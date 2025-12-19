Goldgridbest

## 配置推荐 — 资本 **1 000 €**


### ⏰ 交易时间


偏好交易者：


* **亚洲会议**

* **纽约会议结束：20 小时 – 22 小时**

* **进入 01h 和 07h**


❌ 回顾一下**堡垒卷**和**不可抗力新闻**的时期。

✔ 拥有**累积**阶段和**交易量**的特权。


---


### ⚙️ 参数


* **距离 XAUUSD ： 60**

* **批次初始和乘法器：** ne pas 修饰符

* **关闭缩编：** selon votre risque (推荐 > 资本) 10.000

* **利润 2 方向：3**

* **利润 1 方向：5**

* **利润篮子：10**

* **最大损失：** > 资本或风险容忍 10.000


---




1. 概要 本专业交易指南基于一项长达17年（2006-2023）的综合研究，分析了与黄金价格波动（XAUUSD/USD）相关的13,247个数据点。研究清晰地表明，网格马丁格尔策略在亚洲交易时段表现最佳，但在伦敦和纽约交易时段的重叠期间则会遭遇灾难性失败。主要发现：■ 最佳亚洲交易时段（格林威治标准时间00:00-09:00）：成功率75-85% ■ 应避免的时段：伦敦和纽约交易时段的重叠期间（格林威治标准时间13:00-17:00）：成功率30-40% ■ 波动性：伦敦-纽约交易时段的波动性是亚洲交易时段的260倍 ■ 投资回报率：每年+450-600%（仅限亚洲交易时段）。


2. 科学研究结果（17 年） 本研究对 2006 年 3 月至 2023 年 4 月期间 XAU/USD 货币对的价格走势进行了全面分析，涵盖 13,247 个八小时交易时段。研究旨在通过测量不同交易时段的价格波动性，确定网格马丁格尔策略的最佳条件。2.1 研究方法 • 数据收集：17 年间共 13,247 个观测值 • 测量方法：八小时价格振幅分析 • 参考标准：每八小时平均变化 11 美元 • 分类标准：显著变化定义为大于 11 美元 • 对比分析：亚洲交易时段与伦敦-纽约重叠时段 2.2 结果对比 指标 亚洲交易时段 伦敦

统计结论：亚洲交易时段的波动性比伦敦-纽约重叠时段低 260 倍，因此是有限振幅网格马丁格尔策略的最佳时段。在伦敦-纽约时区重叠期间执行的交易会使该策略面临过高的风险，出现大幅不利价格波动的概率高出273倍。

交易时段分析

3.1 亚洲交易时段（可选） 格林威治标准时间 00:00 - 09:00 巴黎时间（冬季）01:00 - 10:00 巴黎时间（夏季）02:00 - 11:00 主要市场：东京、香港、新加坡 典型波动幅度：20-40 点（2-4 点） 波动性：低（62.5% 稳定） 点差：中等（10-30 点） 每日网格周期：2-4 个周期 成功率：75-85% 风险等级：■ 安全 优势： • 可预测的区间震荡走势，非常适合网格策略 • 低波动性降低了回撤风险（最大 10-15%） • 此时段内无重大美国经济数据发布 • 支撑位/阻力位清晰 • 多个获利机会（2-4 个周期） • 适合小额账户（3,000 美元及以上）上行）

3.2 伦敦-纽约重叠交易（危险）

格林威治标准时间 13:00 - 17:00 巴黎时间（冬季）14:00 - 18:00 巴黎时间（夏季）15:00 - 19:00 主要市场：伦敦 + 纽约 DAVITO XAUUSD 交易指南 - 机密 第 6 / 18 页 典型波动幅度：100-150 点（10-15 点） 波动性：极高（是亚洲市场的 260 倍） 点差：可变（可能超过 50） 网格交易行为：马丁格尔爆炸 成功率：30-40% 风险等级：■ 极度危险 危险： • 剧烈突破导致网格距离设置失效 • 美国经济数据发布（CPI、NFP、FOMC）导致价格波动超过 100 点 • 网格交易可能在几分钟内开出 12 到 15 个马丁格尔订单• 单笔交易中回撤可能超过 40% 至 80% • 止损触发过于频繁，网格尚未恢复 • 标准设置下，账户总损失风险超过 60%。

3.3 其他交易时段 仅限伦敦

(格林威治标准时间 08:00-13:00) ■■ 中等风险 资金超过 10,000 美元时可接受

距离 300-400 点 仅限纽约

(格林威治标准时间 17:00-22:00) ■■ 高风险 除非经验丰富，否则避免使用

残余波动 死区

(格林威治标准时间 22:00-00:00) ■■ 点差较大，流动性较差

不推荐

按工作日分析 分析网格马丁格尔策略在亚洲交易时段（格林威治标准时间 00:00-09:00）不同日期的表现。评估基于稳定性、盈利潜力和风险因素。每日评估特征建议 星期一 ■■■■■

优秀 • 本周开局良好

• 形成清晰的区间震荡

• 成交量稳步增长 最佳 - 信心满满地开启新的一周 星期二 ■■■■■

最佳 • 波动性稳定

• 模式可重复

• 新闻影响较小 最佳日 - 周期性波动最大 星期三 ■■■■■

最佳 • 周中走势稳定

• 行为可预测

• 流动性良好 优秀 - 表现
