GoldGridBest V3 est un Expert Advisor pour le trading automatisé de l'or (XAUUSD) et autres devises

Il utilise une stratégie de grille avec martingale optimisée, des filtres de volume multi-timeframes et une gestion du risque configurable.

Les paramètres sont adaptables selon le capital et les conditions de marché. Vous pouvez m'écrire après l'achat pour plus d'informations et recevoir les documents nécessaires à la bonne utilisation