Double PSAR AM

5

Данный индикатор является авторской реализацией классического индикатора Parabolic Support and Resist (PSAR). 

Проверенный временем продукт позволяющий не только определять точки входа/выхода но и обоснованные уровни для установки защитных стоп ордеров.

Индикатор имеет два настраиваемых диапазона, что позволяет идентифицировать долгосрочный и краткосрочный тренд.

Индикатор не перерисовывается на истории данных.

Индикатор имеет возможность подавать сигналы и отправлять уведомления о них на электронную почту и терминал. 

Настраиваемые параметры индикатора:

  • Smal_Step - размер шага для быстрого PSAR;
  • Smal_Maximum - отступ шага для быстрого PSAR;
  • Big_Step -  размер шага для медленного PSAR;
  • Big_Maximum - отступ шага для медленного PSAR;
  • Fast_line_style - стиль отображения для линии быстрого PSAR;
  • Slow_line_style - стиль отображения для линии медленного PSAR;
  • Fast_signal_IN_TREND - индикатор отображает сигналы быстрого PSAR если они совпадают с сигналами медленного PSAR;
  • Fast_signal_UN_TREND - индикатор отображает сигналы быстрого PSAR даже если они не совпадают с сигналами медленного PSAR;
  • Slow_signal - индикатор отображает сигналы медленного PSAR;
  • Fast_signal_style - стиль отображения для сигнала быстрого PSAR;
  • Slow_signal_style -  стиль отображения для сигнала медленного PSAR;
  • Alerts - индикатор отображает диалоговое окно, содержащее пользовательские данные;
  • Send_Mail - индикатор посылает электронное письмо по адресу, указанному в окне настроек на закладке "Почта";
  • Send_Notification - индикатор посылает уведомление на мобильные терминалы, чьи MetaQuotes ID указаны в окне настроек на закладке "Уведомления".
Внимание:

Следует учитывать, что любой рынок постоянно изменяется и нет никаких гарантий того, что методы, эффективные в прошлом, будут показывать такой же результат в будущем.

Для минимизации потенциальных убытков следует проводить регулярную оптимизацию параметров продукта, изучать результаты его работы и выводить часть полученной прибыли.

Рекомендуется перед использованием продукта на реальном счете протестировать его работу на демо счете на том же рынке и у того же брокера, где предполагается торговля.

С уважением и наилучшими пожеланиями,

Andrii Matviievskyi


P.S.

Если Вам понравился данный продукт буду благодарен за справедливую оценку - положительные отзывы пользователей мотивируют автора, а обоснованная критика позволяет делать продукты лучше.

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    Отзывы 1
    Mujeeb Abdul
    2299
    Mujeeb Abdul 2025.02.22 06:53 
     

    Nice Update very good visible entries thanks

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    Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
    ECM Channel MT4
    Paulo Rocha
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    ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
    Smart Trend Trading System
    Issam Kassas
    4.71 (7)
    Индикаторы
    Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
    FX Power MT4 NG
    Daniel Stein
    4.95 (21)
    Индикаторы
    FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
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    5 (37)
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    Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
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    BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
    Trending Volatility System
    Vitalyi Belyh
    5 (3)
    Индикаторы
    Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
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    Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
    Atomic Analyst
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    5 (11)
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    Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
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    4 (4)
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    Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
    Linear Trend Predictor
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    Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
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    Mujeeb Abdul
    2299
    Mujeeb Abdul 2025.02.22 06:53 
     

    Nice Update very good visible entries thanks

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