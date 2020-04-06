Gold Nugget AI

Ключевые преимущества Gold Nugget AI:

    Специализация: Золото (XAUUSD) является одним из наиболее популярных активов среди инвесторов благодаря своей стабильности и защитным свойствам. Специализированный подход позволяет роботу лучше адаптироваться к особенностям рынка золота.
    Автоматизация процессов: Автоматическое выставление уровней Stop Loss и Take Profit снижает эмоциональную нагрузку и помогает избежать ошибок, вызванных человеческим фактором.
    Скальпинговая стратегия: Торговые операции на пятиминутном таймфрейме обеспечивают быстрое получение прибыли и минимизацию рисков.
    Простота настройки: Робот практически не требует дополнительной конфигурации, что значительно упрощает процесс начала торговли.
    Профессиональная поддержка: Использование VPS и проверенных брокеров гарантирует бесперебойную работу системы даже вне рабочего времени биржи.

Настройки и рекомендации

    Символ: XAUUSD (золото)
    Таймфрейм: M5 или H1 (рекомендуется: M5)
    Минимальный баланс: Рекомендуется начинать торговлю с депозита минимум 300 долларов США, чтобы иметь достаточный капитал для покрытия возможных убытков и максимизации прибыли.
    Брокер: любой брокер с низким спредом (рекомендуется ECN)    Брокеры с низкими спредами, такие как Tickmill или IC Markets, позволят снизить издержки и повысить эффективность торговли.
    Использование VPS: Для круглосуточной работы робота настоятельно рекомендуется использовать виртуальные частные сервера, обеспечивающие стабильность и надежность исполнения приказов.
    Торговля ночью: Ночное время характеризуется меньшей волатильностью, что способствует улучшению точности сигналов и снижению риска крупных потерь.
    Управление рисками: Несмотря на высокую точность прогнозирования, важно помнить, что прошлые успехи не гарантируют будущих прибылей. Регулярно проводите мониторинг счета и адаптируйте стратегию в зависимости от рыночных условий.

MT4 #советник #золото #XAUUSD #трейдинг #автоматическаяторговля #форекс #инвестиции #прибыль

  • Всегда проверяйте совместимость индикаторов и инструментов, используемых в вашей торговой стратегии.
  • Используйте режим тестирования ("backtesting") для оценки эффективности робота на исторических данных.
  • Начинайте с небольших объемов торгов, постепенно увеличивая позицию по мере накопления опыта и уверенности.



Gold Nugget AI представляет собой мощный инструмент для автоматизации торговли на рынке Форекс, особенно привлекательный для тех, кто стремится минимизировать риски и оптимизировать прибыльность. Его четкая структура и продуманная система принятия решений делают его идеальным выбором для начинающих и опытных трейдеров, желающих упростить процесс торговли и сосредоточиться на анализе рынка.

Тем не менее, перед началом активной торговли обязательно проведите тестирование стратегии на демо-счете, чтобы убедиться в совместимости вашего стиля торговли с предложенным инструментом.

Рекомендуем также
Forest
Vadim Podoprigora
Эксперты
Forest - трендовый советник в основе которого лежит анализ по математической модели линий тренда, что позволяет определить движение тренда. Советник наиболее подходит для работы на валютной паре - "USDCHF", на периоде "H1". Советник подходит для работы на любых типах счетов и у любых брокеров. Советник использует математический анализ для открытия сделок и контроль убытка для открытых сделок. В своей основе советник не использует каких-либо рисковых систем с повышением объема или увеличением кол
Gold Impulse Split
Keisuke Kimura
Эксперты
You can also monitor the real account performance here: https://www.mql5.com/en/signals/2346679 I opened this account on December 2, 2025 . Please follow along and see how it grows from here — I’m excited to share its progress with you. Product Description  This EA is not over-fitted to backtests . It is designed with a strong focus on long-term stability and realistic, practical operation , rather than chasing perfect historical results. I created this EA because I felt that leaving money
Trend rider pro
Okezie Ojimadu
Эксперты
Live Result:  https://www.mql5.com/en/signals/1924716 Download set file for EURUSD Trend Rider Pro V2 is a trading robot that works on all forex pair and helps you trade automatically. It is uniquely coded to manage your forex investments and optimize the best result from the complexities of the forex market. Whether you’re just getting started or are a full-time trader, Trend Rider Pro V2 is the perfect choice for optimized growth and verifiable result. This EA utilizes a sophisticated combinat
CyBRG RX Mt4
Arseny Potyekhin
5 (2)
Эксперты
Встречайте CyBRG RX: Торговый помощник нового поколения Шагните в будущее трейдинга вместе с CyBRG RX — вашим передовым торговым партнёром, созданным для улучшения вашего торгового опыта. Используя мощь передовых нейронных сетей, CyBRG RX разработан для анализа и адаптации к постоянно меняющимся рыночным условиям с непревзойдённой точностью. Поскольку эта стратегия настолько уникальна, я хочу продать лишь ограниченное число лицензий. Поэтому цена будет постепенно расти, чтобы ограничить прод
Desbot
Luke Joel Desmaris
Эксперты
Join our Newsletter to also get a copy of our Optimization Settings: https://desbot.ai/#Newsletter  Input Parameters Below are all the input options (aka: Parameters) for Desbot and how to use them. You can find the best Parameters through optimization. RiskPercentage: Enter the number that represents the percent of your account balance you want Desbot to risk per trade. For example, entering 1.5 would risk 1.5% of your Account Balance. SLTicks: Enter the number of ticks you want for your stop
AI Neural Nexus EA MT4
John Dickenson
Эксперты
Introducing the AI Neural Nexus EA A state-of-the-art Expert Advisor tailored for trading Gold (XAUUSD) and GBPUSD. This advanced system leverages the power of artificial intelligence and neural networks to identify profitable trading opportunities with a focus on safety and consistency. Unlike traditional high-risk methods, AI Neural Nexus prioritizes low-risk strategies that adapt to market fluctuations in real time, ensuring a smart trading experience. Important Information Contact us immedia
Xauusd Eutopya Fast
Mose' Panizza
Эксперты
MEGA 30% DISCOUNT ON ALL ROBOTS! XAUUSD EUTOPYA FAST – The Future of Gold Scalping is Here XAUUSD EUTOPYA FAST is a cutting-edge Expert Advisor engineered for traders who want speed, precision, and pure algorithmic power in their XAUUSD trading. Built for the M1 timeframe , this EA uses next-generation breakout intelligence, dynamic trailing mechanics, and adaptive risk management — all with zero martingale, grid, or averaging , ensuring your capital stays protected while maximizing effici
Arda
Evgeniy Zhdan
Эксперты
2 copy of 10 left at this price.  Next 10 copies $549. Arda is a trading Expert Advisor based on the dissonance of technical indicators  and price patterns. Support: https://www.mql5.com/en/channels/TrendHunter The Expert Advisor was tested on real historical data of EURUSD, GBPUSD and XAUUSD (Gold). You can download a demo version of any program (for example, tickstory - there is a free version) that provides quotes with 99.9% quality and check it yourself. The trading strategy does not cont
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Стратегия работы торгового эксперта основана на одном из самых сильных сигналов технического анализа - Пин-бара. При определении этой фигуры, торговый эксперт изучает текущую рыночную ситуацию и при наличии совокупности определенных факторов начинает работу. Рекомендуется начинать работу с маленького торгового лота . По мере знакомства с работой эксперта, торговый лот можно увеличить (задействовать манименеджмент) до психологически приемлемого размера. Внимание : формат настроек времени торго
Ichimoku Super Swift Ease Pro
Tyrae Trae Bailey
Эксперты
Hungry for Japanese style? Thirsty for samurai action? Behold! Ichimoku Super Swift Ease Pro is an expert advisor that has an Ichimoku indicator with a moderate lot size. It is recommended that you use this EA for JPY pairs like USDJPY, EURJPY, etc. If you enjoy using Ichimoku, this EA may be what you are looking for. According to the details of this expert advisor, it has an ATR to allow traders to see the line with the flow of the Japanese Yen along with another currency pair with it. Only use
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
JBSar EA Robot
Jordanilo Sarili
Эксперты
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  The trade strategy is based on Averaging and uses a little bit combination of martingale and grid strategy. Methodology   – Trading entails technical analysis with ma
Trend Range King
Frank Paetsch
Эксперты
Trend Range EA: Лучшее из двух миров (Тренд + Возврат к среднему) Дальнейшее развитие 5-звёздочного Trend King EA   (отлично зарекомендовал себя на   H4 ), дополненное мощным модулем   mean-reversion   для боковика.   Надёжный, баровый   подход, работающий в обоих режимах рынка. Преимущества Два ядра : •   Тренд   — разрыв EMA, нормированный ATR, с   гистерезисом   + RSI (плавное включение тренда). •   Флэт   — отклонение цены от EMA-диапазона в единицах ATR + центральная зона RSI; опционально с
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Эксперты
H4 GBPUSD Trend Scalper - Трендовый сигнальный скальпер Советник торгует по трендовой стратегии с использованием оригинального встроенного индикатора для открытия и закрытия ордеров. Доступны внешние настройки для ограничения входа в рынок по пятницам и понедельникам. Цель стратегии - максимально выгодно использовать текущий тренд. По результатам тестирования и работы на демо и реальных счетах, наилучшие результаты достигаются при использовании таймфрейма Н4 на паре GBP/USD Работает на МТ4 Build
PairsTrading
Evgenii Kuznetsov
3.67 (9)
Эксперты
Советник находит расхождения в двух коррелирующих валютных парах и торгует в сторону их обратного схождения. Рабочий таймфрейм: M30 Входные параметры MagicNumber - идентификационный номер на советника; OrdersComment - комментарий к ордеру, при пустом значении автоматический; Lots - размер лота; DepoPer001Lot - автоматический расчет лота (указывается баланс на единицу 0.01 лота) (при 0 используется значение лота из параметра Lots); TimeFrame - рабочий период; Symbol #2 - коррелирующая валюта; Sy
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Эксперты
Профессиональный эксперт форекс   Gyroscope (для пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY)  ализирующий рынок при помощи индекса волн эллиота. Волновая теория Эллиотта — интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках.  Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь вариантов чередующихся волн (из них пять по тренду и три против тренда). Движение цен на рынках принимает форму пяти волн
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Эксперты
GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
BASTET19c
Sorakrit Lueangtipayajun
Эксперты
Этот советник основан на стратегии разворота на полосах Боллинджера. Он автоматически определяет разворот цены на верхней или нижней полосе Боллинджера и открывает сделки в направлении ожидаемого отскока. Система динамически рассчитывает оптимальные уровни тейк-профита (TP) на основе текущей волатильности и структуры рынка, обеспечивая эффективное получение прибыли без ручного вмешательства. Результаты в реальном времени (6 месяцев): +208,77% прибыли, максимальная просадка 20,75% Myfxbook v
Deep Takeover MT4
Jeremy Scott
Эксперты
An adaptive and under fitted trading system like no other The best settings of one symbol also work on a majority of other symbols The majority of settings within the optimization parameters test well Deep Takeover MT4 now comes with a 2nd EA for free : "Agility" EA!  See comment section for details Three versions for different types of accounts This MT4 version respects FIFO rules The MT5 netting version :    https://www.mql5.com/en/market/product/52725 The MT5 hedge version :  https://www.mql
AI Trading System
Ramzi Abuwarda
Эксперты
AI TRADING SYSTEM для MT4 - Ваш конечный инструмент для получения прибыли с помощью ИИ! Откройте будущее торговли с AI TRADING SYSTEM , передовым экспертным советником (EA), который использует мощные стратегии на основе искусственного интеллекта для максимизации прибыли по всем валютным парам. Хотя он разработан для универсальности, он обеспечивает исключительную производительность на основных парах , таких как EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY, помогая вам опережать рынок. С двумя различными режимами
Hedging The Last
Samir Arman
Эксперты
Works to open two hedging deals, buying and selling, with a goal of each deal of 20 points With the opening of multiple cooling deals in the manner of another lot size and suspending each type of sale or purchase transaction At a profit level. Parameters: Lot1: Manual Lot Size Auto_Lot: Set true to automatically calculate optimal Lot Size based on risk preferences, Set False if you want use manual lot size. Max_Risk: Max Risk as percentage of Equity* the greater this percentage is the greater
ProfessorMoriartyMT4
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Основа стратегии - выявление быстрых коррекционных движений между кроссами рабочей валютной пары или металла. В моменты расхождений цен торговых инструментов советник анализирует возможное направление движения цены на рабочем инструменте и начинает работу. Каждая позиция имеет стоп-лосс и тейк-профит. Уникальный алгоритм сопровождения позиций позволяет контролировать превосходство профита над убытком. Советник не использует опасные методы торговли. Рекомендуемые торговые инструменты (TF 1m):
MavericksProPlus
Langtha Prosanta Daudung
Эксперты
The  MaverickProPlus  is a fully automated EA design for trading EURUSD pair. It is design to trade along the trend and also trade during reversal. It uses adaptive grid strategy. In adaptive grid strategy the distance between the trade is not fixed, the entry of next trade is base on most favorable market condition to close the trade in profit. So the risk associated with normal  grid/Martingale  strategy is considerably reduced by adopting adaptive grid distance strategy.  Back tested for 5 y
Sia smart averaging with zone recovery
Mohammad Siahi
Эксперты
Hello, this is my best expert. This expert contains two general part, first part is take position and second part is manage the position.One of the good things about this EA is that it allows you to open a order both manually and automatically and EA manage that position.(Autoposition in Expert Options) -The automatic operation for open order is based on signal of the indicators (EMA & BB) -Position management : The most important part of this EA is related to the management of positions and con
Goldenclaw
Sigit Hariyono
Эксперты
Goldenclaw EA   is a unique scalping Trading Robot based on multi layered neural network and various default indicators. The algorithm works by calculating values from different timeframes to provide output signal for the current timeframe. This EA does not use dangerous techniques like martingale, averaging, grid or hedging. All orders are protected by stop loss and only one trade direction buy or sell depend on given algorithm. Input Parameters: Expert Name   - EA name and trades comment. M
Bfxenterprise RSI
Ricky Romadona Tri Saputra
Эксперты
Bfxenterprise RSI Inspired and optimized RSI indicator is the focus of this Expert Advisor (EA). Designed with the use of RSI to perform optimal transactions. Reading trends and price reversals is done by the RSI whose functions have been sorted. Version of Bfxenterprise The version with the name “Bfxenterprise” focuses on special and thorough sorting of transactions. So this version does not always make transactions, unlike the Expert Advisor version in general. This version relies on accuracy
Infinity Gold AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Infinity Gold AI — это торговый робот (советник) для терминала MetaTrader 4 (MT4), предназначенный для автоматической торговли валютной парой XAUUSD (золото). Этот советник разработан опытными трейдерами с десятилетним стажем работы на финансовых рынках и ориентирован на применение консервативных торговых методов, основанных на четких правилах управления капиталом и рисками. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Основные характеристики Infini
С этим продуктом покупают
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить   Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Эксперты
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Эксперты
УЛЬТРА-ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 в версии для MT4 — это самая мощная, стабильная и усовершенствованная версия на сегодняшний день. HFT — это скальпер с высокой частотой сделок, торгующий исключительно золотом (XAUUSD) на таймфрейме M1, выполняющий множество сделок ежедневно. Он поддерживает кредитное плечо до 1:500 и работает с очень разумными объемами лота , соответствующими настоящей скальпинг-стратегии. Поэтому требуется специальный скальпинг-счёт (RAW или EC
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Эксперты
Распродажа в течение 24 часов - всего $199.99 "HFT Pass Prop Firms" - это советник (Эксперт) специально разработанный для участия в соревнованиях по HFT, торгующий в паре US30. Для получения более подробной информации о лучших советниках и индикаторах посетите: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Я - Лос, подпишитесь, чтобы получать обновления: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Что такое HFT? Торговля высокой частоты (HFT) - это метод торговли, использующий мо
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Эксперты
EvoTrade: Первая самообучающаяся торговая система на рынке Позвольте представить EvoTrade — уникальный торговый советник, созданный с использованием передовых технологий компьютерного зрения и анализа данных. Это первая на рынке самообучающаяся торговая система, работающая в режиме реального времени. EvoTrade анализирует рыночные условия, адаптирует стратегии и динамически подстраивается под изменения, обеспечивая исключительную точность в любых условиях. EvoTrade использует передовые нейронные
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Эксперты
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Эксперты
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Platform:MT5 Account Type:Live Login number:40912 Investor Password:Leclote123# Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the  advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Эксперты
The       Opening Range Breakout Master   — это профессиональная алгоритмическая торговая система, разработанная для извлечения выгоды из институциональных торговых концепций, таких как       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) и стратегии на основе ликвидности   . Этот экспертный советник автоматизирует обнаружение и выполнение       прорывы диапазона открытия (ORB)       в течение ключевых мировых сессий Forex, включая       Лондон, Нью-Йорк, Токио и Midnight Killzones   , по
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Эксперты
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Эксперты
BEWARE of SCAM! SCIPIO GOLD BOT is only distributed by MQL5.com. Please note: this is not a commercial BOT, but a professional one. Distribution is limited to 100 copies in total, and the price may increase without notice. Thisi is MT4 versione, Mt5 version is here:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER must enter + only opens one trade at a time + always uses close and fixed STOP LOSSES
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Эксперты
️ THREE LITTLE BIRDS EA Выкованный из потерь. Совершенный с болью. Выпущенный с целью. ️ СТРУКТУРА. НЕ СПЕКУЛЯЦИЯ. Three Little Birds EA — это не просто очередной торговый робот. Это закаленный в боях движок, созданный за годы реальных неудач и предназначенный для одной миссии:   защищать, восстанавливать и увеличивать ваш капитал — когда рынок становится жестоким. Он сочетает в себе   три мощные стратегии   в идеальной синхронизации: Сетка при убытках с Мартингейлом   : поглоща
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Эксперты
После покупки напишите мне, чтобы получить руководство в формате PDF и ссылку на подробное видео с объяснениями!!! Всегда запускайте EA с настройками!!! Скачать SETFILE и инструкцию здесь   Candle Power EA Стратегия акций на основе возврата к среднему для индекса S&P 500 Пять комбинированных стратегий в рамках портфельного подхода – разработаны для волатильных рыночных фаз, коррекций и в качестве потенциальной тактической защиты портфеля. _______________________________________________________
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Эксперты
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Эксперты
The Best Oil Trading Robot in the World.   Crude Oil Robot   is the undisputed, top-tier trading robot designed for the   XTIUSD or any crude instrument   offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a   highly specialized system   built exclusively for the crude oil market,   utilizing unique technologies   not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with   exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Fil
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
"M1 Gold Scalper" — это скальпер с высокой частотой сделок, торгующий исключительно золотом (XAUUSD) на таймфрейме M1, выполняющий множество сделок ежедневно. Он работает с очень разумными объемами лота, соответствующими настоящей скальпинг-стратегии. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Эта стратегия разработана для извлечения прибыли из небольших колебаний цены золота, используя микро-тренды и кратковременные импульсы. Алгоритм тщательно а
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Эксперты
Рождество и Новый год уже здесь — какой у вас торговый план на 2026 год ? СКИДКА 40% на Dynamic Pips EA — теперь всего $799 , включает 8 активаций . И это ещё не всё: Boring Pips EA (MT4 или MT5) бесплатно , если у вас его ещё нет. Дополнительная скидка 10% , если вы уже являетесь клиентом. Поторопитесь! Предложение действует только для первых 5 покупателей или до 7 января 2026 — что наступит раньше. Для подробностей или чтобы присоединиться к предложению, просто напишите
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
Эксперты
️ Hedging Forex EA1 – Smart Risk Control with ATR & Hedge Strategy Now with enhanced features and virtual strategy tester guidance --- Overview Hedging Forex EA1 is a smart, risk-managed Expert Advisor designed for volatile currency pairs using a hedging strategy. This EA provides advanced control over position sizing, trade timing, and Take Profit strategies with ATR integration. Whether you're a beginner or an experienced trader, Hedging Forex EA1 offers flexibility, protection, an
Extractors MT4
DRT Circle
Эксперты
Экстракторы для XAUUSD Extractors for XAUUSD — это профессиональный советник, разработанный для трейдеров, которые ценят точность, контролируемый риск и гибкую торговую логику при работе с золотом (XAUUSD). Он объединяет две передовые встроенные стратегии и пять гибких режимов рыночного подхода, предоставляя трейдерам полный контроль над тем, как система интерпретирует, открывает и управляет сделками в различных рыночных структурах. Extractors, созданный на основе обширных исследований и разраб
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Эксперты
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
Real Miner MT4
M Ardiansyah
Эксперты
Real Miner EA   is a smart trend detector robot using advanced mathematical and statistical theories. The entry filters have powerful and advanced corrections on the entry points.   All trades are powered by TP/SL to control the risk of the account. Also some smart algorithms inserted inside the EA to adjust some settings based on selected symbols and timeframe automatically. So using the EA is easy for all traders. Only some major settings are added to the EA input parameters. Prop Firm Ready
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Эксперты
Exorcist Bot   - это мультивалютный многофункциональный советник, работающий на любом тайм-фрейме и в любых рыночных условиях. - За основу работы робота взята система усреднения с негеометрической прогрессией построения торговой сетки. - Встроенные системы защиты: специальные фильтры, контроль спреда, внутреннее ограничение времени торговли. - Построение торговой сетки с учетом важных внутренних уровней. - Возможность настройки агрессивности торговли. - Работа отложенными ордерами с трейлингом
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Эксперты
GridSync Pro       это       сложный сетевой торговый советник       разработан для       МетаТрейдер 4       который сочетает в себе       полностью автоматизированное выполнение       с       Гибкость ручной торговли   . Это       интеллектуальная сеть EA       реализует       немартингейл, продвинутая стратегия сетки       с       точный контроль управления рисками   , включая       ежедневные цели по прибыли, лимиты убытков и скользящие стопы       для защиты капитала во время       нестабил
Aurum Apex Mt4 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (2)
Эксперты
Теперь вы можете скачать демо-версию Aurum Apex на вкладке Комментарии , чтобы оценить её производительность на вашем брокере! Aurum Apex EA - мощный 100% автоматизированный инструмент для торговли на платформе MT4. Он выполняет анализ рынка в реальном времени, обнаруживая различные возможности для торговли. Подходит для трейдеров всех уровней, Aurum Apex EA предлагает три режима риска, настраиваемых через параметр Риска: Риск = 0.1 (Низкий Риск): Идеально подходит для новичков, не знакомых с д
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
Эксперты
Представляем   Trade Vantage : Профессиональный аналитик рынка Trade Vantage   — это высокоэффективный аналитический инструмент, который использует специализированный алгоритм для торговли на рынке Форекс и с криптовалютами. Его принцип работы основан на анализе цен за определенный временной интервал, выявлении силы и амплитуды ценовых движений с помощью уникальной системы индикации. Когда тренд теряет свою силу и меняет направление, эксперт закрывает предыдущую позицию и открывает новую. Также
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Эксперты
Trillion Pips GridX EA - Grid and Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 4 that uses grid trade management, progressive lot scaling, and optional hedging logic to manage trades under various market conditions. This EA is intended for experienced traders who fully understand the risks associated with grid and martingale style trading systems. Strategy Overview Grid Trading Logic The EA opens sequential trades at defined price intervals to
MATrader QuickScalper
MARC ALBRECHT SCHMID
Эксперты
MATrader QuickScalp – Точный скальпинг на базе ядра MATrader MATrader QuickScalper — это специализированный скальпинговый советник от Marc Albrecht Trading, созданный как отдельная стратегия рядом с хорошо известным MATrader AI. Если MATrader AI ориентирован на адаптивную циклическую логику и более крупные движения рынка, то MATrader QuickScalper разработан для быстрого исполнения, коротких сделок и чистых скальпинговых входов . Этот EA носит имя MATrader, потому что построен на той же базово
Другие продукты этого автора
Gold Pivot Dominator
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
GOLD PIVOT DOMINATOR — это экспертный советник для торговли золотом (XAUUSD), разработанный по принципам институциональной логики рынка. Только 5 копий по премиум цене, далее цена будет увеличена! GOLD PIVOT DOMINATOR — экспертный советник для торговли золотом (XAUUSD), разработанный с применением принципов институциональной рыночной логики и приоритета качества торговых решений над их количеством. Стратегия ориентирована на работу от ключевых pivot-зон поддержки и сопротивления , с обязательным
Black Gold M5
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник MT5 Forex под названием Black Gold EA — это передовое решение для автоматизированной торговли на валютной паре XAUUSD (золото к доллару США). полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Преимущества Black Gold EA M5 включают круглосуточную торговлю без эмоционального фактора, быстрое принятие решений и возможность тестирования на исторических данных. Однако, как и любой торговый робот, он не гарантирует прибыль и требует тщательной настрой
Golden Impulse V
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Gold Impulse – Эффективный Торговый Робот для XAU/USD Особенности Gold Impulse Универсальность и Адаптация Многофункциональность : Gold Impulse поддерживает различные торговые подходы и концепции. Автоматизация : Освобождает пользователей от постоянного мониторинга рынка. Настраиваемость : Может быть адаптирован под конкретные задачи и условия рынка. Анализ Рынка Технические Индикаторы : Использует скользящие средние, полосы Боллинджера и ценовые каналы для анализа. Фильтрация Колебаний : Эффек
Golden Genie MT5
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Golden Genie MT5 — советник, предназначенный для автоматической торговли на рынке Forex, особенно популярен среди тех, кто хочет минимизировать риски и увеличить прибыль. Давайте подробнее рассмотрим особенности, преимущества и недостатки данного продукта. Только 5 копий по премиум цене, далее цена будет увеличена! Преимущества автоматического советника Golden Genie MT5: Автоматизация : Возможность торговли без постоянного наблюдения за рынком освобождает ваше время и позволяет сосредоточиться
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
"M1 Gold Scalper" — это скальпер с высокой частотой сделок, торгующий исключительно золотом (XAUUSD) на таймфрейме M1, выполняющий множество сделок ежедневно. Он работает с очень разумными объемами лота, соответствующими настоящей скальпинг-стратегии. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Эта стратегия разработана для извлечения прибыли из небольших колебаний цены золота, используя микро-тренды и кратковременные импульсы. Алгоритм тщательно а
Golden Amulet
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Golden Amulet представляет собой торговый советник, разработанный специально для работы с инструментом XAU/USD (золото против американского доллара). Советник отличается своей сложной структурой и использованием современных технологий машинного обучения и обработки больших объемов данных. Вот ключевые особенности и принципы работы данного торгового робота: Основные характеристики: Использование глубоких нейронных сетей : Это позволяет одновременно анализировать исторические ряды цен, экономичес
Gold Lady
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Эксперты
Советник Gold Lady для торговли золотом в платформе MetaTrader 4 (MT4) — это автоматизированная торговая система, специально разработанная для торговли золом (XAU/USD). Такие советники обычно используют алгоритмы для выполнения сделок на основании технического анализа и других рыночных данных. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Советник для анализа рыночных данных в реальном времени, искусно адаптируясь к изменчивым условиям и выдавая высо
Aurus Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
"Aurus Gold" - это программа, способная автоматически анализировать и торговать на рынке валют (Forex) без участия человека. Этот инновационный инструмент  для решений о покупке или продаже валютных пар. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Основная задача Aurus Gold- максимизировать прибыль и минимизировать риски для инвесторов. Он способен работать круглосуточно, основываясь на заранее заданных параметрах и правилах торговли. Основные пр
Gold Angel
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник Gold Angel MT4 предназначен для автоматизированной торговли золотом на платформе MetaTrader 4, обеспечивая трейдерам уникальные инструменты и стратегии для достижения максимальной прибыли. Используя сложные алгоритмы анализа рыночных данных, данный советник способен выявлять выгодные точки входа и выхода, что значительно снижает риски и увеличивает возможности успешной торговли. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Gold Angel MT4 пр
Golden Fairy
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
GOLDEN FAIRY  – платформа для торговли золотом на MetaTrader 4 (MT4) (XAU/USD) Погрузитесь в захватывающий мир трейдинга, где технологии становятся вашими верными союзниками! GOLDEN FAIRY — это новаторский торговый советник, созданный для надежного и эффективного взаимодействия с рынком золота. В его основе лежат мощные алгоритмы искусственного интеллекта, которые в сочетании с глубоким анализом рыночных трендов и строгими принципами риск-менеджмента позволяют извлекать максимальную выгоду из
Gold Fish Scalp
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник Gold Fish Scalper, для торговли золотом на платформе MetaTrader 4 (MT4) представляет собой автоматизированную торговую систему, созданную специально для торговли золотыми активами (XAU/USD). Обычно такие роботы применяют алгоритмические методы для выполнения сделок, основываясь на техническом анализе и других рыночных данных. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Данная программа использует встроенные фрмулы для обработки данных в ре
Golden AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Эксперты
Советник Gold AI EA для торговли золотом в платформе MetaTrader 4 (MT4) — это автоматизированная торговая система, специально разработанная для торговли золом (XAU/USD). Такие советники обычно используют алгоритмы для выполнения сделок на основании технического анализа и других рыночных данных. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Его возможность заразительно взаимодействовать с волатильностью рынка придаёт уверенность даже самым осторожным
Black Gold MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник MT4 Forex под названием Black Gold EA — это передовое решение для автоматизированной торговли на валютной паре XAUUSD (золото к доллару США). полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Преимущества Black Gold EA MT4 включают круглосуточную торговлю без эмоционального фактора, быстрое принятие решений и возможность тестирования на исторических данных. Однако, как и любой торговый робот, он не гарантирует прибыль и требует тщательной настро
Alive Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник Alive Gold для MT4 — это автоматизированный торговый инструмент, разработанный для Forex,  особое внимание уделяется XAUUSD , оптимизирующий прибыль при минимизации риска. Работая круглосуточно и без выходных, он анализирует данные, совершает сделки на основе запрограммированных стратегий и управляет несколькими счетами. Основные характеристики включают автоматизацию торговли, объективность и быструю реакцию рынка. Для оптимального использования требуются знания рынка. полный список для
Golden Raider
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник Golden Raider для торговли золотом MT4 – это автоматизированный торговый робот, разработанный для получения прибыли на рынке золота (XAU/USD). Он использует сложные алгоритмы и технические индикаторы для анализа ценовых графиков и выявления потенциальных возможностей для входа и выхода из сделок. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Golden Raider анализирует волатильность, тренды и уровни поддержки/сопротивления, адаптируясь к меняю
Gold Axis
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник Axis Gold Trend для MT4 — это автоматизированный торговый инструмент, разработанный для Forex, особое внимание уделяется XAUUSD, оптимизирующий прибыль при минимизации риска. Работая круглосуточно и без выходных, он анализирует данные, совершает сделки на основе запрограммированных стратегий и управляет несколькими счетами. Основные характеристики включают автоматизацию торговли, объективность и быструю реакцию рынка. Для оптимального использования требуются знания рынка. полный спис
Gold X5
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник MT4 Forex под названием Gold X5 EA — это передовое решение для автоматизированной торговли на валютной паре XAUUSD (золото к доллару США). полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Преимущества Gold X5 EA MT4 включают круглосуточную торговлю без эмоционального фактора, быстрое принятие решений и возможность тестирования на исторических данных. Однако, как и любой торговый робот, он не гарантирует прибыль и требует тщательной настройки и
Gold of the Incas
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Gold of the Incas - это высокоэффективный торговый советник, созданный специально для платформы MT4 и ориентированный на рынок золота и мажорные валютные пары. Используя комплексные алгоритмы, он анализирует рыночные тренды и колебания цен в реальном времени, обеспечивая максимальную прибыль при минимальных рисках. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Эффективность Gold of the Incas подтверждается длительными периодами тестирования, где он
Smart Gold EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник Smart Gold для MT4 — это автоматизированный торговый инструмент, разработанный для Forex,  особое внимание уделяется XAUUSD , оптимизирующий прибыль при минимизации риска. Основные характеристики включают автоматизацию торговли, объективность и быструю реакцию рынка. Для оптимального использования требуются знания рынка. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Преимущества советника Smart Gold EA «Smart Gold EA» — это инновационное
Gold Emperor EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
С оветник MT4 для торговли золотом  Gold Emperor EA полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller   Gold Emperor EA  – это автоматизированный торговый советник (эксперт), разработанный специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе MetaTrader 4 (MT4). Он предназначен для максимизации прибыли и минимизации рисков при торговле этим волатильным активом. Ключевые особенности: Специализация на золоте: Советник разработан с учетом специфически
Gold Fox MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник Gold AI EA для торговли золотом в платформе MetaTrader 4 (MT4) — это автоматизированная торговая система, специально разработанная для торговли золом (XAU/USD). Такие советники обычно используют алгоритмы для выполнения сделок на основании технического анализа и других рыночных данных. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Его возможность заразительно взаимодействовать с волатильностью рынка придаёт уверенность даже самым осторожным
Smart Gold MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник Smart Gold для MT4 — это автоматизированный торговый инструмент, разработанный для Forex,  особое внимание уделяется XAUUSD , оптимизирующий прибыль при минимизации риска. Основные характеристики включают автоматизацию торговли, объективность и быструю реакцию рынка. Для оптимального использования требуются знания рынка. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Преимущества советника Smart Gold EA «Smart Gold EA» — это инновационное
Gold Aliance AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Валютный рынок (Форекс) является крупнейшим и наиболее ликвидным финансовым рынком в мире, на котором валюты торгуются 24 часа в сутки, пять дней в неделю. Торговля валютой предлагает огромные возможности как опытным трейдерам, так и новичкам получить прибыль от колебаний обменных курсов. Однако успешная навигация на рынке Форекс требует глубокого понимания факторов, влияющих на движение валют, навыков технического анализа и стратегий управления рисками. полный список для Вашего удобства доступе
Gold Ai Ea
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Gold Ai Ea – это не просто советник, это виртуоз краткосрочной торговли, рожденный для покорения высоковолатильных рынков с минимальными спредами. В его основе – пульсирующее сердце уникального многокомпонентного алгоритма, молниеносно обрабатывающего рыночные данные в режиме реального времени. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller  Следующая цена 1499 : Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий  Этот мастер скальпинга
Merlin Scalp
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Merlin Scalp EA – эксперт-советник для MT4, специализирующийся на золоте  Merlin Scalp EA – это автоматизированный торговый робот, разработанный специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе MetaTrader 4 (MT4). Его цель – максимизировать прибыль и свести к минимуму риски при работе с этим изменчивым активом. Ключевые особенности:  Специализация на XAU/USD: Советник разработан с учетом уникальных особенностей ценового поведения золота, таких как его волатильность и восприимчивость к
Aurum Master
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Эксперт  Aurum Master    разработан для эффективной торговли золотоми а также любыми валютными активами, минимизируя риски и максимизируя потенциал прибыли.  Советник активно приспосабливается к изменчивой динамике рынка, выявляя статистически значимые ценовые паттерны с высокой степенью прогностической точности. Это позволяет определять оптимальные точки для открытия и закрытия позиций, стремясь к максимальной потенциальной прибыли. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql
Pharaoh Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Pharaoh Gold  тщательно разработан для эффективной торговли золотом и любыми валютными активами с упором на снижение рисков и увеличение потенциальной прибыли.Торговля ведётся отложенными ордерами по направлению тренда. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Советник умеет адаптироваться к постоянно меняющейся динамике рынка, выявляя статистически значимые ценовые закономерности с высокой степенью точности прогнозирования. Это позволяет опреде
Falcon Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Falcon Gold — это высокочастотный советник с относительно низким риском. Алгоритм скальпинга создан для обнаружения высоковероятностных точек входа и выхода, гарантируя, что каждая сделка будет выполнена с наивысшим шансом на успех. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Оптимальной валютной парой для работы с этим скальпинг-роботом является XAUUSD (золото к доллару США). Идеально подходит для трейдеров, предпочитающих активную торговую среду.
Apex Gold MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Apex Gold Advisor: Точность и Эффективность для MT4 полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller В динамичном мире форекс торговли, где каждая секунда и каждый пипс имеют значение, Apex Gold Advisor выделяется как инструмент, разработанный для обеспечения высокой точности входов в рынок. Этот советник, созданный специально для платформы MetaTrader 4 (MT4), представляет собой мощное решение для трейдеров, стремящихся максимизировать свою прибыльность
Advanced Gold Sniper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Advanced Gold Sniper  – это автоматизированный торговый советник (эксперт), разработанный специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе MetaTrader 4 (MT4). Он предназначен для максимизации прибыли и минимизации рисков при торговле этим волатильным активом. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Ключевые особенности:  Специализация на золоте: Советник разработан с учетом специфических характеристик движения цены золота, включая его в
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв