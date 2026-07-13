Prop Firm Phase Protection
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Adrian Lara CarrascoПривет, я Адриан, генеральный директор и разработчик Bot Pulse Trading. Мы являемся компанией, которая специализируется на разработке высококачественных советников и инструментов для торговли. Мы хотим, чтобы наши клиенты исследовали финансовую свободу, занимались реальной торговлей и внедряли
- Версия: 2.0
- Активации: 20
Введение
Получите полный контроль над своими проп-трейдинг счетами с помощью PropFirm Dashboard — профессиональной панели управления, созданной специально для трейдеров, проходящих испытания Prop Firm и желающих контролировать каждый этап оценки в режиме реального времени.
Разработанная для MetaTrader 5 система постоянно отслеживает ключевые параметры финансируемого счета: цель по прибыли, максимальный дневной убыток, максимальную просадку, минимальное количество торговых дней и прогресс прохождения этапа. Вся информация отображается в современном и удобном интерфейсе с автоматическим обновлением.
PropFirm Dashboard не просто отображает статистику — система помогает защитить счет от ошибок управления рисками. После достижения заданной цели вместе с установленным запасом безопасности программа может автоматически закрыть открытые позиции, остановить торговлю и отправить уведомление, обеспечивая корректное завершение этапа проверки.
Характеристики продукта
- Профессиональная панель мониторинга Prop Firm Challenge непосредственно в MetaTrader 5.
- Отслеживание баланса, эквити и накопленной прибыли в режиме реального времени.
- Автоматический расчет прогресса достижения цели по прибыли.
- Визуальный контроль максимального дневного лимита убытка.
- Полный мониторинг максимальной просадки счета (Maximum Drawdown).
- Подсчет торговых дней и контроль ежедневной торговой активности.
- Настройка целей, лимитов риска и параметров каждой фазы испытания.
- Автоматическое обновление данных без ручного вмешательства.
- Автоматическое закрытие позиций после выполнения цели этапа.
- Push-уведомления при достижении важных условий счета.
Интеллектуальное управление Challenge
PropFirm Dashboard постоянно анализирует состояние счета, показывая текущий прогресс, оставшийся допустимый риск и вероятность нарушения правил Prop Firm.
Автоматическая защита капитала
После достижения установленной цели и дополнительного защитного буфера система может автоматически закрыть все открытые сделки, предотвращая ненужные операции после успешного выполнения задания.
Профессиональный контроль риска
Контролируйте самые важные параметры любого финансируемого счета: дневной лимит потерь, максимальную просадку и прогресс достижения прибыли. Все данные представлены через понятные индикаторы и визуальные панели.
Умные уведомления
Получайте уведомления при важных событиях: достижение цели, превышение дневного лимита потерь или приближение к критическому уровню просадки, чтобы своевременно реагировать и защищать счет.
Визуальная панель в реальном времени
Современный встроенный Dashboard для MetaTrader 5 отображает всю необходимую информацию в одном окне: текущую фазу, эквити, прибыль, доступные лимиты, процент выполнения цели и статус Challenge.
Совместимость с Prop Firm
Система адаптируется к различным моделям оценки и правилам финансируемых счетов, позволяя настраивать цели прибыли, ограничения убытков и минимальные торговые требования.
Применение
PropFirm Dashboard идеально подходит для:
- Трейдеров, проходящих испытания Prop Firm.
- Пользователей, управляющих финансируемыми счетами с жесткими ограничениями риска.
- Алгоритмических трейдеров, которым необходим автоматический контроль счета.
- Трейдеров, желающих избежать потери Challenge из-за чрезмерной торговли после достижения цели.
- Пользователей, которым требуется профессиональное управление рисками в MetaTrader 5.
Профессиональный инструмент для контроля, защиты и успешного прохождения Prop Firm Challenge с помощью расширенного мониторинга, интеллектуального управления рисками и автоматизации.
Проходите испытания с большей уверенностью, контролируя каждый важный параметр счета и позволяя PropFirm Dashboard автоматически следить за ключевыми ограничениями вашей финансируемой учетной записи.