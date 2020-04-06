



HydraCore Trader — советник для XAUUSD на основе контролируемого мартингейла

Назначение. Советник работает с внутридневными колебаниями цены. Первая сделка серии открывается по сигналу RSI, добор выполняется по сетке с контролируемым увеличением лота (мартингейл внутри одной виртуальной серии). Закрытие серии — по целевому уровню или через трейлинг стоп.

Все входные параметры и сообщения в терминале — на английском языке.

Ключевые функции

Оптимизация под XAUUSD; возможна работа на других инструментах при индивидуальной настройке.

Режим закрытия серии: TP от BEP или Trailing SL.

SmartStep: адаптивный шаг добора в зависимости от глубины серии.

Встроенная проверка маржи перед отправкой сделки и автоматическое уменьшение лота при отказе брокера из-за объёма.

Лимит максимального лота на сделку и ограничение количества ордеров в серии.

Информационная панель в окне графика.

Управление рисками

DD-Guard: при достижении заданной просадки все позиции по магическому номеру закрываются и включается пауза в торговле на заданный период.

Жёсткая «крышка» на лот по сделке, проверка спреда и минимального шага стопов.

Настраиваемые лимиты на количество ордеров в серии и интервал между добавлениями.

Режимы работы

Low (Validation). Консервативный профиль: пониженные объёмы, ранний трейлинг, ограничение глубины серии, защита DD включена. Подходит для первичной проверки и аккуратных тестов.

Normal. Профиль с пользовательскими параметрами для практической работы и детального тестирования. Перед применением на реальном счёте рекомендуется оптимизация под ваш депозит и брокера.

Рекомендации по запуску

Инструмент: XAUUSD.

Таймфрейм базового анализа: M1–M5.

Начальный депозит (центовый счёт): от 400 USD.

Кредитное плечо: от 1:500.

VPS рекомендован для непрерывной работы.

Быстрый старт:

Установите советник на график XAUUSD. По умолчанию активен режим Low (Validation). Для тестов и боевой работы переключите Run_Mode = Normal. Проверьте ключевые параметры: Base_TF, Trailing_Enable, стартовый лот, лимиты по серии и DD-Guard.

Важные замечания