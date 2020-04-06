HydraCore Trader


    HydraCore Trader — советник для XAUUSD на основе контролируемого мартингейла

    Назначение. Советник работает с внутридневными колебаниями цены. Первая сделка серии открывается по сигналу RSI, добор выполняется по сетке с контролируемым увеличением лота (мартингейл внутри одной виртуальной серии). Закрытие серии — по целевому уровню или через трейлинг стоп.

    Все входные параметры и сообщения в терминале — на английском языке.

    Ключевые функции

    • Оптимизация под XAUUSD; возможна работа на других инструментах при индивидуальной настройке.

    • Режим закрытия серии: TP от BEP или Trailing SL.

    • SmartStep: адаптивный шаг добора в зависимости от глубины серии.

    • Встроенная проверка маржи перед отправкой сделки и автоматическое уменьшение лота при отказе брокера из-за объёма.

    • Лимит максимального лота на сделку и ограничение количества ордеров в серии.

    • Информационная панель в окне графика.

    Управление рисками

    • DD-Guard: при достижении заданной просадки все позиции по магическому номеру закрываются и включается пауза в торговле на заданный период.

    • Жёсткая «крышка» на лот по сделке, проверка спреда и минимального шага стопов.

    • Настраиваемые лимиты на количество ордеров в серии и интервал между добавлениями.

    Режимы работы

    • Low (Validation). Консервативный профиль: пониженные объёмы, ранний трейлинг, ограничение глубины серии, защита DD включена. Подходит для первичной проверки и аккуратных тестов.

    • Normal. Профиль с пользовательскими параметрами для практической работы и детального тестирования. Перед применением на реальном счёте рекомендуется оптимизация под ваш депозит и брокера.

    Рекомендации по запуску

    • Инструмент: XAUUSD.

    • Таймфрейм базового анализа: M1–M5.

    • Начальный депозит (центовый счёт): от 400 USD.

    • Кредитное плечо: от 1:500.

    • VPS рекомендован для непрерывной работы.

    Быстрый старт:

    1. Установите советник на график XAUUSD.

    2. По умолчанию активен режим Low (Validation). Для тестов и боевой работы переключите Run_Mode = Normal.

    3. Проверьте ключевые параметры: Base_TF, Trailing_Enable, стартовый лот, лимиты по серии и DD-Guard.

    Важные замечания

    • Советник использует метод увеличения лота внутри серии (мартингейл). Это повышает риск и требует контроля параметров риска пользователем.

    • Прибыль не гарантируется. Результаты зависят от рыночных условий, настроек и качества котировок.

    • Перед использованием на реальном счёте выполните тестирование и оптимизацию у вашего брокера.


