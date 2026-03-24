Apollo Supply Demand Zones MT5

Apollo Supply Demand Zones - это индикатор, который рассчитывает уровни поддержки и сопротивления. Индикатор будет полезен абсолютно всем трейдерам, вне зависимости от того какую стратегию они используют. Данный индикатор может стать одним из основных элементов вашей торговой системы. Индикатор рассчитывает уровни как на текущем тайм фрейме, так и может работать в режиме MTF, отображая уровни с более высокого тайм фрейма. Данный индикатор может использоваться абсолютно на любом тайм фрейме и с любым торговым инструментом. Индикатор показывает уровни различного типа, которые фактически отображают картину рынка. В индикаторе предусмотрены звуковые оповещения, что делает работу с данным индикатором очень удобной.

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