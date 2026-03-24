Apollo Supply Demand Zones MT5

5
  • Индикаторы
  • Oleg Rodin
    Oleg Rodin

    Oleg Rodin

    4.9 (494)
    Приветствую!
    Я уже более 15 лет занимаюсь торговлей на рынке Forex, а также являюсь разработчиком программного обеспечения для трейдинга. Здесь я стараюсь делиться своим опытом с другими трейдерами, предоставляя им качественные инструменты, которые можно использовать для торговли на разных рынках.
    49 продуктов
  • Версия: 1.8
  • Обновлено: 3 августа 2026
  • Активации: 20

Apollo Supply Demand Zones - это индикатор, который рассчитывает уровни поддержки и сопротивления. Индикатор будет полезен абсолютно всем трейдерам, вне зависимости от того какую стратегию они используют. Данный индикатор может стать одним из основных элементов вашей торговой системы. Индикатор рассчитывает уровни как на текущем тайм фрейме, так и может работать в режиме MTF, отображая уровни с более высокого тайм фрейма. Данный индикатор может использоваться абсолютно на любом тайм фрейме и с любым торговым инструментом. Индикатор показывает уровни различного типа, которые фактически отображают картину рынка. В индикаторе предусмотрены звуковые оповещения, что делает работу с данным индикатором очень удобной.

После покупки обязательно напишите мне! Я поделюсь с вами рекомендациями по использованию индикатора. Также вас ждет отличный бонус!


Отзывы 2
Chatri Nilsa-nea
139
Chatri Nilsa-nea 2026.06.29 14:18 
 

It help me understand the essencial zone, that work.

Sven Markus Weller
4204
Sven Markus Weller 2026.03.25 16:55 
 

I already use three of Oleg's tools and am impressed by the quality and high accuracy of the indicators. I especially want to highlight the logic; it's logical and easy to understand, even for beginners. I'm convinced I've found another good, solid tool for manual trading.

A clear *****

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Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
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5 (12)
Индикаторы
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Индикаторы
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Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
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Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
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Индикаторы
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Индикаторы
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Chatri Nilsa-nea
139
Chatri Nilsa-nea 2026.06.29 14:18 
 

It help me understand the essencial zone, that work.

Oleg Rodin
32435
Ответ разработчика Oleg Rodin 2026.06.29 14:23
Thank You very much for the 5 STARS!:) I appreciate it a lot! I am glad the indicator has been helpful to you. Wishing you great success and prosperity in all areas of your life!
Sven Markus Weller
4204
Sven Markus Weller 2026.03.25 16:55 
 

I already use three of Oleg's tools and am impressed by the quality and high accuracy of the indicators. I especially want to highlight the logic; it's logical and easy to understand, even for beginners. I'm convinced I've found another good, solid tool for manual trading.

A clear *****

Oleg Rodin
32435
Ответ разработчика Oleg Rodin 2026.03.25 18:44
My dear friend, I am very grateful to you for your kind words! Thank you very much for being among my valued return customers!:) I am happy to know my indicators have been helpful to you. May SUCCESS in trading always be with you!
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