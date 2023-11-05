Double PSAR AM
- Индикаторы
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- Версия: 40.20
- Обновлено: 25 апреля 2026
Данный индикатор является авторской реализацией классического индикатора Parabolic Support and Resist (PSAR).
Проверенный временем продукт позволяющий не только определять точки входа/выхода но и обоснованные уровни для установки защитных стоп ордеров.
Индикатор имеет два настраиваемых диапазона, что позволяет идентифицировать долгосрочный и краткосрочный тренд.
Индикатор не перерисовывается на истории данных.
Индикатор имеет возможность подавать сигналы и отправлять уведомления о них на электронную почту и терминал.
Настраиваемые параметры индикатора:
- Smal_Step - размер шага для быстрого PSAR;
- Smal_Maximum - отступ шага для быстрого PSAR;
- Big_Step - размер шага для медленного PSAR;
- Big_Maximum - отступ шага для медленного PSAR;
- Fast_line_style - стиль отображения для линии быстрого PSAR;
- Slow_line_style - стиль отображения для линии медленного PSAR;
- Fast_signal_IN_TREND - индикатор отображает сигналы быстрого PSAR если они совпадают с сигналами медленного PSAR;
- Fast_signal_UN_TREND - индикатор отображает сигналы быстрого PSAR даже если они не совпадают с сигналами медленного PSAR;
- Slow_signal - индикатор отображает сигналы медленного PSAR;
- Fast_signal_style - стиль отображения для сигнала быстрого PSAR;
- Slow_signal_style - стиль отображения для сигнала медленного PSAR;
- Alerts - индикатор отображает диалоговое окно, содержащее пользовательские данные;
- Send_Mail - индикатор посылает электронное письмо по адресу, указанному в окне настроек на закладке "Почта";
- Send_Notification - индикатор посылает уведомление на мобильные терминалы, чьи MetaQuotes ID указаны в окне настроек на закладке "Уведомления".
Следует учитывать, что любой рынок постоянно изменяется и нет никаких гарантий того, что методы, эффективные в прошлом, будут показывать такой же результат в будущем.
Для минимизации потенциальных убытков следует проводить регулярную оптимизацию параметров продукта, изучать результаты его работы и выводить часть полученной прибыли.
Рекомендуется перед использованием продукта на реальном счете протестировать его работу на демо счете на том же рынке и у того же брокера, где предполагается торговля.
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Andrii Matviievskyi
P.S.
Если Вам понравился данный продукт буду благодарен за справедливую оценку - положительные отзывы пользователей мотивируют автора, а обоснованная критика позволяет делать продукты лучше.
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Nice Update very good visible entries thanks