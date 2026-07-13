Prop Firm Phase Protection

Введение

Получите полный контроль над своими проп-трейдинг счетами с помощью PropFirm Dashboard — профессиональной панели управления, созданной специально для трейдеров, проходящих испытания Prop Firm и желающих контролировать каждый этап оценки в режиме реального времени.

Разработанная для MetaTrader 5 система постоянно отслеживает ключевые параметры финансируемого счета: цель по прибыли, максимальный дневной убыток, максимальную просадку, минимальное количество торговых дней и прогресс прохождения этапа. Вся информация отображается в современном и удобном интерфейсе с автоматическим обновлением.

PropFirm Dashboard не просто отображает статистику — система помогает защитить счет от ошибок управления рисками. После достижения заданной цели вместе с установленным запасом безопасности программа может автоматически закрыть открытые позиции, остановить торговлю и отправить уведомление, обеспечивая корректное завершение этапа проверки.

Характеристики продукта

Профессиональная панель мониторинга Prop Firm Challenge непосредственно в MetaTrader 5.

Отслеживание баланса, эквити и накопленной прибыли в режиме реального времени.

Автоматический расчет прогресса достижения цели по прибыли.

Визуальный контроль максимального дневного лимита убытка.

Полный мониторинг максимальной просадки счета (Maximum Drawdown).

Подсчет торговых дней и контроль ежедневной торговой активности.

Настройка целей, лимитов риска и параметров каждой фазы испытания.

Автоматическое обновление данных без ручного вмешательства.

Автоматическое закрытие позиций после выполнения цели этапа.

Push-уведомления при достижении важных условий счета.

Интеллектуальное управление Challenge

PropFirm Dashboard постоянно анализирует состояние счета, показывая текущий прогресс, оставшийся допустимый риск и вероятность нарушения правил Prop Firm.

Автоматическая защита капитала

После достижения установленной цели и дополнительного защитного буфера система может автоматически закрыть все открытые сделки, предотвращая ненужные операции после успешного выполнения задания.

Профессиональный контроль риска

Контролируйте самые важные параметры любого финансируемого счета: дневной лимит потерь, максимальную просадку и прогресс достижения прибыли. Все данные представлены через понятные индикаторы и визуальные панели.

Умные уведомления

Получайте уведомления при важных событиях: достижение цели, превышение дневного лимита потерь или приближение к критическому уровню просадки, чтобы своевременно реагировать и защищать счет.

Визуальная панель в реальном времени

Современный встроенный Dashboard для MetaTrader 5 отображает всю необходимую информацию в одном окне: текущую фазу, эквити, прибыль, доступные лимиты, процент выполнения цели и статус Challenge.

Совместимость с Prop Firm

Система адаптируется к различным моделям оценки и правилам финансируемых счетов, позволяя настраивать цели прибыли, ограничения убытков и минимальные торговые требования.

Применение

PropFirm Dashboard идеально подходит для:

Трейдеров, проходящих испытания Prop Firm.

Пользователей, управляющих финансируемыми счетами с жесткими ограничениями риска.

Алгоритмических трейдеров, которым необходим автоматический контроль счета.

Трейдеров, желающих избежать потери Challenge из-за чрезмерной торговли после достижения цели.

Пользователей, которым требуется профессиональное управление рисками в MetaTrader 5.

Профессиональный инструмент для контроля, защиты и успешного прохождения Prop Firm Challenge с помощью расширенного мониторинга, интеллектуального управления рисками и автоматизации.