Prop Firm Phase Protection

Введение

Получите полный контроль над своими проп-трейдинг счетами с помощью PropFirm Dashboard — профессиональной панели управления, созданной специально для трейдеров, проходящих испытания Prop Firm и желающих контролировать каждый этап оценки в режиме реального времени.

Разработанная для MetaTrader 5 система постоянно отслеживает ключевые параметры финансируемого счета: цель по прибыли, максимальный дневной убыток, максимальную просадку, минимальное количество торговых дней и прогресс прохождения этапа. Вся информация отображается в современном и удобном интерфейсе с автоматическим обновлением.

PropFirm Dashboard не просто отображает статистику — система помогает защитить счет от ошибок управления рисками. После достижения заданной цели вместе с установленным запасом безопасности программа может автоматически закрыть открытые позиции, остановить торговлю и отправить уведомление, обеспечивая корректное завершение этапа проверки.


Характеристики продукта

  • Профессиональная панель мониторинга Prop Firm Challenge непосредственно в MetaTrader 5.
  • Отслеживание баланса, эквити и накопленной прибыли в режиме реального времени.
  • Автоматический расчет прогресса достижения цели по прибыли.
  • Визуальный контроль максимального дневного лимита убытка.
  • Полный мониторинг максимальной просадки счета (Maximum Drawdown).
  • Подсчет торговых дней и контроль ежедневной торговой активности.
  • Настройка целей, лимитов риска и параметров каждой фазы испытания.
  • Автоматическое обновление данных без ручного вмешательства.
  • Автоматическое закрытие позиций после выполнения цели этапа.
  • Push-уведомления при достижении важных условий счета.

Интеллектуальное управление Challenge
PropFirm Dashboard постоянно анализирует состояние счета, показывая текущий прогресс, оставшийся допустимый риск и вероятность нарушения правил Prop Firm.

Автоматическая защита капитала
После достижения установленной цели и дополнительного защитного буфера система может автоматически закрыть все открытые сделки, предотвращая ненужные операции после успешного выполнения задания.

Профессиональный контроль риска
Контролируйте самые важные параметры любого финансируемого счета: дневной лимит потерь, максимальную просадку и прогресс достижения прибыли. Все данные представлены через понятные индикаторы и визуальные панели.

Умные уведомления
Получайте уведомления при важных событиях: достижение цели, превышение дневного лимита потерь или приближение к критическому уровню просадки, чтобы своевременно реагировать и защищать счет.

Визуальная панель в реальном времени
Современный встроенный Dashboard для MetaTrader 5 отображает всю необходимую информацию в одном окне: текущую фазу, эквити, прибыль, доступные лимиты, процент выполнения цели и статус Challenge.

Совместимость с Prop Firm
Система адаптируется к различным моделям оценки и правилам финансируемых счетов, позволяя настраивать цели прибыли, ограничения убытков и минимальные торговые требования.

Применение

PropFirm Dashboard идеально подходит для:

  • Трейдеров, проходящих испытания Prop Firm.
  • Пользователей, управляющих финансируемыми счетами с жесткими ограничениями риска.
  • Алгоритмических трейдеров, которым необходим автоматический контроль счета.
  • Трейдеров, желающих избежать потери Challenge из-за чрезмерной торговли после достижения цели.
  • Пользователей, которым требуется профессиональное управление рисками в MetaTrader 5.
Профессиональный инструмент для контроля, защиты и успешного прохождения Prop Firm Challenge с помощью расширенного мониторинга, интеллектуального управления рисками и автоматизации.

Проходите испытания с большей уверенностью, контролируя каждый важный параметр счета и позволяя PropFirm Dashboard автоматически следить за ключевыми ограничениями вашей финансируемой учетной записи.

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Утилиты
Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
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Adam FTMO MT5
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ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
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Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.6 (5)
Утилиты
Один советник, который должен работать у каждого трейдера MetaTrader, но у большинства его нет. Большинство счетов сливаются не потому, что стратегия была неправильной. Они сливаются потому, что в плохой момент трейдер позволил убытку расти, начал усредняться, оставил сделки на выходные, отдал рынку прибыльную неделю или забыл о дневном лимите проп-фирмы из-за одного неудачного клика. KT Equity Protector - это автоматический защитник, который не даст этому случиться. Установите его на один графи
Trading Panel PRO MT5
Prime Horizon
Утилиты
Trade Panel PRO MT5 Trade Panel PRO MT5 - это панель ручной торговли для MetaTrader 5, предназначенная для подготовки, исполнения и управления позициями непосредственно с графика, с визуальным контролем риска на каждом этапе. Инструмент объединяет в одном интерфейсе подготовку ордеров, автоматический расчет объема позиции по риску, интерактивные зоны Entry, Stop Loss и Take Profit, а также несколько функций управления сделкой после исполнения. Обновления версии 2.0 Версия 2.0 вводит несколько ул
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
Утилиты
Seconds Chart - уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
Active Lines
Yury Kulikov
5 (2)
Утилиты
Внимание :  Демо-версию для ознакомления и тестирования можно скачать здесь .  Демо-версия не позволяет совершать торговые операции и может быть запущена только на одном графике. Active Lines - мощный профессиональный инструмент для работы с линиями на графике. Active Lines предоставляет широкий набор действий для событий, связанных с пересечением ценой линий. Например: оповестить, открыть/модифицировать/закрыть позицию, разместить/удалить отложенные ордера. Active Lines позволяет к одной линии
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Adrian Lara Carrasco
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Добро пожаловать снова! Код скидки на 20% на Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Сегодня мы хотим представить новый полезный инструмент, HiperCube SuperVisor, этот инструмент решил проблему, с которой мы сталкивались при запуске разных советников одновременно, выполняя надзор за тем, что было трудно сделать. Благодаря этому мы можем видеть на одном графике до 5 советников одновременно, мы можем видеть, что у каждого из них открытые позиции, прибыль при покупке, прибыль при продаже и общая прибыль.
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HiperCube ADX Histogram
Adrian Lara Carrasco
Индикаторы
ADX — очень популярный и полезный индикатор, поэтому многие ведущие трейдеры рекомендуют использовать его в качестве фильтра для плохих сделок или в сочетании с другими видами анализа. Код скидки на 25% на Darwinex Zero: DWZ2328770MGM С HiperCube ADX вы получите первоклассный опыт, используя прекрасный и отличный индикатор для своей торговли. ОСОБЕННОСТИ: Полностью настраиваемый Настройте свой график! Пользовательский цвет для гистограммы В дополнительных окнах для четкого отображения основног
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HiperCube MTF MA
Adrian Lara Carrasco
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Привет трейдерам, HiperCube, я рад представить вам новый индикатор MTF MA! Код скидки на 25% на Darwinex Zero: DWZ2328770MGM HiperCube Multi-Timeframe Moving Average или MTF MA — это индикатор, который позволяет вам отображать MA с более высокого таймфрейма и другого более низкого, так просто. Особенности: Выберите таймфрейм из выпадающего меню Пользовательский период MA Пользовательский тип MA (EMA, SMA...) Пользовательский цвет MTF MA Для его разработки использовались Chatgpt и ИИ. Вывод Hip
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HiperCube DonChain
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HiperCube Market Profile
Adrian Lara Carrasco
Индикаторы
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HiperCube DonChian Pro Gale
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4 (1)
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ЭТОТ ИНДИКАТОР ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ EA:  HIPERCUBE PRO GALE BTC Код скидки 20% на Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20  Представляем новую версию индикатора Donchian Мы рады представить новую версию индикатора Donchian , разработанную с использованием передовых улучшений и повышенной точности. Теперь полностью адаптирован для HiperCube Pro Gale , этот обновленный инструмент предлагает бесшовный опыт, адаптированный для более эффективной торговли. Почему эта версия — настоящий прорыв: Адаптирован для
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HiperCube Nasdaq Index Volatility
Adrian Lara Carrasco
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Представляем Индикатор VXN Код скидки 25% на Darwinex Zero: DWZ2328770MGM Ваш лучший помощник в навигации по волатильным водам индекса Nasdaq-100. Разработанный для трейдеров, которые требуют точности и надежности, Индикатор VXN предоставляет информацию в реальном времени о рыночных настроениях и потенциальных колебаниях цен. С Индикатором VXN вы можете: Предсказывать Волатильность : Получите конкурентное преимущество, точно прогнозируя рыночные движения. Оптимизировать Стратегии : Настройте с
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Adrian Lara Carrasco
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