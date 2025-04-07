AZ Volzone SYSTEM locked in range finder

Итак, постараюсь максимально просто и коротко о том, как работает индикатор. За основу я взял Метод Вайкоффа, и Теорию заблокированных позиций Тома Лекси (Artemii Taranov?). Но обе этих методологии торговли немного сложны для понимания и я стал думать, возможно они просто не хотели объяснить это всё более понятными словами. Я постарался упростить сложное. В общем, что бы не "лить из пустого в порожнее" - нужно смотреть на тот момент, когда рынок в балансе - ввести дату этого "баланса" в настройки индикатора и дальше просто использовать базовый курс по прайс-экшн, обращая внимание на уровни, которые создаст индикатор и реакцию цены на этих уровнях. А теперь мой метод пояснения: есть всего 2 вещи, на которые я обращаю внимание - максимальный и минимальный проторгованный объём за какой то промежуток времени (обычно 20 дней). Дату минимального объёма нужно вбить в индикатор. Он может делать это и в автоматическом режиме, но желательно проверять эту дату. Где проверять? Все мы знаем, что на фьючерсном рынке у нас всегда одинаковые данные, у любого брокера, предоставляющего торговлю фьючерсами (в отличие от CFD, где данные могут сильно отличаться). Так вот, весь анализ, а лучше и всю торговлю делать у фьючерсного брокера, который поддерживает платформу Метатрейдер 5 (возможно я смог бы портировать индикатор и на другие платформы, пока не разбирался). Далее, например, вы торгуете спот-золотом (XAUUSD) - на фьючерсах это тикер (GC). Вы открываете сайт Чикагской биржи, Инвестинг, Яху Файненс и т.п.), находите по тикеру GC ближайший активный контракт и смотрите на проторгованные объёмы на истории. Обычно нам нужны данные не далее 20-25 дней. Данные с максимальным объёмом нас не интересуют - чаще всего это свидетельство окончания направленого движения и после этого снова нужно ждать, когда рынок войдёт в фазу баланса (минимального объёма). Мы ищем дату минимальных проторгованных объёмов - это наша точка отсчёта, но не забываем учитывать, что бы в тот день не было никаких праздников ни на одной из бирж, на которой инструмент активно торгуется. Если, например, в этот день по инструменту Золото в США был праздник - такой день для точки отсчёта я не буду использовать. Далее, у фьючерсных брокеров есть момент, когда в воскресенье есть какая то короткая торговая сессия, и на графике она может выглядеть как гэп, но свечи тоже есть и они вылазят "за рамки" понедельника - в таком случае дату в индикаторе нужно будет устанавливать с учётом воскресной торговой сессии (ставить 2 дня). В остальном это всё, дальше обычный свечной анализ. Смотреть, как цена реагирует на уровни.

Ваша задача при работе с индикатором: после того, как был найден день отсчёта - просто искать паттерны входа от границ уровней, которые создаст индикатор. И это всё, если зона выставлена правильно, то в 80% случаев цена будет ходить от одного уровня до другого. Вы даже не представляете, насколько это просто.

У индикатора есть 2 режима работы: автоматический и ручной. Индикатор подходит как для внутридневной торговли так и для относительно короткой среднесрочной торговле. ВНИМАНИЕ - индикатор создавался для торговли фьючерсами! Если вы хотите торговать на споте - вы ОБЯЗАНЫ будете проводить анализ на фьючерсном рынке и потом просто копировать (открывать) сделки на спот рынке. Это очень важно. Дисциплина и психология - это то, что я не могу вас заставить соблюдать, с этим работать нужно будет самостоятельно. В определённые фазы рынка вам может показаться, что вы нашли Грааль. Это не так. Торговля - это постоянные рыночные провокации.

P.S. Что бы получить инструкцию по использованию настроек в ручном режиме - кликните левой кнопкой мышки по копирайтс в разделе Common или напишите мне сообщение через мессенджер на сайте MQL5, я отправлю ссылку на Google таблицу где расписал всю логику. Желательно сохранить тот документ у себя на компьютере для последующего использования.
