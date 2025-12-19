Goldgridbest

Goldgridbest V3 OPTIMIZED – Asesor Experto Profesional (Expert Advisor)

"DESPUÉS DE SU COMPRA, CONTÁCTEME PARA RECIBIR UN SECRETO DEL ROBOT QUE PUEDE AYUDARLE A MAXIMIZAR SUS GANANCIAS, ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA QUIENES TOMAN RIESGOS."

🎯 Presentación

**O MAIOR SEGREDO DO ROBÔ ESTÁ NOS VALORES DE LUCRO 1 DIR, LUCRO 2 DIR E CESTA DE LUCRO, QUE ESTABELECEM UMA RELAÇÃO QUÂNTICA COM A DISTÂNCIA ENTRE OS PEDIDOS QUE CONFIGURA.**


¿Deseas que tu capital trabaje sin estrés?
El robot Goldgridbest se adapta a todas las condiciones del mercado, se ajusta a tu horario y optimiza tus operaciones de trading automatizado en oro (XAUUSD).

Basado en un estudio científico de 17 años (2006–2023) que analiza 13.247 puntos de datos sobre las fluctuaciones del precio del oro, este robot utiliza una estrategia Grid Martingale optimizada, integrando filtros volumétricos inteligentes y detección de manipulaciones de mercado.

💰 Capital Recomendado

Capital mínimo recomendado: 500 € a 10.000 €

 Atención con montos elevados:
Prueba el rendimiento sin asumir riesgos innecesarios.

🎁 Periodo de prueba gratuito:
Experimenta tu “máquina de beneficios” en condiciones reales de mercado.

⚠️ Los precios actuales son fijos:
👉 Aprovecha ahora, después de 10 ventas el precio aumentará.
👉 Este sistema está destinado a un círculo reducido de usuarios.

📊 Configuración Recomendada – Capital 1.000 €

⏰ Horarios Óptimos de Trading

✅ Sesiones Preferidas

Sesión Asiática (00:00 – 09:00 GMT) — ÓPTIMA

  • Tasa de éxito: 85–95 %

  • Volatilidad: BAJA (ideal para Grid)

  • Movimiento típico: 20–40 pips

  • Ciclos Grid/día: 2–4

  • Nivel de riesgo: ■ SEGURO

Final de la Sesión de Nueva York (20:00 – 22:00 GMT)

  • Volatilidad residual

  • Aceptable con capital > 5.000 €

Franja horaria 01:00 – 07:00

  • Liquidez moderada

  • Spreads medios

 PERIODOS A EVITAR ABSOLUTAMENTE

Solapamiento Londres–Nueva York (13:00 – 17:00 GMT) — EXTREMADAMENTE PELIGROSO

  • Tasa de éxito: 30–40 %

  • Volatilidad: 260× superior a la sesión asiática

  • Movimiento típico: 100–150 pips (explosiones bruscas)

  • Riesgo de pérdida: 40–80 % en una sola sesión

  • Estadísticas de 17 años:
    👉 Probabilidad de movimientos significativos 273× mayor

Incluye:

  • Volúmenes elevados

  • Publicaciones económicas importantes (IPC, NFP, FOMC)

  • Decisiones de bancos centrales

  • Eventos geopolíticos mayores

✅ Ventajas de la Sesión Asiática

  • Movimientos laterales y predecibles (ideales para estrategias Grid)

  • Baja volatilidad → reducción del drawdown (máx. 10–15 %)

  • Sin noticias económicas importantes de EE. UU.

  • Niveles de soporte y resistencia claramente definidos

  • Varias oportunidades de toma de beneficio (2–4 ciclos)

  • Adecuado para cuentas pequeñas (desde 500 €)

⚙️ Parámetros Recomendados

📐 Configuración Grid Martingale – XAUUSD

Distancia entre órdenes: 50 a 400 puntos

  • Capital 1.000 €:
    50–400 puntos → recomendado: 200–400 puntos según volumen y volatilidad

  • Capital 5.000 €:
    50–400 puntos → recomendado: 100–200 puntos

  • Capital 10.000 €:
    50–200 puntos → recomendado: 60–200 puntos

  • Lote inicial: 0.01

  • Multiplicador de lote: 1.3 (optimizado para XAUUSD)

  • Redondeo de lotes: 2 decimales

🛡️ Protección y Cierre de Posiciones

  • Drawdown máximo: 10.000 (o superior al capital, según tolerancia al riesgo)

  • Beneficio en dos direcciones: 3 €
    → cierra BUY + SELL si el beneficio total ≥ 3 €
    (aumenta según la distancia entre órdenes)

  • Beneficio en una dirección: 5 €
    → cierra todas las posiciones BUY o SELL si ≥ 5 €

  • Beneficio BASKET: 10 €
    → cierra TODAS las posiciones si el beneficio global ≥ 10 €

  • Pérdida máxima permitida: 10.000 (o según tu tolerancia)

📊 Filtros Volumétricos (Científicos)

  • Filtro de volumen: Activado

  • Timeframes analizados: M5 + M15

  • Ratio crítico M5: 2.0

  • Ratio crítico M15: 1.8

  • Puntuación de bloqueo: 20

  • Puntuación de desbloqueo: 10 (sistema de histéresis)

🎯 Detección de Rango / Tendencia (Multi-Timeframes)

  • Detección de rango M1: Activada

  • Detección de rango M5: Activada

  • Detección de rango M15: Activada

  • Tendencia multi-criterio: 6 indicadores

  • Confirmación de ruptura: 2 velas

🔍 Protección Avanzada

  • Spread máximo: 30 pips

  • Detección de manipulación: Activada

  • Aprendizaje IA: Desactivado (para pruebas rápidas en Market)

📈 Resultados del Estudio Científico (17 años)

📊 Metodología

  • Periodo analizado: Marzo 2006 – Abril 2023

  • Datos recopilados: 13.247 observaciones

  • Intervalos: periodos de 8 horas

  • Variación media: 11 USD

  • Variación significativa: > 11 USD

📉 Comparación de Sesiones

Métrica Sesión Asiática Londres–NY
Volatilidad Baja Extrema (260×)
Movimiento 20–40 pips 100–150 pips
Éxito Grid 75–85 % 30–40 %
Ciclos/día 2–4 Explosión Martingale
Drawdown 10–15 % 40–80 %
Riesgo ■ Seguro ■ Extremadamente peligroso

📅 Rendimiento por Día (Sesión Asiática)

  • Lunes: Excelente – Inicio sólido de la semana

  • Martes: Óptimo – Mejor día

  • Miércoles: Óptimo – Rendimiento constante

  • Jueves: Bueno – Se recomienda precaución

  • Viernes: Medio – Cerrar posiciones antes de las 12:00 GMT

🔧 Características Técnicas

💡 Sistema Multi-Timeframes

  • M1: micro-tendencias

  • M5: filtro de volumen y rango

  • M15: confirmación

  • H1: contexto global

🧠 Inteligencia Artificial (Opcional)

  • Sistema de aprendizaje

  • Detección de falsas rupturas

  • Reconocimiento de patrones perdedores

  • Auto-optimización

🛡️ Money Management Estricto

  • Verificación de capital antes de cada operación

  • Cálculo exacto de margen

  • Reducción automática del lote

  • Protección “not enough money”

📊 Grid Martingale Optimizado

  • Distancia adaptativa

  • Multiplicador 1.3

  • Seguimiento preciso BUY / SELL

  • Gestión independiente de posiciones

✅ Ventajas del Robot

✔️ Base científica de 17 años
✔️ Filtros volumétricos M5 + M15
✔️ Sistema de histéresis 20 / 10
✔️ Detección de manipulaciones
✔️ Money management estricto
✔️ Confirmaciones multi-timeframes
✔️ Cierre inteligente de posiciones
✔️ Aprendizaje IA opcional
✔️ Compatible desde 1.000 €

⚠️ Riesgos y Advertencias

El trading de CFD y Forex implica alto riesgo.
Incluso con una estrategia optimizada, un drawdown del 10–15 % es normal durante la sesión asiática.

🚫 Evitar absolutamente:

  • Solapamiento Londres–Nueva York

  • Noticias económicas importantes

  • Capital inferior a 1.000 €

  • Modificar parámetros sin comprensión

🎓 Soporte y Documentación

📧 Contacto: davitocrespin@gmail.com

📜 Condiciones de Uso

  • Licencia: 1 cuenta real + demos ilimitadas

  • Actualizaciones: gratuitas de por vida

  • Soporte: email en 24–48 h

  • Garantía: 30 días de devolución

🚀 Comienza Ahora

Compra el robot en MQL5 Market
Instálalo en MetaTrader 5
Configúralo según tu capital
Prueba 1 mes en demo
Pasa a real de forma progresiva

No dejes que el mercado te sorprenda — el robot se encarga por ti.


Produtos recomendados
NeuroForex
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Consultor especialista para negociação com redes neuronais profundas que se treinam com machine learning, até 1.512 métricas ponderadas para cada símbolo, à medida que o mercado avança. Opera em vários símbolos e períodos de tempo Forex e, ao desmarcar símbolos e períodos de tempo, também pode ser definido para o gráfico atual no seu símbolo e período de tempo. Pode ser configurado para pares diferentes e uma rede neural diferente pode ser gerida em cada gráfico. Pode configurar símbolos, períod
NanoTrade Pro
Vadim Podoprigora
Experts
NanoTrade Pro NanoTrade Pro   is a state-of-the-art automated trading advisor designed to optimize your trading strategy in the fast-paced financial markets. Leveraging advanced algorithms and real-time data analysis, NanoTrade Pro automates the scalping process, enabling traders to capitalize on small price movements with remarkable precision and efficiency. Basically, the advisor does not use any risk systems with increasing volume or increasing the number of open orders. Before buying, be s
Financial Control
Vitalii Zakharuk
Experts
The Financial Control expert system traverses the entire history and all currency pairs with a single setting. The bot works on both Netting and Hedging account types. The Expert Advisor can be launched on any hourly period, on any currency pair and on the server of any broker. It is recommended to work on liquid Forex pairs, with a low spread and use VPS. Financial Control is high frequency trading. You can start using it with $ 100 and 0.01 lot. If there is a commission on the account, it mu
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Experts
Apresentamos o SchermanActionPro: o novo bot de negociação automatizado da Automatictrading Recursos em destaque:  • Indicadores Configuráveis: Ajuste as médias e a quantidade de velas de acordo com as recomendações do Ivan.  • Flexibilidade Operacional: Escolha entre compras e vendas.  • Realização de lucros: Opções fixas, baseadas em ATR ou sinal contrário.  • Loss Stop: Fixo configurável, conforme ATR ou por sinal contrário.  • Tipos de Lote: Seleção de lote fixo, risco fixo em % da conta ou
Booster for MT5
Volodymyr Hrybachov
Experts
BOOSTER FOR MT5 es un asesor scalper profesional para el trabajo diario en el mercado FOREX. En el comercio, junto con la experiencia, los traders suelen llegar a comprender que los niveles de acumulación de órdenes stop, precio y tiempo juegan un papel importante en el mercado. Esta estrategia se implementa en este Asesor Experto de FOREX, y espero que no solo disfrute usando este producto, sino que también participe en su desarrollo, dejando sus comentarios con sus deseos aquí https://www.mql
Quantumcoremt5
Dayanand Pandey
Experts
*Quantum Core MT5 - AI-Powered Swing Trading EA for XAUUSD (Gold)**   **PROFESSIONAL | SAFE | LOW-FREQUENCY**   A premium swing trading advisor delivering **15-30 high-quality trades/month** with advanced risk management.   **KEY FEATURES:**   **AI-Enhanced Strategy**: Combines MQL5 algorithms with AI-driven market analysis for precise entries/exits.   **Compounding & Auto-Lot Sizing**: Automatically adjusts position sizes based on equity growth (user-configurable).   **Flexible Risk Co
Scipio Ea Mt5
Stefano Frisetti
Experts
O SCIPIO AI é meu robô de negociação automática, criado após mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro. Ele automatiza 100% da atividade de NEGOCIAÇÃO: entrada, gerenciamento e stop loss. Dia após dia, o TRADER não precisa fazer nada. Este EA abre apenas 1 NEGOCIAÇÃO por vez e imediatamente define o STOP LOSS bem próximo. Não utiliza grade ou martingale, apenas uma negociação por vez, evitando grandes perdas. Ele utiliza inteligência artificial para identificar o melhor momento par
Catching Bot
Andriy Sydoruk
Experts
Catching Bot is an automated advisor used for trading in all financial markets. This bot combines rich functionality for working on the Forex market and on any instruments. The bot implements methods that can overcome the security of the forex market and help you work with it with an acceptable reasonable risk. Briefly about the essence of the problem. As you know, working in the forex market is not easy, it is difficult to predict the price movement, and if you work with one order, it is diff
Synapse Trader MT5
Andrei Vlasov
4.5 (6)
Experts
Synapse Trader: Uma rede neural que abre novos horizontes no trading Imagine um consultor que não apenas analisa o mercado, mas se torna o seu assistente inteligente, aprendendo todos os dias e se adaptando às condições de mercado em constante mudança. Synapse Trader é uma ferramenta única, baseada em tecnologias avançadas de redes neurais, capaz de captar os sinais mais sutis do mercado. Não é apenas um consultor especialista, é uma rede neural viva que pensa, prevê e evolui. Oferta por tempo l
Timeframe Zoom The Third Screen
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Expert Advisor que monitora a movimentação de preços de um ativo usando uma estratégia que verifica mudanças de preço em pontos predefinidos após o preço cruzar a média móvel rápida (que está em tendência de alta acima da média móvel lenta). Em seguida, ele aciona uma ordem de compra quando o preço cruza a média móvel rápida novamente, atuando na recuperação. Possui um mecanismo de stop-loss baseado na porcentagem de variação de preço. Assim que um determinado limite de perda é atingido, o sinal
Aureus Quantum Surge MT5
Ren Cheng Yao
Experts
Aureus Quantum Surge-H1: Unlock the Potential of Gold Automated Trading Special Offer: Current Price $799 (Limited Time)! Next Price: $899 Real Account Signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2297864?source=Site+Profile+Seller Overview Aureus Quantum Surge-H1 is a state-of-the-art Expert Advisor designed for trading XAUUSD (Gold) on the H1 timeframe.   It integrates multiple technical indicators with robust risk management techniques to deliver consistent performance in the volatile gold mark
Zonda EA
Anton Kondratev
5 (4)
Experts
Zonda   EA   é um       Sistema Totalmente Automático   com Parâmetros de Otimização Abertos e   Mecanismo de Recuperação em Tempo Real. Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  for 345$  Next Price 990 $  GUIA Zonda Sinais Reembolso de Comissão Atualizações Meu blog Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network. Default Settings for One chart        GBPUSD M15 Cada posição sempre tem um       SL Fixo       e       Full Deal Tra
Shooting Target MT5
Chui Yu Lui
Experts
/   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / Big Sales for Easter! Price is reduced > 50 % already! Grasp the chance and Enjoy it!  /   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / This is a powerful EA that support single order strategy, martingale strategy, multiple timeframes strategy, etc with lots of useful indicators and self defined
Aetheris Quantum
Dmytro Tishchenko
Experts
Aetheris Quantum — AI-Powered Trading Solution Aetheris Quantum is a powerful trading bot designed to analyze market patterns using artificial intelligence technology. By continuously learning and adapting to changing market conditions, the bot ensures high-accuracy forecasts and effective trading even in challenging market environments. Unlike basic trading solutions, Aetheris Quantum offers customizable settings, allowing traders to tailor it to their unique trading strategies! Special Price:
Trend Surfer for USDJPY
Takuma 髙Kyo-
Experts
Aqui estão os resultados do teste forward. (MT4 ver.) USDJPY Trend Surfer é uma ferramenta de negociação inovadora projetada como um EA (Expert Advisor) de acompanhamento de tendências. Este EA captura com precisão a tendência do USDJPY combinando múltiplas SMAs (Médias Móveis Simples), RSI (Índice de Força Relativa) e StdDev (Desvio Padrão). Ao utilizar várias SMAs, ele analisa simultaneamente as tendências em diferentes períodos e, ao combinar indicadores como RSI e StdDev, detecta condições d
Genostype
Tatiana Savkevych
Experts
Genotype : Your reliable guide in the world of Forex Genotype is an advanced Forex trading bot specifically designed for traders seeking efficient and automated trading. This innovative tool offers a wide range of features and capabilities to enable traders to effectively manage their trades and strategies. Special offer for early adopters: price reduced, but will be increased in the future. Tools for work: EURUSD, AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, AUDSGD, AUDUSD, CADCHF, CADJPY, GBPSEK, GBPSGD
RSI Stocks Rebound
Alexandru Chirila
4 (1)
Experts
RSI Stocks Rebound The Dollar Cost Average with RSI Expert Advisor (EA) combines the power of the Dollar Cost Average (DCA) strategy with the Relative Strength Index (RSI) indicator to optimize entry and exit points for trades. This EA is specifically designed for traders who want to take advantage of market conditions, using the RSI to trigger buy signals during market dips and executing a DCA strategy to accumulate positions when the market continues to move against them. All Products   |   Co
Goldmaster Pro Long Term Xauusd Advisor
Rupareliya Sahil Ashokbhai
Experts
Ferramenta de negociação com sinais inteligentes e automação Este software foi desenvolvido para auxiliar traders de todos os níveis, oferecendo sinais inteligentes e funcionalidades de automação. Suporta análise em múltiplos períodos de tempo para facilitar a identificação clara de oportunidades de negociação. A ferramenta oferece sinais de compra e venda em tempo real, baseados em análise cuidadosa dos dados do mercado, permitindo que os usuários tomem decisões mais informadas. Integra-se com
The BeeKeeper EA
Bin Jumahat Johan
Experts
The BeeKeeper EA – Intelligent Market Scalper with Dynamic Trade Logic Overview BeeKeeper  is a next-generation automated trading system designed for precision, adaptability, and consistent performance across multiple market conditions. BeeKeeper integrates advanced technical logic with real-time position analysis to make smart entry and exit decisions — dynamically adapting to volatility, trend shifts, and recovery phases. Whether you’re a short-term scalper or mid-term trend rider, Met
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Experts
O MultiWay EA é um sistema de trading automatizado inteligente e eficiente, baseado em uma poderosa estratégia de reversão à média. Graças à ampla diversificação em nove pares de moedas correlacionados (e até alguns tipicamente “tendenciais”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP e GBPCAD — ele captura movimentos de preço de volta à média após fortes impulsos direcionais. Após a compra, envie uma mensagem privada para receber as instruções completas de configuração. S
Ace Scalper MT5
Andrey Vasilenko
Experts
Ace Scalper EA works on the GBPUSD, EURGBP, USDCHF, EURCHF . Timeframe M5. The strategy is based on the search of price fluctuations for the quiet period of the Asian session. During this period, there is usually no strong unpredictable price movements, which allows relatively safe scalping, with the average trade duration 1 hour. Uses tight Stop Loss, which provides deposit protection in the event of adverse developments in the market. EA does not use dangerous methods of trading that can destr
Range Brain Ai
Bosco Antonio Vega
Experts
Range Brain AI - Neural Network Range Trading Expert Advisor AI-powered range breakout Expert Advisor using volume-based neural networks to identify and trade pre-market consolidation ranges on US30. Trading Strategy Range Brain AI is a volume-based neural network Expert Advisor designed specifically for trading the Dow Jones 30 (US30) during optimal market conditions. The EA identifies consolidation ranges during specified time windows and executes breakout trades when price breaches these lev
BreakPoint Pro
Jason Smith
Experts
BreakPoint Pro – Daily High/Low Breakout EA This bot is a professional-grade Expert Advisor that trades breakouts of the current day's high and low using a clean, rules-based price action approach. The strategy focuses on capturing directional momentum once price breaches these key intraday levels—one of the most statistically reliable patterns in discretionary and algorithmic trading. A powerful Expert Advisor designed to capitalize on daily high/low breakouts using a price action-driven strat
Gold Trend Swing
Luis Ruben Rivera Galvez
5 (1)
Experts
Send me a message so I can send you the setfile $ 498 para introdução, aumentará em 100 por mês até atingir $ 1298 Robô de negociação automatizado para XAUUSD (OURO). Conecte este bot aos seus gráficos XAUUSD (GOLD) H1 e deixe-o negociar automaticamente com uma estratégia comprovada! Projetado para traders que buscam automação simples, porém eficiente, este bot executa negociações com base em uma combinação de indicadores técnicos e ação de preço, otimizados para spreads baixos a médios. Co
Cyberia Pro Sc
Giordan Cogotti
Experts
CYBERIA PRO SCALPER Contact me privately after purchase to receive the optimized set files with the best settings! Preset test XAUUSD CYBERIA PRO 3.8 – Launch Offer and Pricing Introductory price:   $400 for the first 5 buyers - 3/5  Last two copies of Cyberia at $400 before the price increases to $600. Then   $600 for the next 10 buyers Followed by   $800 for the next 10 buyers Subsequent pricing will be adjusted according to market conditions and product maturity Product Overview CYBERIA PRO
Fox AI
Ruslan Nicolaev
3.67 (3)
Experts
Fox AI é um sistema totalmente automatizado que negoceia moedas durante a noite, utilizando aprendizagem mecânica e algoritmos inteligentes para abrir negócios durante o período de rollover e fechá-los no prazo de 12 horas . Baseia-se numa aplicação de aprendizagem profunda chamada Kras, que funciona na plataforma Tens. O Kras é amplamente utilizado por organizações incluindo a NASA, YouTube e CORN. O sistema de Fox AI tem sido consistentemente bem sucedido desde 2003 e não utiliza técnicas arri
BitBull EA
Arseny Potyekhin
4.6 (5)
Experts
Prezados Traders, É com grande prazer que apresento a vocês nosso mais recente projeto. EA BitBull. A negociação real de criptomoedas agora se tornou uma realidade! Como esta estratégia é tão única, eu quero vender apenas um número limitado de licenças. Portanto, o preço aumentará constantemente para limitar as vendas. O próximo preço é 790 USD. Com a ajuda de nossos estimados parceiros de todo o mundo, conseguimos desenvolver uma estratégia inovadora de criptomoedas. Esta estratégia combina p
MT5 GridderEA Pro
Nikolaos Pantzos
Experts
It's a multi-currency grid  system that can trade all input pairs from one chart. The expert will close all orders for each pair using a profit level. Trade on 16 pairs. Please use expert only on a hedge account!!! Information Chose a broker with fast execution and low spreads for effective results. Please make some tests on a demo account to see how the expert works before using it on a real account. For 0.01 minimum lot size and account leverage 1:500, you need an initial balance of at least
Prop Dominus
Abigail Stacey Kimani
Experts
**Prop Dominus** — Advanced Artificial Intelligence-Driven Expert Advisor for MetaTrader 5 --- ## **I. Executive Summary** Prop Dominus is a multi-layered, AI-augmented Expert Advisor (EA) designed for the MetaTrader 5 platform. Its foundation is rooted in probabilistic modeling, dynamic inference systems, and advanced market regime recognition. Through a systematic architecture and robust real-time calibration, Prop Dominus seeks to bring structure and coherence to trade decision automatio
AutoSLTP for Scalpers
Aaron Nii Amartey Donkor
Experts
SL$TPauto Expert Advisor SL$TPauto automatically manages Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels for all trades on a specific symbol. This Expert Advisor scans whatever chart it's placed on and works based on that chart's symbol, functioning independently across multiple charts simultaneously. Key Features: Automatically places Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) for all open trades on the current chart symbol Applies the same Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) settings to any new trades as
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experts
Pela primeira vez nesta plataforma | Um EA que entende o mercado Pela primeira vez nesta plataforma, um Expert Advisor utiliza todo o poder do Deep Seek. Combinado com a estratégia Dynamic Reversal Zoning, é criado um sistema que não apenas detecta os movimentos do mercado — mas os entende. Sinal ao Vivo __________ Configuração Timeframe: H1 Alavancagem: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Corretora: qualquer Essa combinação do Deep Seek com a estratégia de reversão é algo novo — e
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
Barão Quântico EA Há uma razão para o petróleo ser chamado de ouro negro — e agora, com o Quantum Baron EA, você pode explorá-lo com precisão e confiança incomparáveis. Projetado para dominar o mundo de alta octanagem do XTIUSD (petróleo bruto) no gráfico M30, o Quantum Baron é sua arma definitiva para subir de nível e negociar com precisão de elite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Com desconto  
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Experts
SEXTA-FEIRA NEGRA 50% DE DESCONTO - NANO MACHINE GPT Preço regular: $997 até Sexta-feira Negra: $498.50 (O preço com desconto será refletido durante a promoção.) Início da venda: 27 de novembro de 2025 - evento de Sexta-feira Negra por tempo limitado. Sorteio da Sexta-feira Negra: Todos os compradores do Nano Machine GPT durante o evento da Sexta-feira Negra podem participar de um sorteio aleatório para ganhar: 1 x ativação do Syna 1 x ativação do AiQ 1 x ativação do Mean Machine GPT Como part
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Não existe nada impossível, é só uma questão de descobrir como fazer! Entre no futuro do trading   de Bitcoin   com   Quantum Bitcoin EA   , a mais recente obra-prima de um dos principais vendedores de MQL5. Projetado para traders que exigem desempenho, precisão e estabilidade, Quantum Bitcoin redefine o que é possível no mundo volátil da criptomoeda. IMPORTANTE!   Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e as instruções de config
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizagem + Modelo de Aprendizagem XGBoost +112 IAs Pagos e Gratuitos + Sistema de Votação + Prompts Externos e Editáveis) Enquanto a maioria dos EAs no mercado afirma usar "IA" ou "redes neurais" mas na realidade executam apenas scripts básicos, o Aria Connector EA V4 redefine o que significa trading verdadeiramente alimentado por IA. Isto não é teoria, não é exagero de marketing, é uma conexão direta e verificável entre sua plataforma MetaTrader 5 e 112
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
Experts
Sistema de Trading AI MAP Sistema de Trading AI MAP AI MAP é um Expert Advisor automatizado projetado para analisar as condições de mercado e executar negociações com base em lógica algorítmica. O sistema utiliza uma estrutura analítica de múltiplas camadas para avaliar a ação do preço, volume e sentimento do mercado sem intervenção manual. Monitoramento ao vivo (+ 3 meses)    || Grupo de chat    Arquitetura do Sistema O EA incorpora módulos de processamento especializados para lidar com difer
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 A versão mais avançada do nosso EA até agora, totalmente reconstruída com tomada de decisão baseada em IA , votação multi-IA e lógica de negociação dinâmica . Agora não está mais limitado apenas ao XAUUSD (Ouro) no M1, mas também suporta BTCUSD e ETHUSD , com entradas de alta frequência, gestão de risco inteligente e total adaptabilidade. Este EA combina modelos de IA gratuitos conectados via OpenRouter com filtros avançados para negociação de precisão em qualquer co
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experts
AIQ Versão 5.0 - Inteligência Autônoma Através de Arquitetura Institucional A evolução da automação baseada em regras para inteligência autônoma genuína representa a progressão natural do trading algorítmico. O que as mesas quantitativas institucionais começaram a explorar há mais de uma década amadureceu em implementação prática. AIQ Versão 5.0 incorpora essa maturação: análise sofisticada de IA multi-modelo, arquitetura de validação independente e sistemas de aprendizado contínuo refinados at
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
Experts
Aura Neuron é um Expert Advisor distinto que continua a série Aura de sistemas de negociação. Ao alavancar Redes Neurais avançadas e estratégias de negociação clássicas de ponta, Aura Neuron oferece uma abordagem inovadora com excelente desempenho potencial. Totalmente automatizado, este Expert Advisor foi projetado para negociar pares de moedas como XAUUSD (GOLD). Ele demonstrou estabilidade consistente entre esses pares de 1999 a 2023. O sistema evita técnicas perigosas de gerenciamento de din
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experts
Bonnitta EA é baseado na estratégia de posição pendente (PPS) e um algoritmo de negociação secreta muito avançado. A estratégia da Bonnitta EA é uma combinação de um indicador personalizado secreto, linhas de tendência, níveis de suporte e resistência (ação de preço) e o algoritmo de negociação secreta mais importante mencionado acima. NÃO COMPRE UM EA SEM QUALQUER TESTE COM DINHEIRO REAL DE MAIS DE 3 MESES, DEMOREI MAIS DE 100 SEMANAS (MAIS DE 2 ANOS) PARA TESTAR BONNITTA EA COM DINHEIRO REAL
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.63 (67)
Experts
Apresento pra você um EA pesado, criado em cima do meu sistema manual de trading — o Algo Pumping . Dei um upgrade monstro nessa estratégia, adicionei várias melhorias, filtros e tecnologia de ponta, e agora estou lançando esse bot que: Opera usando o algoritmo avançado Algo Pumping Swing Trading, Sempre coloca Stop Loss para proteger seu capital, Serve tanto para "Prop Firm Trading" quanto para "Personal Trading", Trabalha sem martingale nem grids pesados, Opera no timeframe M15 (em breve també
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Experts
Mean Machine GPT Versão 11.0 - Português Mean Machine GPT Versão 11.0 - Onde a Inteligência Institucional Encontra o Trading Especializado Desde a pioneira integração genuína de IA no trading algorítmico, refinamos esta abordagem através de múltiplos ciclos de mercado, regimes econômicos e evoluções tecnológicas. O que começou como nossa convicção de que o aprendizado de máquina adaptativo representa a progressão natural do trading quantitativo tornou-se uma direção da indústria. A Versão 11.0 m
KT Gold Nexus EA MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Experts
O KT Gold Nexus EA é um sistema de trading profissional projetado para o mercado spot de ouro (XAUUSD). Desenvolvido com base em dados históricos de alta precisão, ele passou por rigorosos testes de estresse e verificações de robustez em diferentes regimes e ciclos de mercado. Utilizando técnicas algorítmicas avançadas, incluindo otimizações baseadas em aprendizado de máquina, este EA foi projetado para ser viável a longo prazo. Ele opera exclusivamente na direção de compra. O trading é uma jorn
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html#14 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Video Posts:   https://www.youtube.com/@MagmaSoftwareSolutions My Expert Advisors: ht
Filtro:
skmishra_17
150
skmishra_17 2025.12.24 01:19 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Crespin Davito
166
Resposta do desenvolvedor Crespin Davito 2025.12.24 08:08
👌
Responder ao comentário