éxito Grid
|75–85 %
|30–40 %
|Ciclos/día
|2–4
|Explosión Martingale
|Drawdown
|10–15 %
|40–80 %
|Riesgo
|■ Seguro
|■ Extremadamente peligroso
📅 Rendimiento por Día (Sesión Asiática)
-
Lunes: Excelente – Inicio sólido de la semana
-
Martes: Óptimo – Mejor día
-
Miércoles: Óptimo – Rendimiento constante
-
Jueves: Bueno – Se recomienda precaución
-
Viernes: Medio – Cerrar posiciones antes de las 12:00 GMT
🔧 Características Técnicas
💡 Sistema Multi-Timeframes
-
M1: micro-tendencias
-
M5: filtro de volumen y rango
-
M15: confirmación
-
H1: contexto global
🧠 Inteligencia Artificial (Opcional)
-
Sistema de aprendizaje
-
Detección de falsas rupturas
-
Reconocimiento de patrones perdedores
-
Auto-optimización
🛡️ Money Management Estricto
-
Verificación de capital antes de cada operación
-
Cálculo exacto de margen
-
Reducción automática del lote
-
Protección “not enough money”
📊 Grid Martingale Optimizado
-
Distancia adaptativa
-
Multiplicador 1.3
-
Seguimiento preciso BUY / SELL
-
Gestión independiente de posiciones
✅ Ventajas del Robot
✔️ Base científica de 17 años
✔️ Filtros volumétricos M5 + M15
✔️ Sistema de histéresis 20 / 10
✔️ Detección de manipulaciones
✔️ Money management estricto
✔️ Confirmaciones multi-timeframes
✔️ Cierre inteligente de posiciones
✔️ Aprendizaje IA opcional
✔️ Compatible desde 1.000 €
⚠️ Riesgos y Advertencias
El trading de CFD y Forex implica alto riesgo.
Incluso con una estrategia optimizada, un drawdown del 10–15 % es normal durante la sesión asiática.
🚫 Evitar absolutamente:
-
Solapamiento Londres–Nueva York
-
Noticias económicas importantes
-
Capital inferior a 1.000 €
-
Modificar parámetros sin comprensión
🎓 Soporte y Documentación
📧 Contacto: davitocrespin@gmail.com
📜 Condiciones de Uso
-
Licencia: 1 cuenta real + demos ilimitadas
-
Actualizaciones: gratuitas de por vida
-
Soporte: email en 24–48 h
-
Garantía: 30 días de devolución
No dejes que el mercado te sorprenda — el robot se encarga por ti.
