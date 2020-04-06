HydraCore Trader
- Эксперты
- Aleksandr Smirnov
- Версия: 1.3
- Обновлено: 5 ноября 2025
- Активации: 5
Назначение. Советник работает с внутридневными колебаниями цены. Первая сделка серии открывается по сигналу RSI, добор выполняется по сетке с контролируемым увеличением лота (мартингейл внутри одной виртуальной серии). Закрытие серии — по целевому уровню или через трейлинг стоп.
Все входные параметры и сообщения в терминале — на английском языке.
Ключевые функции
-
Оптимизация под XAUUSD; возможна работа на других инструментах при индивидуальной настройке.
-
Режим закрытия серии: TP от BEP или Trailing SL.
-
SmartStep: адаптивный шаг добора в зависимости от глубины серии.
-
Встроенная проверка маржи перед отправкой сделки и автоматическое уменьшение лота при отказе брокера из-за объёма.
-
Лимит максимального лота на сделку и ограничение количества ордеров в серии.
-
Информационная панель в окне графика.
Управление рисками
-
DD-Guard: при достижении заданной просадки все позиции по магическому номеру закрываются и включается пауза в торговле на заданный период.
-
Жёсткая «крышка» на лот по сделке, проверка спреда и минимального шага стопов.
-
Настраиваемые лимиты на количество ордеров в серии и интервал между добавлениями.
Режимы работы
-
Low (Validation). Консервативный профиль: пониженные объёмы, ранний трейлинг, ограничение глубины серии, защита DD включена. Подходит для первичной проверки и аккуратных тестов.
-
Normal. Профиль с пользовательскими параметрами для практической работы и детального тестирования. Перед применением на реальном счёте рекомендуется оптимизация под ваш депозит и брокера.
Рекомендации по запуску
-
Инструмент: XAUUSD.
-
Таймфрейм базового анализа: M1–M5.
-
Начальный депозит (центовый счёт): от 400 USD.
-
Кредитное плечо: от 1:500.
-
VPS рекомендован для непрерывной работы.
Быстрый старт:
-
Установите советник на график XAUUSD.
-
По умолчанию активен режим Low (Validation). Для тестов и боевой работы переключите Run_Mode = Normal.
-
Проверьте ключевые параметры: Base_TF, Trailing_Enable, стартовый лот, лимиты по серии и DD-Guard.
Важные замечания
-
Советник использует метод увеличения лота внутри серии (мартингейл). Это повышает риск и требует контроля параметров риска пользователем.
-
Прибыль не гарантируется. Результаты зависят от рыночных условий, настроек и качества котировок.
-
Перед использованием на реальном счёте выполните тестирование и оптимизацию у вашего брокера.