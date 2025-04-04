Simple Trend AM
- Индикаторы
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- Версия: 40.15
- Обновлено: 8 марта 2026
Тренд ваш друг.
Простая истина известная каждому трейдеру.
Представленный индикатор позволяет визуализировать текущий тренд.
Индикатор идентифицирует тренд, используя как алгоритм следующее определение:
- Тренд - ситуация, когда каждый последующий максимальный подъем цены выше/ниже предыдущего, и аналогично каждый последующий максимальный спад выше/ниже предыдущего;
- Началом нового тренда считается преодоление текущим максимумом/минимумом всех максимумов/минимумов заданного количества предыдущих баров.
Индикатор окрашивает бары в соответствии с идентифицированным трендом.
Индикатор не перерисовывается.
Правила применения:
- Сигнал на покупку - если последний сформированный бар окрашен в цвет восходящего тренда, в то время как предыдущий бар был окрашен в цвет нисходящего тренда.
- Сигнал на продажу - если последний сформированный бар окрашен в цвет нисходящего тренда, в то время как предыдущий бар был окрашен в цвет восходящего тренда.
Настраиваемые параметры:
- Trend_Length - количество периодов для определения тренда;
- Style - цена используемая для идентификации тренда.
Следует учитывать, что любой рынок постоянно изменяется и нет никаких гарантий того, что методы, эффективные в прошлом, будут показывать такой же результат в будущем.
Для минимизации потенциальных убытков следует проводить регулярную оптимизацию параметров продукта, изучать результаты его работы и выводить часть полученной прибыли.
Рекомендуется перед использованием продукта на реальном счете протестировать его работу на демо счете на том же рынке и у того же брокера, где предполагается торговля.
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Andrii Matviievskyi
P.S.
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