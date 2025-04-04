Simple Trend AM

5

Тренд ваш друг.

Простая истина известная каждому трейдеру.

Представленный индикатор позволяет визуализировать текущий тренд.

Индикатор идентифицирует тренд, используя как алгоритм следующее определение:

  • Тренд - ситуация, когда каждый последующий максимальный подъем цены выше/ниже предыдущего, и аналогично каждый последующий максимальный спад выше/ниже предыдущего;
  • Началом нового тренда считается преодоление текущим максимумом/минимумом всех максимумов/минимумов заданного количества предыдущих баров.

Индикатор окрашивает бары в соответствии с идентифицированным трендом.

Индикатор не перерисовывается.

Правила применения:

  • Сигнал на покупку - если последний сформированный бар окрашен в цвет восходящего тренда, в то время как предыдущий бар был окрашен в цвет нисходящего тренда.
  • Сигнал на продажу - если последний сформированный бар окрашен в цвет нисходящего тренда, в то время как предыдущий бар был окрашен в цвет восходящего тренда.

Настраиваемые параметры:

  • Trend_Length - количество периодов для определения тренда;
  • Style - цена используемая для идентификации тренда.
Внимание:

Следует учитывать, что любой рынок постоянно изменяется и нет никаких гарантий того, что методы, эффективные в прошлом, будут показывать такой же результат в будущем.

Для минимизации потенциальных убытков следует проводить регулярную оптимизацию параметров продукта, изучать результаты его работы и выводить часть полученной прибыли.

Рекомендуется перед использованием продукта на реальном счете протестировать его работу на демо счете на том же рынке и у того же брокера, где предполагается торговля.

С уважением и наилучшими пожеланиями,

Andrii Matviievskyi


P.S.

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Отзывы 1
pan898899
534
pan898899 2025.11.20 12:31 
 

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FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
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Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
Market Reversal Alerts Dashboard
Lee Samson
5 (9)
Индикаторы
Эта информационная панель представляет собой инструмент оповещения для использования с индикатором разворота структуры рынка. Его основная цель - предупредить вас о возможностях разворота на определенных временных рамках, а также о повторных проверках предупреждений (подтверждении), как это делает индикатор. Панель инструментов предназначена для самостоятельного размещения на графике и работы в фоновом режиме, чтобы отправлять вам оповещения о выбранных вами парах и таймфреймах. Он был разработ
Другие продукты этого автора
SuperTrend AM
Andrii Matviievskyi
5 (2)
Индикаторы
Представленный продукт является трендовым индикатором технического анализа выстраивающим динамические уровни поддержки/сопротивления основываясь на волатильности финансового инструмента. Индикатор позволяет определить точки входа в рынок в момент преодоления ценой динамического уровня поддержки/сопротивления и установить обоснованный уровень фиксации убытка/прибыли. Индикатор является простым и эффективным инструментом который (в зависимости от настроек параметров) может найти применение практич
FREE
Step RSI AM
Andrii Matviievskyi
5 (2)
Индикаторы
Представленный индикатор является авторской разработкой основанной на классическом индикаторе технического анализа - RSI. Для сглаживания резких колебаний значений индикатора применяется фильтр отсекающий слабые изменения и акцентирующий внимание трейдера на сильных колебаниях значений. Индикатор не перерисовывается на сформированных барах. Для большей эффективности данного индикатора его следует использовать совместно с индикаторами, идентифицирующим направление тренда, а также уровни поддержки
FREE
ADX Signal AM
Andrii Matviievskyi
4.67 (3)
Индикаторы
Данный индикатор является интерпретацией Индекса Среднего Направления Движения (Average Directional Movement Index, ADX), который помогает определить наличие ценовой тенденции. Его разработал и подробно описал в книге «Новые концепции технических торговых систем» Уэллс Уайлдер. Представленный индикатор отображает на графике цены сигналы при пересечении +DI и -DI и сигналы при падении или росте значения ADX в соотношении к взаимному расположению +DI и -DI. Сигналы индикатора на покупку работают т
FREE
Limit Levels AM
Andrii Matviievskyi
5 (1)
Индикаторы
Представленный индикатор устанавливает на графике цены динамические уровни поддержки/сопротивления. Индикатор прост в использовании и может быть полезен как новичкам так и профессиональным трейдерам. Торговля с использованием уровней поддержки/сопротивления предполагает две стратегии: Торговля по ложному пробою ценою уровня поддержки/сопротивления; Торговля по истинному пробой ценою уровня поддержки/сопротивления . Представленный индикатор позволяет реализовать еще один вариант торговой стратег
FREE
ADX Line AM
Andrii Matviievskyi
4.75 (4)
Индикаторы
Данный индикатор, интерпретируя данные ADX и ATR, наглядно и точно идентифицирует текущий тренд, позволяя трейдеру получать максимум результата из сильных движений цены. Применение индикатора интуитивно понятно: смена направления линии - смена направления тренда; изменение цвета линии предупреждает о скорой смене направления. Индикатор не перерисовывается и позволяет направлять уведомления о своих сигналах на мобильный терминал и электронную почту. Настраиваемые параметры: ADX_Medium_Coefficient
FREE
EasyTrend AM
Andrii Matviievskyi
5 (1)
Индикаторы
Представленный продукт является трендовым индикатором технического анализа который позволяет открыть позицию в самом начале значительного движения цены. Важнейшими качествами представленного индикатора является: Способность максимально долго следовать тренду для получения всей потенциальной прибыли; Минимизация потенциальных убытков при развороте тренда или значительной коррекции.  Индикатор имеет широкий спектр настраиваемых параметров позволяющих эффективно использовать его на любом рынке. Инд
FREE
Double PSAR AM
Andrii Matviievskyi
5 (1)
Индикаторы
Данный индикатор является авторской реализацией классического индикатора Parabolic Support and Resist (PSAR).  Проверенный временем продукт позволяющий не только определять точки входа/выхода но и обоснованные уровни для установки защитных стоп ордеров. Индикатор имеет два настраиваемых диапазона, что позволяет идентифицировать долгосрочный и краткосрочный тренд. Индикатор не перерисовывается на истории данных. Индикатор имеет возможность подавать сигналы и отправлять уведомления о них на элект
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ADX Trigger AM
Andrii Matviievskyi
5 (2)
Индикаторы
Данный индикатор является интерпретацией Индекса Среднего Направления Движения (Average Directional Movement Index, ADX), который помогает определить наличие ценовой тенденции. Его разработал и подробно описал в книге «Новые концепции технических торговых систем» Уэллс Уайлдер. Индикатор определяет точки входа в рынок, в качестве сигнала используя пересечение +/- линий индикатора ADX, а также рост или падение основной линии индикатора ADX. Пересечение индикатором нулевой линии свидетельствует о
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Laguerre BoB AM
Andrii Matviievskyi
5 (1)
Индикаторы
Представленный индикатор на новом уровне реализует идею, заложенную в классические индикаторы Bulls и Bears. Данный индикатор отображает разность максимальной и минимальной цен за текущий период времени и значений канала, построенного по максимальным и минимальным ценам, сглаженным по методу Лягерра. Рост значений индикатора выше нуля говорит о том, что максимальная цена за текущий период больше среднего значения максимальных цен. Такая ситуация в большинстве случаев говорит о росте стоимости ак
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MFI Signal AM
Andrii Matviievskyi
5 (1)
Индикаторы
Данный индикатор отображает на графике цены сигналы основанные на данных классического индикатора, Money Flow Index (MFI). При расчете значений MFI учитывается объем. MFI может использоваться для определения на рынке зон перекупленности или перепроданности. Данный индикатор позволяет отображать на графике цены сигналы нескольких типов: пересечение MFI середины между зонами перекупленности и перепроданности; выход MFI из зоны перекупленности или перепроданности; вход MFI в зону перекупленности ил
Fine Trade AM
Andrii Matviievskyi
Индикаторы
Представленный индикатор оценивает волатильность финансового инструмента и с высокой эффективностью подает сигналы о моментах существенного изменения направления движения цены. Индикатор интуитивно понятен и прост в использовании. Сигнал индикатора формируется после завершения формирования бара, на котором индикатор меняет свое положение относительно нуля. Индикатор никогда не перерисовывает сигнал. Сигналы индикатора должны подтверждаться превышением ценой максимума/минимума бара, на котором ин
Bulls or Bears AM
Andrii Matviievskyi
5 (1)
Индикаторы
Представленный индикатор на новом уровне реализует идею, заложенную в классические индикаторы технического анализа - "Bulls" / "Bears". Индикатор "Bulls or Bears AM" отображает разность максимальной и минимальной цен за текущий период времени и значений канала, построенного по максимальным и минимальным ценам за больший период. Рост значений индикатора выше нуля говорит о том, что максимальная цена за текущий период больше среднего значения максимальных цен за период, выбранный в качестве параме
Market Pulse AM
Andrii Matviievskyi
5 (1)
Индикаторы
Представленный индикатор анализирует направление краткосрочного и долгосрочного тренда за заданные периоды, учитывая волатильность рынка. Такой подход позволяет совместить высокую чувствительность индикатора с высокой вероятностью исполнения его сигналов. Принцип использования предельно прост: гистограмма индикатора больше 0 - сигнал покупки / гистограмма индикатора меньше 0 - сигнал продажи. Индикатор позволяет настроить два типа параметров: быстрый пульс / медленный пульс. Рациональным будет о
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pan898899
534
pan898899 2025.11.20 12:31 
 

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